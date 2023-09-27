  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023
Тур: 1. Стадион: .
ХИК
3:0
Конец матча
Хонка
0'
1:0
16' Гол
Тойвио Йоона
38' Желтая карточка
Арко-Менса Эдмунд
2:0
50' Гол
Кескинен Топи
56' Желтая карточка
Кескинен Топи
3:0
80' Гол
Радулович Боян
90' Желтая карточка
Банахене Насиру
90'+3
1
Ост
Джесси
14
Пелтола
Матти
4
Тойвио
Йоона
22
Райтала
Юкка
17
Банде
Хассане
24
Канеллопулос
Гиоргос
8
Рогич
Филип
2
Оллила
Туомас
7
Хостикка
Сантери
9
Радулович
Боян
18
Кескинен
Топи
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
3
Ояла
Юхани
20
Рале
Матиас
24
Банахене
Насиру
32
Ортис
Матео
8
Янсен
Кевин
15
Арко-Менса
Эдмунд
7
Бук
Клесио
19
Лопес
Майкл
ХИК
Хонка

История личных встреч

ХИК
Хонка

27 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
21 победа 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
29.6%
3.7%
18 побед 8 ничьих 0 побед

27 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 14 побед

54 матча

38.9%
33.3%
27.8%
21 победа 18 ничьих 15 побед

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
21 победа 21 ничья 12 побед

Второй тайм

33.3%
40.7%
26%
18 побед 22 ничьи 14 побед

История матчей

В
1:1
К
1:1
В
2:0
В
3:1
В
1:2
В
1:0
В
0:0
В
4:2
В
0:0
В
1:1
ТМС
2:1
К
1:1
В
3:1
В
0:1
В
0:1
К
2:3
В
0:0
В
1:2
В
3:2
К
2:1
К
2:1
К
3:2
В
1:1
В
1:1
В
2:2
КЛ
3:3
КЛ
1:1
В
4:2
В
1:0
В
0:2
КЛ(2
4:0
КЛ(2
0:1
В
1:0
В
1:0
КС
2:2
В
3:0
КЛ
4:0
КЛ
0:2
В
1:1
В
2:1
В
0:2
КЛ
1:1
В
0:1
К
3:0
В
3:1
КЛ
3:3
В
1:1
В
1:1
КЛ
3:0
К
2:1
В
0:2
В
1:0
КЛ
2:2
К
0:1

Голы

Всего голов

51
27

Голов в среднем за матч

1.82
1.04

Среднее время на гол

49
86

Всего голов

33
32

Голов в среднем за матч

1.27
1.14

Среднее время на гол

70
78

Всего голов

84
59

Голов в среднем за матч

1.56
1.09

Тотал матчей

2.5
51
Больше 94%
Меньше 6%
3
41
Больше 76%
Меньше 24%
13
25
Больше 46%
Меньше 54%
29
15
Больше 28%
Меньше 72%
39
7
Больше 13%
Меньше 87%
47
4
Больше 7%
Меньше 93%
50

Среднее время на гол

57
82

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 17 (5) 0.68
Оллила Туомас 7 (1) 0.28
Хостикка Сантери 3 0.12
Тенхо Миро 3 0.12
Кескинен Топи 2 0.08
Пелтола Матти 2 0.08
Олусанья Антони 2 0.08
Банде Хассане 2 0.08
Мерилуото Кай 2 0.08
Maksim Stjopin 1 0.04
Танака Атому 1 0.04
Тойвио Йоона 1 0.04
Паананен Алекси 1 0.04
Liam Moeller 1 0.04
Соири Пюрю 1 (1) 0.04
Коуассиви-Бениссан Кевин 0 0
Райтала Юкка 0 0
Хямяляйнен Нико 0 0
Канеллопулос Гиоргос 0 0
Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Клесио 6 0.24
Янсен Кевин 3 (1) 0.12
Коскинен Отсо 2 0.08
Вурц Иоханнес 2 0.08
Музинга Джонатан 2 0.08
Ерёменко Роман 1 (1) 0.04
Алегрия Хуан 1 0.04
Ортис Матео 1 0.04
Арко-Менса Эдмунд 1 (1) 0.04
Эрнандес Алдайр 1 0.04
Лопес Майкл 1 0.04
Бак Флориан 1 0.04
Банахене Насиру 1 0.04
Коски Вилле 1 0.04
Флориан Кребс 0 0
Воутилайнен Джерри 0 0
Лайне Лаури 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тойвио Йоона 1 2
Кескинен Топи 4 0
Хетемай Перпарим 2 1
Танака Атому 3 0
Соири Пюрю 3 0
Тенхо Миро 3 0
Оллила Туомас 3 0
Пелтола Матти 3 0
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Паананен Алекси 2 0
Олусанья Антони 2 0
Toni Korkeakunnas 2 0
Тони Коскела 1 0
Райтала Юкка 1 0
Рогич Филип 1 0
Хальме Аапо 1 0
Лингман Лукас 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Илиев Деян 1 0
Радулович Боян 1 0
Мерилуото Кай 1 0
Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ерёменко Роман 4 1
Арко-Менса Эдмунд 5 0
Алегрия Хуан 5 0
Ортис Матео 5 0
Эрнандес Алдайр 4 0
Флориан Кребс 4 0
Янсен Кевин 3 0
Аяла Элиас 2 0
Аалто Хенри 1 0
Вурц Иоханнес 1 0
Бук Клесио 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Бак Флориан 1 0
Банахене Насиру 1 0
Коски Вилле 1 0
Рале Матиас 1 0
Коскинен Отсо 1 0

