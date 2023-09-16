С правого фланга резкая подача прошла в центр штрафной площади на Морату, который пробил головой с отскоком от газона, но Мамардашвили среагировал и парировал мяч в сторону.

Дьякаби в одном из игровых эпизодов получил повреждение плеча, так что ему потребовалась медицинская помощь.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Хавьер Герра!!! Герра красиво убрал на замахе Эрмосо, после чего метров с 22 из-под Витселя пробил точно под правую штангу. Облак в броске не сумел дотянуться до мяча и спасти свою команду.

45 363 - такова посещаемость трибун на этом матче по официальным данным. Общая вместимость на этом стадионе составляет 55 тысяч зрителей.

Дуро после заброса из глубины поля едва не убежал на рандеву с Облаком, но всё же Аспиликуэта на мгновение успел его опередить.

Заброс на левый край штрафной площади хозяев последовал, но первым на мяч успел Мамаршашвили. Но по инерции грузинский вратарь вылетел за пределы штрафной площади с мячом в руках, за что получил жёлтую карточку.

Хоакин Корреа с левого фланга со стандарта решил пробить непосредственно по воротам, но попал в "стенку" из двух футболистов "Валенсии".

Двойная замена в перерыве произошла в составе "Атлетико": вместо Стефана Савича и Родриго Рикельме на поле вышли Науэль Молина и Анхель Корреа.

Штрафной удар на левом фланге атаки заработали мадридцы. Гризманн выполнил навес на дальнюю штангу, но там Дьякаби выпрыгнул выше всех, да ещё и фол в атаке зафиксировал арбитр.

В контратаке "Валенсии" Тьерри Корреа выполнил прострельную передачу в центр, но защитники "Атлетико" сумели без проблем отбиться.

Галан на высокой скорости промчался в атаку по левому флангу, после чего выполнил точный навес на голову Льоренте, но тот метров с восьми слабо пробил по воротам, так что Мамардашвили сумел в падении намертво поймать мяч.

Хоакин Корреа с правого края выполнил точный пас в полукружие штрафной площади на Гризманна, но тот при попытке пробить в касание правой ногой промазал по мяча.

Льоренте в ответной атаке гостей с правого края штрафной площади пробил в ближний нижний угол, но Мамардашвили не дрогнул и в падении сумел забрать мяч намертво.

Первый тайм окончен! "Валенсия" переигрывает "Атлетико" в два мяча. Отдыхаем...

После короткого розыгрыша штрафного удара пробил Алмейда, но попал в ногу Гризманна. Гайя работал на добивании, но угодил в своего же партнёра по команде Дуро.

Рубен Бараха может быть доволен игрой своей команды в первом тайме, но по его выражению лица также можно прочитать волнение. Понимает он, что во втором тайме "Атлетико" может заиграть куда опасней.

Угловой на правом фланге заработали мадридцы. Подача от флажка последовала на дальний край штрафной площади, откуда Лемар выполнял скидку в центр, но там уже защитники "Валенсии" разобрались.

Лемар получил повреждение в предыдущем эпизоде, неудачно приземлившись на газон. Похоже, что Тома подвернул ногу.

Носилки появились на поле - Лемар не может подняться из-за травмы. Потребуется Диего Симеоне производить вынужденную замену. Его провожают аплодисментами болельщики на "Месталье".

Угловой на левом фланге заработали хозяева поля. Подача последовала во вратарскую площадь, но там уверенно на выходе мяч забрал Облак.

Через короткий пас в одно касание попытались прорваться мадридцы на левый край чужой штрафной площади, но дело закончилось потерей.

В контратаке "Валенсии" Дуро снова очень эффектно обыграл Савича и едва не выскочил 1 на 1 с Облаком, но свою команду на подстраховке от ещё больших неприятностей сумел спасти Аспиликуэта.

38' Гризманн также получил жёлтую карточку. Пытался он что-то доказать арбитру, но лишь вывел из себя представителя Фемиды.

37' Дуро протащил мяч к полукружию чужой штрафной площади, где был сбит Льоренте. Нарушитель получил от арбитра жёлтую карточку.

36' Отвратительный первый тайм для "Атлетико". Диего Симеона почёсывает бороду, размышляя над тем, как бы он мог переломить ход этого поединка.

35' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Уго Дуро!!!

Правее центральной оси Дуро прорвался в чужую площадку в контратаке, красиво усадил на пятую точку Савича, после чего перебросил мяч через Облака.

34' Никто из запасных игроков "Атлетико" пока что не разминается. Видимо, Диего Симеоне не планирует производить первые замены уже в перерыва. Хотя, кто знает...

