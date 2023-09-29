  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023
Тур: 1. Стадион: .
ВПС
1:1
Конец матча
Интер Турку
0'
44' Желтая карточка
Михаэль Петер
1:0
66' Гол
Михаэль Петер
78' Желтая карточка
Boubou Diallo
1:1
81' Гол
Тамминен Матиас
90' Желтая карточка
Bismark Ampofo
90'+6
1
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
25
Samuel
Lindeman
20
Рид
Тайлер
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
34
Antti-Ville
Raeisaenen
4
Энгстрем
Йеспер
14
Михаэль
Петер
18
Harrison
Sawyer
13
Хуухтанен
Ээту
25
Арсьеро
Родриго
31
Boubou
Diallo
3
Хямяляйнен
Юусо
4
Алмен
Микаэль
16
Юрю
Томми
19
Ярвинен
Ииро
17
Bismark
Ampofo
6
Dimitri
Legbo
24
Ставицки
Тимо
10
Форселль
Петтери
ВПС
Интер Турку

История личных встреч

ВПС
Интер Турку

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
55%
11 побед 11 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

41 матч

31.7%
34.1%
34.2%
13 побед 14 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.8%
41.5%
31.7%
11 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.8%
46.3%
26.9%
11 побед 19 ничьих 11 побед

История матчей

В
0:2
В
3:0
VE
1:5
В
1:1
В
1:2
В
1:1
В
1:2
К
1:2
В
1:1
В
1:3
В
2:0
В
2:2
В
3:2
В
0:1
К
2:0
В
1:1
В
0:2
В
0:0
В
1:1
В
0:0
В
3:0
В
1:0
В
3:0
В
0:0
В
1:2
В
1:2
В
0:0
В
2:0
В
1:1
В
0:2
В
0:0
В
3:3
В
3:1
В
0:3
В
1:0
КЛ
1:2
В
2:2
В
0:1
В
0:4
В
2:0
КЛ
5:0

Голы

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.26
1.09

Среднее время на гол

71
82

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

1.23
1.42

Среднее время на гол

73
63

Всего голов

51
51

Голов в среднем за матч

1.24
1.24

Тотал матчей

2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
19
Больше 46%
Меньше 54%
22
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михаэль Петер 14 (1) 0.56
Roni Hudd 4 0.16
Harrison Sawyer 3 0.12
Башкиров Евгений 3 0.12
Аланко Саму 2 0.08
Рид Тайлер 2 0.08
Роберто Савио 2 0.08
Prosper Ahiabu 2 0.08
Mikko Pitkaenen 1 0.04
Страндваль Себастьян 1 0.04
Энгстрем Йеспер 0 0
Antti-Ville Raeisaenen 0 0
Samuel Lindeman 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 8 0.32
Юрю Томми 4 0.16
Форселль Петтери 4 (1) 0.16
Ставицки Тимо 3 (1) 0.12
Алмен Микаэль 3 0.12
Тамминен Матиас 2 0.08
Ойяла Матиас 2 0.08
Нурми Ноа 2 0.08
Bismark Ampofo 2 0.08
Ярвинен Ииро 1 0.04
Лехтисало Отто 1 0.04
Valentin Purosalo 1 0.04
Boubou Diallo 0 0

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 6 0
Harrison Sawyer 5 0
Менса Баба 4 0
Mikko Pitkaenen 4 0
Пиккарайнен Юханэ 4 0
Prosper Ahiabu 4 0
Роберто Савио 2 1
Энгстрем Йеспер 3 0
Михаэль Петер 3 0
Samuel Lindeman 3 0
Antti-Ville Raeisaenen 2 0
Roni Hudd 2 0
Страндваль Себастьян 1 0
Аланко Саму 1 0
Josep Nuorela 1 0
Akon Kuek 1 0
Юсси Нуорела 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрю Томми 5 1
Ярвинен Ииро 5 0
Dimitri Legbo 3 1
Форселль Петтери 4 0
Нурми Ноа 4 0
Bismark Ampofo 4 0
Арсьеро Родриго 3 0
Боксалл Никко 3 0
Хямяляйнен Юусо 3 0
Тамминен Матиас 3 0
Jussi Niska 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Ойяла Матиас 2 0
Darren Smith III 2 0
Ставицки Тимо 2 0
Алмен Микаэль 2 0
David Agbo 2 0
Boubou Diallo 2 0
Хювяринен Юхо 0 1
Lauri Hakanen 1 0
Daniel Roekman 1 0
Axel Kouame 1 0
Яркко Висс 1 0

Результаты матчей

ВПС
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Интер Турку
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
7
ВПС
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Интер Турку
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

