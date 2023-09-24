  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023
Тур: 1. Стадион: .
СЯК Сейнайоки
2:3
Конец матча
ХИК
0'
25' Желтая карточка
Тикканен Вилле
0:1
31' Гол
Оллила Туомас
33' Желтая карточка
Кескинен Топи
0:2
48' Пенальти
Оллила Туомас
74' Желтая карточка
Toni Korkeakunnas
1:2
83' Пенальти
Jaime Moreno II
2:2
85' Гол
Jaime Moreno II
86' Желтая карточка
Танака Атому
90' Желтая карточка
Valentin Gasc
2:3
90' Гол
Банде Хассане
90' Желтая карточка
Данвуди Джейк
90'+6
30
Ууситало
Маркус
6
Сиссе
Ибраим
22
Градецки
Матей
17
Тикканен
Вилле
2
Фати
Бабакар
8
Данвуди
Джейк
24
Valentin
Gasc
16
Otto
Kemppainen
29
Стренг
Джеремайя
9
Jaime
Moreno
II
10
Diego
Rojas
1
Ост
Джесси
4
Тойвио
Йоона
5
Да
Грака
Кристофер
22
Райтала
Юкка
23
Соири
Пюрю
19
Паананен
Алекси
10
Лингман
Лукас
2
Оллила
Туомас
7
Хостикка
Сантери
29
Олусанья
Антони
18
Кескинен
Топи
СЯК Сейнайоки
ХИК

История личных встреч

СЯК Сейнайоки
ХИК

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
128.6%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 17 побед

32 матча

18.8%
15.6%
65.6%
6 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
6 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

15.6%
31.3%
53.1%
5 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

В
1:2
В
0:0
ТМК
2:3
В
2:1
В
1:0
В
0:1
В
2:3
В
0:0
В
0:2
В
1:2
В
2:0
В
2:2
В
0:0
В
1:0
В
4:0
В
0:1
В
0:2
К
0:1
В
0:6
В
6:0
В
0:0
К
1:1
В
2:3
В
2:1
В
3:0
В
3:1
В
1:2
В
2:0
В
2:0
В
1:0
КЛ
1:0
К
0:4

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

0.75
0.69

Среднее время на гол

120
130

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.88
1.69

Среднее время на гол

48
53

Всего голов

42
38

Голов в среднем за матч

1.31
1.19

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

68
75

Бомбардиры внутри турнира

СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 11 (2) 0.46
Стренг Джеремайя 6 0.25
Данвуди Джейк 4 0.17
Kingsley Ofori 3 0.13
Diego Rojas 2 0.08
Ebuka Samson 2 0.08
Otto Kemppainen 1 0.04
Valentin Gasc 1 0.04
Nooa Laine 1 0.04
Мурило 0 0
Ханнола Пюрю 0 0
Тикканен Вилле 0 0
Terry Yegbe 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 16 (5) 0.67
Оллила Туомас 7 (1) 0.29
Хостикка Сантери 3 0.13
Тенхо Миро 3 0.13
Пелтола Матти 2 0.08
Олусанья Антони 2 0.08
Банде Хассане 2 0.08
Мерилуото Кай 2 0.08
Кескинен Топи 1 0.04
Maksim Stjopin 1 0.04
Танака Атому 1 0.04
Паананен Алекси 1 0.04
Liam Moeller 1 0.04
Соири Пюрю 1 (1) 0.04
Коуассиви-Бениссан Кевин 0 0
Райтала Юкка 0 0
Хямяляйнен Нико 0 0
Канеллопулос Гиоргос 0 0

Карточки

СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данвуди Джейк 7 0
Tuomas Kaukua 7 0
Valentin Gasc 5 0
Jaime Moreno II 3 1
Тикканен Вилле 4 0
Terry Yegbe 4 0
Kingsley Ofori 3 0
Diego Rojas 1 1
Градецки Матей 2 0
Ovie Ejeheri 2 0
Ханнола Пюрю 1 0
Nooa Laine 1 0
Стренг Джеремайя 1 0
Мурило 1 0
Joaquin Gomez 1 0
Ebuka Samson 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тойвио Йоона 1 2
Хетемай Перпарим 2 1
Танака Атому 3 0
Соири Пюрю 3 0
Тенхо Миро 3 0
Оллила Туомас 3 0
Пелтола Матти 3 0
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Кескинен Топи 3 0
Паананен Алекси 2 0
Олусанья Антони 2 0
Toni Korkeakunnas 2 0
Тони Коскела 1 0
Райтала Юкка 1 0
Рогич Филип 1 0
Хальме Аапо 1 0
Лингман Лукас 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Илиев Деян 1 0
Радулович Боян 1 0
Мерилуото Кай 1 0

