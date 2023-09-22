  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023
Тур: 1. Стадион: .
Хонка
0:3
Конец матча
ВПС
0'
0:1
37' Гол
Prosper Ahiabu
0:2
45' Гол
Михаэль Петер
56' Желтая карточка
Harrison Sawyer
0:3
64' Гол в свои ворота
Эрнандес Алдайр
79' Желтая карточка
Ерёменко Роман
87' Желтая карточка
Энгстрем Йеспер
90'+4
1
Рудаков
Максим
4
Бак
Флориан
23
Эрнандес
Алдайр
26
Наамо
Дарио
20
Рале
Матиас
11
Флориан
Кребс
7
Бук
Клесио
13
Ерёменко
Роман
8
Янсен
Кевин
9
Вурц
Иоханнес
17
Лайне
Лаури
1
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
23
Ниеми
Мийка
20
Рид
Тайлер
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
34
Antti-Ville
Raeisaenen
4
Энгстрем
Йеспер
14
Михаэль
Петер
18
Harrison
Sawyer
Хонка
ВПС

История личных встреч

Хонка
ВПС

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

30 матчей

46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
10 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
14 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

В
1:0
В
0:0
В
4:0
В
0:1
К
0:4
В
2:3
В
1:1
В
3:1
В
0:1
В
1:1
В
1:2
В
3:1
В
3:0
В
3:0
В
1:1
В
0:0
В
1:2
В
0:2
КС
2:0
В
1:1
В
0:1
В
1:1
В
1:1
В
1:3
В
0:0
В
3:0
В
2:5
КЛ
1:4
В
1:4
В
1:2

Голы

Всего голов

22
29

Голов в среднем за матч

1.47
1.93

Среднее время на гол

61
46

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.07
0.87

Среднее время на гол

84
103

Всего голов

38
42

Голов в среднем за матч

1.27
1.4

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

71
64

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Клесио 6 0.25
Янсен Кевин 3 (1) 0.13
Коскинен Отсо 2 0.08
Вурц Иоханнес 2 0.08
Музинга Джонатан 2 0.08
Ерёменко Роман 1 (1) 0.04
Алегрия Хуан 1 0.04
Ортис Матео 1 0.04
Арко-Менса Эдмунд 1 (1) 0.04
Эрнандес Алдайр 1 0.04
Лопес Майкл 1 0.04
Бак Флориан 1 0.04
Банахене Насиру 1 0.04
Коски Вилле 1 0.04
Флориан Кребс 0 0
Воутилайнен Джерри 0 0
Лайне Лаури 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михаэль Петер 13 (1) 0.54
Roni Hudd 4 0.17
Harrison Sawyer 3 0.13
Башкиров Евгений 3 0.13
Аланко Саму 2 0.08
Рид Тайлер 2 0.08
Роберто Савио 2 0.08
Prosper Ahiabu 2 0.08
Mikko Pitkaenen 1 0.04
Страндваль Себастьян 1 0.04
Энгстрем Йеспер 0 0
Samuel Lindeman 0 0
Antti-Ville Raeisaenen 0 0

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ерёменко Роман 4 1
Алегрия Хуан 5 0
Ортис Матео 5 0
Эрнандес Алдайр 4 0
Флориан Кребс 4 0
Арко-Менса Эдмунд 4 0
Янсен Кевин 3 0
Аяла Элиас 2 0
Аалто Хенри 1 0
Вурц Иоханнес 1 0
Бук Клесио 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Бак Флориан 1 0
Коски Вилле 1 0
Рале Матиас 1 0
Коскинен Отсо 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 6 0
Harrison Sawyer 5 0
Менса Баба 4 0
Mikko Pitkaenen 4 0
Пиккарайнен Юханэ 4 0
Prosper Ahiabu 4 0
Роберто Савио 2 1
Энгстрем Йеспер 3 0
Samuel Lindeman 3 0
Antti-Ville Raeisaenen 2 0
Михаэль Петер 2 0
Roni Hudd 2 0
Страндваль Себастьян 1 0
Аланко Саму 1 0
Josep Nuorela 1 0
Akon Kuek 1 0
Юсси Нуорела 1 0

Результаты матчей

Хонка
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
ВПС
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
5
Хонка
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
ВПС
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

11
16
Хонка
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
ВПС
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

