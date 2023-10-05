Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

47' Команда ЧФР Клуж имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Алими Исник пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

46' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

45' Могос Василе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Тахцидис Панайотис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Франсишку Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Морган Зив выиграл воздушное противоборство у Marius Stefanescu.

43' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Команда ЧФР Клуж забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

41' Г О О О О О Л - Тахцидис Панайотис из команды ЧФР Клуж забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Roland Niczuly прыгнул не в ту сторону.

41' После проверки VAR судья не изменил решения - ЧФР Клуж пробьет пенальти!

41' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ЧФР Клуж

38' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Франсишку Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Сепси

34' Франсишку Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Тахцидис Панайотис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Георге Ион создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Крешич Антон выиграл воздушное противоборство у Marius Stefanescu.

32' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Сепси

29' Георге Ион создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Тахцидис Панайотис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Сепси

26' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Джуричич Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Florin Stefan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Luca Mihai навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Roland Niczuly делает важнейший сейв!

23' Хорошую попытку сделал Джуричич Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Florin Stefan нанес удар, но тот был заблокирован.

21' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Франсишку Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Аганович Аднан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Айети Арлинд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

16' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Тахцидис Панайотис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Бэлаша Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Матч возобновится спорным мячом

13' Аганович Аднан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Luca Mihai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Сепси

12' Бэлаша Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Кечкеш Акош нанес удар головой, но Рэзван Сава спокойно отбил мяч.

10' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

10' Франсишку Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

9' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Георге Ион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Тахцидис Панайотис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Алими Исник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Оройан Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Бетанкор Хефте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сепси начинает с центра поля