15
16
ВПС
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Интер Турку
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

9
5

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

17
23

Голы по времени матча

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
2
11%
3
19%
1-15
2
11%
5
31%
16-30
4
22%
3
19%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
5
28%
2
13%
76-90

Пропущено

11
22
2 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
0
0%
3
14%
1-15
1
9%
4
18%
16-30
1
9%
4
18%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
5
45%
4
18%
61-75
2
18%
4
18%
76-90

Забито

18
18
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
4
22%
3
17%
1-15
4
22%
4
22%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
2
11%
3
17%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
23%
5
38%
61-75
5
38%
4
31%
76-90

Забито

36
34
20 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
6
17%
6
18%
1-15
6
17%
9
26%
16-30
8
22%
4
12%
31-45
5
14%
4
12%
46-60
4
11%
6
18%
61-75
7
19%
5
15%
76-90

Пропущено

24
35
7 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 22
3
13%
3
9%
1-15
2
8%
5
14%
16-30
2
8%
4
11%
31-45
2
8%
6
17%
46-60
8
33%
9
26%
61-75
7
29%
29%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Хонка - ВПС 0:3 КуПС - ВПС 0:2 Мариехамн - ВПС 1:2 ВПС - КТП 2:1
Лахти - ВПС 0:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 Ильвес - ВПС 0:2 ВПС - Хака 4:1 ВПС - Оулу 3:0 Интер Турку - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 0:1 ВПС - Интер Турку 3:0 Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2
Интер Турку
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Оулу 2:1 Лахти - Интер Турку 1:2
Интер Турку - Лахти 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0

Результаты матчей

ВПС
Интер Турку

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
6 раз 24%
2:1
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 24%
1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
2
8 раз 32%
1
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
2
9 раз 36%
1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ВПС
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
6
6
4
8
2.5
1
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
5
8
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
20
5
13
12
1.5
11
14
5
20
2.5
2
23
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 25 15 8 2 47 - 21 53
2.
КуПС
 24 14 4 6 35 - 17 46
3.
ВПС
 25 13 4 8 36 - 24 43
4.
СЯК Сейнайоки
 24 11 5 8 32 - 29 38
5.
Хонка
 25 11 5 9 25 - 24 38
6.
Оулу
 25 11 4 10 38 - 41 37
7.
Интер Турку
 25 10 5 10 34 - 35 35
8.
Лахти
 24 7 7 10 25 - 34 28
9.
Ильвес
 25 6 9 10 27 - 30 27
10.
Хака
 24 5 10 9 30 - 41 25
11.
КТП
 25 5 5 15 21 - 40 20
12.
Мариехамн
 25 4 6 15 26 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 13 9 3 1 26 - 7 30
2.
СЯК Сейнайоки
 13 7 1 5 19 - 19 22
3.
КуПС
 12 7 0 5 15 - 8 21
4.
ВПС
 12 6 3 3 18 - 11 21
5.
Хонка
 12 6 2 4 14 - 10 20
6.
Интер Турку
 12 6 2 4 17 - 14 20
7.
Оулу
 13 6 2 5 20 - 22 20
8.
Лахти
 13 5 2 6 16 - 19 17
9.
Хака
 12 2 10 0 20 - 17 16
10.
Ильвес
 12 3 5 4 12 - 16 14
11.
КТП
 12 3 3 6 11 - 19 12
12.
Мариехамн
 12 2 3 7 9 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 7 4 1 20 - 9 25
2.
ХИК
 12 6 5 1 21 - 14 23
3.
ВПС
 13 7 1 5 18 - 13 22
4.
Хонка
 13 5 3 5 11 - 14 18
5.
Оулу
 12 5 2 5 18 - 19 17
6.
СЯК Сейнайоки
 11 4 4 3 13 - 10 16
7.
Интер Турку
 13 4 3 6 17 - 21 15
8.
Ильвес
 13 3 4 6 15 - 14 13
9.
Лахти
 11 2 5 4 9 - 15 11
10.
Хака
 12 3 0 9 10 - 24 9
11.
Мариехамн
 13 2 3 8 17 - 23 9
12.
КТП
 13 2 2 9 10 - 21 8
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ХИК Радулович Боян 17 (1)
ВПС Михаэль Петер 14 (2)
Оулу Коффей Эшли 12 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
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Топ нарушителей
КТП Gabriel Sandberg 10
Мариехамн De 1 8
Лахти Джалу Бубакар 9
Ильвес Seydine N'Diaye 9
КуПС Коллинс Шичендже 9
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Михаэль Петер получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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