Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
0'
1:0
12' ГолЛескано Хуан
2:0
35' ГолМастокангас Элиас
40' Желтая карточкаПурме Тино
48' Желтая карточкаСийра Тууре
48' Желтая карточкаЛескано Хуан
48' Желтая карточкаSeydine N'Diaye
48' Желтая карточкаYussif Daouda Moussa
57' Желтая карточкаАспегрен Фелипе
63' Желтая карточкаStavros Zarokostas
64' Желтая карточкаМусаханян Айк
69' Желтая карточкаАла-Мюллюмяки Лаури
2:1
86' ПенальтиХаарала Сантери
90' Желтая карточкаФриберг Никлас
2:2
90' ГолMery Traore
90'+6
Ход матча
12'
35'
40'
48'
48'
48'
57'
64'
86'
2:1
90'
90'
2:2
12
Хакала
Аату
15
Пурме
Тино
23
Maissa
Fall
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пурме ТиноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Oiva JukkolaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Mery Traore
-
23 Noel Hasa
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joni Lehtonen
История личных встреч
Хака
Ильвес
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
19 матчей
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.1
0.78
Среднее время на гол
81
115
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.16
0.89
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
77
100
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|7
|0.3
|Мастокангас Элиас
|4
|0.17
|Магута Райан
|2
|0.09
|Лайне Янне-Пекка
|2 (1)
|0.09
|Роджерсон Логан
|2
|0.09
|Stavros Zarokostas
|2
|0.09
|Fallou Ndiaye
|2
|0.09
|Фриберг Никлас
|1
|0.04
|Пурме Тино
|1
|0.04
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.04
|Сийра Тууре
|1
|0.04
|Atte Sihvonen
|1
|0.04
|Oliver Whyte
|1
|0.04
|Maissa Fall
|1
|0.04
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|4 (1)
|0.17
|Пеннанен Петтери
|4 (3)
|0.17
|Oiva Jukkola
|2
|0.09
|Sabit James
|2
|0.09
|Парфитт-Уильямс Джаир
|2
|0.09
|Ларссон Адам
|2
|0.09
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0.04
|Миеттунен Тату
|1
|0.04
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.04
|Noel Hasa
|1
|0.04
|Seydine N'Diaye
|1
|0.04
|Mery Traore
|1
|0.04
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Мяенпя Аапо
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фриберг Никлас
|7
|0
|Stavros Zarokostas
|7
|0
|Магута Райан
|7
|0
|Лайне Янне-Пекка
|6
|0
|Fallou Ndiaye
|6
|0
|Atte Sihvonen
|4
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|2
|1
|Сийра Тууре
|3
|0
|Haymenn Bah-Traore
|3
|0
|Тайнио Теему
|2
|0
|Лескано Хуан
|2
|0
|Фофана Тиемоко
|2
|0
|Пурме Тино
|2
|0
|Oliver Whyte
|2
|0
|Херберт Антони
|2
|0
|Роджерсон Логан
|1
|0
|Хакала Аату
|1
|0
|Мусаханян Айк
|1
|0
|Maissa Fall
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|9
|0
|Аспегрен Фелипе
|6
|0
|Хаарала Сантери
|5
|0
|Миеттунен Тату
|4
|0
|Катц Калле
|4
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|1
|_Umar M.
|2
|1
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|3
|0
|Yussif Daouda Moussa
|3
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|3
|0
|Oiva Jukkola
|3
|0
|Sabit James
|3
|0
|Mohammed Umar
|1
|1
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0
|Emmanuel Patut
|1
|0
|Mery Traore
|1
|0
Результаты матчей
Хака
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Ильвес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
15
8
Хака
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Ильвес
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
6
8
Хака
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Ильвес
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
22
9
Упущенные победы
21
16
Голы по времени матча
Забито
20
13
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 15
6
30%
1
8%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
6
30%
2
15%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Пропущено
17
13
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
24%
2
15%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
1
6%
4
31%
61-75
4
24%
2
15%
76-90
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
3
30%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
20%
76-90
Пропущено
22
15
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
9%
2
13%
1-15
6
27%
1
7%
16-30
4
18%
3
20%
31-45
2
9%
3
20%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
4
18%
4
27%
76-90
Забито
29
23
17 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
6
21%
2
9%
1-15
5
17%
5
22%
16-30
6
21%
2
9%
31-45
8
28%
4
17%
46-60
3
10%
3
13%
61-75
1
3%
7
30%
76-90
Пропущено
39
28
23 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 18
6
15%
4
14%
1-15
9
23%
2
7%
16-30
8
21%
5
18%
31-45
3
8%
5
18%
46-60
5
13%
6
21%
61-75
8
21%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 Хака - КуПС 2:2 КТП - Хака 1:2 Хака - Мариехамн 1:1
Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2
Ильвес
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лахти - Ильвес 3:2 Хонка - Ильвес 2:0 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3
Ильвес - КуПС 0:3 Ильвес - Хака 1:2 Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0 Ильвес - Мариехамн 0:0 КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1
Результаты матчей
Хака
Ильвес
Точный счет
2:2
5 раз 42%
1:1
5 раз 42%
1:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
5 раз 42%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
3:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:2
5 раз 22%
1:1
5 раз 22%
3:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
8 раз 35%
0
5 раз 22%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хака
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
29
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
75
38
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
158
914
617
122
122
122
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|15 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|11 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|Мариехамн
|De
|1 8
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|9
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9
|Лахти
|Джалу Бубакар
|8
|Лахти
|Кабаши Ариан
|8