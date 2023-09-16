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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 45636 Главный судья: Гиль Хесус
Валенсия
3:0
Второй тайм: 57'
Атлетико М
0'
1:0
5' Гол
Дуро Уго
23' Желтая карточка
Эрмосо Марио
2:0
34' Гол
Дуро Уго
36' Желтая карточка
Льоренте Маркос
37' Желтая карточка
Гризманн Антуан
3:0
54' Гол
Герра Хавьер
56' Желтая карточка
Мамардашвили Георгий

Ход матча

5'
Дуро Уго
1:0
23'
 
Эрмосо Марио
34'
Дуро Уго
(Перес Фран)
2:0
36'
 
Льоренте Маркос
37'
 
Гризманн Антуан
44'
 
Галан Хави
Лемар Тома
46'
 
Молина Науэль
Рикельме Родриго
46'
 
Корреа Анхель
Савич Стефан
54'
Герра Хавьер
(Корреа Тьерри)
3:0
56'
Мамардашвили Георгий
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 183 Количество передач 273
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 123
Валенсия 8.9% (11)
X 22.8% (28)
Атлетико М 68.3% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Атлетико М
3.93
8.50
3.28
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
4
Дьякаби
Муктар
3
Москера
Кристиан
14
Гайя
Хосе
18
Пепелу
8
Герра
Хавьер
23
Перес
Фран
10
Алмейда
Андре
IV
7
Каньос
Серхи
9
Дуро
Уго
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
20
Витсель
Аксель
22
Эрмосо
Марио
3
Аспиликуэта
Сесар
14
Льоренте
Маркос
24
Ривас
Пабло
Барриос
11
Лемар
Тома
25
Рикельме
Родриго
7
Гризманн
Антуан
19
Мората
Альваро
Валенсия
4-2-3-1
Атлетико М
3-5-2

История личных встреч

Валенсия
Атлетико М

15 матчей

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 17 побед

40 матчей

17.5%
32.5%
50%
7 побед 13 ничьих 20 побед

Первый тайм

17.5%
52.5%
30%
7 побед 21 ничья 12 побед

Второй тайм

27.5%
30%
42.5%
11 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:2
ЛЛ
3:3
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
П
3:2
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
3:0
П
0:2
П
1:3
П
2:1
П
1:1
П
3:1
П
0:1
КК
2:0
КК
1:1
П
3:0
П
1:1
П
2:0
ЛЕ
0:1
ЛЕ
4:2
П
0:0
П
1:0
П
1:2
П
1:1
ЛЕ
0:0
ЛЕ
2:2
П
4:1
П
2:2
П
1:0
П
3:1
ПД
3:1
КК
3:2
КК
1:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.3
0.8

Среднее время на гол

69
112

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

66
40

Голов в среднем за матч

1.65
1

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
28
Больше 70%
Меньше 30%
12
19
Больше 48%
Меньше 53%
21
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 3 0.6
Дьякаби Муктар 1 0.2
Герра Хавьер 1 0.2
Пепелу 1 (1) 0.2
Перес Фран 0 0
Алмейда Андре IV 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 3 0.75
Депай Мемфис 2 0.5
Льоренте Маркос 2 0.5
Корреа Анхель 1 0.25
Гризманн Антуан 1 0.25
Молина Науэль 1 0.25
Де Пауль Родриго 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Карраско Янник 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 3 0
Гайя Хосе 1 0
Дуро Уго 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Озкаджар Дженк 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 3 0
Гризманн Антуан 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Савич Стефан 1 0
Мората Альваро 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Диего Симеоне 1 0
Ривас Пабло Барриос 1 0

Результаты матчей

Валенсия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Валенсия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Валенсия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
1
50%
3
43%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
2
40%
4
40%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2
Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1 Валенсия - Эспаньол 2:2 Мальорка - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1
Атлетико М
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1
Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2

