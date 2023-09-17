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  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 4.
Арис Лимассол
1:0
Второй тайм: 62'
Пафос
0'
18' Желтая карточка
Гольдар Давид
1:0
60' Гол
Бенгтссон Лео
Арис Лимассол
Пафос

История личных встреч

Арис Лимассол
Пафос

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

17 матчей

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:0
К
4:1
К
2:1
ПД
0:6
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:0
ВД
2:2

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.22
0.75

Среднее время на гол

73
120

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.63
1.44

Среднее время на гол

55
62

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.41
1.12

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

63
80

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шполярич Матья 2 0.5
Шуманский Артем 2 0.5
Моннор Джейден 2 0.5
Стемпиньски Мариуш 1 0.25
Шави Уоррен 1 0.25
Гомис Янник 1 (1) 0.25
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 2 0.67
Твумаси Патрик 1 0.33
Бочкай Петар 1 0.33
Драгомир Влад 1 0.33
Наме Мустафа 1 0.33

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брорссон Франц 0 1
Урошевич Слободан 1 0
Браун Морган 1 0
Мукету-Муссунда Алекс 1 0
Сане Мамаду 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочкай Петар 2 0
Гольдар Давид 1 0
Жайро 1 0
Бруно V 1 0
Квида Джозев 1 0

Результаты матчей

Арис Лимассол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Пафос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Арис Лимассол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пафос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
6
Арис Лимассол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Пафос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
4
40%
2
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Закакиу - Арис Лимассол 0:5 Арис Лимассол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1
Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 БАТЭ - Арис Лимассол 3:5 Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2
Пафос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пафос - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1
Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0 Сассуоло - Пафос 2:1 Метта - Пафос 1:3 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 Пафос - Омония Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Омония Никосия - Пафос 3:1 Аполлон - Пафос 0:1 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - Пафос 2:0

Результаты матчей

Арис Лимассол
Пафос

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Арис Лимассол
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 0:0 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
Анортосис
 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Омония Никосия
 4 2 2 0 9 - 4 8
4.
Пафос
 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
АЕК Ларнака
 4 2 1 1 10 - 9 7
6.
АЕЛ Лимаcсол
 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Аполлон
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Закакиу
 4 1 0 3 6 - 12 3
10.
Этникос Ахна
 3 0 2 1 7 - 9 2
11.
Неа Саламина
 3 0 2 1 3 - 7 2
12.
Отеллос
 4 0 2 2 4 - 7 2
13.
Кармиотисса
 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Пафос
 0:0 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Омония Никосия
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Анортосис
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Аполлон
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
АЕК Ларнака
 2 1 1 0 8 - 7 4
8.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Этникос Ахна
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Кармиотисса
 2 0 1 1 4 - 6 1
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Отеллос
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Закакиу
 2 0 0 2 0 - 7 0
14.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Арис Лимассол
 0:0 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Закакиу
 2 1 0 1 6 - 5 3
4.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Омония Никосия
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Отеллос
 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Пафос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
12.
Неа Саламина
 2 0 1 1 2 - 6 1
13.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кармиотисса
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 4
Анортосис Герреро Мигель 4
Анортосис Кастель Серхио 3
Весь список

Топ нарушителей
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 3
АЕЛ Лимаcсол Марш Джордж 3
Омония Никосия Симич Велько 1 1
АПОЭЛ Далсью 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 18'
    Гольдар Давид получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арис Лимассол
Ничья
Пафос
3.35
3.45
3.57
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арис Лимассол 1:0 Пафос онлайн

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