Тур: 1. Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто.
0'
0:1
37' ГолProsper Ahiabu
0:2
45' ГолМихаэль Петер
56' Желтая карточкаHarrison Sawyer
0:3
64' Гол в свои воротаЭрнандес Алдайр
79' Желтая карточкаЕрёменко Роман
87' Желтая карточкаЭнгстрем Йеспер
90'+4
Ход матча
37'
45'
0:2
56'
64'
0:3
79'
87'
26
Наамо
Дарио
20
Рале
Матиас
17
Лайне
Лаури
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Наамо ДариоЗащитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Лайне ЛауриНападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес МайклНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Jon ViscosiВратарь
-
13 Менса БабаЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Аланко СамуНападающий
-
-
33 Akon Kuek
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
Хонка
ВПС
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
30 матчей
46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
10 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
14 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
29
Голов в среднем за матч
1.47
1.93
Среднее время на гол
61
46
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.07
0.87
Среднее время на гол
84
103
Всего голов
38
42
Голов в среднем за матч
1.27
1.4
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
71
64
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Клесио
|6
|0.25
|Янсен Кевин
|3 (1)
|0.13
|Коскинен Отсо
|2
|0.08
|Вурц Иоханнес
|2
|0.08
|Музинга Джонатан
|2
|0.08
|Ерёменко Роман
|1 (1)
|0.04
|Алегрия Хуан
|1
|0.04
|Ортис Матео
|1
|0.04
|Арко-Менса Эдмунд
|1 (1)
|0.04
|Эрнандес Алдайр
|1
|0.04
|Лопес Майкл
|1
|0.04
|Бак Флориан
|1
|0.04
|Банахене Насиру
|1
|0.04
|Коски Вилле
|1
|0.04
|Флориан Кребс
|0
|0
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Лайне Лаури
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михаэль Петер
|13 (1)
|0.54
|Roni Hudd
|4
|0.17
|Harrison Sawyer
|3
|0.13
|Башкиров Евгений
|3
|0.13
|Аланко Саму
|2
|0.08
|Рид Тайлер
|2
|0.08
|Роберто Савио
|2
|0.08
|Prosper Ahiabu
|2
|0.08
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.04
|Страндваль Себастьян
|1
|0.04
|Энгстрем Йеспер
|0
|0
|Samuel Lindeman
|0
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|0
|0
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ерёменко Роман
|4
|1
|Алегрия Хуан
|5
|0
|Ортис Матео
|5
|0
|Эрнандес Алдайр
|4
|0
|Флориан Кребс
|4
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|4
|0
|Янсен Кевин
|3
|0
|Аяла Элиас
|2
|0
|Аалто Хенри
|1
|0
|Вурц Иоханнес
|1
|0
|Бук Клесио
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Бак Флориан
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
|Рале Матиас
|1
|0
|Коскинен Отсо
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|6
|0
|Harrison Sawyer
|5
|0
|Менса Баба
|4
|0
|Mikko Pitkaenen
|4
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|4
|0
|Prosper Ahiabu
|4
|0
|Роберто Савио
|2
|1
|Энгстрем Йеспер
|3
|0
|Samuel Lindeman
|3
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|2
|0
|Михаэль Петер
|2
|0
|Roni Hudd
|2
|0
|Страндваль Себастьян
|1
|0
|Аланко Саму
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Akon Kuek
|1
|0
|Юсси Нуорела
|1
|0
Результаты матчей
Хонка
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
ВПС
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
5
Хонка
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
ВПС
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
11
16
Хонка
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
ВПС
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
13
21
Голы по времени матча
Забито
14
18
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
0
0%
4
22%
1-15
3
21%
4
22%
16-30
3
21%
4
22%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
3
21%
2
11%
76-90
Пропущено
10
13
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
10%
3
23%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
2
20%
5
38%
76-90
Забито
11
17
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
9%
2
12%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
5
45%
2
20%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
1
9%
1
10%
76-90
Забито
25
35
10 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 16
9 Не забивали 7
1
4%
6
17%
1-15
4
16%
6
17%
16-30
5
20%
8
23%
31-45
4
16%
5
14%
46-60
6
24%
3
9%
61-75
5
20%
7
20%
76-90
Пропущено
21
23
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 15
3
14%
3
13%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
5
24%
2
9%
31-45
6
29%
2
9%
46-60
1
5%
8
35%
61-75
3
14%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хонка - Рига 0:2 КТП - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 2:0
Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хонка - Интер Турку 1:0 Лахти - Хонка 1:0 Хонка - Оулу 4:1 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1
ВПС
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
КуПС - ВПС 0:2 Мариехамн - ВПС 1:2 ВПС - КТП 2:1 Лахти - ВПС 0:2
ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 Ильвес - ВПС 0:2 ВПС - Хака 4:1 ВПС - Оулу 3:0 Интер Турку - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 0:1 ВПС - Интер Турку 3:0 Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11
Результаты матчей
Хонка
ВПС
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
0:2
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:2
6 раз 25%
2:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
8 раз 33%
2
8 раз 33%
3
4 раза 17%
1
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хонка
ВПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
65
48
65
210
47
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
103
39
76
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
168
717
1311
321
519
123
123
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|16 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|13 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|9
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 7