Результаты матчей

Валенсия
Атлетико М

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Барселона
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Валенсия
 3:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
6.
Райо Вальекано
 Заявка 5 3 0 2 6 - 8 9
7.
Атлетико М
 0:3 Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
8.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
9.
Кадис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10.
Осасуна
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
12.
Алавес
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Хетафе
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
15.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16.
Гранада
 Заявка 4 1 0 3 7 - 12 3
17.
Мальорка
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Жирона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Алавес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5.
Валенсия
 3:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Хетафе
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Атлетико М
 0:3 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 2 - 7 3
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Вильярреал
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Осасуна
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Сельта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Атлетико М
 0:3 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
9.
Валенсия
 3:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Бетис
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Хетафе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
19.
Кадис
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 3 (1)
Валенсия Дуро Уго 3 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Бетис Виллиан Жозе 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико М Эрмосо Марио 3
Бетис Гидо Родригес 3
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Валенсия Дьякаби Муктар 3
Кадис Хименес Фали 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Хоакин Корреа с левого фланга со стандарта решил пробить непосредственно по воротам, но попал в "стенку" из двух футболистов "Валенсии".
  • Желтая карточка
    57'
    Заброс на левый край штрафной площади хозяев последовал, но первым на мяч успел Мамаршашвили. Но по инерции грузинский вратарь вылетел за пределы штрафной площади с мячом в руках, за что получил жёлтую карточку.
  • 56'
    Дуро после заброса из глубины поля едва не убежал на рандеву с Облаком, но всё же Аспиликуэта на мгновение успел его опередить.
  • 55'
    45 363 - такова посещаемость трибун на этом матче по официальным данным. Общая вместимость на этом стадионе составляет 55 тысяч зрителей.
  • Описание гола
    54'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Хавьер Герра!!!
    Герра красиво убрал на замахе Эрмосо, после чего метров с 22 из-под Витселя пробил точно под правую штангу. Облак в броске не сумел дотянуться до мяча и спасти свою команду.
  • Травма, повреждение
    53'
    Дьякаби в одном из игровых эпизодов получил повреждение плеча, так что ему потребовалась медицинская помощь.
  • Опасный момент
    52'
    С правого фланга резкая подача прошла в центр штрафной площади на Морату, который пробил головой с отскоком от газона, но Мамардашвили среагировал и парировал мяч в сторону.
  • 51'
    Хоакин Корреа с правого края выполнил точный пас в полукружие штрафной площади на Гризманна, но тот при попытке пробить в касание правой ногой промазал по мяча.
  • Опасный момент
    50'
    Галан на высокой скорости промчался в атаку по левому флангу, после чего выполнил точный навес на голову Льоренте, но тот метров с восьми слабо пробил по воротам, так что Мамардашвили сумел в падении намертво поймать мяч.
  • 49'
    В контратаке "Валенсии" Тьерри Корреа выполнил прострельную передачу в центр, но защитники "Атлетико" сумели без проблем отбиться.
  • Фол, нарушение
    48'
    Штрафной удар на левом фланге атаки заработали мадридцы. Гризманн выполнил навес на дальнюю штангу, но там Дьякаби выпрыгнул выше всех, да ещё и фол в атаке зафиксировал арбитр.
  • Замена
    47'
    Двойная замена в перерыве произошла в составе "Атлетико": вместо Стефана Савича и Родриго Рикельме на поле вышли Науэль Молина и Анхель Корреа.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Валенсия" переигрывает "Атлетико" в два мяча. Отдыхаем...
