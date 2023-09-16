Тур: 5. Стадион: Месталья. Зрители: 45636 Главный судья: Гиль Хесус
3:0
Второй тайм: 57'
0'
1:0
5' ГолДуро Уго
23' Желтая карточкаЭрмосо Марио
2:0
34' ГолДуро Уго
36' Желтая карточкаЛьоренте Маркос
37' Желтая карточкаГризманн Антуан
3:0
54' ГолГерра Хавьер
56' Желтая карточкаМамардашвили Георгий
Ход матча
5'
1:0
23'
34'
2:0
36'
37'
44'
54'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
183 Количество передач 273
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Гайя
Хосе
18
Пепелу
23
Перес
Фран
9
Дуро
Уго
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
11
Лемар
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
18 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Перес ФранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Дуро УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Защитник
-
31 Ирансо РубоЗащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
-
16 Лопес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Лино СэмуелНападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валенсия
Атлетико М
15 матчей
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
25 матчей
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 17 побед
40 матчей
17.5%
32.5%
50%
7 побед 13 ничьих 20 побед
Первый тайм
17.5%
52.5%
30%
7 побед 21 ничья 12 побед
Второй тайм
27.5%
30%
42.5%
11 побед 12 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.3
0.8
Среднее время на гол
69
112
Всего голов
40
24
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
66
40
Голов в среднем за матч
1.65
1
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
28
Больше 70%
Меньше 30%
12
19
Больше 48%
Меньше 53%
21
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|3
|0.6
|Дьякаби Муктар
|1
|0.2
|Герра Хавьер
|1
|0.2
|Пепелу
|1 (1)
|0.2
|Перес Фран
|0
|0
|Алмейда Андре IV
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|3
|0.75
|Депай Мемфис
|2
|0.5
|Льоренте Маркос
|2
|0.5
|Корреа Анхель
|1
|0.25
|Гризманн Антуан
|1
|0.25
|Молина Науэль
|1
|0.25
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьякаби Муктар
|3
|0
|Гайя Хосе
|1
|0
|Дуро Уго
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|3
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Савич Стефан
|1
|0
|Мората Альваро
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
|Ривас Пабло Барриос
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Валенсия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Валенсия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
1
50%
3
43%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
2
40%
4
40%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2
Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1 Валенсия - Эспаньол 2:2 Мальорка - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1
Атлетико М
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1
Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2
Результаты матчей
Валенсия
Атлетико М
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|3:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 8
|9
|7.
|0:3 Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 12
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|3:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|0:3 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 7
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|0:3 Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|9.
|3:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|3 (1)
|Валенсия
|Дуро Уго
|3 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|3
|Бетис
|Виллиан Жозе
|3
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|3
|Бетис
|Гидо Родригес
|3
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|3
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|3
|Кадис
|Хименес Фали
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Валенсия 3:0 Атлетико М
Исход игры
Валенсия
8.9% (11)
Ничья
22.8% (28)
Атлетико М
68.3% (84)
Тотал 2.5
Больше
48.72% (57)
Меньше
51.28% (60)
Обе команды забьют
Да
65.81% (77)
Нет
34.19% (40)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
35% (43)
0:1 Атлетико М
20.3% (25)
1:1 Ничья
17.1% (21)
0:2 Атлетико М
7.3% (9)
2:2 Ничья
4.1% (5)
2:1 Валенсия
4.1% (5)
1:0 Валенсия
3.3% (4)
1:3 Атлетико М
1.6% (2)
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