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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 5697 Главный судья: Рачковски Павел
Пяст
3:2
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
6' Желтая карточка
Нунеш Фабиу
21' Желтая карточка
Катранис Александрос
22' Желтая карточка
Жиро Матеуш
1:0
24' Гол
Serhij Krykun
26' Желтая карточка
Санчез Джорди
2:0
38' Гол
Serhij Krykun
2:1
47' Гол в свои ворота
Плах Франтишек
56' Желтая карточка
Дзичек Патрик
67' Желтая карточка
Шеху Юлиан
3:1
68' Пенальти
Дзичек Патрик
3:2
90' Гол
Рондич Имад
90' Желтая карточка
Цыганик Андрей
90'+8
26
Плах
Франтишек
22
Моква
Томаш
2
Мосур
Ариэль
5
Гук
Томаш
98
Катранис
Александрос
20
Томашевич
Гжегож
16
Дзичек
Патрик
19
Michael
Ameyaw
6
Храпек
Михал
44
Serhij
Krykun
7
Феликс
Хорхе
1
Равас
Генрих
7
Милош
Мато
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
92
Нунеш
Фабиу
22
Dominik
Kun
25
Ганоушек
Марек
6
Шеху
Юлиан
8
Dawid
Tkacz
9
Санчез
Джорди
19
Павловски
Бартоломей
Пяст
4-2-3-1
Видзев Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Пяст
Видзев Лодзь

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Э
2:3
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
1:1
КП
1:0

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
78

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 4 (4) 0.4
Serhij Krykun 3 0.3
Храпек Михал 1 (1) 0.1
Томашевич Гжегож 0 0
Феликс Хорхе 0 0
Michael Ameyaw 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 3 (1) 0.3
Санчез Джорди 3 0.3
Стемпиньски Мариуш 1 0.1
Цыганик Андрей 1 0.1
Рондич Имад 1 0.1
Альварес Франциско 1 0.1
Ernest Terpilowski 1 0.1
Милош Мато 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Керк Себастьян 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 5 0
Пырка Аркадиуш 3 1
Храпек Михал 3 0
Томашевич Гжегож 3 0
Катранис Александрос 3 0
Мосур Ариэль 2 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Червински Якуб 1 0
Гук Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Michael Ameyaw 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 2 2
Нунеш Фабиу 4 0
Санчез Джорди 4 0
Ганоушек Марек 3 0
Милош Мато 3 0
Цыганик Андрей 3 0
Жиро Матеуш 2 0
Шота Серафин 2 0
Шеху Юлиан 2 0
Альварес Франциско 2 0
Dominik Kun 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Filip Przybulek 1 0

Результаты матчей

Пяст
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Видзев Лодзь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
6
Пяст
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
5
Пяст
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Видзев Лодзь
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
3
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
13
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
3
50%
3
23%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
6
55%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

9
18
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
3
33%
2
11%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
3
33%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Вишиста Краков - Пяст 0:4 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пяст - Легия 1:1 Рух Хожув - Пяст 0:3
Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2 Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Пяст 2:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:1 Пяст - Радуния Стезика 3:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 2:1 Радомяк Радом - Пяст 0:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1
Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь Легница - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0

Результаты матчей

Пяст
Видзев Лодзь

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Пяст
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 8 6 2 0 18 - 7 20
2.
Шленск Вроцлав
 9 6 1 2 16 - 9 19
3.
Лех
 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Ракув
 8 5 1 2 17 - 11 16
5.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 17 - 12 16
6.
Заглембе Любин
 9 5 1 3 11 - 11 16
7.
Погонь Щецин
 9 4 0 5 14 - 13 12
8.
Сталь Мелец
 10 3 3 4 15 - 14 12
9.
Пяст
 10 2 6 2 9 - 9 12
10.
Радомяк Радом
 9 3 2 4 11 - 12 11
11.
Видзев Лодзь
 10 3 2 5 13 - 16 11
12.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 11 10
13.
Варта Познань
 9 2 3 4 10 - 11 9
14.
Корона Кельце
 9 2 3 4 9 - 11 9
15.
Гурник Забже
 9 2 3 4 6 - 12 9
16.
Пуща Неполомице
 9 2 2 5 9 - 16 8
17.
ЛКС Лодзь
 9 2 1 6 6 - 14 7
18.
Рух Хожув
 9 1 3 5 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Ракув
 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Заглембе Любин
 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Ягеллония Белосток
 4 4 0 0 13 - 5 12
5.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
6.
Лех
 4 3 1 0 9 - 3 10
7.
Шленск Вроцлав
 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Видзев Лодзь
 4 3 0 1 6 - 4 9
9.
Пяст
 5 2 2 1 7 - 6 8
10.
ЛКС Лодзь
 4 2 1 1 5 - 5 7
11.
Пуща Неполомице
 4 2 1 1 5 - 5 7
12.
Погонь Щецин
 5 2 0 3 8 - 10 6
13.
Корона Кельце
 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Радомяк Радом
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
16.
Краковия
 4 1 2 1 4 - 7 5
17.
Варта Познань
 5 1 2 2 4 - 5 5
18.
Рух Хожув
 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 6 - 7 6
5.
Легия
 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Краковия
 4 1 2 1 3 - 4 5
7.
Варта Познань
 4 1 1 2 6 - 6 4
8.
Ягеллония Белосток
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Корона Кельце
 5 1 1 3 5 - 8 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 4 - 9 4
11.
Пяст
 5 0 4 1 2 - 3 4
12.
Ракув
 3 1 0 2 7 - 9 3
13.
Заглембе Любин
 4 1 0 3 5 - 9 3
14.
Рух Хожув
 5 0 2 3 3 - 8 2
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Пуща Неполомице
 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Лех Мархвиньски Филип 5 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 2 3
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Пяст Дзичек Патрик 5
Сталь Мелец Эхманн Марко 5
Легия Жозуэ Филипе 1 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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