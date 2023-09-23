  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023
Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
0:1
Конец матча
КуПС
0'
6' Желтая карточка
Коллинс Шичендже
31' Желтая карточка
Axel Kouame
42' Желтая карточка
Хямяляйнен Юусо
0:0
60' Не забитый пенальти
Ставицки Тимо
62' Желтая карточка
Жуниор Элитон
65' Желтая карточка
65' Желтая карточка
0:0
67' Не забитый пенальти
Ставицки Тимо
90' Желтая карточка
Сиссе Ибраим
0:1
90' Пенальти
Видьеског Аксель
90'+8
13
Хуухтанен
Ээту
30
Valentin
Purosalo
3
Хямяляйнен
Юусо
4
Алмен
Микаэль
2
Jussi
Niska
28
Axel
Kouame
19
Ярвинен
Ииро
17
Bismark
Ampofo
6
Dimitri
Legbo
9
Darren
Smith
III
24
Ставицки
Тимо
1
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
15
Сиссе
Ибраим
3
Коллинс
Шичендже
25
Антви
Клинтон
17
Хейнонен
Артту
14
Попович
Антон
13
Оксанен
Яакко
44
Джервис
Джейк
19
Биспо
Габриэл
10
Жуниор
Элитон
Интер Турку
КуПС

История личных встреч

Интер Турку
КуПС

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.5%
39.1%
4.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 18 побед

48 матчей

35.4%
20.8%
43.8%
17 побед 10 ничьих 21 победа

Первый тайм

27.1%
43.8%
29.1%
13 побед 21 ничья 14 побед

Второй тайм

29.2%
33.3%
37.5%
14 побед 16 ничьих 18 побед

История матчей

В
1:1
В
1:2
В
2:0
К
1:0
В
1:2
В
2:1
В
2:3
В
1:0
В
1:0
В
2:0
В
1:0
К
4:4
В
0:2
В
2:0
В
1:0
В
0:1
В
0:1
В
5:1
В
1:2
В
1:1
В
2:1
В
0:2
В
2:1
В
3:1
В
3:1
К
1:1
В
1:1
В
1:1
В
0:0
В
4:2
В
1:1
КС
1:2
В
1:2
В
2:2
В
1:1
В
1:4
В
0:6
В
2:1
В
2:1
В
4:4
В
0:1
В
1:3
В
2:1
К
0:2
В
2:3
В
0:2
В
4:0
В
1:1

Голы

Всего голов

38
31

Голов в среднем за матч

1.58
1.29

Среднее время на гол

56
69

Всего голов

33
38

Голов в среднем за матч

1.38
1.58

Среднее время на гол

65
56

Всего голов

71
69

Голов в среднем за матч

1.48
1.44

Тотал матчей

2.5
47
Больше 98%
Меньше 2%
1
39
Больше 81%
Меньше 19%
9
24
Больше 50%
Меньше 50%
24
13
Больше 27%
Меньше 73%
35
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
5
Больше 10%
Меньше 90%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
46

Среднее время на гол

60
62

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 8 0.33
Юрю Томми 4 0.17
Форселль Петтери 4 (1) 0.17
Ставицки Тимо 3 (1) 0.13
Алмен Микаэль 3 0.13
Ойяла Матиас 2 0.08
Нурми Ноа 2 0.08
Bismark Ampofo 2 0.08
Ярвинен Ииро 1 0.04
Тамминен Матиас 1 0.04
Лехтисало Отто 1 0.04
Valentin Purosalo 1 0.04
Boubou Diallo 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 6 0.25
Ветели Йоона 5 0.21
Хейнонен Артту 5 (2) 0.21
Саволайнен Саку 4 0.17
Видьеског Аксель 3 (2) 0.13
Сааринен Сет 2 0.08
Туоминен Яссе 2 0.08
Биспо Габриэл 2 0.08
Попович Антон 1 0.04
Антви Клинтон 1 0.04
Джервис Джейк 1 0.04
Жуниор Элитон 1 0.04
Лампинен Пири 1 0.04
Tete Yengi 1 0.04
Оксанен Яакко 0 0
Хямяляйнен Танели 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрю Томми 5 1
Ярвинен Ииро 5 0
Dimitri Legbo 3 1
Форселль Петтери 4 0
Нурми Ноа 4 0
Арсьеро Родриго 3 0
Боксалл Никко 3 0
Хямяляйнен Юусо 3 0
Тамминен Матиас 3 0
Jussi Niska 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Bismark Ampofo 3 0
Ойяла Матиас 2 0
Darren Smith III 2 0
Ставицки Тимо 2 0
Алмен Микаэль 2 0
David Agbo 2 0
Хювяринен Юхо 0 1
Lauri Hakanen 1 0
Daniel Roekman 1 0
Axel Kouame 1 0
Яркко Висс 1 0
Boubou Diallo 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коллинс Шичендже 9 0
Биспо Габриэл 6 0
Сиссе Ибраим 4 1
Попович Антон 5 0
Ветели Йоона 3 0
Антви Клинтон 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Туоминен Яссе 2 0
Ниссилья Урхо 2 0
Жуниор Элитон 2 0
Видьеског Аксель 2 0
Лампинен Пири 2 0
Тойвомяки Ханри 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Tete Yengi 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
КуПС
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
6
Интер Турку
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
КуПС
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