Результаты матчей

ХИК
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Хонка
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
2
ХИК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Хонка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

19
13
ХИК
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Хонка
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

22
15

Голы по времени матча

Забито

26
11
9 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
1
4%
1
9%
1-15
3
12%
1
9%
16-30
5
19%
2
18%
31-45
6
23%
2
18%
46-60
4
15%
3
27%
61-75
7
27%
2
18%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 10
2
29%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
1
14%
6
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
14%
76-90

Забито

20
14
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
2
10%
3
21%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
5
25%
3
21%
61-75
5
25%
3
21%
76-90

Пропущено

15
10
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
13%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
4
40%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
7
47%
2
20%
76-90

Забито

46
25
15 В 1-м тайме 10
31 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 8
4 Не забивали 10
3
7%
1
4%
1-15
5
11%
4
16%
16-30
7
15%
5
20%
31-45
10
22%
4
16%
46-60
9
20%
6
24%
61-75
12
26%
5
20%
76-90

Пропущено

22
24
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 18
4
18%
3
13%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
5
23%
7
29%
29%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
9
41%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2
ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1
Хонка
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хонка - ВПС 0:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хонка - Рига 0:2 КТП - Хонка 1:2
Хонка - Ильвес 2:0 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хонка - Интер Турку 1:0 Лахти - Хонка 1:0 Хонка - Оулу 4:1 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0

Результаты матчей

ХИК
Хонка

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
0
11 раз 44%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ХИК
Хонка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
5
8
5
1.5
4
8
4
9
2.5
2
10
3
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
6
6
6
1.5
3
10
4
8
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
14
11
14
11
1.5
7
18
8
17
2.5
3
22
3
22
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 25 15 8 2 47 - 21 53
2.
КуПС
 24 14 4 6 35 - 17 46
3.
ВПС
 24 13 3 8 35 - 23 42
4.
СЯК Сейнайоки
 24 11 5 8 32 - 29 38
5.
Хонка
 25 11 5 9 25 - 24 38
6.
Интер Турку
 24 10 4 10 33 - 34 34
7.
Оулу
 24 10 4 10 36 - 41 34
8.
Лахти
 24 7 7 10 25 - 34 28
9.
Ильвес
 25 6 9 10 27 - 30 27
10.
Хака
 24 5 10 9 30 - 41 25
11.
КТП
 24 5 5 14 21 - 38 20
12.
Мариехамн
 25 4 6 15 26 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 13 9 3 1 26 - 7 30
2.
СЯК Сейнайоки
 13 7 1 5 19 - 19 22
3.
КуПС
 12 7 0 5 15 - 8 21
4.
ВПС
 11 6 2 3 17 - 10 20
5.
Хонка
 12 6 2 4 14 - 10 20
6.
Интер Турку
 12 6 2 4 17 - 14 20
7.
Оулу
 12 5 2 5 18 - 22 17
8.
Лахти
 13 5 2 6 16 - 19 17
9.
Хака
 12 2 10 0 20 - 17 16
10.
Ильвес
 12 3 5 4 12 - 16 14
11.
КТП
 12 3 3 6 11 - 19 12
12.
Мариехамн
 12 2 3 7 9 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 7 4 1 20 - 9 25
2.
ХИК
 12 6 5 1 21 - 14 23
3.
ВПС
 13 7 1 5 18 - 13 22
4.
Хонка
 13 5 3 5 11 - 14 18
5.
Оулу
 12 5 2 5 18 - 19 17
6.
СЯК Сейнайоки
 11 4 4 3 13 - 10 16
7.
Интер Турку
 12 4 2 6 16 - 20 14
8.
Ильвес
 13 3 4 6 15 - 14 13
9.
Лахти
 11 2 5 4 9 - 15 11
10.
Хака
 12 3 0 9 10 - 24 9
11.
Мариехамн
 13 2 3 8 17 - 23 9
12.
КТП
 12 2 2 8 10 - 19 8
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 17 (1)
ВПС Михаэль Петер 13 (2)
Оулу Коффей Эшли 12 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 8
Лахти Джалу Бубакар 9
Ильвес Seydine N'Diaye 9
КуПС Коллинс Шичендже 9
КТП Gabriel Sandberg 9
Весь список
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    • 46'
      Арко-Менса Эдмунд уходит с поля. Vincent Ulundu выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Арко-Менса Эдмунд получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Г О О О О Л - Тойвио Йоона бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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