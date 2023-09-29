Тур: 10. Стадион: Пяст. Главный судья: Рачковски Павел
0:0
Первый тайм: 16'
Ход матча
6'
22
Моква
Томаш
92
Нунеш
Фабиу
22
Dominik
Kun
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Нунеш ФабиуЗащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Рондич ИмадНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Пяст
Видзев Лодзь
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.57
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
78
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|3 (3)
|0.3
|Serhij Krykun
|1
|0.1
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.1
|Michael Ameyaw
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|3 (1)
|0.3
|Санчез Джорди
|3
|0.3
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.1
|Цыганик Андрей
|1
|0.1
|Альварес Франциско
|1
|0.1
|Ernest Terpilowski
|1
|0.1
|Милош Мато
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пырка Аркадиуш
|3
|1
|Дзичек Патрик
|4
|0
|Храпек Михал
|3
|0
|Томашевич Гжегож
|3
|0
|Катранис Александрос
|2
|0
|Мосур Ариэль
|2
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Червински Якуб
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|2
|2
|Ганоушек Марек
|3
|0
|Милош Мато
|3
|0
|Нунеш Фабиу
|3
|0
|Санчез Джорди
|3
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Альварес Франциско
|2
|0
|Dominik Kun
|1
|0
|Жиро Матеуш
|1
|0
|Шеху Юлиан
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Видзев Лодзь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Пяст
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
5
Пяст
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Видзев Лодзь
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
9
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
6
60%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
7%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
2
25%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Вишиста Краков - Пяст 0:4 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пяст - Легия 1:1 Рух Хожув - Пяст 0:3
Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2 Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Пяст 2:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:1 Пяст - Радуния Стезика 3:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 2:1 Радомяк Радом - Пяст 0:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1
Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь Легница - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0
Результаты матчей
Пяст
Видзев Лодзь
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
5 раз 100%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Пяст
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|2.
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|17 - 11
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|17 - 12
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|7.
|9
|4
|0
|5
|14 - 13
|12
|8.
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|9.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|10.
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|11.
|8
|2
|4
|2
|7 - 11
|10
|12.
|0:0
|10
|1
|7
|2
|6 - 7
|10
|13.
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|16.
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|17.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|18.
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|4.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|8.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|3.
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|4.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|11.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|14.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|5
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 3
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|1 3