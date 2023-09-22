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  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023
Тур: 1. Стадион: .
Мариехамн
2:1
Конец матча
Хака
0'
1:0
5' Гол
Гранлунд Альбин
1:1
36' Гол
Maissa Fall
2:1
50' Гол
Нгуекам Ариэль
89' Желтая карточка
Мусаханян Айк
90'+9
81
Хенрикссон
Элмо
22
Гранлунд Альбин
2
Лахти
Тими
13
Кубронн
Жан-Кристоф
4
Daniel
Enqvist
8
Нгамба
Альваро
44
Ндом
Али
32
Ван
дер
Хейден
Йелле
17
Сид
Робин
11
Нгуекам
Ариэль
18
Олавале
Мухамед
12
Хакала
Аату
2
Мусаханян
Айк
4
Аувинен
Ээро-Матти
5
Fallou
Ndiaye
21
Haymenn
Bah-Traore
18
Магута
Райан
23
Maissa
Fall
7
Oliver
Whyte
15
Пурме
Тино
9
Лескано
Хуан
28
Мастокангас
Элиас
Мариехамн
Хака

История личных встреч

Мариехамн
Хака

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
30.8%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

27 матчей

44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

48.1%
33.3%
18.6%
13 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

В
1:1
В
2:1
В
2:0
В
3:2
В
2:0
В
1:2
В
0:3
К
3:0
В
0:1
В
2:2
В
1:1
В
0:1
В
0:2
КЛ
2:2
КЛ
0:1
В
1:1
В
2:1
В
0:2
КЛ
4:0
В
2:1
В
2:3
В
5:1
В
2:1
В
2:1
В
1:0
КЛ
2:1
В
1:2

Голы

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.8
1.18

Среднее время на гол

50
76

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.47
1.3

Среднее время на гол

61
69

Всего голов

43
33

Голов в среднем за матч

1.59
1.22

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

56
73

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгуекам Ариэль 4 (1) 0.17
Хопкатт Джейми 3 (1) 0.13
Сумусало Микко 2 0.08
Сид Робин 2 0.08
Лахти Тими 2 0.08
Ван дер Хейден Йелле 2 0.08
Сьорос Рику 2 0.08
Нгамба Альваро 2 0.08
Олавале Мухамед 1 0.04
Гранлунд Альбин 1 0.04
Анини Самуэль 1 0.04
De 1 0.04
Коцопулос Костас 1 0.04
Ндом Али 0 0
Кубронн Жан-Кристоф 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 7 0.29
Мастокангас Элиас 4 0.17
Магута Райан 2 0.08
Лайне Янне-Пекка 2 (1) 0.08
Роджерсон Логан 2 0.08
Stavros Zarokostas 2 0.08
Maissa Fall 2 0.08
Fallou Ndiaye 2 0.08
Фриберг Никлас 1 0.04
Пурме Тино 1 0.04
Аувинен Ээро-Матти 1 0.04
Сийра Тууре 1 0.04
Atte Sihvonen 1 0.04
Oliver Whyte 1 0.04

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
De 8 1
Лахти Тими 4 1
Кубронн Жан-Кристоф 4 1
Ндом Али 4 1
Нгамба Альваро 4 1
Нгуекам Ариэль 5 0
Usman Suleman 4 0
Сумусало Микко 2 1
Саллинен Оскари 3 0
Хопкатт Джейми 2 0
Анини Самуэль 2 0
Хенрикссон Элмо 2 0
Гранлунд Альбин 1 0
Асири Абдулфаттах 1 0
Ван дер Хейден Йелле 1 0
Ниссинен Йири 1 0
Daniel Enqvist 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фриберг Никлас 7 0
Stavros Zarokostas 7 0
Магута Райан 7 0
Лайне Янне-Пекка 6 0
Fallou Ndiaye 6 0
Сийра Тууре 4 0
Atte Sihvonen 4 0
Аувинен Ээро-Матти 2 1
Haymenn Bah-Traore 3 0
Тайнио Теему 2 0
Лескано Хуан 2 0
Фофана Тиемоко 2 0
Пурме Тино 2 0
Мусаханян Айк 2 0
Oliver Whyte 2 0
Херберт Антони 2 0
Роджерсон Логан 1 0
Хакала Аату 1 0
Maissa Fall 1 0

Результаты матчей

Мариехамн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Хака
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
4
Мариехамн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Хака
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

