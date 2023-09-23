Тур: 1. Стадион: Веритас.
0:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаКоллинс Шичендже
31' Желтая карточкаAxel Kouame
42' Желтая карточкаХямяляйнен Юусо
0:0
60' Не забитый пенальтиСтавицки Тимо
62' Желтая карточкаЖуниор Элитон
0:0
67' Не забитый пенальтиСтавицки Тимо
90' Желтая карточкаСиссе Ибраим
0:1
90' ПенальтиВидьеског Аксель
90'+8
Ход матча
31'
42'
60'
0:0
61'
62'
65'
65'
67'
0:0
90'
90'
0:1
28
Axel
Kouame
19
Ярвинен
Ииро
15
Сиссе
Ибраим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Axel KouameПолузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Tete Yengi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
Интер Турку
КуПС
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.5%
39.1%
4.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 18 побед
48 матчей
35.4%
20.8%
43.8%
17 побед 10 ничьих 21 победа
Первый тайм
27.1%
43.8%
29.1%
13 побед 21 ничья 14 побед
Второй тайм
29.2%
33.3%
37.5%
14 побед 16 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
31
Голов в среднем за матч
1.58
1.29
Среднее время на гол
56
69
Всего голов
33
38
Голов в среднем за матч
1.38
1.58
Среднее время на гол
65
56
Всего голов
71
69
Голов в среднем за матч
1.48
1.44
Тотал матчей
2.5
47
Больше 98%
Меньше 2%
1
39
Больше 81%
Меньше 19%
9
24
Больше 50%
Меньше 50%
24
13
Больше 27%
Меньше 73%
35
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
5
Больше 10%
Меньше 90%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
Среднее время на гол
60
62
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|8
|0.33
|Юрю Томми
|4
|0.17
|Форселль Петтери
|4 (1)
|0.17
|Ставицки Тимо
|3 (1)
|0.13
|Алмен Микаэль
|3
|0.13
|Ойяла Матиас
|2
|0.08
|Нурми Ноа
|2
|0.08
|Bismark Ampofo
|2
|0.08
|Ярвинен Ииро
|1
|0.04
|Тамминен Матиас
|1
|0.04
|Лехтисало Отто
|1
|0.04
|Valentin Purosalo
|1
|0.04
|Boubou Diallo
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|6
|0.25
|Ветели Йоона
|5
|0.21
|Хейнонен Артту
|5 (2)
|0.21
|Саволайнен Саку
|4
|0.17
|Видьеског Аксель
|3 (2)
|0.13
|Сааринен Сет
|2
|0.08
|Туоминен Яссе
|2
|0.08
|Биспо Габриэл
|2
|0.08
|Попович Антон
|1
|0.04
|Антви Клинтон
|1
|0.04
|Джервис Джейк
|1
|0.04
|Жуниор Элитон
|1
|0.04
|Лампинен Пири
|1
|0.04
|Tete Yengi
|1
|0.04
|Оксанен Яакко
|0
|0
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрю Томми
|5
|1
|Ярвинен Ииро
|5
|0
|Dimitri Legbo
|3
|1
|Форселль Петтери
|4
|0
|Нурми Ноа
|4
|0
|Арсьеро Родриго
|3
|0
|Боксалл Никко
|3
|0
|Хямяляйнен Юусо
|3
|0
|Тамминен Матиас
|3
|0
|Jussi Niska
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Bismark Ampofo
|3
|0
|Ойяла Матиас
|2
|0
|Darren Smith III
|2
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Алмен Микаэль
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|0
|1
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Daniel Roekman
|1
|0
|Axel Kouame
|1
|0
|Яркко Висс
|1
|0
|Boubou Diallo
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коллинс Шичендже
|9
|0
|Биспо Габриэл
|6
|0
|Сиссе Ибраим
|4
|1
|Попович Антон
|5
|0
|Ветели Йоона
|3
|0
|Антви Клинтон
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Туоминен Яссе
|2
|0
|Ниссилья Урхо
|2
|0
|Жуниор Элитон
|2
|0
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Лампинен Пири
|2
|0
|Тойвомяки Ханри
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|Tete Yengi
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
КуПС
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
6
Интер Турку
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
КуПС
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
12
14
Интер Турку
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
КуПС
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Сухие победы
5
10
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
16
20
Голы по времени матча
Забито
18
21
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
3
17%
3
14%
1-15
4
22%
2
10%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
4
22%
8
38%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
3
17%
3
14%
76-90
Пропущено
13
8
1 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
5
38%
2
25%
61-75
4
31%
1
13%
76-90
Забито
15
15
11 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
3
20%
3
20%
1-15
5
33%
4
27%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
4
27%
76-90
Пропущено
21
8
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 6
3
14%
1
13%
1-15
4
19%
1
13%
16-30
4
19%
2
25%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
3
38%
61-75
4
19%
1
13%
76-90
Забито
33
36
19 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 15
5 Не забивали 6
6
18%
6
17%
1-15
9
27%
6
17%
16-30
4
12%
5
14%
31-45
4
12%
10
28%
46-60
6
18%
2
6%
61-75
4
12%
7
19%
76-90
Пропущено
34
16
12 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 11
3
9%
3
19%
1-15
5
15%
1
6%
16-30
4
12%
3
19%
31-45
6
18%
2
13%
46-60
8
24%
5
31%
61-75
8
24%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ХИК - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Оулу 2:1 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1
Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0
КуПС
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0
Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0
Результаты матчей
Интер Турку
КуПС
Точный счет
2:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 25%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 21%
0:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 38%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
8 раз 33%
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
66
57
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
57
75
111
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
186
1113
1212
222
420
123
123
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|16 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|13 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|9
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|9
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9