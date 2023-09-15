  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хака
2:2
Конец матча
Ильвес
0'
1:0
12' Гол
Лескано Хуан
2:0
35' Гол
Мастокангас Элиас
40' Желтая карточка
Пурме Тино
48' Желтая карточка
Сийра Тууре
48' Желтая карточка
Лескано Хуан
48' Желтая карточка
Seydine N'Diaye
48' Желтая карточка
Yussif Daouda Moussa
57' Желтая карточка
Аспегрен Фелипе
63' Желтая карточка
Stavros Zarokostas
64' Желтая карточка
Мусаханян Айк
69' Желтая карточка
Ала-Мюллюмяки Лаури
2:1
86' Пенальти
Хаарала Сантери
90' Желтая карточка
Фриберг Никлас
2:2
90' Гол
Mery Traore
90'+6
12
Хакала
Аату
3
Фриберг
Никлас
2
Мусаханян
Айк
5
Fallou
Ndiaye
15
Пурме
Тино
8
Сийра
Тууре
7
Oliver
Whyte
23
Maissa
Fall
10
Stavros
Zarokostas
9
Лескано
Хуан
28
Мастокангас
Элиас
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
13
Seydine
N'Diaye
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
30
Yussif
Daouda
Moussa
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
42
Аспегрен
Фелипе
19
Oiva
Jukkola
29
Хаарала
Сантери
9
Парфитт-Уильямс
Джаир
Хака
Ильвес

История личных встреч

Хака
Ильвес

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

19 матчей

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

В
1:2
В
1:1
В
2:3
В
2:1
В
0:1
В
1:0
В
1:1
В
0:2
К
0:1
К
1:1
К
0:0
К
3:1
ТМС
0:0
И
4:1
И
0:0
И
2:1
И
0:0
И
1:1
И
3:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.1
0.78

Среднее время на гол

81
115

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.16
0.89

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

77
100

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 7 0.3
Мастокангас Элиас 4 0.17
Магута Райан 2 0.09
Лайне Янне-Пекка 2 (1) 0.09
Роджерсон Логан 2 0.09
Stavros Zarokostas 2 0.09
Fallou Ndiaye 2 0.09
Фриберг Никлас 1 0.04
Пурме Тино 1 0.04
Аувинен Ээро-Матти 1 0.04
Сийра Тууре 1 0.04
Atte Sihvonen 1 0.04
Oliver Whyte 1 0.04
Maissa Fall 1 0.04
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 4 (1) 0.17
Пеннанен Петтери 4 (3) 0.17
Oiva Jukkola 2 0.09
Sabit James 2 0.09
Парфитт-Уильямс Джаир 2 0.09
Ларссон Адам 2 0.09
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0.04
Миеттунен Тату 1 0.04
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.04
Noel Hasa 1 0.04
Seydine N'Diaye 1 0.04
Mery Traore 1 0.04
Аспегрен Фелипе 0 0
Мяенпя Аапо 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фриберг Никлас 7 0
Stavros Zarokostas 7 0
Магута Райан 7 0
Лайне Янне-Пекка 6 0
Fallou Ndiaye 6 0
Atte Sihvonen 4 0
Аувинен Ээро-Матти 2 1
Сийра Тууре 3 0
Haymenn Bah-Traore 3 0
Тайнио Теему 2 0
Лескано Хуан 2 0
Фофана Тиемоко 2 0
Пурме Тино 2 0
Oliver Whyte 2 0
Херберт Антони 2 0
Роджерсон Логан 1 0
Хакала Аату 1 0
Мусаханян Айк 1 0
Maissa Fall 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 9 0
Аспегрен Фелипе 6 0
Хаарала Сантери 5 0
Миеттунен Тату 4 0
Катц Калле 4 0
Пеннанен Петтери 2 1
_Umar M. 2 1
Ала-Мюллюмяки Лаури 3 0
Yussif Daouda Moussa 3 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 3 0
Oiva Jukkola 3 0
Sabit James 3 0
Mohammed Umar 1 1
Якубу Наджиб 2 0
Ларссон Адам 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0
Emmanuel Patut 1 0
Mery Traore 1 0

Результаты матчей

Хака
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Ильвес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

15
8
Хака
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Ильвес
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

6
8
Хака
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Ильвес
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

22
9

Упущенные победы

21
16

Голы по времени матча

Забито

20
13
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 15
6
30%
1
8%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
6
30%
2
15%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Пропущено

