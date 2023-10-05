Тур: 5. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: George Gaman
0'
1:0
41' ПенальтиТахцидис Панайотис
68' Желтая карточкаАлими Исник
2:0
70' ГолКамора Мауру
3:0
81' ГолБирлигея Даниэль
90'+4
Ход матча
41'
68'
70'
2:0
81'
3:0
90'
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
44
Крешич
Антон
73
Мухар
Карло
40
Цвек
Ловро
21
Luca
Mihai
44
Бэлаша
Михай
21
Алими
Исник
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
-
21 Luca MihaiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
27 Илие МатейЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Нападающий
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
-
-
Главный тренер: Мандорлини Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Матей КосминПолузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
-
24 Denis Renta
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
История личных встреч
ЧФР Клуж
Сепси
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
21 матч
71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.4
1.36
Среднее время на гол
64
66
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.73
0.6
Среднее время на гол
123
150
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.05
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
85
90
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|5
|0.45
|Бирлигея Даниэль
|3
|0.27
|Камора Мауру
|2
|0.18
|Авуну Дюрель
|2
|0.18
|Мухар Карло
|2
|0.18
|Тахцидис Панайотис
|2 (2)
|0.18
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.18
|Бетанкор Хефте
|1
|0.09
|Дяк Чиприан
|1
|0.09
|Айети Арлинд
|1
|0.09
|Маня Кристьян
|1
|0.09
|Джуричич Лука
|1
|0.09
|Крешич Антон
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шафранко Павол
|3
|0.3
|Алими Исник
|2
|0.2
|Аганович Аднан
|2
|0.2
|Штефэнеску Мариус
|2
|0.2
|Рондон Марио
|1
|0.1
|Каллаку Шерифф
|1
|0.1
|Варга Роланд
|0
|0
|Матей Космин
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|4
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Крешич Антон
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Могос Василе
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Отеле Филип
|1
|0
|Джуричич Лука
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Сава Рэзван
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|4
|0
|Штефэнеску Мариус
|4
|0
|Бэлаша Михай
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Отелита Богдан
|2
|0
|Матей Космин
|0
|1
|Аганович Аднан
|1
|0
|Варга Роланд
|1
|0
|Алими Исник
|1
|0
|Франсишку Жуниор
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сепси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
ЧФР Клуж
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сепси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
10
4
ЧФР Клуж
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сепси
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
11
6
Голы по времени матча
Забито
12
5
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
60%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
2
40%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
3
50%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
3
43%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
23
11
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
26%
4
36%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
5
45%
76-90
Пропущено
12
14
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
25%
5
36%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
1
8%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0
Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0
Сепси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1
Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Сепси
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:5
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
14
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
82
74
28
56
19
29
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 3
|ФКСБ
|Радунович Ристо
|4
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|4