19
0

Упущенные победы

4
20
Мариехамн
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Хака
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

21
2

Упущенные победы

10
24

Голы по времени матча

Забито

10
10
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
3
30%
16-30
1
10%
4
40%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

16
24
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
13%
3
13%
1-15
4
25%
6
25%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
5
31%
3
13%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
19%
4
17%
76-90

Забито

15
20
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
3
20%
6
30%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
27%
3
15%
31-45
2
13%
6
30%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

22
17
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
9%
4
24%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
5
23%
4
24%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
6
27%
4
24%
76-90

Забито

25
30
14 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
6
24%
6
20%
1-15
3
12%
5
17%
16-30
5
20%
7
23%
31-45
4
16%
8
27%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
4
16%
1
3%
76-90

Пропущено

38
41
18 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 21
4
11%
7
17%
1-15
7
18%
9
22%
16-30
7
18%
8
20%
31-45
10
26%
4
10%
46-60
1
3%
5
12%
61-75
9
24%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Оулу - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 Хонка - Мариехамн 1:0
Мариехамн - Хонка 0:1 Хака - Мариехамн 1:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 0:2 Ильвес - Мариехамн 0:0 Мариехамн - Оулу 1:2 Мариехамн - КуПС 1:1 Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0
Хака
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Хака - Ильвес 2:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 Хака - КуПС 2:2 КТП - Хака 1:2
Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1

Результаты матчей

Мариехамн
Хака

Точный счет

0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:2
5 раз 42%
1:1
5 раз 42%
1:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
6 раз 50%
2
5 раз 42%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
3:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
3:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
5 раз 42%
0
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

2:1
5 раз 21%
0:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:2
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
2
8 раз 33%
0
7 раз 29%
1
10 раз 42%
2
8 раз 33%
0
5 раз 21%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мариехамн
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
3
9
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
19
5
8
16
1.5
9
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 23 13 8 2 41 - 19 47
2.
КуПС
 23 13 4 6 34 - 17 43
3.
ВПС
 24 13 3 8 35 - 23 42
4.
СЯК Сейнайоки
 23 11 5 7 30 - 26 38
5.
Хонка
 24 11 5 8 25 - 21 38
6.
Интер Турку
 23 10 4 9 33 - 33 34
7.
Оулу
 24 10 4 10 36 - 41 34
8.
Лахти
 24 7 7 10 25 - 34 28
9.
Хака
 24 5 10 9 30 - 41 25
10.
Ильвес
 24 5 9 10 25 - 29 24
11.
КТП
 24 5 5 14 21 - 38 20
12.
Мариехамн
 24 4 6 14 25 - 38 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 12 8 3 1 23 - 7 27
2.
СЯК Сейнайоки
 12 7 1 4 17 - 16 22
3.
КуПС
 12 7 0 5 15 - 8 21
4.
ВПС
 11 6 2 3 17 - 10 20
5.
Интер Турку
 11 6 2 3 17 - 13 20
6.
Хонка
 12 6 2 4 14 - 10 20
7.
Оулу
 12 5 2 5 18 - 22 17
8.
Лахти
 13 5 2 6 16 - 19 17
9.
Хака
 12 2 10 0 20 - 17 16
10.
КТП
 12 3 3 6 11 - 19 12
11.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
12.
Мариехамн
 12 2 3 7 9 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 6 4 1 19 - 9 22
2.
ВПС
 13 7 1 5 18 - 13 22
3.
ХИК
 11 5 5 1 18 - 12 20
4.
Хонка
 12 5 3 4 11 - 11 18
5.
Оулу
 12 5 2 5 18 - 19 17
6.
СЯК Сейнайоки
 11 4 4 3 13 - 10 16
7.
Интер Турку
 12 4 2 6 16 - 20 14
8.
Ильвес
 13 3 4 6 15 - 14 13
9.
Лахти
 11 2 5 4 9 - 15 11
10.
Хака
 12 3 0 9 10 - 24 9
11.
Мариехамн
 12 2 3 7 16 - 21 9
12.
КТП
 12 2 2 8 10 - 19 8
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 16 (1)
ВПС Михаэль Петер 13 (2)
Оулу Коффей Эшли 12 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 8
Лахти Джалу Бубакар 9
Ильвес Seydine N'Diaye 9
КТП Gabriel Sandberg 9
Оулу Коффей Эшли 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Г О О О О Л - Maissa Fall бьет в цель!
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