Тур: 10. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
0:0
Второй тайм: 68'
Ход матча
66'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
29
Рогель
Жан
33
Дефурни
Тео
4
Klaus
17
Ilay
Camara
26
Abner
II
8
Абе
Суто
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
-
29 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
4 KlausЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ilay CamaraЗащитник
-
26 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
19 Эрис ЖонатанЗащитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
-
11 Дайлли НиклоПолузащитник
-
47 Мбуп ПатеНападающий
-
27 Rikelmi
-
15 Sada Diallo
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббаг Одай
|2
|0.2
|Гуагон Парфэйт
|2
|0.2
|Мбенза Исаак
|1
|0.1
|Драгснес Ветле
|1
|0.1
|Илаймахаритра Марко
|1 (1)
|0.1
|Андреу Стелиос
|1
|0.1
|Зоргане Адем
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|4
|0.4
|Бирон Микаэль
|3 (1)
|0.3
|Двомо Пьер
|1
|0.1
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0.1
|Да Сильва Флоран
|1
|0.1
|Мерсье Ксавье
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Эрис Жонатан
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|3
|1
|Багер Йонас
|3
|0
|Хейманс Дан
|3
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Марк Дамьен
|2
|0
|Зоргане Адем
|2
|0
|Nikola Stulic
|0
|1
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abner II
|2
|0
|Сиссако Мусса
|2
|0
|Абе Суто
|2
|0
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|Дефурни Тео
|1
|0
|Коне Юссуф
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Двомо Пьер
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Rikelmi
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
3
Спортинг Шарлеруа
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
РВДМ 47
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
0
4
Спортинг Шарлеруа
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
РВДМ 47
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
67%
1
13%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
9
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
5
45%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
2
25%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Пропущено
14
17
9 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
7%
3
18%
1-15
3
21%
5
29%
29%
16-30
5
36%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
5
36%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(9 матчей)
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1
Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
РВДМ 47
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1
РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1 РВДМ 47 - Виртон 0:0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
РВДМ 47
Точный счет
1:1
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
РВДМ 47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
18
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|18 - 12
|19
|2.
|9
|5
|4
|0
|15 - 9
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|4.
|9
|4
|4
|1
|22 - 9
|16
|5.
|9
|3
|5
|1
|13 - 4
|14
|6.
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|8.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|10 - 18
|13
|9.
|9
|4
|0
|5
|9 - 9
|12
|10.
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|0:0
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|15.
|9
|1
|2
|6
|8 - 21
|5
|16.
|9
|0
|3
|6
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|4.
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|7 - 0
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 3
|7
|7.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|8.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|14.
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|15.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|3.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|11.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 9
|6
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|15.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|7
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|6 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 3