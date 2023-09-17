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  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 4.
Кармиотисса
1:3
Конец матча
Анортосис
0'
7' Желтая карточка
Пантели Стилианос
0:1
21' Гол
Феррер Сальвадор
42' Желтая карточка
Каргас Яннис
0:2
53' Гол
Герреро Мигель
55' Желтая карточка
Малоне Дион
1:2
77' Гол
Andreas Katsantonis
1:3
90' Гол
Кастель Серхио
90'+9
Кармиотисса
Анортосис

История личных встреч

Кармиотисса
Анортосис

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:2
К
5:1
К
1:2
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:4
ПД
0:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Среднее время на гол

112
75

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.4
2.2

Среднее время на гол

64
40

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

1.1
1.7

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
52

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сук Йоэй 1 0.25
Росси Карим 1 0.25
Лукили Карим 1 0.25
Andreas Katsantonis 1 0.25
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Мигель 4 (1) 1
Кастель Серхио 3 0.75
Элдер Феррейра 1 0.25
Феррер Сальвадор 1 0.25
Jose M.F. Moreno Chico3 1 0.25

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малоне Дион 2 0
Пантели Стилианос 2 0
Ньивпорт Ларс 1 0
Росси Карим 1 0
Думбия Абубакар 1 0
Лукили Карим 1 0
Саллам Самир Бен 1 0
Ковачевич Боян 1 0
Кукалаш Ставрош 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элдер Феррейра 2 0
Корреа Павлос 0 1
Техера Серхио 1 0
Каргас Яннис 1 0
Арболеда Иван 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Тиун Уссейну 1 0

Результаты матчей

Кармиотисса
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Анортосис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
0
Кармиотисса
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Анортосис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
5
Кармиотисса
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Анортосис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
2
50%
3
30%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аполлон - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4
Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Эносис 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 1:2
Анортосис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Арис Лимассол - Анортосис 2:0

Результаты матчей

Кармиотисса
Анортосис

Точный счет

1:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Кармиотисса
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 0:0 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
Анортосис
 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Омония Никосия
 4 2 2 0 9 - 4 8
4.
Пафос
 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
АЕК Ларнака
 4 2 1 1 10 - 9 7
6.
АЕЛ Лимаcсол
 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Аполлон
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Закакиу
 4 1 0 3 6 - 12 3
10.
Этникос Ахна
 3 0 2 1 7 - 9 2
11.
Неа Саламина
 3 0 2 1 3 - 7 2
12.
Отеллос
 4 0 2 2 4 - 7 2
13.
Кармиотисса
 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Пафос
 0:0 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Омония Никосия
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Анортосис
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Аполлон
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
АЕК Ларнака
 2 1 1 0 8 - 7 4
8.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Этникос Ахна
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Кармиотисса
 2 0 1 1 4 - 6 1
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Отеллос
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Закакиу
 2 0 0 2 0 - 7 0
14.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Арис Лимассол
 0:0 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Закакиу
 2 1 0 1 6 - 5 3
4.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Омония Никосия
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Отеллос
 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Пафос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
12.
Неа Саламина
 2 0 1 1 2 - 6 1
13.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кармиотисса
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 4
Анортосис Герреро Мигель 4
Анортосис Кастель Серхио 3
Весь список

Топ нарушителей
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 3
АЕЛ Лимаcсол Марш Джордж 3
Омония Никосия Симич Велько 1 1
АПОЭЛ Далсью 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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