Тур: 10. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
2:1
Конец матча
0'
66' Желтая карточкаIlay Camara
0:1
82' ГолГейе Махтар
1:1
90' ГолДаббаг Одай
90' Желтая карточкаГейе Махтар
90' Желтая карточкаДрагснес Ветле
90' Вторая желтая карточкаГейе Махтар
2:1
90' ГолДрагснес Ветле
90'+13
Ход матча
66'
82'
0:1
90'
1:1
90'
90'
90'
90'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
29
Рогель
Жан
33
Дефурни
Тео
4
Klaus
17
Ilay
Camara
26
Abner
II
8
Абе
Суто
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
-
29 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
4 KlausЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ilay CamaraЗащитник
-
26 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
19 Эрис ЖонатанЗащитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
-
11 Дайлли НиклоПолузащитник
-
47 Мбуп ПатеНападающий
-
27 Rikelmi
-
15 Sada Diallo
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббаг Одай
|3
|0.3
|Драгснес Ветле
|2
|0.2
|Гуагон Парфэйт
|2
|0.2
|Мбенза Исаак
|1
|0.1
|Андреу Стелиос
|1
|0.1
|Илаймахаритра Марко
|1 (1)
|0.1
|Зоргане Адем
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|5
|0.5
|Бирон Микаэль
|3 (1)
|0.3
|Двомо Пьер
|1
|0.1
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0.1
|Да Сильва Флоран
|1
|0.1
|Мерсье Ксавье
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Эрис Жонатан
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|3
|1
|Багер Йонас
|3
|0
|Хейманс Дан
|3
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Марк Дамьен
|2
|0
|Зоргане Адем
|2
|0
|Nikola Stulic
|0
|1
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|1
|1
|Abner II
|2
|0
|Сиссако Мусса
|2
|0
|Абе Суто
|2
|0
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|Дефурни Тео
|1
|0
|Коне Юссуф
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Двомо Пьер
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Rikelmi
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
|Ilay Camara
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
4
Спортинг Шарлеруа
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
РВДМ 47
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
0
4
Спортинг Шарлеруа
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
РВДМ 47
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
2
33%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
75%
3
30%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
9
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
5
45%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
4
40%
2
17%
76-90
Пропущено
15
19
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
3
16%
1-15
3
20%
5
26%
16-30
5
33%
3
16%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
6
40%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(9 матчей)
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1
Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
РВДМ 47
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1
РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1 РВДМ 47 - Виртон 0:0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
РВДМ 47
Точный счет
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
РВДМ 47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
28
37
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|7
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|6 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|5
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 3