  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
Пяст
0:0
Первый тайм: 16'
Видзев Лодзь
0'
6' Желтая карточка
Нунеш Фабиу

Ход матча

6'
 
Нунеш Фабиу
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Видзев Лодзь
1.70
Реклама, betcity.ru
4.00
6.50
Все Коэффициенты
26
Плах
Франтишек
22
Моква
Томаш
2
Мосур
Ариэль
5
Гук
Томаш
98
Катранис
Александрос
20
Томашевич
Гжегож
16
Дзичек
Патрик
19
Michael
Ameyaw
6
Храпек
Михал
44
Serhij
Krykun
7
Феликс
Хорхе
1
Равас
Генрих
7
Милош
Мато
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
92
Нунеш
Фабиу
22
Dominik
Kun
25
Ганоушек
Марек
6
Шеху
Юлиан
8
Dawid
Tkacz
9
Санчез
Джорди
19
Павловски
Бартоломей
Пяст
4-2-3-1
Видзев Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Пяст
Видзев Лодзь

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Э
2:3
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
1:1
КП
1:0

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
78

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 3 (3) 0.3
Serhij Krykun 1 0.1
Храпек Михал 1 (1) 0.1
Michael Ameyaw 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 3 (1) 0.3
Санчез Джорди 3 0.3
Стемпиньски Мариуш 1 0.1
Цыганик Андрей 1 0.1
Альварес Франциско 1 0.1
Ernest Terpilowski 1 0.1
Милош Мато 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пырка Аркадиуш 3 1
Дзичек Патрик 4 0
Храпек Михал 3 0
Томашевич Гжегож 3 0
Катранис Александрос 2 0
Мосур Ариэль 2 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Червински Якуб 1 0
Гук Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Michael Ameyaw 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 2 2
Ганоушек Марек 3 0
Милош Мато 3 0
Нунеш Фабиу 3 0
Санчез Джорди 3 0
Цыганик Андрей 2 0
Шота Серафин 2 0
Альварес Франциско 2 0
Dominik Kun 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Шеху Юлиан 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Filip Przybulek 1 0

Результаты матчей

Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Видзев Лодзь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Пяст
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
5
Пяст
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Видзев Лодзь
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
9
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
6
60%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
7%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
2
25%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Вишиста Краков - Пяст 0:4 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пяст - Легия 1:1 Рух Хожув - Пяст 0:3
Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2 Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Пяст 2:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:1 Пяст - Радуния Стезика 3:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 2:1 Радомяк Радом - Пяст 0:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1
Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь Легница - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0

Результаты матчей

Пяст
Видзев Лодзь

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
5 раз 100%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Пяст
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 8 6 2 0 18 - 7 20
2.
Шленск Вроцлав
 9 6 1 2 16 - 9 19
3.
Лех
 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Ракув
 8 5 1 2 17 - 11 16
5.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 17 - 12 16
6.
Заглембе Любин
 9 5 1 3 11 - 11 16
7.
Погонь Щецин
 9 4 0 5 14 - 13 12
8.
Сталь Мелец
 10 3 3 4 15 - 14 12
9.
Видзев Лодзь
 0:0 10 3 3 4 11 - 13 12
10.
Радомяк Радом
 9 3 2 4 11 - 12 11
11.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 11 10
12.
Пяст
 0:0 10 1 7 2 6 - 7 10
13.
Варта Познань
 9 2 3 4 10 - 11 9
14.
Корона Кельце
 9 2 3 4 9 - 11 9
15.
Гурник Забже
 9 2 3 4 6 - 12 9
16.
Пуща Неполомице
 9 2 2 5 9 - 16 8
17.
ЛКС Лодзь
 9 2 1 6 6 - 14 7
18.
Рух Хожув
 9 1 3 5 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Ракув
 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Заглембе Любин
 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Ягеллония Белосток
 4 4 0 0 13 - 5 12
5.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
6.
Лех
 4 3 1 0 9 - 3 10
7.
Шленск Вроцлав
 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Видзев Лодзь
 0:0 4 3 0 1 6 - 4 9
9.
ЛКС Лодзь
 4 2 1 1 5 - 5 7
10.
Пуща Неполомице
 4 2 1 1 5 - 5 7
11.
Погонь Щецин
 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Пяст
 0:0 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Корона Кельце
 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Радомяк Радом
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
16.
Краковия
 4 1 2 1 4 - 7 5
17.
Варта Познань
 5 1 2 2 4 - 5 5
18.
Рух Хожув
 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 6 - 7 6
5.
Легия
 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Краковия
 4 1 2 1 3 - 4 5
7.
Варта Познань
 4 1 1 2 6 - 6 4
8.
Ягеллония Белосток
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Корона Кельце
 5 1 1 3 5 - 8 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 4 - 9 4
11.
Пяст
 0:0 5 0 4 1 2 - 3 4
12.
Ракув
 3 1 0 2 7 - 9 3
13.
Заглембе Любин
 4 1 0 3 5 - 9 3
14.
Видзев Лодзь
 0:0 6 0 3 3 5 - 9 3
15.
Рух Хожув
 5 0 2 3 3 - 8 2
16.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Пуща Неполомице
 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Лех Мархвиньски Филип 5 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 2 3
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Сталь Мелец Эхманн Марко 5
Легия Жозуэ Филипе 1 3
Заглембе Любин Налепа Михал 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Нунеш Фабиу получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Видзев Лодзь
1.70
Реклама, betcity.ru
4.00
6.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пяст 0:0 Видзев Лодзь онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Пяст
Видзев Лодзь
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 