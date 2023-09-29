Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
1:1
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаМихаэль Петер
1:0
66' ГолМихаэль Петер
78' Желтая карточкаBoubou Diallo
1:1
81' ГолТамминен Матиас
90' Желтая карточкаBismark Ampofo
90'+6
Ход матча
44'
66'
78'
81'
90'
20
Рид
Тайлер
16
Юрю
Томми
19
Ярвинен
Ииро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Jon ViscosiВратарь
-
13 Менса БабаЗащитник
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Аланко СамуНападающий
-
28 Roni Hudd
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 David Agbo
-
28 Axel Kouame
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
История личных встреч
ВПС
Интер Турку
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
55%
11 побед 11 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
41 матч
31.7%
34.1%
34.2%
13 побед 14 ничьих 14 побед
Первый тайм
26.8%
41.5%
31.7%
11 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
26.8%
46.3%
26.9%
11 побед 19 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1.26
1.09
Среднее время на гол
71
82
Всего голов
27
27
Голов в среднем за матч
1.23
1.42
Среднее время на гол
73
63
Всего голов
51
51
Голов в среднем за матч
1.24
1.24
Тотал матчей
2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
19
Больше 46%
Меньше 54%
22
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михаэль Петер
|14 (1)
|0.56
|Roni Hudd
|4
|0.16
|Harrison Sawyer
|3
|0.12
|Башкиров Евгений
|3
|0.12
|Аланко Саму
|2
|0.08
|Рид Тайлер
|2
|0.08
|Роберто Савио
|2
|0.08
|Prosper Ahiabu
|2
|0.08
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.04
|Страндваль Себастьян
|1
|0.04
|Энгстрем Йеспер
|0
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|0
|0
|Samuel Lindeman
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|8
|0.32
|Юрю Томми
|4
|0.16
|Форселль Петтери
|4 (1)
|0.16
|Ставицки Тимо
|3 (1)
|0.12
|Алмен Микаэль
|3
|0.12
|Тамминен Матиас
|2
|0.08
|Ойяла Матиас
|2
|0.08
|Нурми Ноа
|2
|0.08
|Bismark Ampofo
|2
|0.08
|Ярвинен Ииро
|1
|0.04
|Лехтисало Отто
|1
|0.04
|Valentin Purosalo
|1
|0.04
|Boubou Diallo
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|6
|0
|Harrison Sawyer
|5
|0
|Менса Баба
|4
|0
|Mikko Pitkaenen
|4
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|4
|0
|Prosper Ahiabu
|4
|0
|Роберто Савио
|2
|1
|Энгстрем Йеспер
|3
|0
|Михаэль Петер
|3
|0
|Samuel Lindeman
|3
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|2
|0
|Roni Hudd
|2
|0
|Страндваль Себастьян
|1
|0
|Аланко Саму
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Akon Kuek
|1
|0
|Юсси Нуорела
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрю Томми
|5
|1
|Ярвинен Ииро
|5
|0
|Dimitri Legbo
|3
|1
|Форселль Петтери
|4
|0
|Нурми Ноа
|4
|0
|Bismark Ampofo
|4
|0
|Арсьеро Родриго
|3
|0
|Боксалл Никко
|3
|0
|Хямяляйнен Юусо
|3
|0
|Тамминен Матиас
|3
|0
|Jussi Niska
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Ойяла Матиас
|2
|0
|Darren Smith III
|2
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Алмен Микаэль
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Boubou Diallo
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|0
|1
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Daniel Roekman
|1
|0
|Axel Kouame
|1
|0
|Яркко Висс
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Интер Турку
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
2
7
ВПС
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Интер Турку
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
15
16
ВПС
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Интер Турку
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
9
5
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
17
23
Голы по времени матча
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
2
11%
3
19%
1-15
2
11%
5
31%
16-30
4
22%
3
19%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
5
28%
2
13%
76-90
Пропущено
11
22
2 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
0
0%
3
14%
1-15
1
9%
4
18%
16-30
1
9%
4
18%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
5
45%
4
18%
61-75
2
18%
4
18%
76-90
Забито
18
18
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
4
22%
3
17%
1-15
4
22%
4
22%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
2
11%
3
17%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
23%
5
38%
61-75
5
38%
4
31%
76-90
Забито
36
34
20 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
6
17%
6
18%
1-15
6
17%
9
26%
16-30
8
22%
4
12%
31-45
5
14%
4
12%
46-60
4
11%
6
18%
61-75
7
19%
5
15%
76-90
Пропущено
24
35
7 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 22
3
13%
3
9%
1-15
2
8%
5
14%
16-30
2
8%
4
11%
31-45
2
8%
6
17%
46-60
8
33%
9
26%
61-75
7
29%
29%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Хонка - ВПС 0:3 КуПС - ВПС 0:2 Мариехамн - ВПС 1:2 ВПС - КТП 2:1
Лахти - ВПС 0:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 Ильвес - ВПС 0:2 ВПС - Хака 4:1 ВПС - Оулу 3:0 Интер Турку - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 0:1 ВПС - Интер Турку 3:0 Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2
Интер Турку
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Оулу 2:1 Лахти - Интер Турку 1:2
Интер Турку - Лахти 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0
Результаты матчей
ВПС
Интер Турку
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
6 раз 24%
2:1
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 24%
1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
2
8 раз 32%
1
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
2
9 раз 36%
1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ВПС
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
102
66
66
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
76
58
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
205
1312
1114
520
223
124
124
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|17 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|14 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|КТП
|Gabriel Sandberg
|10
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|9
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|9