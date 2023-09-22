Тур: 1. Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
0'
1:0
5' ГолГранлунд Альбин
1:1
36' ГолMaissa Fall
2:1
50' ГолНгуекам Ариэль
89' Желтая карточкаМусаханян Айк
90'+9
Ход матча
5'
1:0
36'
1:1
50'
89'
89'
44
Ндом
Али
17
Сид
Робин
12
Хакала
Аату
18
Магута
Райан
23
Maissa
Fall
15
Пурме
Тино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Ндом АлиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Энрике АланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Otto Hautamo
-
Главный тренер: Jimmy Wargh
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
Мариехамн
Хака
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
30.8%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
27 матчей
44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
48.1%
33.3%
18.6%
13 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.8
1.18
Среднее время на гол
50
76
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.47
1.3
Среднее время на гол
61
69
Всего голов
43
33
Голов в среднем за матч
1.59
1.22
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
56
73
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгуекам Ариэль
|4 (1)
|0.17
|Хопкатт Джейми
|3 (1)
|0.13
|Сумусало Микко
|2
|0.08
|Сид Робин
|2
|0.08
|Лахти Тими
|2
|0.08
|Ван дер Хейден Йелле
|2
|0.08
|Сьорос Рику
|2
|0.08
|Нгамба Альваро
|2
|0.08
|Олавале Мухамед
|1
|0.04
|Гранлунд Альбин
|1
|0.04
|Анини Самуэль
|1
|0.04
|De
|1
|0.04
|Коцопулос Костас
|1
|0.04
|Ндом Али
|0
|0
|Кубронн Жан-Кристоф
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|7
|0.29
|Мастокангас Элиас
|4
|0.17
|Магута Райан
|2
|0.08
|Лайне Янне-Пекка
|2 (1)
|0.08
|Роджерсон Логан
|2
|0.08
|Stavros Zarokostas
|2
|0.08
|Maissa Fall
|2
|0.08
|Fallou Ndiaye
|2
|0.08
|Фриберг Никлас
|1
|0.04
|Пурме Тино
|1
|0.04
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.04
|Сийра Тууре
|1
|0.04
|Atte Sihvonen
|1
|0.04
|Oliver Whyte
|1
|0.04
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|De
|8
|1
|Лахти Тими
|4
|1
|Кубронн Жан-Кристоф
|4
|1
|Ндом Али
|4
|1
|Нгамба Альваро
|4
|1
|Нгуекам Ариэль
|5
|0
|Usman Suleman
|4
|0
|Сумусало Микко
|2
|1
|Саллинен Оскари
|3
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Анини Самуэль
|2
|0
|Хенрикссон Элмо
|2
|0
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|Асири Абдулфаттах
|1
|0
|Ван дер Хейден Йелле
|1
|0
|Ниссинен Йири
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фриберг Никлас
|7
|0
|Stavros Zarokostas
|7
|0
|Магута Райан
|7
|0
|Лайне Янне-Пекка
|6
|0
|Fallou Ndiaye
|6
|0
|Сийра Тууре
|4
|0
|Atte Sihvonen
|4
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|2
|1
|Haymenn Bah-Traore
|3
|0
|Тайнио Теему
|2
|0
|Лескано Хуан
|2
|0
|Фофана Тиемоко
|2
|0
|Пурме Тино
|2
|0
|Мусаханян Айк
|2
|0
|Oliver Whyte
|2
|0
|Херберт Антони
|2
|0
|Роджерсон Логан
|1
|0
|Хакала Аату
|1
|0
|Maissa Fall
|1
|0
Результаты матчей
Мариехамн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Хака
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
4
Мариехамн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Хака
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
19
0
Упущенные победы
4
20
Мариехамн
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Хака
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
21
2
Упущенные победы
10
24
Голы по времени матча
Забито
10
10
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
3
30%
16-30
1
10%
4
40%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
16
24
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
13%
3
13%
1-15
4
25%
6
25%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
5
31%
3
13%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
19%
4
17%
76-90
Забито
15
20
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
3
20%
6
30%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
27%
3
15%
31-45
2
13%
6
30%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
22
17
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
9%
4
24%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
5
23%
4
24%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
6
27%
4
24%
76-90
Забито
25
30
14 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
6
24%
6
20%
1-15
3
12%
5
17%
16-30
5
20%
7
23%
31-45
4
16%
8
27%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
4
16%
1
3%
76-90
Пропущено
38
41
18 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 21
4
11%
7
17%
1-15
7
18%
9
22%
16-30
7
18%
8
20%
31-45
10
26%
4
10%
46-60
1
3%
5
12%
61-75
9
24%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Оулу - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 Хонка - Мариехамн 1:0
Мариехамн - Хонка 0:1 Хака - Мариехамн 1:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 0:2 Ильвес - Мариехамн 0:0 Мариехамн - Оулу 1:2 Мариехамн - КуПС 1:1 Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0
Хака
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Хака - Ильвес 2:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 Хака - КуПС 2:2 КТП - Хака 1:2
Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1
Результаты матчей
Мариехамн
Хака
Точный счет
0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:2
5 раз 42%
1:1
5 раз 42%
1:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
6 раз 50%
2
5 раз 42%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
3:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
3:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
5 раз 42%
0
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
2:1
5 раз 21%
0:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:2
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
2
8 раз 33%
0
7 раз 29%
1
10 раз 42%
2
8 раз 33%
0
5 раз 21%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мариехамн
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
39
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
75
57
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
195
816
915
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|16 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|13 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|9
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 7