  • Опасный момент
    45'
    Льоренте в ответной атаке гостей с правого края штрафной площади пробил в ближний нижний угол, но Мамардашвили не дрогнул и в падении сумел забрать мяч намертво.
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    • 45'
      В контратаке "Валенсии" Дуро снова очень эффектно обыграл Савича и едва не выскочил 1 на 1 с Облаком, но свою команду на подстраховке от ещё больших неприятностей сумел спасти Аспиликуэта.
    • 45'
      Через короткий пас в одно касание попытались прорваться мадридцы на левый край чужой штрафной площади, но дело закончилось потерей.
    • Угловой
      45'
      Угловой на левом фланге заработали хозяева поля. Подача последовала во вратарскую площадь, но там уверенно на выходе мяч забрал Облак.
    • Дополнительное время
      45'
      5 минут компенсировано.
    • Замена
      44'
      Вынужденная замена в составе "Атлетико": вместо травмированного Тома Лемара на поле вышел Хави Галан.
    • Травма, повреждение
      43'
      Носилки появились на поле - Лемар не может подняться из-за травмы. Потребуется Диего Симеоне производить вынужденную замену. Его провожают аплодисментами болельщики на "Месталье".
    • Травма, повреждение
      42'
      Лемар получил повреждение в предыдущем эпизоде, неудачно приземлившись на газон. Похоже, что Тома подвернул ногу.
    • Угловой
      41'
      Угловой на правом фланге заработали мадридцы. Подача от флажка последовала на дальний край штрафной площади, откуда Лемар выполнял скидку в центр, но там уже защитники "Валенсии" разобрались.
    • 40'
      Рубен Бараха может быть доволен игрой своей команды в первом тайме, но по его выражению лица также можно прочитать волнение. Понимает он, что во втором тайме "Атлетико" может заиграть куда опасней.
    • 39'
      После короткого розыгрыша штрафного удара пробил Алмейда, но попал в ногу Гризманна. Гайя работал на добивании, но угодил в своего же партнёра по команде Дуро.
    • Желтая карточка
      38'
      Гризманн также получил жёлтую карточку. Пытался он что-то доказать арбитру, но лишь вывел из себя представителя Фемиды.
    • Желтая карточка
      37'
      Дуро протащил мяч к полукружию чужой штрафной площади, где был сбит Льоренте. Нарушитель получил от арбитра жёлтую карточку.
    • 36'
      Отвратительный первый тайм для "Атлетико". Диего Симеона почёсывает бороду, размышляя над тем, как бы он мог переломить ход этого поединка.
    • 2 гола - дубль!
      35'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Уго Дуро!!!
      Правее центральной оси Дуро прорвался в чужую площадку в контратаке, красиво усадил на пятую точку Савича, после чего перебросил мяч через Облака.
    • 34'
      Никто из запасных игроков "Атлетико" пока что не разминается. Видимо, Диего Симеоне не планирует производить первые замены уже в перерыва. Хотя, кто знает...
    • 33'
      Снова правым краем попытались обострить игру в атаке "матрасники", но ничего не получилось. Левым флангом гости практически не пытаются идти вперёд.
    • 32'
      Всё вроде бы нормально с Аспиликуэтой, так что он возвращается на поле. Публика на трибунах встретила его возвращение свистом негодования.
    • Травма, повреждение
      30'
      Аспиликуэта по итогам предыдущего эпизода получил повреждение в единоборстве с Дьякаби, так что теперь нуждается в медицинской помощи.
    • Угловой
      29'
      Валенсийцы заработали угловой на правом фланге. Подача следовала в направлении Дьякаби, но тот в борьбе не сумел пробить со "второго этажа".
    • 28'
      Льоренте сыграл на подборе и метров с 20 пробил по воротам хозяев, метя в правый нижний угол, но немного неточно получилось.
    • 27'
      Букмекеры перед матчем видели фаворитом этой встречи "Атлетико", однако пока что у команды совершенно ничего не получается на поле, а она уже могла пропустить в свои ворота и второй мяч.
    • 26'
      После навеса с правого фланга Мората в ответной атаке гостей сумел пробить головой с линии штрафной площади, но получилось несильно и неточно.
    • Опасный момент
      25'
      ОПАСНО! Дуро со штрафного удара коварно пробил по воротам, Облак парировал мяч перед собой, но после этого успел всё же помешать Дьякаби отличиться на добивании.
