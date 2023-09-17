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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
КуПС
0:1
Второй тайм: 52'
ВПС
0'
18' Желтая карточка
Samuel Lindeman
0:1
27' Гол
Михаэль Петер
34' Желтая карточка
Башкиров Евгений
51' Желтая карточка
Mikko Pitkaenen

Ход матча

18'
 
Samuel Lindeman
27'
0:1
Михаэль Петер
(Harrison Sawyer)
34'
 
Башкиров Евгений
51'
 
Mikko Pitkaenen
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
ВПС
7.40
3.80
4.40
Все Коэффициенты
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
3
Коллинс
Шичендже
25
Антви
Клинтон
26
Видьеског
Аксель
14
Попович
Антон
10
Жуниор
Элитон
44
Джервис
Джейк
23
Tete
Yengi
9
Туоминен
Яссе
1
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
25
Samuel
Lindeman
20
Рид
Тайлер
21
Prosper
Ahiabu
34
Antti-Ville
Raeisaenen
4
Энгстрем
Йеспер
14
Михаэль
Петер
44
Башкиров
Евгений
18
Harrison
Sawyer
КуПС
ВПС

История личных встреч

КуПС
ВПС

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.3%
37%
3.7%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

63%
33.3%
3.7%
17 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

45 матчей

48.9%
22.2%
28.9%
22 победы 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

35.6%
42.2%
22.2%
16 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.8%
33.3%
28.9%
17 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

В
0:1
В
0:2
В
0:1
В
3:1
В
5:0
В
1:2
К
1:0
В
0:3
В
1:2
В
0:2
В
1:3
В
2:2
В
2:2
В
1:1
В
3:0
В
1:0
КЛ
0:2
В
2:2
В
0:0
В
1:0
В
0:1
В
0:3
В
1:1
В
2:1
В
1:0
В
1:2
КФЛ(3
1:4
КФЛ(3
4:1
В
2:1
В
0:1
В
0:3
КЛ
1:1
КЛ
0:1
В
4:2
В
1:1
В
2:1
КЛ
3:0
В
1:2
В
2:0
КЛ
3:0
В
3:3
В
1:0
КЛ
0:3
В
0:0
В
2:0

Голы

Всего голов

34
34

Голов в среднем за матч

1.62
1.42

Среднее время на гол

55
63

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.04
1.14

Среднее время на гол

86
78

Всего голов

59
58

Голов в среднем за матч

1.31
1.29

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
43

Среднее время на гол

68
69

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 6 0.26
Ветели Йоона 5 0.22
Хейнонен Артту 5 (2) 0.22
Саволайнен Саку 4 0.17
Сааринен Сет 2 0.09
Туоминен Яссе 2 0.09
Биспо Габриэл 2 0.09
Видьеског Аксель 2 (1) 0.09
Попович Антон 1 0.04
Антви Клинтон 1 0.04
Джервис Джейк 1 0.04
Жуниор Элитон 1 0.04
Лампинен Пири 1 0.04
Tete Yengi 1 0.04
Оксанен Яакко 0 0
Хямяляйнен Танели 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михаэль Петер 11 (1) 0.48
Roni Hudd 4 0.17
Башкиров Евгений 3 0.13
Harrison Sawyer 3 0.13
Аланко Саму 2 0.09
Рид Тайлер 2 0.09
Роберто Савио 2 0.09
Mikko Pitkaenen 1 0.04
Страндваль Себастьян 1 0.04
Prosper Ahiabu 1 0.04
Энгстрем Йеспер 0 0
Samuel Lindeman 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коллинс Шичендже 8 0
Биспо Габриэл 6 0
Попович Антон 5 0
Сиссе Ибраим 3 1
Ветели Йоона 3 0
Антви Клинтон 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Туоминен Яссе 2 0
Ниссилья Урхо 2 0
Видьеског Аксель 2 0
Лампинен Пири 2 0
Тойвомяки Ханри 1 0
Жуниор Элитон 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Tete Yengi 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 6 0
Менса Баба 4 0
Mikko Pitkaenen 4 0
Пиккарайнен Юханэ 4 0
Harrison Sawyer 4 0
Prosper Ahiabu 4 0
Роберто Савио 2 1
Samuel Lindeman 3 0
Энгстрем Йеспер 2 0
Antti-Ville Raeisaenen 2 0
Михаэль Петер 2 0
Roni Hudd 2 0
Страндваль Себастьян 1 0
Аланко Саму 1 0
Josep Nuorela 1 0
Akon Kuek 1 0
Юсси Нуорела 1 0

