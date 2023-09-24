  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023
Тур: 1. Стадион: .
СЯК Сейнайоки
0:2
Второй тайм: 71'
ХИК
0'
25' Желтая карточка
Тикканен Вилле
0:1
31' Гол
Оллила Туомас
33' Желтая карточка
Кескинен Топи
0:2
48' Пенальти
Оллила Туомас
57' Желтая карточка
66' Желтая карточка
66' Желтая карточка
30
Ууситало
Маркус
6
Сиссе
Ибраим
22
Градецки
Матей
17
Тикканен
Вилле
2
Фати
Бабакар
8
Данвуди
Джейк
24
Valentin
Gasc
16
Otto
Kemppainen
29
Стренг
Джеремайя
9
Jaime
Moreno
II
10
Diego
Rojas
1
Ост
Джесси
4
Тойвио
Йоона
5
Да
Грака
Кристофер
22
Райтала
Юкка
23
Соири
Пюрю
19
Паананен
Алекси
10
Лингман
Лукас
2
Оллила
Туомас
7
Хостикка
Сантери
29
Олусанья
Антони
18
Кескинен
Топи
СЯК Сейнайоки
ХИК

История личных встреч

СЯК Сейнайоки
ХИК

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
128.6%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 17 побед

32 матча

18.8%
15.6%
65.6%
6 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
6 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

15.6%
31.3%
53.1%
5 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

В
1:2
В
0:0
ТМК
2:3
В
2:1
В
1:0
В
0:1
В
2:3
В
0:0
В
0:2
В
1:2
В
2:0
В
2:2
В
0:0
В
1:0
В
4:0
В
0:1
В
0:2
К
0:1
В
0:6
В
6:0
В
0:0
К
1:1
В
2:3
В
2:1
В
3:0
В
3:1
В
1:2
В
2:0
В
2:0
В
1:0
КЛ
1:0
К
0:4

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

0.75
0.69

Среднее время на гол

120
130

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.88
1.69

Среднее время на гол

48
53

Всего голов

42
38

Голов в среднем за матч

1.31
1.19

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

68
75

Бомбардиры внутри турнира

СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 9 (1) 0.38
Стренг Джеремайя 6 0.25
Данвуди Джейк 4 0.17
Kingsley Ofori 3 0.13
Diego Rojas 2 0.08
Ebuka Samson 2 0.08
Otto Kemppainen 1 0.04
Valentin Gasc 1 0.04
Nooa Laine 1 0.04
Мурило 0 0
Ханнола Пюрю 0 0
Тикканен Вилле 0 0
Terry Yegbe 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 16 (5) 0.67
Оллила Туомас 7 (1) 0.29
Хостикка Сантери 3 0.13
Тенхо Миро 3 0.13
Пелтола Матти 2 0.08
Олусанья Антони 2 0.08
Мерилуото Кай 2 0.08
Кескинен Топи 1 0.04
Maksim Stjopin 1 0.04
Танака Атому 1 0.04
Паананен Алекси 1 0.04
Банде Хассане 1 0.04
Liam Moeller 1 0.04
Соири Пюрю 1 (1) 0.04
Коуассиви-Бениссан Кевин 0 0
Райтала Юкка 0 0
Канеллопулос Гиоргос 0 0

Карточки

СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tuomas Kaukua 7 0
Данвуди Джейк 6 0
Jaime Moreno II 3 1
Тикканен Вилле 4 0
Valentin Gasc 4 0
Terry Yegbe 4 0
Kingsley Ofori 3 0
Diego Rojas 1 1
Градецки Матей 2 0
Ovie Ejeheri 2 0
Ханнола Пюрю 1 0
Nooa Laine 1 0
Стренг Джеремайя 1 0
Мурило 1 0
Joaquin Gomez 1 0
Ebuka Samson 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тойвио Йоона 1 2
Хетемай Перпарим 2 1
Соири Пюрю 3 0
Тенхо Миро 3 0
Оллила Туомас 3 0
Пелтола Матти 3 0
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Кескинен Топи 3 0
Танака Атому 2 0
Паананен Алекси 2 0
Олусанья Антони 2 0
Тони Коскела 1 0
Райтала Юкка 1 0
Рогич Филип 1 0
Хальме Аапо 1 0
Лингман Лукас 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Илиев Деян 1 0
Радулович Боян 1 0
Мерилуото Кай 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
ХИК
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

