Тур: 1. Стадион: Таммела.
0'
14' Желтая карточкаВан дер Хейден Йелле
1:0
18' ГолПарфитт-Уильямс Джаир
1:1
26' ГолСумусало Микко
2:1
85' ГолХаарала Сантери
90'+6
Ход матча
18'
26'
1:1
75'
85'
2:1
22
Мяенпя
Аапо
44
Ндом
Али
17
Сид
Робин
9
De
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
23 Noel Hasa
-
-
27 Mery Traore
-
19 Oiva Jukkola
-
-
-
Главный тренер: Joni Lehtonen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Ндом АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Нападающий
-
9 DeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Энрике АланЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Otto Hautamo
-
-
Главный тренер: Jimmy Wargh
История личных встреч
Ильвес
Мариехамн
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
26 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
6 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
24
Голов в среднем за матч
1.27
1.6
Среднее время на гол
70
56
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.27
1.27
Среднее время на гол
71
70
Всего голов
33
38
Голов в среднем за матч
1.27
1.46
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
70
61
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|6 (1)
|0.24
|Парфитт-Уильямс Джаир
|4
|0.16
|Пеннанен Петтери
|4 (3)
|0.16
|Oiva Jukkola
|2
|0.08
|Sabit James
|2
|0.08
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0.08
|Ларссон Адам
|2
|0.08
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.04
|Миеттунен Тату
|1
|0.04
|Noel Hasa
|1
|0.04
|Seydine N'Diaye
|1
|0.04
|Mery Traore
|1
|0.04
|Мяенпя Аапо
|0
|0
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгуекам Ариэль
|4 (1)
|0.16
|Сумусало Микко
|3
|0.12
|Хопкатт Джейми
|3 (1)
|0.12
|Сид Робин
|2
|0.08
|Лахти Тими
|2
|0.08
|Ван дер Хейден Йелле
|2
|0.08
|Сьорос Рику
|2
|0.08
|Нгамба Альваро
|2
|0.08
|Олавале Мухамед
|1
|0.04
|Гранлунд Альбин
|1
|0.04
|Анини Самуэль
|1
|0.04
|De
|1
|0.04
|Коцопулос Костас
|1
|0.04
|Ндом Али
|0
|0
|Кубронн Жан-Кристоф
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|9
|0
|Аспегрен Фелипе
|6
|0
|Хаарала Сантери
|5
|0
|Миеттунен Тату
|4
|0
|Катц Калле
|4
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|4
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|1
|_Umar M.
|2
|1
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|3
|0
|Yussif Daouda Moussa
|3
|0
|Oiva Jukkola
|3
|0
|Sabit James
|3
|0
|Mohammed Umar
|1
|1
|Мяенпя Аапо
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0
|Emmanuel Patut
|1
|0
|Mery Traore
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|De
|8
|1
|Лахти Тими
|4
|1
|Кубронн Жан-Кристоф
|4
|1
|Ндом Али
|4
|1
|Нгамба Альваро
|4
|1
|Нгуекам Ариэль
|5
|0
|Usman Suleman
|4
|0
|Сумусало Микко
|2
|1
|Саллинен Оскари
|3
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Ван дер Хейден Йелле
|2
|0
|Анини Самуэль
|2
|0
|Хенрикссон Элмо
|2
|0
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|Асири Абдулфаттах
|1
|0
|Ниссинен Йири
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Мариехамн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
14
Ильвес
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Мариехамн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
12
5
Ильвес
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Мариехамн
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
11
14
Упущенные победы
19
19
Голы по времени матча
Забито
12
16
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
1
8%
3
19%
1-15
4
33%
1
6%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
25%
4
25%
76-90
Пропущено
16
24
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
13%
2
8%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
3
19%
5
21%
31-45
3
19%
5
21%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
4
25%
7
29%
29%
76-90
Забито
16
10
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
1
6%
3
30%
1-15
3
19%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
5
31%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
3
19%
76-90
Забито
28
26
11 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
2
7%
6
23%
1-15
7
25%
4
15%
16-30
2
7%
5
19%
31-45
5
18%
4
15%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
8
29%
4
15%
76-90
Пропущено
29
40
12 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 21
4
14%
4
10%
1-15
3
10%
8
20%
16-30
5
17%
7
18%
31-45
5
17%
10
25%
46-60
6
21%
1
3%
61-75
6
21%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2 Лахти - Ильвес 3:2 Хонка - Ильвес 2:0
Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Ильвес - КуПС 0:3 Ильвес - Хака 1:2 Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0 Ильвес - Мариехамн 0:0 КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1
Мариехамн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мариехамн - Хака 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2
Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хака - Мариехамн 1:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 0:2 Ильвес - Мариехамн 0:0 Мариехамн - Оулу 1:2 Мариехамн - КуПС 1:1 Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7
Результаты матчей
Ильвес
Мариехамн
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
3:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
0:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 24%
0:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
1
10 раз 40%
2
8 раз 32%
0
7 раз 28%
Тоталы голов в матче
Ильвес
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
39
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
121
58
58
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
187
817
817
223
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|17 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|13 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|9
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|9
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9