33' Снова правым краем попытались обострить игру в атаке "матрасники", но ничего не получилось. Левым флангом гости практически не пытаются идти вперёд.

32' Всё вроде бы нормально с Аспиликуэтой, так что он возвращается на поле. Публика на трибунах встретила его возвращение свистом негодования.

30' Аспиликуэта по итогам предыдущего эпизода получил повреждение в единоборстве с Дьякаби, так что теперь нуждается в медицинской помощи.

29' Валенсийцы заработали угловой на правом фланге. Подача следовала в направлении Дьякаби, но тот в борьбе не сумел пробить со "второго этажа".

28' Льоренте сыграл на подборе и метров с 20 пробил по воротам хозяев, метя в правый нижний угол, но немного неточно получилось.

27' Букмекеры перед матчем видели фаворитом этой встречи "Атлетико", однако пока что у команды совершенно ничего не получается на поле, а она уже могла пропустить в свои ворота и второй мяч.

26' После навеса с правого фланга Мората в ответной атаке гостей сумел пробить головой с линии штрафной площади, но получилось несильно и неточно.

25' ОПАСНО! Дуро со штрафного удара коварно пробил по воротам, Облак парировал мяч перед собой, но после этого успел всё же помешать Дьякаби отличиться на добивании.

24' Переса сбили неподалёку от правого угла чужой штрафной площади. Эрмосо за этот фол получил жёлтую карточку в свой пассив.

23' Каньос на левом фланге атаки накрутил Аспиликуэту, вошёл в штрафную площадку, после чего на силе пробил по воротам. Облак парировал мяч перед собой, а первым на отскоке оказался защитник "Атлетико".

22' 4:0 - такова статистика по общему количеству ударов по воротам в первой четверти матча.

21' На левом фланге атаки теперь штрафной удар заработали хозяева, стараниями Каньоса. Подача со стандарта последовала в район дальней штанги, откуда головой пробивал Москера, но не попал в створ.

20' На правом фланге атаки Аспиликуэта в подкате грубовато срезал Гайя. Арбитр решил пока что не показывать жёлтую карточку, ограничившись устным замечанием для нарушителя.

19' Корреа с правого фланга выполнил мягкую подачу к штрафной площади "Атлетико", но там футболисты мадридской команды спокойно разобрались.

18' Пока что совершенно незаметен на поле Гризманн. Очень плотно "летучие мыши" действуют против звёздного французского нападающего.

17' Гайя с левого фланга выполнил диагональную подачу на дальний край чужой штрафной площади, но слишком высоко летел мяч, так что до него никто не имел возможности добраться.

16' Мората в чужой штрафной площади упал в борьбе с Москерой, но никакого фола в этом эпизоде не было, так что нужно подниматься и продолжать игру.

15' Каньос нашёл возможность для дальнего удара по воротам "матрасников", но получилось слишком слабо, так что Облак легко справился.

14' Отличное настроение у публики на "Месталье". Пока что для местной команды всё на поле складывается просто великолепно.

13' Заброс на правый край штрафной площади хозяев следовал на забегание Льоренте, но жестковато получилось, так что первым на мяче оказался Мамардашвили.

11' С правого фланга угловой подали валенсийцы, после которого небольшой пожар возник в штрафной площади "Атлетико", но до удара здесь дело не дошло.

10' Аспиликуэта подключился к атаке гостей по правому флангу, откуда выполнил подачу в центр, но мяч немного свалился с ноги, из-за чего улетел за лицевую линию.

9' У мадридцев пока что не получается подобраться к вражеским владениям. Каждый второй пас мадридцам приходится отдавать назад.

8' "Летучие мыши" не планируют пока что отходить всем составом на свою половину поля и переключаться строго на оборонительную игру.

7' Шокирующее начало матча для "Атлетико", но пока что вряд ли стоит делать какие-то выводы, так как впереди ещё очень много игрового времени.

5' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Уго Дуро!!!

После прострела с левого фланга Дуро на ближнем углу вратарской площади опередил Витселя и в падении в касание сумел пробить над Облаком.

4' Постепенно страсти на поле стихают, но пока что ещё неясно, кто в этой встрече будет играть первым номером.

3' Практически аншлаг сегодня на "Месталье". Стадион отбыл дисквалификацию, так что теперь здесь все трибуны открыты.

2' Сумбурно проходят первые минуты поединка, так как обе команды стараются агрессивно играть в прессинге. Видимо, таким образом они намерены запугать противников.