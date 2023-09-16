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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
ХИК
1:0
Второй тайм: 75'
Интер Турку
0'
4' Желтая карточка
Boubou Diallo
54' Желтая карточка
Юрю Томми
56' Вторая желтая карточка
Юрю Томми
71' Желтая карточка
Darren Smith III
1:0
72' Гол
Банде Хассане
85
Маенпяя
Ники
4
Тойвио
Йоона
6
Хальме
Аапо
22
Райтала
Юкка
27
Коуассиви-Бениссан
Кевин
24
Канеллопулос
Гиоргос
10
Лингман
Лукас
2
Оллила
Туомас
7
Хостикка
Сантери
9
Радулович
Боян
29
Олусанья
Антони
13
Хуухтанен
Ээту
6
Dimitri
Legbo
4
Алмен
Микаэль
3
Хямяляйнен
Юусо
25
Арсьеро
Родриго
16
Юрю
Томми
18
Боксалл
Никко
19
Ярвинен
Ииро
24
Ставицки
Тимо
10
Форселль
Петтери
31
Boubou
Diallo
ХИК
Интер Турку

История личных встреч

ХИК
Интер Турку

31 матч

83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.6%
64.5%
16 побед 20 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.7%
19.4%
12.9%
21 победа 6 ничьих 0 побед

24 матча

50%
50%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 15 побед

55 матчей

47.3%
30.9%
21.8%
26 побед 17 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.1%
56.4%
14.5%
16 побед 31 ничья 8 побед

Второй тайм

38.2%
34.5%
27.3%
21 победа 19 ничьих 15 побед

История матчей

В
1:3
В
4:1
В
3:0
К
0:0
В
0:1
В
1:4
В
2:1
В
0:1
В
1:3
К
4:0
В
1:1
К
0:2
В
1:0
К
1:0
В
0:1
В
4:1
В
2:1
К
1:0
В
3:0
В
3:0
К
0:1
В
0:0
В
1:3
В
1:1
В
1:1
В
3:2
В
0:0
В
3:1
КЛ
2:2
В
0:2
В
3:0
В
2:0
КС
0:0
В
2:0
В
3:3
В
0:2
КЛ
1:3
В
1:1
В
6:0
В
2:2
В
1:1
В
0:2
В
2:1
В
1:1
В
4:2
В
1:0
КЛ
1:1
В
2:2
В
0:0
КЛ
1:1
В
1:1
В
2:0
В
3:2
К
1:0
В
1:1

Голы

Всего голов

55
33

Голов в среднем за матч

1.83
1.32

Среднее время на гол

49
68

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.16
0.87

Среднее время на гол

77
103

Всего голов

84
59

Голов в среднем за матч

1.53
1.07

Тотал матчей

2.5
50
Больше 91%
Меньше 9%
5
41
Больше 75%
Меньше 25%
14
24
Больше 44%
Меньше 56%
31
17
Больше 31%
Меньше 69%
38
8
Больше 15%
Меньше 85%
47
3
Больше 5%
Меньше 95%
52

Среднее время на гол

58
83

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 15 (5) 0.65
Оллила Туомас 5 0.22
Хостикка Сантери 3 0.13
Тенхо Миро 3 0.13
Пелтола Матти 2 0.09
Олусанья Антони 2 0.09
Мерилуото Кай 2 0.09
Кескинен Топи 1 0.04
Maksim Stjopin 1 0.04
Танака Атому 1 0.04
Паананен Алекси 1 0.04
Банде Хассане 1 0.04
Liam Moeller 1 0.04
Соири Пюрю 1 (1) 0.04
Коуассиви-Бениссан Кевин 0 0
Райтала Юкка 0 0
Канеллопулос Гиоргос 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 8 0.35
Юрю Томми 4 0.17
Форселль Петтери 4 (1) 0.17
Ставицки Тимо 3 (1) 0.13
Алмен Микаэль 3 0.13
Ойяла Матиас 2 0.09
Нурми Ноа 2 0.09
Bismark Ampofo 2 0.09
Ярвинен Ииро 1 0.04
Тамминен Матиас 1 0.04
Лехтисало Отто 1 0.04
Valentin Purosalo 1 0.04
Boubou Diallo 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тойвио Йоона 1 2
Хетемай Перпарим 2 1
Соири Пюрю 3 0
Тенхо Миро 3 0
Оллила Туомас 3 0
Пелтола Матти 3 0
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Танака Атому 2 0
Паананен Алекси 2 0
Олусанья Антони 2 0
Кескинен Топи 2 0
Тони Коскела 1 0
Райтала Юкка 1 0
Рогич Филип 1 0
Хальме Аапо 1 0
Лингман Лукас 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Илиев Деян 1 0
Радулович Боян 1 0
Мерилуото Кай 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрю Томми 5 1
Ярвинен Ииро 5 0
Dimitri Legbo 3 1
Форселль Петтери 4 0
Нурми Ноа 4 0
Арсьеро Родриго 3 0
Боксалл Никко 3 0
Тамминен Матиас 3 0
Jussi Niska 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Bismark Ampofo 3 0
Ойяла Матиас 2 0
Хямяляйнен Юусо 2 0
Darren Smith III 2 0
Ставицки Тимо 2 0
Алмен Микаэль 2 0
David Agbo 2 0
Хювяринен Юхо 0 1
Lauri Hakanen 1 0
Daniel Roekman 1 0
Яркко Висс 1 0
Boubou Diallo 1 0

