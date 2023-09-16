Тур: 1. Стадион: OmaSP Stadion.
1:2
Второй тайм: 78'
0'
29' Желтая карточкаTerry Yegbe
0:1
30' ГолБак Флориан
0:2
39' ГолВурц Иоханнес
1:2
48' ГолДанвуди Джейк
77' Желтая карточкаДанвуди Джейк
Ход матча
29'
30'
0:1
39'
0:2
48'
1:2
77'
14
Terry
Yegbe
26
Ханнола
Пюрю
11
Мурило
10
Diego
Rojas
26
Наамо
Дарио
20
Рале
Матиас
19
Лопес
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Terry YegbeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
-
11 МурилоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Diego RojasНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
23 Nooa Laine
-
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Наамо ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лопес МайклНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Лайне ЛауриНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
СЯК Сейнайоки
Хонка
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
19 матчей
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.18
0.63
Среднее время на гол
76
144
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.25
1.09
Среднее время на гол
72
82
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.21
0.89
Тотал матчей
2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
74
100
Бомбардиры внутри турнира
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|0.39
|Стренг Джеремайя
|6
|0.26
|Данвуди Джейк
|4
|0.17
|Kingsley Ofori
|3
|0.13
|Diego Rojas
|2
|0.09
|Ebuka Samson
|2
|0.09
|Otto Kemppainen
|1
|0.04
|Valentin Gasc
|1
|0.04
|Nooa Laine
|1
|0.04
|Мурило
|0
|0
|Ханнола Пюрю
|0
|0
|Тикканен Вилле
|0
|0
|Terry Yegbe
|0
|0
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Клесио
|6
|0.26
|Янсен Кевин
|3 (1)
|0.13
|Коскинен Отсо
|2
|0.09
|Вурц Иоханнес
|2
|0.09
|Музинга Джонатан
|2
|0.09
|Ерёменко Роман
|1 (1)
|0.04
|Алегрия Хуан
|1
|0.04
|Ортис Матео
|1
|0.04
|Арко-Менса Эдмунд
|1 (1)
|0.04
|Эрнандес Алдайр
|1
|0.04
|Лопес Майкл
|1
|0.04
|Бак Флориан
|1
|0.04
|Банахене Насиру
|1
|0.04
|Коски Вилле
|1
|0.04
|Флориан Кребс
|0
|0
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Лайне Лаури
|0
|0
Карточки
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tuomas Kaukua
|7
|0
|Данвуди Джейк
|6
|0
|Jaime Moreno II
|3
|1
|Valentin Gasc
|4
|0
|Terry Yegbe
|4
|0
|Тикканен Вилле
|3
|0
|Kingsley Ofori
|3
|0
|Diego Rojas
|1
|1
|Градецки Матей
|2
|0
|Ovie Ejeheri
|2
|0
|Ханнола Пюрю
|1
|0
|Nooa Laine
|1
|0
|Стренг Джеремайя
|1
|0
|Мурило
|1
|0
|Joaquin Gomez
|1
|0
|Ebuka Samson
|1
|0
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алегрия Хуан
|5
|0
|Ортис Матео
|5
|0
|Эрнандес Алдайр
|4
|0
|Флориан Кребс
|4
|0
|Ерёменко Роман
|2
|1
|Янсен Кевин
|3
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|3
|0
|Аяла Элиас
|2
|0
|Аалто Хенри
|1
|0
|Вурц Иоханнес
|1
|0
|Бук Клесио
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
|Рале Матиас
|1
|0
|Коскинен Отсо
|1
|0
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Хонка
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
4
2
СЯК Сейнайоки
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Хонка
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
11
13
СЯК Сейнайоки
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Хонка
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
15
15
Голы по времени матча
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Пропущено
15
10
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
1
7%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
7
47%
4
40%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
1
10%
76-90
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
5
38%
2
15%
61-75
1
8%
3
23%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Забито
28
22
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 9
3
11%
1
5%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
5
18%
4
18%
31-45
5
18%
4
18%
46-60
7
25%
5
23%
61-75
5
18%
5
23%
76-90
Пропущено
25
18
6 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
1
4%
3
17%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
3
12%
3
17%
31-45
10
40%
5
28%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
8
32%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3
ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3
Хонка
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хонка - Рига 0:2 КТП - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 2:0 Хонка - Мариехамн 1:0
Мариехамн - Хонка 0:1 Хонка - Интер Турку 1:0 Лахти - Хонка 1:0 Хонка - Оулу 4:1 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
Хонка
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 36%
1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
3
2 раза 9%
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
СЯК Сейнайоки
Хонка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
56
47
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
56
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
139
1012
616
220
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|23
|13
|8
|2
|40 - 19
|47
|2.
|22
|13
|4
|5
|34 - 15
|43
|3.
|2:1
|23
|11
|5
|7
|25 - 18
|38
|4.
|1:2
|23
|11
|5
|7
|30 - 26
|38
|5.
|22
|11
|3
|8
|30 - 23
|36
|6.
|0:1
|23
|10
|4
|9
|33 - 32
|34
|7.
|2:2
|23
|9
|5
|9
|34 - 39
|32
|8.
|23
|6
|7
|10
|23 - 33
|25
|9.
|23
|5
|10
|8
|29 - 39
|25
|10.
|23
|4
|9
|10
|22 - 29
|21
|11.
|23
|5
|5
|13
|21 - 35
|20
|12.
|2:2
|23
|3
|7
|13
|23 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|8
|3
|1
|22 - 7
|27
|2.
|1:2
|12
|7
|1
|4
|17 - 16
|22
|3.
|11
|7
|0
|4
|15 - 6
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|5.
|2:1
|11
|6
|2
|3
|14 - 7
|20
|6.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|7.
|12
|2
|10
|0
|20 - 17
|16
|8.
|2:2
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|10.
|11
|3
|3
|5
|11 - 16
|12
|11.
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|12.
|2:2
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|4
|1
|19 - 9
|22
|2.
|1:0
|11
|5
|5
|1
|18 - 12
|20
|3.
|2:1
|12
|5
|3
|4
|11 - 11
|18
|4.
|2:2
|11
|5
|2
|4
|17 - 17
|17
|5.
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|6.
|1:2
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|7.
|0:1
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|8.
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|9.
|12
|2
|4
|6
|12 - 14
|10
|10.
|2:2
|12
|2
|4
|6
|16 - 20
|10
|11.
|11
|3
|0
|8
|9 - 22
|9
|12.
|12
|2
|2
|8
|10 - 19
|8
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|15 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|Мариехамн
|De
|1 8
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|9
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9
|Лахти
|Джалу Бубакар
|8
|Лахти
|Кабаши Ариан
|8