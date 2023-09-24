Тур: 1. Стадион: OmaSP Stadion.
2:3
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаТикканен Вилле
0:1
31' ГолОллила Туомас
33' Желтая карточкаКескинен Топи
0:2
48' ПенальтиОллила Туомас
74' Желтая карточкаToni Korkeakunnas
1:2
83' ПенальтиJaime Moreno II
2:2
85' ГолJaime Moreno II
86' Желтая карточкаТанака Атому
90' Желтая карточкаValentin Gasc
2:3
90' ГолБанде Хассане
90' Желтая карточкаДанвуди Джейк
90'+6
Ход матча
25'
31'
0:1
33'
48'
0:2
60'
83'
1:2
85'
2:2
86'
90'
90'
2:3
90'
10
Diego
Rojas
22
Райтала
Юкка
23
Соири
Пюрю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Diego RojasНападающий
- Запасные игроки
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
-
11 МурилоПолузащитник
-
27 Ebuka Samson
-
-
-
-
23 Nooa Laine
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
78 Рамула АлексВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуНападающий
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
История личных встреч
СЯК Сейнайоки
ХИК
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
128.6%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 17 побед
32 матча
18.8%
15.6%
65.6%
6 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
6 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
15.6%
31.3%
53.1%
5 побед 10 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
0.75
0.69
Среднее время на гол
120
130
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.88
1.69
Среднее время на гол
48
53
Всего голов
42
38
Голов в среднем за матч
1.31
1.19
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
68
75
Бомбардиры внутри турнира
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|0.46
|Стренг Джеремайя
|6
|0.25
|Данвуди Джейк
|4
|0.17
|Kingsley Ofori
|3
|0.13
|Diego Rojas
|2
|0.08
|Ebuka Samson
|2
|0.08
|Otto Kemppainen
|1
|0.04
|Valentin Gasc
|1
|0.04
|Nooa Laine
|1
|0.04
|Мурило
|0
|0
|Ханнола Пюрю
|0
|0
|Тикканен Вилле
|0
|0
|Terry Yegbe
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|16 (5)
|0.67
|Оллила Туомас
|7 (1)
|0.29
|Хостикка Сантери
|3
|0.13
|Тенхо Миро
|3
|0.13
|Пелтола Матти
|2
|0.08
|Олусанья Антони
|2
|0.08
|Банде Хассане
|2
|0.08
|Мерилуото Кай
|2
|0.08
|Кескинен Топи
|1
|0.04
|Maksim Stjopin
|1
|0.04
|Танака Атому
|1
|0.04
|Паананен Алекси
|1
|0.04
|Liam Moeller
|1
|0.04
|Соири Пюрю
|1 (1)
|0.04
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|0
|0
|Райтала Юкка
|0
|0
|Хямяляйнен Нико
|0
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
Карточки
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данвуди Джейк
|7
|0
|Tuomas Kaukua
|7
|0
|Valentin Gasc
|5
|0
|Jaime Moreno II
|3
|1
|Тикканен Вилле
|4
|0
|Terry Yegbe
|4
|0
|Kingsley Ofori
|3
|0
|Diego Rojas
|1
|1
|Градецки Матей
|2
|0
|Ovie Ejeheri
|2
|0
|Ханнола Пюрю
|1
|0
|Nooa Laine
|1
|0
|Стренг Джеремайя
|1
|0
|Мурило
|1
|0
|Joaquin Gomez
|1
|0
|Ebuka Samson
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тойвио Йоона
|1
|2
|Хетемай Перпарим
|2
|1
|Танака Атому
|3
|0
|Соири Пюрю
|3
|0
|Тенхо Миро
|3
|0
|Оллила Туомас
|3
|0
|Пелтола Матти
|3
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Кескинен Топи
|3
|0
|Паананен Алекси
|2
|0
|Олусанья Антони
|2
|0
|Toni Korkeakunnas
|2
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Рогич Филип
|1
|0
|Хальме Аапо
|1
|0
|Лингман Лукас
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
ХИК
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
7
7
СЯК Сейнайоки
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
ХИК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
11
23
СЯК Сейнайоки
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
ХИК
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
18
30
Голы по времени матча
Забито
18
20
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
4
22%
4
20%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
6
33%
5
25%
76-90
Пропущено
20
15
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
5%
2
13%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
20%
1
7%
31-45
8
40%
4
27%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
25%
7
47%
76-90
Забито
13
23
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
1
8%
1
4%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
3
23%
5
22%
31-45
2
15%
5
22%
46-60
5
38%
4
17%
61-75
1
8%
6
26%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
29%
76-90
Забито
31
43
11 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
3
10%
3
7%
1-15
3
10%
4
9%
16-30
5
16%
7
16%
31-45
6
19%
9
21%
46-60
7
23%
9
21%
61-75
7
23%
11
26%
76-90
Пропущено
30
22
9 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
1
3%
4
18%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
11
37%
5
23%
46-60
1
3%
0
0%
61-75
9
30%
9
41%
76-90
Результаты последних матчей
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0
СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1
ХИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0
Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
ХИК
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 38%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
СЯК Сейнайоки
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
102
67
75
112
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
111
56
66
110
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
213
1113
1311
222
717
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|16 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|13 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|9
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|9
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9