5
7
СЯК Сейнайоки
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
ХИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

11
23
СЯК Сейнайоки
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
ХИК
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

16
30

Голы по времени матча

Забито

16
17
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
13%
2
12%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
2
13%
5
29%
29%
61-75
4
25%
4
24%
76-90

Пропущено

17
13
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
7
41%
4
31%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
5
38%
76-90

Забито

13
23
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
8%
1
4%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
3
23%
5
22%
31-45
2
15%
5
22%
46-60
5
38%
4
17%
61-75
1
8%
6
26%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
29%
76-90

Забито

29
40
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
3
10%
3
8%
1-15
3
10%
4
10%
16-30
5
17%
6
15%
31-45
6
21%
8
20%
46-60
7
24%
9
23%
61-75
5
17%
10
25%
76-90

Пропущено

27
20
8 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
1
4%
4
20%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
10
37%
5
25%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
8
30%
30%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0
СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1
ХИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0
Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
ХИК

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 35%
1
8 раз 35%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

СЯК Сейнайоки
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
7
5
1
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
5
6
1
10
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
20
3
10
13
1.5
12
11
2
21
2.5
6
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 2:0 24 14 8 2 43 - 19 50
2.
КуПС
 24 14 4 6 35 - 17 46
3.
ВПС
 24 13 3 8 35 - 23 42
4.
Хонка
 24 11 5 8 25 - 21 38
5.
СЯК Сейнайоки
 0:2 24 11 5 8 30 - 28 38
6.
Интер Турку
 24 10 4 10 33 - 34 34
7.
Оулу
 24 10 4 10 36 - 41 34
8.
Лахти
 24 7 7 10 25 - 34 28
9.
Хака
 24 5 10 9 30 - 41 25
10.
Ильвес
 24 5 9 10 25 - 29 24
11.
КТП
 24 5 5 14 21 - 38 20
12.
Мариехамн
 24 4 6 14 25 - 38 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 2:0 12 8 3 1 23 - 7 27
2.
СЯК Сейнайоки
 0:2 13 7 1 5 17 - 18 22
3.
КуПС
 12 7 0 5 15 - 8 21
4.
ВПС
 11 6 2 3 17 - 10 20
5.
Хонка
 12 6 2 4 14 - 10 20
6.
Интер Турку
 12 6 2 4 17 - 14 20
7.
Оулу
 12 5 2 5 18 - 22 17
8.
Лахти
 13 5 2 6 16 - 19 17
9.
Хака
 12 2 10 0 20 - 17 16
10.
КТП
 12 3 3 6 11 - 19 12
11.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
12.
Мариехамн
 12 2 3 7 9 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 7 4 1 20 - 9 25
2.
ХИК
 2:0 12 6 5 1 20 - 12 23
3.
ВПС
 13 7 1 5 18 - 13 22
4.
Хонка
 12 5 3 4 11 - 11 18
5.
Оулу
 12 5 2 5 18 - 19 17
6.
СЯК Сейнайоки
 0:2 11 4 4 3 13 - 10 16
7.
Интер Турку
 12 4 2 6 16 - 20 14
8.
Ильвес
 13 3 4 6 15 - 14 13
9.
Лахти
 11 2 5 4 9 - 15 11
10.
Хака
 12 3 0 9 10 - 24 9
11.
Мариехамн
 12 2 3 7 16 - 21 9
12.
КТП
 12 2 2 8 10 - 19 8
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 16 (1)
ВПС Михаэль Петер 13 (2)
Оулу Коффей Эшли 12 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 8
Лахти Джалу Бубакар 9
Ильвес Seydine N'Diaye 9
КуПС Коллинс Шичендже 9
КТП Gabriel Sandberg 9
Весь список
  • 48'
    Г О О О О Л - Оллила Туомас из команды ХИК забивает с точки!
  • 47'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Кескинен Топи получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Кескинен Топи сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Оллила Туомас бьет в цель!
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    • 25'
      Тикканен Вилле получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    СЯК Сейнайоки
    Ничья
    ХИК
    77.00
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    3.45
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    2.24
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