13
21

Голы по времени матча

Забито

14
18
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
0
0%
4
22%
1-15
3
21%
4
22%
16-30
3
21%
4
22%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
3
21%
2
11%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
10%
3
23%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
2
20%
5
38%
76-90

Забито

11
17
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
9%
2
12%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
5
45%
2
20%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
1
9%
1
10%
76-90

Забито

25
35
10 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 16
9 Не забивали 7
1
4%
6
17%
1-15
4
16%
6
17%
16-30
5
20%
8
23%
31-45
4
16%
5
14%
46-60
6
24%
3
9%
61-75
5
20%
7
20%
76-90

Пропущено

21
23
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 15
3
14%
3
13%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
5
24%
2
9%
31-45
6
29%
2
9%
46-60
1
5%
8
35%
61-75
3
14%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хонка - Рига 0:2 КТП - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 2:0
Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хонка - Интер Турку 1:0 Лахти - Хонка 1:0 Хонка - Оулу 4:1 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1
ВПС
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
КуПС - ВПС 0:2 Мариехамн - ВПС 1:2 ВПС - КТП 2:1 Лахти - ВПС 0:2
ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 Ильвес - ВПС 0:2 ВПС - Хака 4:1 ВПС - Оулу 3:0 Интер Турку - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 0:1 ВПС - Интер Турку 3:0 Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11

Результаты матчей

Хонка
ВПС

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
0:2
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:2
6 раз 25%
2:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
8 раз 33%
2
8 раз 33%
3
4 раза 17%
1
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хонка
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
5
4
8
1.5
6
5
2
10
2.5
4
7
1
11
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
3
3
9
1.5
7
6
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
16
8
7
17
1.5
13
11
3
21
2.5
5
19
1
23
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 23 13 8 2 41 - 19 47
2.
КуПС
 23 13 4 6 34 - 17 43
3.
ВПС
 24 13 3 8 35 - 23 42
4.
СЯК Сейнайоки
 23 11 5 7 30 - 26 38
5.
Хонка
 24 11 5 8 25 - 21 38
6.
Интер Турку
 23 10 4 9 33 - 33 34
7.
Оулу
 24 10 4 10 36 - 41 34
8.
Лахти
 24 7 7 10 25 - 34 28
9.
Хака
 24 5 10 9 30 - 41 25
10.
Ильвес
 24 5 9 10 25 - 29 24
11.
КТП
 24 5 5 14 21 - 38 20
12.
Мариехамн
 24 4 6 14 25 - 38 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 12 8 3 1 23 - 7 27
2.
СЯК Сейнайоки
 12 7 1 4 17 - 16 22
3.
КуПС
 12 7 0 5 15 - 8 21
4.
ВПС
 11 6 2 3 17 - 10 20
5.
Интер Турку
 11 6 2 3 17 - 13 20
6.
Хонка
 12 6 2 4 14 - 10 20
7.
Оулу
 12 5 2 5 18 - 22 17
8.
Лахти
 13 5 2 6 16 - 19 17
9.
Хака
 12 2 10 0 20 - 17 16
10.
КТП
 12 3 3 6 11 - 19 12
11.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
12.
Мариехамн
 12 2 3 7 9 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 6 4 1 19 - 9 22
2.
ВПС
 13 7 1 5 18 - 13 22
3.
ХИК
 11 5 5 1 18 - 12 20
4.
Хонка
 12 5 3 4 11 - 11 18
5.
Оулу
 12 5 2 5 18 - 19 17
6.
СЯК Сейнайоки
 11 4 4 3 13 - 10 16
7.
Интер Турку
 12 4 2 6 16 - 20 14
8.
Ильвес
 13 3 4 6 15 - 14 13
9.
Лахти
 11 2 5 4 9 - 15 11
10.
Хака
 12 3 0 9 10 - 24 9
11.
Мариехамн
 12 2 3 7 16 - 21 9
12.
КТП
 12 2 2 8 10 - 19 8
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 16 (1)
ВПС Михаэль Петер 13 (2)
Оулу Коффей Эшли 12 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 8
Лахти Джалу Бубакар 9
Ильвес Seydine N'Diaye 9
КТП Gabriel Sandberg 9
Оулу Коффей Эшли 1 7
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Harrison Sawyer сделал результативную передачу.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Г О О О О Л - Михаэль Петер бьет в цель!
    • 37'
      Antti-Ville Raeisaenen сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Prosper Ahiabu бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хонка 0:3 ВПС онлайн

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