    • Желтая карточка
      24'
      Переса сбили неподалёку от правого угла чужой штрафной площади. Эрмосо за этот фол получил жёлтую карточку в свой пассив.
    • Опасный момент
      23'
      Каньос на левом фланге атаки накрутил Аспиликуэту, вошёл в штрафную площадку, после чего на силе пробил по воротам. Облак парировал мяч перед собой, а первым на отскоке оказался защитник "Атлетико".
    • 22'
      4:0 - такова статистика по общему количеству ударов по воротам в первой четверти матча.
    • Опасный момент
      21'
      На левом фланге атаки теперь штрафной удар заработали хозяева, стараниями Каньоса. Подача со стандарта последовала в район дальней штанги, откуда головой пробивал Москера, но не попал в створ.
    • Фол, нарушение
      20'
      На правом фланге атаки Аспиликуэта в подкате грубовато срезал Гайя. Арбитр решил пока что не показывать жёлтую карточку, ограничившись устным замечанием для нарушителя.
    • 19'
      Корреа с правого фланга выполнил мягкую подачу к штрафной площади "Атлетико", но там футболисты мадридской команды спокойно разобрались.
    • 18'
      Пока что совершенно незаметен на поле Гризманн. Очень плотно "летучие мыши" действуют против звёздного французского нападающего.
    • 17'
      Гайя с левого фланга выполнил диагональную подачу на дальний край чужой штрафной площади, но слишком высоко летел мяч, так что до него никто не имел возможности добраться.
    • 16'
      Мората в чужой штрафной площади упал в борьбе с Москерой, но никакого фола в этом эпизоде не было, так что нужно подниматься и продолжать игру.
    • 15'
      Каньос нашёл возможность для дальнего удара по воротам "матрасников", но получилось слишком слабо, так что Облак легко справился.
    • 14'
      Отличное настроение у публики на "Месталье". Пока что для местной команды всё на поле складывается просто великолепно.
    • 13'
      Заброс на правый край штрафной площади хозяев следовал на забегание Льоренте, но жестковато получилось, так что первым на мяче оказался Мамардашвили.
    • Угловой
      11'
      С правого фланга угловой подали валенсийцы, после которого небольшой пожар возник в штрафной площади "Атлетико", но до удара здесь дело не дошло.
    • 10'
      Аспиликуэта подключился к атаке гостей по правому флангу, откуда выполнил подачу в центр, но мяч немного свалился с ноги, из-за чего улетел за лицевую линию.
    • 9'
      У мадридцев пока что не получается подобраться к вражеским владениям. Каждый второй пас мадридцам приходится отдавать назад.
    • 8'
      "Летучие мыши" не планируют пока что отходить всем составом на свою половину поля и переключаться строго на оборонительную игру.
    • 7'
      Шокирующее начало матча для "Атлетико", но пока что вряд ли стоит делать какие-то выводы, так как впереди ещё очень много игрового времени.
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Уго Дуро!!!
      После прострела с левого фланга Дуро на ближнем углу вратарской площади опередил Витселя и в падении в касание сумел пробить над Облаком.
    • 4'
      Постепенно страсти на поле стихают, но пока что ещё неясно, кто в этой встрече будет играть первым номером.
    • 3'
      Практически аншлаг сегодня на "Месталье". Стадион отбыл дисквалификацию, так что теперь здесь все трибуны открыты.
    • 2'
      Сумбурно проходят первые минуты поединка, так как обе команды стараются агрессивно играть в прессинге. Видимо, таким образом они намерены запугать противников.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 35% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 3:0 Атлетико М

    Исход игры
    Валенсия
    8.9% (11)
    Ничья
    22.8% (28)
    Атлетико М
    68.3% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.72% (57)
    Меньше
    51.28% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    65.81% (77)
    Нет
    34.19% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    35% (43)
    0:1 Атлетико М
    20.3% (25)
    1:1 Ничья
    17.1% (21)
    0:2 Атлетико М
    7.3% (9)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    2:1 Валенсия
    4.1% (5)
    1:0 Валенсия
    3.3% (4)
    1:3 Атлетико М
    1.6% (2)
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