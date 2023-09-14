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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Валенсия
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 58
Валенсия 15.5% (9)
X 31% (18)
Атлетико М 53.4% (31)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Валенсия
Ничья
Атлетико М
3.90
3.90
3.45
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Валенсия
Атлетико М

История личных встреч

Валенсия
Атлетико М

15 матчей

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 17 побед

40 матчей

17.5%
32.5%
50%
7 побед 13 ничьих 20 побед

Первый тайм

17.5%
52.5%
30%
7 побед 21 ничья 12 побед

Второй тайм

27.5%
30%
42.5%
11 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:2
ЛЛ
3:3
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
П
3:2
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
3:0
П
0:2
П
1:3
П
2:1
П
1:1
П
3:1
П
0:1
КК
2:0
КК
1:1
П
3:0
П
1:1
П
2:0
ЛЕ
0:1
ЛЕ
4:2
П
0:0
П
1:0
П
1:2
П
1:1
ЛЕ
0:0
ЛЕ
2:2
П
4:1
П
2:2
П
1:0
П
3:1
ПД
3:1
КК
3:2
КК
1:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.3
0.8

Среднее время на гол

69
112

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

66
40

Голов в среднем за матч

1.65
1

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
28
Больше 70%
Меньше 30%
12
19
Больше 48%
Меньше 53%
21
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 1 0.25
Дьякаби Муктар 1 0.25
Герра Хавьер 1 0.25
Пепелу 1 (1) 0.25
Алмейда Андре IV 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 3 1
Депай Мемфис 2 0.67
Льоренте Маркос 2 0.67
Корреа Анхель 1 0.33
Гризманн Антуан 1 0.33
Молина Науэль 1 0.33
Де Пауль Родриго 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Карраско Янник 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 3 0
Гайя Хосе 1 0
Дуро Уго 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Озкаджар Дженк 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Гризманн Антуан 1 0
Савич Стефан 1 0
Мората Альваро 1 0
Диего Симеоне 1 0
Ривас Пабло Барриос 1 0

Результаты матчей

Валенсия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Валенсия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Валенсия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
1
50%
3
43%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
2
40%
4
40%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2
Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1 Валенсия - Эспаньол 2:2 Мальорка - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1
Атлетико М
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1
Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2

Результаты матчей

Валенсия
Атлетико М

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Барселона
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 10 - 1 7
5.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Кадис
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Алавес
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
10.
Осасуна
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Райо Вальекано
 Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
13.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Хетафе
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
15.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16.
Гранада
 Заявка 4 1 0 3 7 - 12 3
17.
Мальорка
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Жирона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Алавес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
5.
Хетафе
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 0 - 7 0
16.
Вильярреал
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Осасуна
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 7 - 0 4
6.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Сельта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Бетис
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Алавес
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
20.
Хетафе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 3 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Бетис Виллиан Жозе 3
Барселона Левандовски Роберт 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гидо Родригес 3
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Валенсия Дьякаби Муктар 3
Альмерия Гонсалес Эдгар 1 1
Хетафе Мата Хайме 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2023, осталось 2 дня 8 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 58
    Валенсия 15.5% (9)
    X 31% (18)
    Атлетико М 53.4% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Атлетико М
    3.90
    3.90
    3.45
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия - Атлетико М

    Исход игры
    Валенсия
    15.5% (9)
    Ничья
    31% (18)
    Атлетико М
    53.4% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.39% (31)
    Меньше
    45.61% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (45)
    Нет
    21.05% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    34.5% (20)
    1:1 Ничья
    24.1% (14)
    0:2 Атлетико М
    8.6% (5)
    2:1 Валенсия
    8.6% (5)
    0:1 Атлетико М
    6.9% (4)
    2:2 Ничья
    6.9% (4)
    1:0 Валенсия
    5.2% (3)
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