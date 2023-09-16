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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
СЯК Сейнайоки
1:2
Второй тайм: 78'
Хонка
0'
29' Желтая карточка
Terry Yegbe
0:1
30' Гол
Бак Флориан
0:2
39' Гол
Вурц Иоханнес
1:2
48' Гол
Данвуди Джейк
77' Желтая карточка
Данвуди Джейк
1
Звиедрис
Кришьянис
22
Градецки
Матей
17
Тикканен
Вилле
14
Terry
Yegbe
21
Kingsley
Ofori
8
Данвуди
Джейк
24
Valentin
Gasc
26
Ханнола
Пюрю
11
Мурило
29
Стренг
Джеремайя
10
Diego
Rojas
1
Рудаков
Максим
26
Наамо
Дарио
4
Бак
Флориан
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
13
Ерёменко
Роман
11
Флориан
Кребс
9
Вурц
Иоханнес
7
Бук
Клесио
19
Лопес
Майкл
15
Арко-Менса
Эдмунд
СЯК Сейнайоки
Хонка

История личных встреч

СЯК Сейнайоки
Хонка

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

19 матчей

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

В
1:0
В
0:0
В
0:0
В
3:2
В
5:1
В
3:2
В
0:1
В
0:2
В
0:0
В
0:0
В
1:2
В
0:1
В
3:1
В
2:0
К
1:2
К
1:1
В
1:1
В
2:1
В
0:0

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.18
0.63

Среднее время на гол

76
144

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.25
1.09

Среднее время на гол

72
82

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.21
0.89

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

74
100

Бомбардиры внутри турнира

СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 9 (1) 0.39
Стренг Джеремайя 6 0.26
Данвуди Джейк 4 0.17
Kingsley Ofori 3 0.13
Diego Rojas 2 0.09
Ebuka Samson 2 0.09
Otto Kemppainen 1 0.04
Valentin Gasc 1 0.04
Nooa Laine 1 0.04
Мурило 0 0
Ханнола Пюрю 0 0
Тикканен Вилле 0 0
Terry Yegbe 0 0
Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Клесио 6 0.26
Янсен Кевин 3 (1) 0.13
Коскинен Отсо 2 0.09
Вурц Иоханнес 2 0.09
Музинга Джонатан 2 0.09
Ерёменко Роман 1 (1) 0.04
Алегрия Хуан 1 0.04
Ортис Матео 1 0.04
Арко-Менса Эдмунд 1 (1) 0.04
Эрнандес Алдайр 1 0.04
Лопес Майкл 1 0.04
Бак Флориан 1 0.04
Банахене Насиру 1 0.04
Коски Вилле 1 0.04
Флориан Кребс 0 0
Воутилайнен Джерри 0 0
Лайне Лаури 0 0

Карточки

СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tuomas Kaukua 7 0
Данвуди Джейк 6 0
Jaime Moreno II 3 1
Valentin Gasc 4 0
Terry Yegbe 4 0
Тикканен Вилле 3 0
Kingsley Ofori 3 0
Diego Rojas 1 1
Градецки Матей 2 0
Ovie Ejeheri 2 0
Ханнола Пюрю 1 0
Nooa Laine 1 0
Стренг Джеремайя 1 0
Мурило 1 0
Joaquin Gomez 1 0
Ebuka Samson 1 0
Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алегрия Хуан 5 0
Ортис Матео 5 0
Эрнандес Алдайр 4 0
Флориан Кребс 4 0
Ерёменко Роман 2 1
Янсен Кевин 3 0
Арко-Менса Эдмунд 3 0
Аяла Элиас 2 0
Аалто Хенри 1 0
Вурц Иоханнес 1 0
Бук Клесио 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Коски Вилле 1 0
Рале Матиас 1 0
Коскинен Отсо 1 0

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Хонка
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

4
2
СЯК Сейнайоки
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Хонка
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

11
13
СЯК Сейнайоки
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Хонка
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

