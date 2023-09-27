Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
0'
1:0
16' ГолТойвио Йоона
38' Желтая карточкаАрко-Менса Эдмунд
2:0
50' ГолКескинен Топи
56' Желтая карточкаКескинен Топи
3:0
80' ГолРадулович Боян
90' Желтая карточкаБанахене Насиру
90'+3
Ход матча
16'
1:0
50'
2:0
56'
80'
3:0
90'
22
Райтала
Юкка
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
32
Ортис
Матео
19
Лопес
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
78 Рамула АлексВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
-
32 Ортис МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лопес МайклНападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
-
26 Наамо ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Лайне ЛауриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
ХИК
Хонка
27 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
21 победа 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
29.6%
3.7%
18 побед 8 ничьих 0 побед
27 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 14 побед
54 матча
38.9%
33.3%
27.8%
21 победа 18 ничьих 15 побед
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
21 победа 21 ничья 12 побед
Второй тайм
33.3%
40.7%
26%
18 побед 22 ничьи 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
51
27
Голов в среднем за матч
1.82
1.04
Среднее время на гол
49
86
Всего голов
33
32
Голов в среднем за матч
1.27
1.14
Среднее время на гол
70
78
Всего голов
84
59
Голов в среднем за матч
1.56
1.09
Тотал матчей
2.5
51
Больше 94%
Меньше 6%
3
41
Больше 76%
Меньше 24%
13
25
Больше 46%
Меньше 54%
29
15
Больше 28%
Меньше 72%
39
7
Больше 13%
Меньше 87%
47
4
Больше 7%
Меньше 93%
50
Среднее время на гол
57
82
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|17 (5)
|0.68
|Оллила Туомас
|7 (1)
|0.28
|Хостикка Сантери
|3
|0.12
|Тенхо Миро
|3
|0.12
|Кескинен Топи
|2
|0.08
|Пелтола Матти
|2
|0.08
|Олусанья Антони
|2
|0.08
|Банде Хассане
|2
|0.08
|Мерилуото Кай
|2
|0.08
|Maksim Stjopin
|1
|0.04
|Танака Атому
|1
|0.04
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|Паананен Алекси
|1
|0.04
|Liam Moeller
|1
|0.04
|Соири Пюрю
|1 (1)
|0.04
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|0
|0
|Райтала Юкка
|0
|0
|Хямяляйнен Нико
|0
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Клесио
|6
|0.24
|Янсен Кевин
|3 (1)
|0.12
|Коскинен Отсо
|2
|0.08
|Вурц Иоханнес
|2
|0.08
|Музинга Джонатан
|2
|0.08
|Ерёменко Роман
|1 (1)
|0.04
|Алегрия Хуан
|1
|0.04
|Ортис Матео
|1
|0.04
|Арко-Менса Эдмунд
|1 (1)
|0.04
|Эрнандес Алдайр
|1
|0.04
|Лопес Майкл
|1
|0.04
|Бак Флориан
|1
|0.04
|Банахене Насиру
|1
|0.04
|Коски Вилле
|1
|0.04
|Флориан Кребс
|0
|0
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Лайне Лаури
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тойвио Йоона
|1
|2
|Кескинен Топи
|4
|0
|Хетемай Перпарим
|2
|1
|Танака Атому
|3
|0
|Соири Пюрю
|3
|0
|Тенхо Миро
|3
|0
|Оллила Туомас
|3
|0
|Пелтола Матти
|3
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Паананен Алекси
|2
|0
|Олусанья Антони
|2
|0
|Toni Korkeakunnas
|2
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Рогич Филип
|1
|0
|Хальме Аапо
|1
|0
|Лингман Лукас
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ерёменко Роман
|4
|1
|Арко-Менса Эдмунд
|5
|0
|Алегрия Хуан
|5
|0
|Ортис Матео
|5
|0
|Эрнандес Алдайр
|4
|0
|Флориан Кребс
|4
|0
|Янсен Кевин
|3
|0
|Аяла Элиас
|2
|0
|Аалто Хенри
|1
|0
|Вурц Иоханнес
|1
|0
|Бук Клесио
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Бак Флориан
|1
|0
|Банахене Насиру
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
|Рале Матиас
|1
|0
|Коскинен Отсо
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Хонка
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
2
ХИК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Хонка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
19
13
ХИК
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Хонка
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
22
15
Голы по времени матча
Забито
26
11
9 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
1
4%
1
9%
1-15
3
12%
1
9%
16-30
5
19%
2
18%
31-45
6
23%
2
18%
46-60
4
15%
3
27%
61-75
7
27%
2
18%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 10
2
29%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
1
14%
6
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
14%
76-90
Забито
20
14
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
2
10%
3
21%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
5
25%
3
21%
61-75
5
25%
3
21%
76-90
Пропущено
15
10
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
13%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
4
40%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
7
47%
2
20%
76-90
Забито
46
25
15 В 1-м тайме 10
31 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 8
4 Не забивали 10
3
7%
1
4%
1-15
5
11%
4
16%
16-30
7
15%
5
20%
31-45
10
22%
4
16%
46-60
9
20%
6
24%
61-75
12
26%
5
20%
76-90
Пропущено
22
24
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 18
4
18%
3
13%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
5
23%
7
29%
29%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
9
41%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2
ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1
Хонка
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хонка - ВПС 0:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хонка - Рига 0:2 КТП - Хонка 1:2
Хонка - Ильвес 2:0 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хонка - Интер Турку 1:0 Лахти - Хонка 1:0 Хонка - Оулу 4:1 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0
Результаты матчей
ХИК
Хонка
Точный счет
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
0
11 раз 44%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ХИК
Хонка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
75
85
48
49
210
310
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
76
66
310
48
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
1411
1411
718
817
322
322
124
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|17 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|13 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|9
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|9
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9