Результаты матчей

ХИК
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Интер Турку
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
6
ХИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Интер Турку
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

16
16
ХИК
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Интер Турку
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

19
22

Голы по времени матча

Забито

21
15
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
5%
3
20%
1-15
2
10%
5
33%
16-30
5
24%
3
20%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
5
24%
1
7%
76-90

Пропущено

7
19
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 11
2
29%
3
16%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
29%
4
21%
31-45
1
14%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
29%
3
16%
76-90

Забито

17
18
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
2
12%
3
17%
1-15
2
12%
4
22%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
5
29%
29%
3
17%
61-75
4
24%
3
17%
76-90

Пропущено

13
12
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
3
25%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
5
38%
3
25%
76-90

Забито

38
33
13 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 13
4 Не забивали 3
3
8%
6
18%
1-15
4
11%
9
27%
16-30
6
16%
4
12%
31-45
8
21%
4
12%
46-60
8
21%
6
18%
61-75
9
24%
4
12%
76-90

Пропущено

20
31
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 19
4
20%
3
10%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
3
15%
4
13%
31-45
5
25%
6
19%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
7
35%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1
Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0
Интер Турку
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Турку - Оулу 2:1 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3
Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1

Результаты матчей

ХИК
Интер Турку

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
6 раз 27%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
2
5 раз 23%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
2
9 раз 41%
1
8 раз 36%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ХИК
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
6
5
1.5
6
5
3
8
2.5
1
10
3
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
5
6
3
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
19
3
11
11
1.5
11
11
6
16
2.5
2
20
3
19
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:0 23 13 8 2 40 - 19 47
2.
КуПС
 22 13 4 5 34 - 15 43
3.
Хонка
 2:1 23 11 5 7 25 - 18 38
4.
СЯК Сейнайоки
 1:2 23 11 5 7 30 - 26 38
5.
ВПС
 22 11 3 8 30 - 23 36
6.
Интер Турку
 0:1 23 10 4 9 33 - 32 34
7.
Оулу
 2:2 23 9 5 9 34 - 39 32
8.
Лахти
 23 6 7 10 23 - 33 25
9.
Хака
 23 5 10 8 29 - 39 25
10.
Ильвес
 23 4 9 10 22 - 29 21
11.
КТП
 23 5 5 13 21 - 35 20
12.
Мариехамн
 2:2 23 3 7 13 23 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:0 12 8 3 1 22 - 7 27
2.
СЯК Сейнайоки
 1:2 12 7 1 4 17 - 16 22
3.
КуПС
 11 7 0 4 15 - 6 21
4.
ВПС
 11 6 2 3 17 - 10 20
5.
Хонка
 2:1 11 6 2 3 14 - 7 20
6.
Интер Турку
 0:1 11 6 2 3 17 - 13 20
7.
Хака
 12 2 10 0 20 - 17 16
8.
Оулу
 2:2 12 4 3 5 17 - 22 15
9.
Лахти
 12 4 2 6 14 - 18 14
10.
КТП
 11 3 3 5 11 - 16 12
11.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
12.
Мариехамн
 2:2 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 6 4 1 19 - 9 22
2.
ХИК
 1:0 11 5 5 1 18 - 12 20
3.
Хонка
 2:1 12 5 3 4 11 - 11 18
4.
Оулу
 2:2 11 5 2 4 17 - 17 17
5.
ВПС
 11 5 1 5 13 - 13 16
6.
СЯК Сейнайоки
 1:2 11 4 4 3 13 - 10 16
7.
Интер Турку
 0:1 12 4 2 6 16 - 19 14
8.
Лахти
 11 2 5 4 9 - 15 11
9.
Ильвес
 12 2 4 6 12 - 14 10
10.
Мариехамн
 2:2 12 2 4 6 16 - 20 10
11.
Хака
 11 3 0 8 9 - 22 9
12.
КТП
 12 2 2 8 10 - 19 8
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 15 (1)
Оулу Коффей Эшли 12 (2)
ВПС Михаэль Петер 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 8
Ильвес Seydine N'Diaye 9
КТП Gabriel Sandberg 9
Лахти Джалу Бубакар 8
Лахти Кабаши Ариан 8
Весь список
  • 56'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 54'
    Юрю Томми получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Boubou Diallo уходит с поля. Darren Smith выходит вместо него
  • 46'
    Хостикка Сантери уходит с поля. Танака Атому выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 4'
    Boubou Diallo получил желтую карточку от судьи
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    Лучшие коэффициенты
    ХИК
    Ничья
    Интер Турку
    4.60
    4.03
    8.80
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