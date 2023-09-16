Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
2:0
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаBoubou Diallo
54' Желтая карточкаЮрю Томми
56' Вторая желтая карточкаЮрю Томми
71' Желтая карточкаDarren Smith III
1:0
71' ГолБанде Хассане
2:0
81' ГолРадулович Боян
90'+5
Ход матча
54'
56'
71'
71'
1:0
81'
2:0
85
Маенпяя
Ники
22
Райтала
Юкка
16
Юрю
Томми
19
Ярвинен
Ииро
- Основной состав
-
85 Маенпяя НикиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
История личных встреч
ХИК
Интер Турку
31 матч
83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.6%
64.5%
16 побед 20 ничьих 0 побед
Второй тайм
67.7%
19.4%
12.9%
21 победа 6 ничьих 0 побед
24 матча
50%
50%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 15 побед
55 матчей
47.3%
30.9%
21.8%
26 побед 17 ничьих 12 побед
Первый тайм
29.1%
56.4%
14.5%
16 побед 31 ничья 8 побед
Второй тайм
38.2%
34.5%
27.3%
21 победа 19 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
55
33
Голов в среднем за матч
1.83
1.32
Среднее время на гол
49
68
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.16
0.87
Среднее время на гол
77
103
Всего голов
84
59
Голов в среднем за матч
1.53
1.07
Тотал матчей
2.5
50
Больше 91%
Меньше 9%
5
41
Больше 75%
Меньше 25%
14
24
Больше 44%
Меньше 56%
31
17
Больше 31%
Меньше 69%
38
8
Больше 15%
Меньше 85%
47
3
Больше 5%
Меньше 95%
52
Среднее время на гол
58
83
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|16 (5)
|0.7
|Оллила Туомас
|5
|0.22
|Хостикка Сантери
|3
|0.13
|Тенхо Миро
|3
|0.13
|Пелтола Матти
|2
|0.09
|Олусанья Антони
|2
|0.09
|Мерилуото Кай
|2
|0.09
|Кескинен Топи
|1
|0.04
|Maksim Stjopin
|1
|0.04
|Танака Атому
|1
|0.04
|Паананен Алекси
|1
|0.04
|Банде Хассане
|1
|0.04
|Liam Moeller
|1
|0.04
|Соири Пюрю
|1 (1)
|0.04
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|0
|0
|Райтала Юкка
|0
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|8
|0.35
|Юрю Томми
|4
|0.17
|Форселль Петтери
|4 (1)
|0.17
|Ставицки Тимо
|3 (1)
|0.13
|Алмен Микаэль
|3
|0.13
|Ойяла Матиас
|2
|0.09
|Нурми Ноа
|2
|0.09
|Bismark Ampofo
|2
|0.09
|Ярвинен Ииро
|1
|0.04
|Тамминен Матиас
|1
|0.04
|Лехтисало Отто
|1
|0.04
|Valentin Purosalo
|1
|0.04
|Boubou Diallo
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тойвио Йоона
|1
|2
|Хетемай Перпарим
|2
|1
|Соири Пюрю
|3
|0
|Тенхо Миро
|3
|0
|Оллила Туомас
|3
|0
|Пелтола Матти
|3
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Танака Атому
|2
|0
|Паананен Алекси
|2
|0
|Олусанья Антони
|2
|0
|Кескинен Топи
|2
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Рогич Филип
|1
|0
|Хальме Аапо
|1
|0
|Лингман Лукас
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрю Томми
|5
|1
|Ярвинен Ииро
|5
|0
|Dimitri Legbo
|3
|1
|Форселль Петтери
|4
|0
|Нурми Ноа
|4
|0
|Арсьеро Родриго
|3
|0
|Боксалл Никко
|3
|0
|Тамминен Матиас
|3
|0
|Jussi Niska
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Bismark Ampofo
|3
|0
|Ойяла Матиас
|2
|0
|Хямяляйнен Юусо
|2
|0
|Darren Smith III
|2
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Алмен Микаэль
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|0
|1
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Daniel Roekman
|1
|0
|Яркко Висс
|1
|0
|Boubou Diallo
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Интер Турку
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
6
ХИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Интер Турку
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
16
16
ХИК
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Интер Турку
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
19
22
Голы по времени матча
Забито
23
15
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
4%
3
20%
1-15
2
9%
5
33%
16-30
5
22%
3
20%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
4
17%
3
20%
61-75
6
26%
1
7%
76-90
Пропущено
7
21
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 12
2
29%
3
14%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
29%
4
19%
31-45
1
14%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
29%
4
19%
76-90
Забито
17
18
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
2
12%
3
17%
1-15
2
12%
4
22%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
5
29%
29%
3
17%
61-75
4
24%
3
17%
76-90
Пропущено
13
12
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
3
25%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
5
38%
3
25%
76-90
Забито
40
33
13 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
3
8%
6
18%
1-15
4
10%
9
27%
16-30
6
15%
4
12%
31-45
8
20%
4
12%
46-60
9
23%
6
18%
61-75
10
25%
4
12%
76-90
Пропущено
20
33
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 20
4
20%
3
9%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
3
15%
4
12%
31-45
5
25%
6
18%
46-60
0
0%
8
24%
61-75
7
35%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1
Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0
Интер Турку
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Турку - Оулу 2:1 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3
Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1
Результаты матчей
ХИК
Интер Турку
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 26%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
2
9 раз 39%
1
8 раз 35%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ХИК
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
101
75
65
39
110
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
93
56
57
38
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
194
1211
1112
617
221
320
122
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|16 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|ВПС
|Михаэль Петер
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|Мариехамн
|De
|1 8
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|9
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9
|Лахти
|Джалу Бубакар
|8
|Лахти
|Кабаши Ариан
|8