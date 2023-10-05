  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: George Gaman
ЧФР Клуж
3:0
Конец матча
Сепси
0'
1:0
41' Пенальти
Тахцидис Панайотис
68' Желтая карточка
Алими Исник
2:0
70' Гол
Камора Мауру
3:0
81' Гол
Бирлигея Даниэль
90'+4
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
6
Айети
Арлинд
44
Крешич
Антон
2
Джуричич
Лука
3
Морган
Зив
73
Мухар
Карло
77
Тахцидис
Панайотис
40
Цвек
Ловро
21
Luca
Mihai
9
Бетанкор
Хефте
33
Никзули
Роланд
77
Аганович
Аднан
44
Бэлаша
Михай
4
Кечкеш
Акош
3
Штефан
Флорин
17
Оройан
Дариус
21
Алими
Исник
22
Франсишку
Жуниор
8
Георге
Ион
96
Дебелюх
Габриэл
11
Штефэнеску
Мариус
ЧФР Клуж
Сепси

История личных встреч

ЧФР Клуж
Сепси

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

21 матч

71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:2
К
3:0
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
1:2
Л1
2:0
Л1
0:2

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.4
1.36

Среднее время на гол

64
66

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.73
0.6

Среднее время на гол

123
150

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.05
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

85
90

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 5 0.45
Бирлигея Даниэль 3 0.27
Камора Мауру 2 0.18
Авуну Дюрель 2 0.18
Мухар Карло 2 0.18
Тахцидис Панайотис 2 (2) 0.18
Йебоа Эммануэль 2 0.18
Бетанкор Хефте 1 0.09
Дяк Чиприан 1 0.09
Айети Арлинд 1 0.09
Маня Кристьян 1 0.09
Джуричич Лука 1 0.09
Крешич Антон 0 0
Цэру Богдан 0 0
Красники Эрмал 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шафранко Павол 3 0.3
Алими Исник 2 0.2
Аганович Аднан 2 0.2
Штефэнеску Мариус 2 0.2
Рондон Марио 1 0.1
Каллаку Шерифф 1 0.1
Варга Роланд 0 0
Матей Космин 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 4 0
Авуну Дюрель 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Дяк Чиприан 2 0
Крешич Антон 2 0
Морган Зив 2 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Могос Василе 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Отеле Филип 1 0
Джуричич Лука 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Сава Рэзван 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 4 0
Штефэнеску Мариус 4 0
Бэлаша Михай 3 0
Родригес Хонатан II 2 0
Отелита Богдан 2 0
Матей Космин 0 1
Аганович Аднан 1 0
Варга Роланд 1 0
Алими Исник 1 0
Франсишку Жуниор 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Никзули Роланд 1 0
Георге Ион 1 0
Штефан Флорин 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Паун Николае 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сепси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
ЧФР Клуж
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сепси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

10
4
ЧФР Клуж
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сепси
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

11
6

Голы по времени матча

Забито

12
5
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
60%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
2
40%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
3
50%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
3
43%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

23
11
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
26%
4
36%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
5
45%
76-90

Пропущено

12
14
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
25%
5
36%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
1
8%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0
Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0
Сепси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1
Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Сепси

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:5
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
3
2
2.5
1
4
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
2
7
4
1.5
2
8
5
6
2.5
1
9
2
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 8 2 1 24 - 11 26
2.
ЧФР Клуж
 11 8 1 2 24 - 11 25
3.
Университатя Крайова
 11 6 3 2 19 - 10 21
4.
Рапид Бухарест
 11 5 4 2 22 - 12 19
5.
Фарул Констанца
 10 5 0 5 15 - 16 15
6.
Германнштадт
 11 3 6 2 16 - 13 15
7.
Петролул Плоешти
 11 3 6 2 14 - 13 15
8.
Оцелул Галац
 11 2 8 1 10 - 9 14
9.
Сепси
 10 3 3 4 11 - 14 12
10.
У Крайова 1948
 11 4 0 7 19 - 22 12
11.
Университатя Клуж
 11 2 6 3 16 - 20 12
12.
Политехника Яссы
 10 3 2 5 11 - 15 11
13.
Волунтари
 11 3 2 6 15 - 23 11
14.
УТА Арад
 10 2 3 5 8 - 14 9
15.
Динамо Бухарест
 11 2 2 7 7 - 19 8
16.
Ботошани
 11 0 6 5 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Университатя Крайова
 5 4 1 0 11 - 2 13
3.
ФКСБ
 5 4 1 0 10 - 4 13
4.
Рапид Бухарест
 6 3 2 1 12 - 6 11
5.
Фарул Констанца
 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Германнштадт
 6 2 3 1 10 - 8 9
7.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 10 - 10 9
8.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
УТА Арад
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Оцелул Галац
 6 1 4 1 5 - 6 7
11.
Волунтари
 5 2 0 3 8 - 11 6
12.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 14 - 15 6
13.
Ботошани
 5 0 4 1 5 - 6 4
14.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
15.
Политехника Яссы
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Университатя Клуж
 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 6 4 1 1 14 - 7 13
2.
Университатя Клуж
 6 2 4 0 11 - 9 10
3.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 12 - 9 9
4.
Политехника Яссы
 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 10 - 6 8
6.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 6 - 10 6
10.
Германнштадт
 5 1 3 1 6 - 5 6
11.
Петролул Плоешти
 5 1 3 1 4 - 3 6
12.
Волунтари
 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 7 4
14.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
УТА Арад
 5 0 2 3 4 - 9 2
16.
Ботошани
 6 0 2 4 6 - 14 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
ФКСБ Коман Флоринел 1 3
ФКСБ Радунович Ристо 4
Волунтари Рэдуц Михай 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Контроль мяча: ЧФР Клуж: 44%, Сепси: 56%.
  • 94'
    ЧФР Клуж заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Камора Мауру. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 92'
    Дяк Чиприан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 91'
    Отеле Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
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    • 86'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Отеле Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Контроль мяча: ЧФР Клуж: 43%, Сепси: 57%.
    • 85'
      Тактическая замена. Тахцидис Панайотис уходит с поля и его заменяет Дяк Чиприан
    • 84'
      Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 83'
      Судья сигнализирует, что Крешич Антон из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Florin Stefan
    • 81'
      Отеле Филип сделал результативную передачу.
    • 81'
      Г О О О О Л - Бирлигея Даниэль забивает с правой ноги!
    • 81'
      Отеле Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 81'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ЧФР Клуж 3:0 Сепси онлайн

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