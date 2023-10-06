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  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
2:1
Конец матча
РВДМ 47
0'
66' Желтая карточка
Ilay Camara
0:1
82' Гол
Гейе Махтар
1:1
90' Гол
Даббаг Одай
90' Желтая карточка
Гейе Махтар
90' Желтая карточка
Драгснес Ветле
90' Вторая желтая карточка
Гейе Махтар
2:1
90' Гол
Драгснес Ветле
90'+13
16
Коффи
Херве
3
Кнежевич
Стефан
25
Марк
Дамьен
21
Андреу
Стелиос
29
Рогель
Жан
6
Зоргане
Адем
44
Мориока
Риота
15
Драгснес
Ветле
8
Гуагон
Парфэйт
9
Даббаг
Одай
7
Мбенза
Исаак
33
Дефурни
Тео
4
Klaus
44
Сиссако
Мусса
2
Luis
Geovanny
Segovia
17
Ilay
Camara
26
Abner
II
6
Двомо
Пьер
8
Абе
Суто
77
Рен-Аделед
Жефф
30
Мерсье
Ксавье
9
Гейе
Махтар
Спортинг Шарлеруа
3-4-3
РВДМ 47
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 3 0.3
Драгснес Ветле 2 0.2
Гуагон Парфэйт 2 0.2
Мбенза Исаак 1 0.1
Андреу Стелиос 1 0.1
Илаймахаритра Марко 1 (1) 0.1
Зоргане Адем 0 0
Рогель Жан 0 0
РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 5 0.5
Бирон Микаэль 3 (1) 0.3
Двомо Пьер 1 0.1
Luis Geovanny Segovia 1 0.1
Да Сильва Флоран 1 0.1
Мерсье Ксавье 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Эрис Жонатан 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 3 1
Багер Йонас 3 0
Хейманс Дан 3 0
Андреу Стелиос 3 0
Марк Дамьен 2 0
Зоргане Адем 2 0
Nikola Stulic 0 1
Мбенза Исаак 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Рогель Жан 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 1 1
Abner II 2 0
Сиссако Мусса 2 0
Абе Суто 2 0
Эрис Жонатан 1 0
Мерсье Ксавье 1 0
Дефурни Тео 1 0
Коне Юссуф 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Luis Geovanny Segovia 1 0
Klaus 1 0
Двомо Пьер 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Rikelmi 1 0
Sada Diallo 1 0
Ilay Camara 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
4
Спортинг Шарлеруа
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
РВДМ 47
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

0
4
Спортинг Шарлеруа
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
РВДМ 47
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
2
33%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
75%
3
30%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
9
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
5
45%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
4
40%
2
17%
76-90

Пропущено

15
19
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
3
16%
1-15
3
20%
5
26%
16-30
5
33%
3
16%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
6
40%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(9 матчей)
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1
Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
РВДМ 47
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1
РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1 РВДМ 47 - Виртон 0:0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
РВДМ 47

Точный счет

1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
РВДМ 47

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 18 - 12 19
2.
Гент
 9 5 4 0 15 - 9 19
3.
Андерлехт
 9 5 3 1 13 - 9 18
4.
Брюгге
 9 4 4 1 22 - 9 16
5.
Антверпен
 9 3 5 1 13 - 4 14
6.
Генк
 9 3 5 1 15 - 9 14
7.
Сент-Трейден
 9 3 4 2 11 - 10 13
8.
Серкль Брюгге
 9 4 0 5 9 - 9 12
9.
РВДМ 47
 10 3 3 4 11 - 20 12
10.
Мехелен
 9 3 2 4 10 - 9 11
11.
Эйпен
 9 3 1 5 12 - 18 10
12.
Стандард
 9 2 4 3 8 - 8 10
13.
Спортинг Шарлеруа
 10 2 4 4 10 - 15 10
14.
АХ Лёвен
 9 2 3 4 12 - 16 9
15.
Кортрейк
 9 1 2 6 8 - 21 5
16.
Вестерло
 9 0 3 6 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Гент
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 3 1 1 12 - 6 10
4.
Брюгге
 5 2 3 0 14 - 6 9
5.
Спортинг Шарлеруа
 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Антверпен
 4 2 2 0 7 - 0 8
7.
Мехелен
 5 2 1 2 6 - 3 7
8.
РВДМ 47
 5 2 1 2 6 - 9 7
9.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 4 6
10.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
11.
АХ Лёвен
 5 1 2 2 7 - 6 5
12.
Кортрейк
 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Эйпен
 5 1 1 3 7 - 14 4
14.
Генк
 5 0 4 1 7 - 8 4
15.
Стандард
 4 0 2 2 1 - 3 2
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 6 - 6 9
3.
Гент
 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Брюгге
 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Сент-Трейден
 5 1 4 0 8 - 7 7
8.
Эйпен
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
10.
Антверпен
 5 1 3 1 6 - 4 6
11.
РВДМ 47
 5 1 2 2 5 - 11 5
12.
Мехелен
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
АХ Лёвен
 4 1 1 2 5 - 10 4
14.
Вестерло
 5 0 3 2 7 - 9 3
15.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 1 4 4 - 11 1
16.
Кортрейк
 4 0 0 4 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 7
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 6 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
РВДМ 47 Гейе Махтар 5
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Генк Баа Кристофер 2 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 3
Стандард Nathan Ngoy 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 66'
      Ilay Camara получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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