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
ХИК
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

7
7
СЯК Сейнайоки
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
ХИК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

11
23
СЯК Сейнайоки
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
ХИК
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

18
30

Голы по времени матча

Забито

18
20
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
4
22%
4
20%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
6
33%
5
25%
76-90

Пропущено

20
15
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
5%
2
13%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
20%
1
7%
31-45
8
40%
4
27%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
25%
7
47%
76-90

Забито

13
23
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
1
8%
1
4%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
3
23%
5
22%
31-45
2
15%
5
22%
46-60
5
38%
4
17%
61-75
1
8%
6
26%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
29%
76-90

Забито

31
43
11 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
3
10%
3
7%
1-15
3
10%
4
9%
16-30
5
16%
7
16%
31-45
6
19%
9
21%
46-60
7
23%
9
21%
61-75
7
23%
11
26%
76-90

Пропущено

30
22
9 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
1
3%
4
18%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
11
37%
5
23%
46-60
1
3%
0
0%
61-75
9
30%
9
41%
76-90

Результаты последних матчей

СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0
СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1
ХИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0
Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
ХИК

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 38%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

СЯК Сейнайоки
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
2
6
7
1.5
7
5
1
12
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
11
1
5
6
1.5
6
6
1
10
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
21
3
11
13
1.5
13
11
2
22
2.5
7
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 24 14 8 2 44 - 21 50
2.
КуПС
 24 14 4 6 35 - 17 46
3.
ВПС
 24 13 3 8 35 - 23 42
4.
Хонка
 24 11 5 8 25 - 21 38
5.
СЯК Сейнайоки
 24 11 5 8 32 - 29 38
6.
Интер Турку
 24 10 4 10 33 - 34 34
7.
Оулу
 24 10 4 10 36 - 41 34
8.
Лахти
 24 7 7 10 25 - 34 28
9.
Хака
 24 5 10 9 30 - 41 25
10.
Ильвес
 24 5 9 10 25 - 29 24
11.
КТП
 24 5 5 14 21 - 38 20
12.
Мариехамн
 24 4 6 14 25 - 38 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 12 8 3 1 23 - 7 27
2.
СЯК Сейнайоки
 13 7 1 5 19 - 19 22
3.
КуПС
 12 7 0 5 15 - 8 21
4.
ВПС
 11 6 2 3 17 - 10 20
5.
Хонка
 12 6 2 4 14 - 10 20
6.
Интер Турку
 12 6 2 4 17 - 14 20
7.
Оулу
 12 5 2 5 18 - 22 17
8.
Лахти
 13 5 2 6 16 - 19 17
9.
Хака
 12 2 10 0 20 - 17 16
10.
КТП
 12 3 3 6 11 - 19 12
11.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
12.
Мариехамн
 12 2 3 7 9 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 7 4 1 20 - 9 25
2.
ХИК
 12 6 5 1 21 - 14 23
3.
ВПС
 13 7 1 5 18 - 13 22
4.
Хонка
 12 5 3 4 11 - 11 18
5.
Оулу
 12 5 2 5 18 - 19 17
6.
СЯК Сейнайоки
 11 4 4 3 13 - 10 16
7.
Интер Турку
 12 4 2 6 16 - 20 14
8.
Ильвес
 13 3 4 6 15 - 14 13
9.
Лахти
 11 2 5 4 9 - 15 11
10.
Хака
 12 3 0 9 10 - 24 9
11.
Мариехамн
 12 2 3 7 16 - 21 9
12.
КТП
 12 2 2 8 10 - 19 8
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 16 (1)
ВПС Михаэль Петер 13 (2)
Оулу Коффей Эшли 12 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
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Топ нарушителей
Мариехамн De 1 8
Лахти Джалу Бубакар 9
Ильвес Seydine N'Diaye 9
КуПС Коллинс Шичендже 9
КТП Gabriel Sandberg 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
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