Результаты матчей

КуПС
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
ВПС
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
5
КуПС
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
ВПС
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

20
16
КуПС
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
ВПС
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

21
21

Голы по времени матча

Забито

15
14
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
3
20%
4
29%
1-15
4
27%
3
21%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
27%
1
7%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
17%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
2
17%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Забито

20
17
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
3
15%
2
12%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
3
15%
4
24%
31-45
8
40%
3
18%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
2
10%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
5
50%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Забито

35
31
17 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 14
5 Не забивали 7
6
17%
6
19%
1-15
6
17%
5
16%
16-30
5
14%
6
19%
31-45
10
29%
5
16%
46-60
2
6%
3
10%
61-75
6
17%
6
19%
76-90

Пропущено

14
22
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 14
3
21%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
21%
2
9%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
5
36%
7
32%
61-75
1
7%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3
КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1
ВПС
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Мариехамн - ВПС 1:2 ВПС - КТП 2:1 Лахти - ВПС 0:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2
Ильвес - ВПС 0:2 ВПС - Хака 4:1 ВПС - Оулу 3:0 Интер Турку - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 0:1 ВПС - Интер Турку 3:0 Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1

Результаты матчей

КуПС
ВПС

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:2
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%

Точный счет

0:1
4 раза 18%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:2
5 раз 23%
2:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 36%
0
5 раз 23%
1
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
0
8 раз 36%
2
7 раз 32%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

КуПС
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
6
5
2
9
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
7
4
1.5
5
6
2
9
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
14
8
12
10
1.5
11
11
4
18
2.5
4
18
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 23 13 8 2 41 - 19 47
2.
КуПС
 0:1 23 13 4 6 34 - 16 43
3.
ВПС
 1:0 23 12 3 8 31 - 23 39
4.
Хонка
 23 11 5 7 25 - 18 38
5.
СЯК Сейнайоки
 23 11 5 7 30 - 26 38
6.
Интер Турку
 23 10 4 9 33 - 33 34
7.
Оулу
 23 10 4 9 35 - 39 34
8.
Лахти
 23 6 7 10 23 - 33 25
9.
Хака
 23 5 10 8 29 - 39 25
10.
Ильвес
 23 4 9 10 22 - 29 21
11.
КТП
 23 5 5 13 21 - 35 20
12.
Мариехамн
 23 3 6 14 23 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 12 8 3 1 23 - 7 27
2.
СЯК Сейнайоки
 12 7 1 4 17 - 16 22
3.
КуПС
 0:1 12 7 0 5 15 - 7 21
4.
Хонка
 11 6 2 3 14 - 7 20
5.
ВПС
 1:0 11 6 2 3 17 - 10 20
6.
Интер Турку
 11 6 2 3 17 - 13 20
7.
Оулу
 12 5 2 5 18 - 22 17
8.
Хака
 12 2 10 0 20 - 17 16
9.
Лахти
 12 4 2 6 14 - 18 14
10.
КТП
 11 3 3 5 11 - 16 12
11.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
12.
Мариехамн
 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 0:1 11 6 4 1 19 - 9 22
2.
ХИК
 11 5 5 1 18 - 12 20
3.
ВПС
 1:0 12 6 1 5 14 - 13 19
4.
Хонка
 12 5 3 4 11 - 11 18
5.
Оулу
 11 5 2 4 17 - 17 17
6.
СЯК Сейнайоки
 11 4 4 3 13 - 10 16
7.
Интер Турку
 12 4 2 6 16 - 20 14
8.
Лахти
 11 2 5 4 9 - 15 11
9.
Ильвес
 12 2 4 6 12 - 14 10
10.
Хака
 11 3 0 8 9 - 22 9
11.
Мариехамн
 12 2 3 7 16 - 21 9
12.
КТП
 12 2 2 8 10 - 19 8
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 16 (1)
Оулу Коффей Эшли 12 (3)
ВПС Михаэль Петер 11 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 8
Ильвес Seydine N'Diaye 9
КТП Gabriel Sandberg 9
Лахти Джалу Бубакар 8
Лахти Кабаши Ариан 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Mikko Pitkaenen получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Башкиров Евгений получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Harrison Sawyer сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Михаэль Петер бьет в цель!
  • 18'
    Samuel Lindeman получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится ничьей.
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Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
ВПС
7.40
3.80
4.40
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КуПС
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