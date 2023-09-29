Тур: 10. Стадион: Stadion Stali Mielec. Зрители: 6325 Главный судья: Pawel Malec
2:3
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаЭхманн Марко
15' Желтая карточкаГодиньо Маркус
0:1
20' ГолШикавка Евгений
0:2
22' ГолMartin Remacle
1:2
33' ПенальтиГетингер Крыстян
34' Желтая карточкаMartin Remacle
58' Желтая карточкаJacek Podgorski
60' Желтая карточкаPiotr Wlazlo
62' Желтая карточкаЧижички Матеуш
1:3
74' ГолJakub Konstantyn
2:3
90' ГолЭсселинк Берт
90'+5
Ход матча
9'
15'
20'
0:1
22'
0:2
33'
1:2
34'
58'
60'
62'
74'
90'
2:3
Прогноз на матч от Liveresult
18
Piotr
Wlazlo
17
Шкурин
Илья
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
-
22 Брито РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
Сталь Мелец
Корона Кельце
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доманьски Мацей
|3
|0.3
|Шкурин Илья
|3
|0.3
|Koki Hinokio
|2
|0.2
|Гетингер Крыстян
|2 (1)
|0.2
|Эсселинк Берт
|2
|0.2
|Тромбка Михал
|1
|0.1
|Мерилуото Кай
|1
|0.1
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.1
|Матрас Матеуш
|0
|0
|Piotr Wlazlo
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|3 (1)
|0.33
|Ноно Давид
|2 (1)
|0.22
|Чижички Матеуш
|1
|0.11
|Martin Remacle
|1
|0.11
|Шикавка Евгений
|1
|0.11
|Jakub Konstantyn
|1
|0.11
|Затор Доминик
|0
|0
|Хофмейстер Йоав
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|5
|0
|Piotr Wlazlo
|4
|0
|Koki Hinokio
|3
|0
|Гетингер Крыстян
|2
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Kamil Pajnowski
|1
|0
|Тромбка Михал
|1
|0
|Шкурин Илья
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годиньо Маркус
|3
|0
|Ноно Давид
|2
|0
|Martin Remacle
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Такач Далибор
|2
|0
|Jacek Podgorski
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Малярчик Петр
|1
|0
|Квецень Бартош
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
|Хофмейстер Йоав
|1
|0
Результаты матчей
Сталь Мелец
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Корона Кельце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
2
Сталь Мелец
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Корона Кельце
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
1
4
Сталь Мелец
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Корона Кельце
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
13
5
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
2
40%
16-30
5
38%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
1
8%
1
20%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
15
9
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
4
27%
3
33%
16-30
6
40%
1
11%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
1
7%
2
22%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
2
18%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
2
14%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Одра Ополе - Сталь Мелец 1:2 Лех - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 3:1
Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 3:2 Сталь Мелец - Сярка Тарнобжег 1:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:3 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0
Корона Кельце
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0
Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1
Результаты матчей
Сталь Мелец
Корона Кельце
Точный счет
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Сталь Мелец
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
31
51
13
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
55
27
28
18
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|2.
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|17 - 11
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|17 - 12
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|7.
|9
|4
|0
|5
|14 - 13
|12
|8.
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|9.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|10.
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|11.
|8
|2
|4
|2
|7 - 11
|10
|12.
|0:0
|10
|1
|7
|2
|6 - 7
|10
|13.
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|16.
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|17.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|18.
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|4.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|8.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|3.
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|4.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|11.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|14.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|5
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 3
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|1 3