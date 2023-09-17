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  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 4.
АПОЭЛ
1:1
Второй тайм: 65'
Аполлон
0'
1:0
32' Гол
Петрович Радосав
1:1
45' Гол
Дариква Тендайи
48' Желтая карточка
Абдураими Бешарт
59' Желтая карточка
Костадинов Георги
АПОЭЛ
Аполлон

История личных встреч

АПОЭЛ
Аполлон

36 матчей

72.2%
27.8%
26 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
30.6%
30.5%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.4%
38.9%
25 побед 14 ничьих 0 побед

27 матчей

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

59.3%
40.7%
0 побед 16 ничьих 22 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 15 побед

63 матча

41.3%
22.2%
36.5%
26 побед 14 ничьих 23 победы

Первый тайм

22.2%
42.9%
34.9%
14 побед 27 ничьих 22 победы

Второй тайм

39.7%
36.5%
23.8%
25 побед 23 ничьи 15 побед

История матчей

ПД
3:2
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0
К
2:1
ПД
1:1
ТМС
2:1
ПД
1:1
ПД
4:1
К
1:2
К
1:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
1:2
ПД
5:1
ПД
2:1
ПД
4:2
ПД
1:2
ПД
0:4
С
1:2
К
0:1
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:1
С
1:2
ПД
1:0
К
1:1
К
1:1
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
2:0
С
1:0
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
2:1
К
2:0
К
1:1
ПД
0:5
К
2:1
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
2:2

Голы

Всего голов

55
35

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

39
38

Голов в среднем за матч

1.3
1.15

Среднее время на гол

69
78

Всего голов

94
73

Голов в среднем за матч

1.49
1.16

Тотал матчей

2.5
61
Больше 97%
Меньше 3%
2
48
Больше 76%
Меньше 24%
15
33
Больше 52%
Меньше 48%
30
15
Больше 24%
Меньше 76%
48
8
Больше 13%
Меньше 87%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
61

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 2 0.67
Петрович Радосав 1 0.33
Эфрем Георгиос 1 0.33
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вальбуэна Матьё 1 0.25
Дариква Тендайи 1 0.25
Сагаль Анхело 1 0.25
Юрчевич Марио 1 0.25

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шебаке Иссам 2 1
Далсью 1 1
Петрович Радосав 1 0
Эфрем Георгиос 1 0
Джевфе 1 0
Двали Лаша 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
Fawaz Abdullahi 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальбуэна Матьё 2 0
Дигин Николя 1 0
Дариква Тендайи 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Коль Исраэль 1 0
Психас Петрос 1 0
Перец Элиэль 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аполлон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аполлон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аполлон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2
АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0
Аполлон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0
Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 Аполлон - Пафос 0:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония Никосия 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1

Результаты матчей

АПОЭЛ
Аполлон

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 4 3 1 0 10 - 2 10
2.
Анортосис
 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Омония Никосия
 4 2 2 0 9 - 4 8
4.
Пафос
 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
АЕК Ларнака
 4 2 1 1 10 - 9 7
6.
АЕЛ Лимаcсол
 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Аполлон
 1:1 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
АПОЭЛ
 1:1 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Закакиу
 4 1 0 3 6 - 12 3
10.
Этникос Ахна
 3 0 2 1 7 - 9 2
11.
Неа Саламина
 3 0 2 1 3 - 7 2
12.
Отеллос
 4 0 2 2 4 - 7 2
13.
Кармиотисса
 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Пафос
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Омония Никосия
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Анортосис
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Аполлон
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
АЕК Ларнака
 2 1 1 0 8 - 7 4
8.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Этникос Ахна
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
АПОЭЛ
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Кармиотисса
 2 0 1 1 4 - 6 1
12.
Отеллос
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Закакиу
 2 0 0 2 0 - 7 0
14.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Арис Лимассол
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Закакиу
 2 1 0 1 6 - 5 3
4.
АПОЭЛ
 1:1 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Аполлон
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Омония Никосия
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Отеллос
 3 0 2 1 4 - 5 2
10.
Пафос
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
12.
Неа Саламина
 2 0 1 1 2 - 6 1
13.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кармиотисса
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 4
Анортосис Герреро Мигель 4
Анортосис Кастель Серхио 3
Весь список

Топ нарушителей
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 3
АЕЛ Лимаcсол Марш Джордж 3
Омония Никосия Симич Велько 1 1
АПОЭЛ Далсью 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Г О О О О Л - Дариква Тендайи бьет в цель!
  • 32'
    Г О О О О Л - Петрович Радосав бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Аполлон
3.45
3.70
4.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АПОЭЛ 1:1 Аполлон онлайн

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