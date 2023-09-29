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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 6325 Главный судья: Pawel Malec
Сталь Мелец
2:3
Конец матча
Корона Кельце
0'
9' Желтая карточка
Эхманн Марко
15' Желтая карточка
Годиньо Маркус
0:1
20' Гол
Шикавка Евгений
0:2
22' Гол
Martin Remacle
1:2
33' Пенальти
Гетингер Крыстян
34' Желтая карточка
Martin Remacle
58' Желтая карточка
Jacek Podgorski
60' Желтая карточка
Piotr Wlazlo
62' Желтая карточка
Чижички Матеуш
1:3
74' Гол
Jakub Konstantyn
2:3
90' Гол
Эсселинк Берт
90'+5
1
Кохальски
Матеуш
5
Эхманн
Марко
21
Матрас
Матеуш
3
Эсселинк
Берт
7
Lukasz
Gerstenstein
23
Гетингер
Крыстян
19
Тромбка
Михал
18
Piotr
Wlazlo
10
Доманьски
Мацей
8
Koki
Hinokio
17
Шкурин
Илья
55
Дзеконски
Ксавье
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
28
Годиньо
Маркус
18
Хофмейстер
Йоав
6
Jacek
Podgorski
88
Martin
Remacle
11
Ноно
Давид
98
Чижички
Матеуш
9
Шикавка
Евгений
Сталь Мелец
3-4-2-1
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Корона Кельце

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
2:1
Э
0:2
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доманьски Мацей 3 0.3
Шкурин Илья 3 0.3
Koki Hinokio 2 0.2
Гетингер Крыстян 2 (1) 0.2
Эсселинк Берт 2 0.2
Тромбка Михал 1 0.1
Мерилуото Кай 1 0.1
Lukasz Gerstenstein 1 0.1
Матрас Матеуш 0 0
Piotr Wlazlo 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 3 (1) 0.33
Ноно Давид 2 (1) 0.22
Чижички Матеуш 1 0.11
Martin Remacle 1 0.11
Шикавка Евгений 1 0.11
Jakub Konstantyn 1 0.11
Затор Доминик 0 0
Хофмейстер Йоав 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 5 0
Piotr Wlazlo 4 0
Koki Hinokio 3 0
Гетингер Крыстян 2 0
Leandro VIII 1 0
Kamil Pajnowski 1 0
Тромбка Михал 1 0
Шкурин Илья 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годиньо Маркус 3 0
Ноно Давид 2 0
Martin Remacle 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Такач Далибор 2 0
Jacek Podgorski 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Малярчик Петр 1 0
Квецень Бартош 1 0
Dawid Blanik 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Затор Доминик 1 0
Хофмейстер Йоав 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Корона Кельце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
2
Сталь Мелец
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Корона Кельце
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
4
Сталь Мелец
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Корона Кельце
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

13
5
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
2
40%
16-30
5
38%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

15
9
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
4
27%
3
33%
16-30
6
40%
1
11%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
1
7%
2
22%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
2
18%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
2
14%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Одра Ополе - Сталь Мелец 1:2 Лех - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 3:1
Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 3:2 Сталь Мелец - Сярка Тарнобжег 1:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:3 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0
Корона Кельце
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0
Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1

Результаты матчей

Сталь Мелец
Корона Кельце

Точный счет

0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
1
5
1
1.5
1
3
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
5
5
1.5
2
7
2
8
2.5
1
8
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 8 6 2 0 18 - 7 20
2.
Шленск Вроцлав
 9 6 1 2 16 - 9 19
3.
Лех
 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Ракув
 8 5 1 2 17 - 11 16
5.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 17 - 12 16
6.
Заглембе Любин
 9 5 1 3 11 - 11 16
7.
Погонь Щецин
 9 4 0 5 14 - 13 12
8.
Сталь Мелец
 10 3 3 4 15 - 14 12
9.
Видзев Лодзь
 0:0 10 3 3 4 11 - 13 12
10.
Радомяк Радом
 9 3 2 4 11 - 12 11
11.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 11 10
12.
Пяст
 0:0 10 1 7 2 6 - 7 10
13.
Варта Познань
 9 2 3 4 10 - 11 9
14.
Корона Кельце
 9 2 3 4 9 - 11 9
15.
Гурник Забже
 9 2 3 4 6 - 12 9
16.
Пуща Неполомице
 9 2 2 5 9 - 16 8
17.
ЛКС Лодзь
 9 2 1 6 6 - 14 7
18.
Рух Хожув
 9 1 3 5 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Ракув
 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Заглембе Любин
 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Ягеллония Белосток
 4 4 0 0 13 - 5 12
5.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
6.
Лех
 4 3 1 0 9 - 3 10
7.
Шленск Вроцлав
 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Видзев Лодзь
 0:0 4 3 0 1 6 - 4 9
9.
ЛКС Лодзь
 4 2 1 1 5 - 5 7
10.
Пуща Неполомице
 4 2 1 1 5 - 5 7
11.
Погонь Щецин
 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Пяст
 0:0 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Корона Кельце
 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Радомяк Радом
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
16.
Краковия
 4 1 2 1 4 - 7 5
17.
Варта Познань
 5 1 2 2 4 - 5 5
18.
Рух Хожув
 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 6 - 7 6
5.
Легия
 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Краковия
 4 1 2 1 3 - 4 5
7.
Варта Познань
 4 1 1 2 6 - 6 4
8.
Ягеллония Белосток
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Корона Кельце
 5 1 1 3 5 - 8 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 4 - 9 4
11.
Пяст
 0:0 5 0 4 1 2 - 3 4
12.
Ракув
 3 1 0 2 7 - 9 3
13.
Заглембе Любин
 4 1 0 3 5 - 9 3
14.
Видзев Лодзь
 0:0 6 0 3 3 5 - 9 3
15.
Рух Хожув
 5 0 2 3 3 - 8 2
16.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Пуща Неполомице
 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Лех Мархвиньски Филип 5 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 2 3
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Сталь Мелец Эхманн Марко 5
Легия Жозуэ Филипе 1 3
Заглембе Любин Налепа Михал 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Jacek Podgorski получил желтую карточку от судьи
    • 54'
      Lukasz Gerstenstein уходит с поля. Стемпень Матеуш выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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