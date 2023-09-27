  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023
Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
2:1
Конец матча
Мариехамн
0'
14' Желтая карточка
Ван дер Хейден Йелле
1:0
18' Гол
Парфитт-Уильямс Джаир
1:1
26' Гол
Сумусало Микко
2:1
85' Гол
Хаарала Сантери
90'+6
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
5
Катц
Калле
9
Парфитт-Уильямс
Джаир
30
Yussif
Daouda
Moussa
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
14
Emmanuel
Patut
42
Аспегрен
Фелипе
29
Хаарала
Сантери
7
Sabit
James
81
Хенрикссон
Элмо
13
Кубронн
Жан-Кристоф
2
Лахти
Тими
44
Ндом
Али
22
Гранлунд Альбин
23
Сумусало
Микко
8
Нгамба
Альваро
32
Ван
дер
Хейден
Йелле
17
Сид
Робин
10
Хопкатт
Джейми
9
De
Ильвес
Мариехамн

История личных встреч

Ильвес
Мариехамн

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

26 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
6 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

В
0:0
В
1:1
В
2:3
В
1:5
В
1:0
В
2:0
В
1:0
В
0:2
В
4:3
В
2:2
В
0:1
К
0:2
В
0:0
В
3:6
В
1:2
В
2:0
В
0:1
В
2:2
В
3:0
В
2:1
В
3:1
В
0:1
В
1:3
В
0:0
В
2:0
К
0:2

Голы

Всего голов

14
24

Голов в среднем за матч

1.27
1.6

Среднее время на гол

70
56

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.27
1.27

Среднее время на гол

71
70

Всего голов

33
38

Голов в среднем за матч

1.27
1.46

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

70
61

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 6 (1) 0.24
Парфитт-Уильямс Джаир 4 0.16
Пеннанен Петтери 4 (3) 0.16
Oiva Jukkola 2 0.08
Sabit James 2 0.08
Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0.08
Ларссон Адам 2 0.08
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.04
Миеттунен Тату 1 0.04
Noel Hasa 1 0.04
Seydine N'Diaye 1 0.04
Mery Traore 1 0.04
Мяенпя Аапо 0 0
Аспегрен Фелипе 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгуекам Ариэль 4 (1) 0.16
Сумусало Микко 3 0.12
Хопкатт Джейми 3 (1) 0.12
Сид Робин 2 0.08
Лахти Тими 2 0.08
Ван дер Хейден Йелле 2 0.08
Сьорос Рику 2 0.08
Нгамба Альваро 2 0.08
Олавале Мухамед 1 0.04
Гранлунд Альбин 1 0.04
Анини Самуэль 1 0.04
De 1 0.04
Коцопулос Костас 1 0.04
Ндом Али 0 0
Кубронн Жан-Кристоф 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 9 0
Аспегрен Фелипе 6 0
Хаарала Сантери 5 0
Миеттунен Тату 4 0
Катц Калле 4 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 4 0
Пеннанен Петтери 2 1
_Umar M. 2 1
Ала-Мюллюмяки Лаури 3 0
Yussif Daouda Moussa 3 0
Oiva Jukkola 3 0
Sabit James 3 0
Mohammed Umar 1 1
Мяенпя Аапо 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Ларссон Адам 1 0
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0
Emmanuel Patut 1 0
Mery Traore 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
De 8 1
Лахти Тими 4 1
Кубронн Жан-Кристоф 4 1
Ндом Али 4 1
Нгамба Альваро 4 1
Нгуекам Ариэль 5 0
Usman Suleman 4 0
Сумусало Микко 2 1
Саллинен Оскари 3 0
Хопкатт Джейми 2 0
Ван дер Хейден Йелле 2 0
Анини Самуэль 2 0
Хенрикссон Элмо 2 0
Гранлунд Альбин 1 0
Асири Абдулфаттах 1 0
Ниссинен Йири 1 0
Daniel Enqvist 1 0

Результаты матчей

Ильвес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Мариехамн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
14
Ильвес
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Мариехамн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

12
5
Ильвес
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Мариехамн
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

