Тур: 4.
0'
1:0
32' ГолПетрович Радосав
1:1
45' ГолДариква Тендайи
48' Желтая карточкаАбдураими Бешарт
59' Желтая карточкаКостадинов Георги
Ход матча
32'
1:0
45'
1:1
48'
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
История личных встреч
АПОЭЛ
Аполлон
36 матчей
72.2%
27.8%
26 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
30.6%
30.5%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.4%
38.9%
25 побед 14 ничьих 0 побед
27 матчей
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
59.3%
40.7%
0 побед 16 ничьих 22 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 15 побед
63 матча
41.3%
22.2%
36.5%
26 побед 14 ничьих 23 победы
Первый тайм
22.2%
42.9%
34.9%
14 побед 27 ничьих 22 победы
Второй тайм
39.7%
36.5%
23.8%
25 побед 23 ничьи 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
55
35
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Среднее время на гол
54
77
Всего голов
39
38
Голов в среднем за матч
1.3
1.15
Среднее время на гол
69
78
Всего голов
94
73
Голов в среднем за матч
1.49
1.16
Тотал матчей
2.5
61
Больше 97%
Меньше 3%
2
48
Больше 76%
Меньше 24%
15
33
Больше 52%
Меньше 48%
30
15
Больше 24%
Меньше 76%
48
8
Больше 13%
Меньше 87%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
61
Среднее время на гол
60
77
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|2
|0.67
|Петрович Радосав
|1
|0.33
|Эфрем Георгиос
|1
|0.33
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вальбуэна Матьё
|1
|0.25
|Дариква Тендайи
|1
|0.25
|Сагаль Анхело
|1
|0.25
|Юрчевич Марио
|1
|0.25
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шебаке Иссам
|2
|1
|Далсью
|1
|1
|Петрович Радосав
|1
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Джевфе
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
|Fawaz Abdullahi
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальбуэна Матьё
|2
|0
|Дигин Николя
|1
|0
|Дариква Тендайи
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Перец Элиэль
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аполлон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аполлон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аполлон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2
АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0
Аполлон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0
Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 Аполлон - Пафос 0:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония Никосия 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1
Результаты матчей
АПОЭЛ
Аполлон
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|6 - 12
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|7 - 9
|2
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|13.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|8 - 7
|4
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|4.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|6 - 8
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|4
|Анортосис
|Герреро Мигель
|4
|Анортосис
|Кастель Серхио
|3
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|3
|АЕЛ Лимаcсол
|Марш Джордж
|3
|Омония Никосия
|Симич Велько
|1 1
|АПОЭЛ
|Далсью
|1 1