17
13
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
24%
2
15%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
1
6%
4
31%
61-75
4
24%
2
15%
76-90

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
3
30%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
20%
76-90

Пропущено

22
15
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
9%
2
13%
1-15
6
27%
1
7%
16-30
4
18%
3
20%
31-45
2
9%
3
20%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
4
18%
4
27%
76-90

Забито

29
23
17 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
6
21%
2
9%
1-15
5
17%
5
22%
16-30
6
21%
2
9%
31-45
8
28%
4
17%
46-60
3
10%
3
13%
61-75
1
3%
7
30%
76-90

Пропущено

39
28
23 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 18
6
15%
4
14%
1-15
9
23%
2
7%
16-30
8
21%
5
18%
31-45
3
8%
5
18%
46-60
5
13%
6
21%
61-75
8
21%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 Хака - КуПС 2:2 КТП - Хака 1:2 Хака - Мариехамн 1:1
Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2
Ильвес
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лахти - Ильвес 3:2 Хонка - Ильвес 2:0 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3
Ильвес - КуПС 0:3 Ильвес - Хака 1:2 Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0 Ильвес - Мариехамн 0:0 КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1

Результаты матчей

Хака
Ильвес

Точный счет

2:2
5 раз 42%
1:1
5 раз 42%
1:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
5 раз 42%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

3:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:2
5 раз 22%
1:1
5 раз 22%
3:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
2
8 раз 35%
0
5 раз 22%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хака
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
1.5
Больше Меньше
2
9
1
11
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
5
3
8
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
15
8
9
14
1.5
6
17
1
22
2.5
1
22
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 22 12 8 2 39 - 19 44
2.
КуПС
 22 13 4 5 34 - 15 43
3.
СЯК Сейнайоки
 22 11 5 6 29 - 24 38
4.
ВПС
 22 11 3 8 30 - 23 36
5.
Хонка
 22 10 5 7 23 - 17 35
6.
Интер Турку
 22 10 4 8 33 - 31 34
7.
Оулу
 22 9 4 9 32 - 37 31
8.
Лахти
 23 6 7 10 23 - 33 25
9.
Хака
 23 5 10 8 29 - 39 25
10.
Ильвес
 23 4 9 10 22 - 29 21
11.
КТП
 23 5 5 13 21 - 35 20
12.
Мариехамн
 22 3 6 13 21 - 34 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 11 7 3 1 21 - 7 24
2.
СЯК Сейнайоки
 11 7 1 3 16 - 14 22
3.
КуПС
 11 7 0 4 15 - 6 21
4.
Хонка
 11 6 2 3 14 - 7 20
5.
ВПС
 11 6 2 3 17 - 10 20
6.
Интер Турку
 11 6 2 3 17 - 13 20
7.
Хака
 12 2 10 0 20 - 17 16
8.
Оулу
 11 4 2 5 15 - 20 14
9.
Лахти
 12 4 2 6 14 - 18 14
10.
КТП
 11 3 3 5 11 - 16 12
11.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
12.
Мариехамн
 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 6 4 1 19 - 9 22
2.
ХИК
 11 5 5 1 18 - 12 20
3.
Оулу
 11 5 2 4 17 - 17 17
4.
ВПС
 11 5 1 5 13 - 13 16
5.
СЯК Сейнайоки
 11 4 4 3 13 - 10 16
6.
Хонка
 11 4 3 4 9 - 10 15
7.
Интер Турку
 11 4 2 5 16 - 18 14
8.
Лахти
 11 2 5 4 9 - 15 11
9.
Ильвес
 12 2 4 6 12 - 14 10
10.
Хака
 11 3 0 8 9 - 22 9
11.
Мариехамн
 11 2 3 6 14 - 18 9
12.
КТП
 12 2 2 8 10 - 19 8
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 15 (1)
Оулу Коффей Эшли 11 (2)
ВПС Михаэль Петер 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 8
Ильвес Seydine N'Diaye 9
КТП Gabriel Sandberg 9
Лахти Джалу Бубакар 8
Лахти Кабаши Ариан 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Аспегрен Фелипе получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Yussif Daouda Moussa получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Seydine N'Diaye получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Лескано Хуан получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Сийра Тууре получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Tino Purme получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Хака 2:2 Ильвес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     