  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 5399 Главный судья: Мусял Томаш
Ракув
3:0
Конец матча
Радомяк Радом
0'
1:0
3' Гол
Раковитан Богдан
33' Желтая карточка
Ковачевич Аднан
34' Желтая карточка
Абрамович Давид
51' Желтая карточка
Пясецки Фабиан
58' Желтая карточка
Michal Kaput
2:0
61' Гол
Раковитан Богдан
76' Желтая карточка
Pedro Rodriguez2
3:0
82' Гол
Замора Джон
3:0
90' Не забитый пенальти
Тудор Фран
90'+10
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
15
Ковачевич
Аднан
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
14
Плавшич
Срджан
93
Киттель
Сонни
99
Пясецки
Фабиан
27
Новак
Бартош
12
Albert
Posiadala
13
Гжесик
Ян
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
92
Майк
Сестор
33
Абрамович
Давид
77
Донис
Христос
6
Michal
Kaput
99
Семеду
Эди
27
Вольски
Рафал
20
Машаду
Луиш
96
Pedro
Rodriguez2
Ракув
3-4-3
Радомяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Ракув
Радомяк Радом

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

Э
0:0
Э
3:0
Э
0:1
Э
2:2
ВД
0:0
ВД
3:0
ВД
1:0
ВД
3:2

Голы

Всего голов

11
1

Голов в среднем за матч

2.75
0.25

Среднее время на гол

32
360

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
144

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драчал Давид 3 0.33
Новак Бартош 3 0.33
Зволински Лукаш 3 (2) 0.33
Кочергин Владислав 2 0.22
Папаниколау Яннис 2 0.22
Раковитан Богдан 2 0.22
Киттель Сонни 1 0.11
Плавшич Срджан 1 0.11
Сореску Деян 1 0.11
Замора Джон 1 0.11
Салес Жеан Карлос 1 0.11
Цебуля Марчин 0 0
Лидерман Бен 0 0
Тудор Фран 0 0
Берггрен Густав 0 0
Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Rodriguez2 6 0.6
Семеду Лисандру 1 0.1
Вольски Рафал 1 0.1
Донис Христос 1 0.1
Цихоцки Матеуш 1 0.1
Роча Леонардо 1 0.1
Абрамович Давид 0 0
Кастаньеда Франк 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лидерман Бен 4 0
Ковачевич Аднан 3 0
Пясецки Фабиан 2 0
Папаниколау Яннис 2 0
Зволински Лукаш 1 0
Новак Бартош 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Тудор Фран 1 0
Берггрен Густав 1 0
Кочергин Владислав 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 4 0
Цихоцки Матеуш 3 0
Машаду Луиш 2 0
Гжесик Ян 2 0
Michal Kaput 2 0
Pedro Rodriguez2 2 0
Майк Сестор 1 0
Вольски Рафал 1 0
Донис Христос 1 0
Damian Jakubik 1 0
Абрамович Давид 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Роча Леонардо 1 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 1 0

Результаты матчей

Ракув
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Радомяк Радом
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Ракув
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Радомяк Радом
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
5
Ракув
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Радомяк Радом
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
2
15%
2
33%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
4
31%
1
17%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

21
11
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
3
14%
3
27%
1-15
4
19%
3
27%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
5
24%
1
9%
61-75
5
24%
1
9%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
3
30%
1
7%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0
Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1
Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Пяст 0:1 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Лех 1:1

Результаты матчей

Ракув
Радомяк Радом

Точный счет

2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ракув
Радомяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
3
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
4
6
3
6
2.5
1
9
1
8
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 1 2 17 - 9 22
2.
Легия
 8 6 2 0 18 - 7 20
3.
Ракув
 9 6 1 2 20 - 11 19
4.
Лех
 0:0 9 5 3 1 15 - 8 18
5.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 17 - 12 16
6.
Заглембе Любин
 9 5 1 3 11 - 11 16
7.
Краковия
 9 3 4 2 9 - 11 13
8.
Погонь Щецин
 0:0 10 4 1 5 14 - 13 13
9.
Сталь Мелец
 10 3 3 4 15 - 14 12
10.
Пяст
 10 2 6 2 9 - 9 12
11.
Видзев Лодзь
 10 3 2 5 13 - 16 11
12.
Радомяк Радом
 10 3 2 5 11 - 15 11
13.
Корона Кельце
 9 2 3 4 9 - 11 9
14.
Гурник Забже
 9 2 3 4 6 - 12 9
15.
Варта Познань
 10 2 3 5 10 - 12 9
16.
Пуща Неполомице
 10 2 3 5 11 - 18 9
17.
ЛКС Лодзь
 10 2 1 7 6 - 16 7
18.
Рух Хожув
 10 1 4 5 11 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
2.
Легия
 5 5 0 0 12 - 2 15
3.
Заглембе Любин
 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Ягеллония Белосток
 4 4 0 0 13 - 5 12
5.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
6.
Лех
 0:0 4 3 1 0 9 - 3 10
7.
Шленск Вроцлав
 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Видзев Лодзь
 4 3 0 1 6 - 4 9
9.
Пяст
 5 2 2 1 7 - 6 8
10.
Пуща Неполомице
 5 2 2 1 7 - 7 8
11.
ЛКС Лодзь
 5 2 1 2 5 - 7 7
12.
Погонь Щецин
 0:0 6 2 1 3 8 - 10 7
13.
Корона Кельце
 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Радомяк Радом
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
16.
Краковия
 4 1 2 1 4 - 7 5
17.
Варта Познань
 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Рух Хожув
 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Лех
 0:0 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Краковия
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Погонь Щецин
 0:0 4 2 0 2 6 - 3 6
5.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
6.
Легия
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Варта Познань
 4 1 1 2 6 - 6 4
8.
Ягеллония Белосток
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Корона Кельце
 5 1 1 3 5 - 8 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 4 - 9 4
11.
Пяст
 5 0 4 1 2 - 3 4
12.
Ракув
 3 1 0 2 7 - 9 3
13.
Заглембе Любин
 4 1 0 3 5 - 9 3
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Пуща Неполомице
 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Лех Мархвиньски Филип 5 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 2 3
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Пуща Неполомице Jacub Serafin 5
Пяст Дзичек Патрик 5
Сталь Мелец Эхманн Марко 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Ракув 3:0 Радомяк Радом онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     