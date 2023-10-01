Тур: 10. Стадион: Ракув. Зрители: 5399 Главный судья: Мусял Томаш
3:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолРаковитан Богдан
33' Желтая карточкаКовачевич Аднан
34' Желтая карточкаАбрамович Давид
51' Желтая карточкаПясецки Фабиан
58' Желтая карточкаMichal Kaput
2:0
61' ГолРаковитан Богдан
76' Желтая карточкаPedro Rodriguez2
3:0
82' ГолЗамора Джон
3:0
90' Не забитый пенальтиТудор Фран
90'+10
Ход матча
3'
1:0
33'
34'
51'
58'
61'
76'
82'
90'
3:0
27
Новак
Бартош
13
Гжесик
Ян
92
Майк
Сестор
99
Семеду
Эди
20
Машаду
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Новак БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Драчал ДавидЗащитник
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
5 Са ЭлдерПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
История личных встреч
Ракув
Радомяк Радом
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
1
Голов в среднем за матч
2.75
0.25
Среднее время на гол
32
360
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.25
1
Среднее время на гол
360
90
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.63
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
144
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драчал Давид
|3
|0.33
|Новак Бартош
|3
|0.33
|Зволински Лукаш
|3 (2)
|0.33
|Кочергин Владислав
|2
|0.22
|Папаниколау Яннис
|2
|0.22
|Раковитан Богдан
|2
|0.22
|Киттель Сонни
|1
|0.11
|Плавшич Срджан
|1
|0.11
|Сореску Деян
|1
|0.11
|Замора Джон
|1
|0.11
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.11
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Rodriguez2
|6
|0.6
|Семеду Лисандру
|1
|0.1
|Вольски Рафал
|1
|0.1
|Донис Христос
|1
|0.1
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.1
|Роча Леонардо
|1
|0.1
|Абрамович Давид
|0
|0
|Кастаньеда Франк
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лидерман Бен
|4
|0
|Ковачевич Аднан
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Папаниколау Яннис
|2
|0
|Зволински Лукаш
|1
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Тудор Фран
|1
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Кочергин Владислав
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|4
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Машаду Луиш
|2
|0
|Гжесик Ян
|2
|0
|Michal Kaput
|2
|0
|Pedro Rodriguez2
|2
|0
|Майк Сестор
|1
|0
|Вольски Рафал
|1
|0
|Донис Христос
|1
|0
|Damian Jakubik
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
|Семеду Лисандру
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Радомяк Радом
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Ракув
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Радомяк Радом
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
5
Ракув
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Радомяк Радом
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
2
15%
2
33%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
4
31%
1
17%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
21
11
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
3
14%
3
27%
1-15
4
19%
3
27%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
5
24%
1
9%
61-75
5
24%
1
9%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
3
30%
1
7%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0
Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1
Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Пяст 0:1 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Лех 1:1
Результаты матчей
Ракув
Радомяк Радом
Точный счет
2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ракув
Радомяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
13
24
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
33
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
46
36
19
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|3.
|9
|6
|1
|2
|20 - 11
|19
|4.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|8
|5
|1
|2
|17 - 12
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|7.
|9
|3
|4
|2
|9 - 11
|13
|8.
|0:0
|10
|4
|1
|5
|14 - 13
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|10
|2
|6
|2
|9 - 9
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|12.
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|13.
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|15.
|10
|2
|3
|5
|10 - 12
|9
|16.
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|17.
|10
|2
|1
|7
|6 - 16
|7
|18.
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|3.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|4.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|6.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|12.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|5.
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|11.
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|5
|Пяст
|Дзичек Патрик
|5
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|5