19
19

Голы по времени матча

Забито

12
16
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
1
8%
3
19%
1-15
4
33%
1
6%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
25%
4
25%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
13%
2
8%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
3
19%
5
21%
31-45
3
19%
5
21%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
4
25%
7
29%
29%
76-90

Забито

16
10
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
1
6%
3
30%
1-15
3
19%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
5
31%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
3
19%
76-90

Забито

28
26
11 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
2
7%
6
23%
1-15
7
25%
4
15%
16-30
2
7%
5
19%
31-45
5
18%
4
15%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
8
29%
4
15%
76-90

Пропущено

29
40
12 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 21
4
14%
4
10%
1-15
3
10%
8
20%
16-30
5
17%
7
18%
31-45
5
17%
10
25%
46-60
6
21%
1
3%
61-75
6
21%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2 Лахти - Ильвес 3:2 Хонка - Ильвес 2:0
Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Ильвес - КуПС 0:3 Ильвес - Хака 1:2 Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0 Ильвес - Мариехамн 0:0 КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1
Мариехамн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мариехамн - Хака 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2
Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хака - Мариехамн 1:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 0:2 Ильвес - Мариехамн 0:0 Мариехамн - Оулу 1:2 Мариехамн - КуПС 1:1 Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7

Результаты матчей

Ильвес
Мариехамн

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
3:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
0:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 24%
0:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
1
10 раз 40%
2
8 раз 32%
0
7 раз 28%

Тоталы голов в матче

Ильвес
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
3
9
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
5
8
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
18
7
8
17
1.5
8
17
2
23
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 25 15 8 2 47 - 21 53
2.
КуПС
 24 14 4 6 35 - 17 46
3.
ВПС
 24 13 3 8 35 - 23 42
4.
СЯК Сейнайоки
 24 11 5 8 32 - 29 38
5.
Хонка
 25 11 5 9 25 - 24 38
6.
Интер Турку
 24 10 4 10 33 - 34 34
7.
Оулу
 24 10 4 10 36 - 41 34
8.
Лахти
 24 7 7 10 25 - 34 28
9.
Ильвес
 25 6 9 10 27 - 30 27
10.
Хака
 24 5 10 9 30 - 41 25
11.
КТП
 24 5 5 14 21 - 38 20
12.
Мариехамн
 25 4 6 15 26 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 13 9 3 1 26 - 7 30
2.
СЯК Сейнайоки
 13 7 1 5 19 - 19 22
3.
КуПС
 12 7 0 5 15 - 8 21
4.
ВПС
 11 6 2 3 17 - 10 20
5.
Хонка
 12 6 2 4 14 - 10 20
6.
Интер Турку
 12 6 2 4 17 - 14 20
7.
Оулу
 12 5 2 5 18 - 22 17
8.
Лахти
 13 5 2 6 16 - 19 17
9.
Хака
 12 2 10 0 20 - 17 16
10.
Ильвес
 12 3 5 4 12 - 16 14
11.
КТП
 12 3 3 6 11 - 19 12
12.
Мариехамн
 12 2 3 7 9 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 7 4 1 20 - 9 25
2.
ХИК
 12 6 5 1 21 - 14 23
3.
ВПС
 13 7 1 5 18 - 13 22
4.
Хонка
 13 5 3 5 11 - 14 18
5.
Оулу
 12 5 2 5 18 - 19 17
6.
СЯК Сейнайоки
 11 4 4 3 13 - 10 16
7.
Интер Турку
 12 4 2 6 16 - 20 14
8.
Ильвес
 13 3 4 6 15 - 14 13
9.
Лахти
 11 2 5 4 9 - 15 11
10.
Хака
 12 3 0 9 10 - 24 9
11.
Мариехамн
 13 2 3 8 17 - 23 9
12.
КТП
 12 2 2 8 10 - 19 8
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 17 (1)
ВПС Михаэль Петер 13 (2)
Оулу Коффей Эшли 12 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 8
Лахти Джалу Бубакар 9
Ильвес Seydine N'Diaye 9
КуПС Коллинс Шичендже 9
КТП Gabriel Sandberg 9
Весь список
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