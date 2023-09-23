Тур: 1. Стадион: Веритас.
0:0
Первый тайм: 45'
0'
6' Желтая карточкаКоллинс Шичендже
31' Желтая карточкаAxel Kouame
42' Желтая карточкаBismark Ampofo
Ход матча
31'
42'
28
Axel
Kouame
19
Ярвинен
Ииро
15
Сиссе
Ибраим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Axel KouameПолузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Tete Yengi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
Интер Турку
КуПС
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.5%
39.1%
4.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 18 побед
48 матчей
35.4%
20.8%
43.8%
17 побед 10 ничьих 21 победа
Первый тайм
27.1%
43.8%
29.1%
13 побед 21 ничья 14 побед
Второй тайм
29.2%
33.3%
37.5%
14 побед 16 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
31
Голов в среднем за матч
1.58
1.29
Среднее время на гол
56
69
Всего голов
33
38
Голов в среднем за матч
1.38
1.58
Среднее время на гол
65
56
Всего голов
71
69
Голов в среднем за матч
1.48
1.44
Тотал матчей
2.5
47
Больше 98%
Меньше 2%
1
39
Больше 81%
Меньше 19%
9
24
Больше 50%
Меньше 50%
24
13
Больше 27%
Меньше 73%
35
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
5
Больше 10%
Меньше 90%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
Среднее время на гол
60
62
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|8
|0.33
|Юрю Томми
|4
|0.17
|Форселль Петтери
|4 (1)
|0.17
|Ставицки Тимо
|3 (1)
|0.13
|Алмен Микаэль
|3
|0.13
|Ойяла Матиас
|2
|0.08
|Нурми Ноа
|2
|0.08
|Bismark Ampofo
|2
|0.08
|Ярвинен Ииро
|1
|0.04
|Тамминен Матиас
|1
|0.04
|Лехтисало Отто
|1
|0.04
|Valentin Purosalo
|1
|0.04
|Boubou Diallo
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|6
|0.25
|Ветели Йоона
|5
|0.21
|Хейнонен Артту
|5 (2)
|0.21
|Саволайнен Саку
|4
|0.17
|Сааринен Сет
|2
|0.08
|Туоминен Яссе
|2
|0.08
|Биспо Габриэл
|2
|0.08
|Видьеског Аксель
|2 (1)
|0.08
|Попович Антон
|1
|0.04
|Антви Клинтон
|1
|0.04
|Джервис Джейк
|1
|0.04
|Жуниор Элитон
|1
|0.04
|Лампинен Пири
|1
|0.04
|Tete Yengi
|1
|0.04
|Оксанен Яакко
|0
|0
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрю Томми
|5
|1
|Ярвинен Ииро
|5
|0
|Dimitri Legbo
|3
|1
|Форселль Петтери
|4
|0
|Нурми Ноа
|4
|0
|Jussi Niska
|4
|0
|Арсьеро Родриго
|3
|0
|Боксалл Никко
|3
|0
|Тамминен Матиас
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Bismark Ampofo
|3
|0
|Ойяла Матиас
|2
|0
|Хямяляйнен Юусо
|2
|0
|Darren Smith III
|2
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Алмен Микаэль
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|0
|1
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Daniel Roekman
|1
|0
|Яркко Висс
|1
|0
|Boubou Diallo
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коллинс Шичендже
|9
|0
|Биспо Габриэл
|6
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Ветели Йоона
|3
|0
|Антви Клинтон
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Туоминен Яссе
|2
|0
|Ниссилья Урхо
|2
|0
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Лампинен Пири
|2
|0
|Тойвомяки Ханри
|1
|0
|Жуниор Элитон
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|Tete Yengi
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
КуПС
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
6
Интер Турку
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
КуПС
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
12
14
Интер Турку
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
КуПС
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Сухие победы
5
9
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
16
20
Голы по времени матча
Забито
18
20
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
3
17%
3
15%
1-15
4
22%
2
10%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
4
22%
8
40%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
3
17%
2
10%
76-90
Пропущено
12
8
1 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
5
42%
2
25%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
Забито
15
15
11 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
3
20%
3
20%
1-15
5
33%
4
27%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
4
27%
76-90
Пропущено
21
8
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 6
3
14%
1
13%
1-15
4
19%
1
13%
16-30
4
19%
2
25%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
3
38%
61-75
4
19%
1
13%
76-90
Забито
33
35
19 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 14
4 Не забивали 6
6
18%
6
17%
1-15
9
27%
6
17%
16-30
4
12%
5
14%
31-45
4
12%
10
29%
46-60
6
18%
2
6%
61-75
4
12%
6
17%
76-90
Пропущено
33
16
12 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 11
3
9%
3
19%
1-15
5
15%
1
6%
16-30
4
12%
3
19%
31-45
6
18%
2
13%
46-60
8
24%
5
31%
61-75
7
21%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ХИК - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Оулу 2:1 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1
Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0
КуПС
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0
Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0
Результаты матчей
Интер Турку
КуПС
Точный счет
2:1
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
6 раз 26%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
0:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 39%
1
8 раз 35%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
8 раз 35%
0
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
84
65
57
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
92
57
74
111
29
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
176
1112
1211
221
419
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|13
|8
|2
|41 - 19
|47
|2.
|0:0
|24
|13
|5
|6
|34 - 17
|44
|3.
|24
|13
|3
|8
|35 - 23
|42
|4.
|23
|11
|5
|7
|30 - 26
|38
|5.
|24
|11
|5
|8
|25 - 21
|38
|6.
|0:0
|24
|10
|5
|9
|33 - 33
|35
|7.
|24
|10
|4
|10
|36 - 41
|34
|8.
|24
|7
|7
|10
|25 - 34
|28
|9.
|24
|5
|10
|9
|30 - 41
|25
|10.
|24
|5
|9
|10
|25 - 29
|24
|11.
|24
|5
|5
|14
|21 - 38
|20
|12.
|24
|4
|6
|14
|25 - 38
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|23 - 7
|27
|2.
|12
|7
|1
|4
|17 - 16
|22
|3.
|0:0
|12
|7
|0
|5
|15 - 8
|21
|4.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|5.
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|6.
|12
|6
|2
|4
|14 - 10
|20
|7.
|12
|5
|2
|5
|18 - 22
|17
|8.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|9.
|12
|2
|10
|0
|20 - 17
|16
|10.
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|11.
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|12.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|6
|5
|1
|19 - 9
|23
|2.
|13
|7
|1
|5
|18 - 13
|22
|3.
|11
|5
|5
|1
|18 - 12
|20
|4.
|12
|5
|3
|4
|11 - 11
|18
|5.
|12
|5
|2
|5
|18 - 19
|17
|6.
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|7.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|16 - 20
|14
|8.
|13
|3
|4
|6
|15 - 14
|13
|9.
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|10.
|12
|3
|0
|9
|10 - 24
|9
|11.
|12
|2
|3
|7
|16 - 21
|9
|12.
|12
|2
|2
|8
|10 - 19
|8
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|16 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|13 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|9
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|9
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9