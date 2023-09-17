Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
0'
18' Желтая карточкаSamuel Lindeman
0:1
27' ГолМихаэль Петер
34' Желтая карточкаБашкиров Евгений
51' Желтая карточкаMikko Pitkaenen
0:2
89' ГолМихаэль Петер
90'+4
Ход матча
18'
27'
0:1
34'
51'
89'
0:2
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
23
Tete
Yengi
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Tete YengiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Jon ViscosiВратарь
-
13 Менса БабаЗащитник
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
-
77 Аланко СамуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
КуПС
ВПС
27 матчей
81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.3%
37%
3.7%
16 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
63%
33.3%
3.7%
17 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
45 матчей
48.9%
22.2%
28.9%
22 победы 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
35.6%
42.2%
22.2%
16 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.8%
33.3%
28.9%
17 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
34
Голов в среднем за матч
1.62
1.42
Среднее время на гол
55
63
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.04
1.14
Среднее время на гол
86
78
Всего голов
59
58
Голов в среднем за матч
1.31
1.29
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
Среднее время на гол
68
69
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|6
|0.26
|Ветели Йоона
|5
|0.22
|Хейнонен Артту
|5 (2)
|0.22
|Саволайнен Саку
|4
|0.17
|Сааринен Сет
|2
|0.09
|Туоминен Яссе
|2
|0.09
|Биспо Габриэл
|2
|0.09
|Видьеског Аксель
|2 (1)
|0.09
|Попович Антон
|1
|0.04
|Антви Клинтон
|1
|0.04
|Джервис Джейк
|1
|0.04
|Жуниор Элитон
|1
|0.04
|Лампинен Пири
|1
|0.04
|Tete Yengi
|1
|0.04
|Оксанен Яакко
|0
|0
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михаэль Петер
|12 (1)
|0.52
|Roni Hudd
|4
|0.17
|Башкиров Евгений
|3
|0.13
|Harrison Sawyer
|3
|0.13
|Аланко Саму
|2
|0.09
|Рид Тайлер
|2
|0.09
|Роберто Савио
|2
|0.09
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.04
|Страндваль Себастьян
|1
|0.04
|Prosper Ahiabu
|1
|0.04
|Энгстрем Йеспер
|0
|0
|Samuel Lindeman
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коллинс Шичендже
|8
|0
|Биспо Габриэл
|6
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Ветели Йоона
|3
|0
|Антви Клинтон
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Туоминен Яссе
|2
|0
|Ниссилья Урхо
|2
|0
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Лампинен Пири
|2
|0
|Тойвомяки Ханри
|1
|0
|Жуниор Элитон
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|Tete Yengi
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|6
|0
|Mikko Pitkaenen
|5
|0
|Менса Баба
|4
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|4
|0
|Harrison Sawyer
|4
|0
|Prosper Ahiabu
|4
|0
|Роберто Савио
|2
|1
|Samuel Lindeman
|3
|0
|Энгстрем Йеспер
|2
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|2
|0
|Михаэль Петер
|2
|0
|Roni Hudd
|2
|0
|Страндваль Себастьян
|1
|0
|Аланко Саму
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Akon Kuek
|1
|0
|Юсси Нуорела
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
ВПС
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
5
КуПС
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
ВПС
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
20
16
КуПС
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
ВПС
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
9
5
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
21
21
Голы по времени матча
Забито
15
16
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
3
20%
4
25%
1-15
4
27%
4
25%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
13%
3
25%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
1
13%
5
42%
76-90
Забито
20
17
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
3
15%
2
12%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
3
15%
4
24%
31-45
8
40%
3
18%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
2
10%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
5
50%
61-75
1
13%
1
10%
76-90
Забито
35
33
17 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
6
17%
6
18%
1-15
6
17%
6
18%
16-30
5
14%
6
18%
31-45
10
29%
5
15%
46-60
2
6%
3
9%
61-75
6
17%
7
21%
76-90
Пропущено
16
22
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
3
19%
3
14%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
3
19%
2
9%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
5
31%
7
32%
61-75
2
13%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3
КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1
ВПС
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Мариехамн - ВПС 1:2 ВПС - КТП 2:1 Лахти - ВПС 0:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2
Ильвес - ВПС 0:2 ВПС - Хака 4:1 ВПС - Оулу 3:0 Интер Турку - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 0:1 ВПС - Интер Турку 3:0 Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1
Результаты матчей
КуПС
ВПС
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:2
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:2
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
6 раз 50%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
0:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:2
6 раз 26%
2:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 35%
0
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
0
8 раз 35%
2
8 раз 35%
1
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
КуПС
ВПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
65
57
65
210
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
93
74
66
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
158
1211
1211
419
419
122
122
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|16 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|ВПС
|Михаэль Петер
|12 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|Мариехамн
|De
|1 8
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|9
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9
|Лахти
|Джалу Бубакар
|8
|Лахти
|Кабаши Ариан
|8