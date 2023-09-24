Тур: 1. Стадион: OmaSP Stadion.
0:2
Второй тайм: 71'
0'
25' Желтая карточкаТикканен Вилле
0:1
31' ГолОллила Туомас
33' Желтая карточкаКескинен Топи
0:2
48' ПенальтиОллила Туомас
Ход матча
25'
31'
0:1
33'
48'
0:2
57'
60'
66'
66'
10
Diego
Rojas
22
Райтала
Юкка
23
Соири
Пюрю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Diego RojasНападающий
- Запасные игроки
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
-
11 МурилоПолузащитник
-
27 Ebuka Samson
-
-
-
-
23 Nooa Laine
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
78 Рамула АлексВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуНападающий
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
История личных встреч
СЯК Сейнайоки
ХИК
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
128.6%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 17 побед
32 матча
18.8%
15.6%
65.6%
6 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
6 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
15.6%
31.3%
53.1%
5 побед 10 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
0.75
0.69
Среднее время на гол
120
130
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.88
1.69
Среднее время на гол
48
53
Всего голов
42
38
Голов в среднем за матч
1.31
1.19
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
68
75
Бомбардиры внутри турнира
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|0.38
|Стренг Джеремайя
|6
|0.25
|Данвуди Джейк
|4
|0.17
|Kingsley Ofori
|3
|0.13
|Diego Rojas
|2
|0.08
|Ebuka Samson
|2
|0.08
|Otto Kemppainen
|1
|0.04
|Valentin Gasc
|1
|0.04
|Nooa Laine
|1
|0.04
|Мурило
|0
|0
|Ханнола Пюрю
|0
|0
|Тикканен Вилле
|0
|0
|Terry Yegbe
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|16 (5)
|0.67
|Оллила Туомас
|7 (1)
|0.29
|Хостикка Сантери
|3
|0.13
|Тенхо Миро
|3
|0.13
|Пелтола Матти
|2
|0.08
|Олусанья Антони
|2
|0.08
|Мерилуото Кай
|2
|0.08
|Кескинен Топи
|1
|0.04
|Maksim Stjopin
|1
|0.04
|Танака Атому
|1
|0.04
|Паананен Алекси
|1
|0.04
|Банде Хассане
|1
|0.04
|Liam Moeller
|1
|0.04
|Соири Пюрю
|1 (1)
|0.04
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|0
|0
|Райтала Юкка
|0
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
Карточки
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tuomas Kaukua
|7
|0
|Данвуди Джейк
|6
|0
|Jaime Moreno II
|3
|1
|Тикканен Вилле
|4
|0
|Valentin Gasc
|4
|0
|Terry Yegbe
|4
|0
|Kingsley Ofori
|3
|0
|Diego Rojas
|1
|1
|Градецки Матей
|2
|0
|Ovie Ejeheri
|2
|0
|Ханнола Пюрю
|1
|0
|Nooa Laine
|1
|0
|Стренг Джеремайя
|1
|0
|Мурило
|1
|0
|Joaquin Gomez
|1
|0
|Ebuka Samson
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тойвио Йоона
|1
|2
|Хетемай Перпарим
|2
|1
|Соири Пюрю
|3
|0
|Тенхо Миро
|3
|0
|Оллила Туомас
|3
|0
|Пелтола Матти
|3
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Кескинен Топи
|3
|0
|Танака Атому
|2
|0
|Паананен Алекси
|2
|0
|Олусанья Антони
|2
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Рогич Филип
|1
|0
|Хальме Аапо
|1
|0
|Лингман Лукас
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
ХИК
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
5
7
СЯК Сейнайоки
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
ХИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
11
23
СЯК Сейнайоки
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
ХИК
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
16
30
Голы по времени матча
Забито
16
17
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
13%
2
12%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
2
13%
5
29%
29%
61-75
4
25%
4
24%
76-90
Пропущено
17
13
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
7
41%
4
31%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
5
38%
76-90
Забито
13
23
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
8%
1
4%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
3
23%
5
22%
31-45
2
15%
5
22%
46-60
5
38%
4
17%
61-75
1
8%
6
26%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
29%
76-90
Забито
29
40
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
3
10%
3
8%
1-15
3
10%
4
10%
16-30
5
17%
6
15%
31-45
6
21%
8
20%
46-60
7
24%
9
23%
61-75
5
17%
10
25%
76-90
Пропущено
27
20
8 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
1
4%
4
20%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
10
37%
5
25%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
8
30%
30%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0
СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1
ХИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0
Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
ХИК
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 35%
1
8 раз 35%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
СЯК Сейнайоки
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
57
75
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
56
56
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
203
1013
1211
221
617
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|24
|14
|8
|2
|43 - 19
|50
|2.
|24
|14
|4
|6
|35 - 17
|46
|3.
|24
|13
|3
|8
|35 - 23
|42
|4.
|24
|11
|5
|8
|25 - 21
|38
|5.
|0:2
|24
|11
|5
|8
|30 - 28
|38
|6.
|24
|10
|4
|10
|33 - 34
|34
|7.
|24
|10
|4
|10
|36 - 41
|34
|8.
|24
|7
|7
|10
|25 - 34
|28
|9.
|24
|5
|10
|9
|30 - 41
|25
|10.
|24
|5
|9
|10
|25 - 29
|24
|11.
|24
|5
|5
|14
|21 - 38
|20
|12.
|24
|4
|6
|14
|25 - 38
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|12
|8
|3
|1
|23 - 7
|27
|2.
|0:2
|13
|7
|1
|5
|17 - 18
|22
|3.
|12
|7
|0
|5
|15 - 8
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|5.
|12
|6
|2
|4
|14 - 10
|20
|6.
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|7.
|12
|5
|2
|5
|18 - 22
|17
|8.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|9.
|12
|2
|10
|0
|20 - 17
|16
|10.
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|11.
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|12.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|4
|1
|20 - 9
|25
|2.
|2:0
|12
|6
|5
|1
|20 - 12
|23
|3.
|13
|7
|1
|5
|18 - 13
|22
|4.
|12
|5
|3
|4
|11 - 11
|18
|5.
|12
|5
|2
|5
|18 - 19
|17
|6.
|0:2
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|7.
|12
|4
|2
|6
|16 - 20
|14
|8.
|13
|3
|4
|6
|15 - 14
|13
|9.
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|10.
|12
|3
|0
|9
|10 - 24
|9
|11.
|12
|2
|3
|7
|16 - 21
|9
|12.
|12
|2
|2
|8
|10 - 19
|8
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|16 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|13 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|9
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|9
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9