12
14
Интер Турку
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
КуПС
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)

Сухие победы

5
10

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

16
20

Голы по времени матча

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
3
17%
3
14%
1-15
4
22%
2
10%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
4
22%
8
38%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
3
17%
3
14%
76-90

Пропущено

13
8
1 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
5
38%
2
25%
61-75
4
31%
1
13%
76-90

Забито

15
15
11 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
3
20%
3
20%
1-15
5
33%
4
27%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
4
27%
76-90

Пропущено

21
8
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 6
3
14%
1
13%
1-15
4
19%
1
13%
16-30
4
19%
2
25%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
3
38%
61-75
4
19%
1
13%
76-90

Забито

33
36
19 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 15
5 Не забивали 6
6
18%
6
17%
1-15
9
27%
6
17%
16-30
4
12%
5
14%
31-45
4
12%
10
28%
46-60
6
18%
2
6%
61-75
4
12%
7
19%
76-90

Пропущено

34
16
12 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 11
3
9%
3
19%
1-15
5
15%
1
6%
16-30
4
12%
3
19%
31-45
6
18%
2
13%
46-60
8
24%
5
31%
61-75
8
24%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ХИК - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Оулу 2:1 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1
Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0
КуПС
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0
Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0

Результаты матчей

Интер Турку
КуПС

Точный счет

2:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
6 раз 25%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 21%
0:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 38%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
8 раз 33%
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
5
7
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
7
5
1
11
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
18
6
11
13
1.5
12
12
2
22
2.5
4
20
1
23
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 23 13 8 2 41 - 19 47
2.
КуПС
 24 14 4 6 35 - 17 46
3.
ВПС
 24 13 3 8 35 - 23 42
4.
СЯК Сейнайоки
 23 11 5 7 30 - 26 38
5.
Хонка
 24 11 5 8 25 - 21 38
6.
Интер Турку
 24 10 4 10 33 - 34 34
7.
Оулу
 24 10 4 10 36 - 41 34
8.
Лахти
 24 7 7 10 25 - 34 28
9.
Хака
 24 5 10 9 30 - 41 25
10.
Ильвес
 24 5 9 10 25 - 29 24
11.
КТП
 24 5 5 14 21 - 38 20
12.
Мариехамн
 24 4 6 14 25 - 38 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 12 8 3 1 23 - 7 27
2.
СЯК Сейнайоки
 12 7 1 4 17 - 16 22
3.
КуПС
 12 7 0 5 15 - 8 21
4.
ВПС
 11 6 2 3 17 - 10 20
5.
Хонка
 12 6 2 4 14 - 10 20
6.
Интер Турку
 12 6 2 4 17 - 14 20
7.
Оулу
 12 5 2 5 18 - 22 17
8.
Лахти
 13 5 2 6 16 - 19 17
9.
Хака
 12 2 10 0 20 - 17 16
10.
КТП
 12 3 3 6 11 - 19 12
11.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
12.
Мариехамн
 12 2 3 7 9 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 7 4 1 20 - 9 25
2.
ВПС
 13 7 1 5 18 - 13 22
3.
ХИК
 11 5 5 1 18 - 12 20
4.
Хонка
 12 5 3 4 11 - 11 18
5.
Оулу
 12 5 2 5 18 - 19 17
6.
СЯК Сейнайоки
 11 4 4 3 13 - 10 16
7.
Интер Турку
 12 4 2 6 16 - 20 14
8.
Ильвес
 13 3 4 6 15 - 14 13
9.
Лахти
 11 2 5 4 9 - 15 11
10.
Хака
 12 3 0 9 10 - 24 9
11.
Мариехамн
 12 2 3 7 16 - 21 9
12.
КТП
 12 2 2 8 10 - 19 8
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 16 (1)
ВПС Михаэль Петер 13 (2)
Оулу Коффей Эшли 12 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 8
Лахти Джалу Бубакар 9
Ильвес Seydine N'Diaye 9
КуПС Коллинс Шичендже 9
КТП Gabriel Sandberg 9
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Хямяляйнен Юусо получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Axel Kouame получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Коллинс Шичендже получил желтую карточку от судьи
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