15
15

Голы по времени матча

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Пропущено

15
10
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
1
7%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
7
47%
4
40%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
1
10%
76-90

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
5
38%
2
15%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Забито

28
22
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 9
3
11%
1
5%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
5
18%
4
18%
31-45
5
18%
4
18%
46-60
7
25%
5
23%
61-75
5
18%
5
23%
76-90

Пропущено

25
18
6 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
1
4%
3
17%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
3
12%
3
17%
31-45
10
40%
5
28%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
8
32%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3
ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3
Хонка
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хонка - Рига 0:2 КТП - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 2:0 Хонка - Мариехамн 1:0
Мариехамн - Хонка 0:1 Хонка - Интер Турку 1:0 Лахти - Хонка 1:0 Хонка - Оулу 4:1 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
Хонка

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 36%
1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
3
2 раза 9%
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

СЯК Сейнайоки
Хонка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
4
7
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
13
9
10
12
1.5
6
16
2
20
2.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:0 23 13 8 2 40 - 19 47
2.
КуПС
 22 13 4 5 34 - 15 43
3.
Хонка
 2:1 23 11 5 7 25 - 18 38
4.
СЯК Сейнайоки
 1:2 23 11 5 7 30 - 26 38
5.
ВПС
 22 11 3 8 30 - 23 36
6.
Интер Турку
 0:1 23 10 4 9 33 - 32 34
7.
Оулу
 2:2 23 9 5 9 34 - 39 32
8.
Лахти
 23 6 7 10 23 - 33 25
9.
Хака
 23 5 10 8 29 - 39 25
10.
Ильвес
 23 4 9 10 22 - 29 21
11.
КТП
 23 5 5 13 21 - 35 20
12.
Мариехамн
 2:2 23 3 7 13 23 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:0 12 8 3 1 22 - 7 27
2.
СЯК Сейнайоки
 1:2 12 7 1 4 17 - 16 22
3.
КуПС
 11 7 0 4 15 - 6 21
4.
ВПС
 11 6 2 3 17 - 10 20
5.
Хонка
 2:1 11 6 2 3 14 - 7 20
6.
Интер Турку
 0:1 11 6 2 3 17 - 13 20
7.
Хака
 12 2 10 0 20 - 17 16
8.
Оулу
 2:2 12 4 3 5 17 - 22 15
9.
Лахти
 12 4 2 6 14 - 18 14
10.
КТП
 11 3 3 5 11 - 16 12
11.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
12.
Мариехамн
 2:2 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 6 4 1 19 - 9 22
2.
ХИК
 1:0 11 5 5 1 18 - 12 20
3.
Хонка
 2:1 12 5 3 4 11 - 11 18
4.
Оулу
 2:2 11 5 2 4 17 - 17 17
5.
ВПС
 11 5 1 5 13 - 13 16
6.
СЯК Сейнайоки
 1:2 11 4 4 3 13 - 10 16
7.
Интер Турку
 0:1 12 4 2 6 16 - 19 14
8.
Лахти
 11 2 5 4 9 - 15 11
9.
Ильвес
 12 2 4 6 12 - 14 10
10.
Мариехамн
 2:2 12 2 4 6 16 - 20 10
11.
Хака
 11 3 0 8 9 - 22 9
12.
КТП
 12 2 2 8 10 - 19 8
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 15 (1)
Оулу Коффей Эшли 12 (2)
ВПС Михаэль Петер 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 8
Ильвес Seydine N'Diaye 9
КТП Gabriel Sandberg 9
Лахти Джалу Бубакар 8
Лахти Кабаши Ариан 8
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Флориан Кребс сделал результативную передачу.
  • 39'
    Г О О О О Л - Вурц Иоханнес бьет в цель!
  • 30'
    Г О О О О Л - Бак Флориан бьет в цель!
  • 29'
    Terry Yegbe получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
СЯК Сейнайоки
Ничья
Хонка
21.00
4.80
2.85
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СЯК Сейнайоки
Хонка
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