Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
0'
1:0
3' ГолЛескано Хуан
35' Желтая карточкаКунингас Микко
53' Желтая карточкаШимунович Лука
2:0
75' ГолЛескано Хуан
79' Желтая карточкаMaissa Fall
87' Желтая карточкаКабаши Ариан
90'+4
Ход матча
3'
1:0
35'
53'
75'
2:0
79'
87'
12
Хакала
Аату
18
Магута
Райан
23
Maissa
Fall
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
-
11 Али ЮсифНападающий
- Нападающий
-
-
21 Irfan Sadik
-
-
Главный тренер: Тони Линдберг
История личных встреч
Хака
Лахти
18 матчей
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
27 матчей
37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.8%
66.7%
18.5%
4 победы 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
0.69
1.07
Среднее время на гол
130
84
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1
1.04
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
90
86
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|9
|0.36
|Мастокангас Элиас
|4
|0.16
|Магута Райан
|2
|0.08
|Лайне Янне-Пекка
|2 (1)
|0.08
|Роджерсон Логан
|2
|0.08
|Stavros Zarokostas
|2
|0.08
|Maissa Fall
|2
|0.08
|Fallou Ndiaye
|2
|0.08
|Фриберг Никлас
|1
|0.04
|Пурме Тино
|1
|0.04
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.04
|Сийра Тууре
|1
|0.04
|Atte Sihvonen
|1
|0.04
|Oliver Whyte
|1
|0.04
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus Alves I
|6 (1)
|0.24
|Зекири Альтин
|4
|0.16
|Эль-Мухантир Ануар
|3
|0.12
|Leon Krekovic
|2
|0.08
|Джалу Бубакар
|2
|0.08
|Пирттийоки Юхо
|2
|0.08
|Tommi Jaentti
|2
|0.08
|Julius Tauriainen
|1
|0.04
|Onni Hanninen
|1
|0.04
|Вирта Эмели
|1
|0.04
|Коскипало Даниэль
|0
|0
|Кастро Пабло
|0
|0
|Шимунович Лука
|0
|0
|Кунингас Микко
|0
|0
|Irfan Sadik
|0
|0
|Samuel Pasanen
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фриберг Никлас
|7
|0
|Stavros Zarokostas
|7
|0
|Магута Райан
|7
|0
|Лайне Янне-Пекка
|6
|0
|Fallou Ndiaye
|6
|0
|Сийра Тууре
|4
|0
|Atte Sihvonen
|4
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|2
|1
|Haymenn Bah-Traore
|3
|0
|Тайнио Теему
|2
|0
|Лескано Хуан
|2
|0
|Фофана Тиемоко
|2
|0
|Пурме Тино
|2
|0
|Мусаханян Айк
|2
|0
|Oliver Whyte
|2
|0
|Maissa Fall
|2
|0
|Херберт Антони
|2
|0
|Роджерсон Логан
|1
|0
|Хакала Аату
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джалу Бубакар
|9
|0
|Кабаши Ариан
|9
|0
|Пеннинкангас Теему
|7
|0
|Кунингас Микко
|6
|0
|Шимунович Лука
|5
|0
|Зекири Альтин
|4
|0
|Matheus Alves I
|3
|0
|Вирта Эмели
|3
|0
|Marin Ljubic
|3
|0
|Клинга Матти
|2
|0
|Irfan Sadik
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Эль-Мухантир Ануар
|2
|0
|Коскипало Даниэль
|2
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Пирттийоки Юхо
|1
|0
|Tommi Jaentti
|1
|0
|Leon Krekovic
|1
|0
|Samuel Pasanen
|1
|0
Результаты матчей
Хака
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Лахти
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
15
4
Хака
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Лахти
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
22
13
Упущенные победы
6
10
Хака
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
36% (9)
16% (4)
Лахти
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
24
15
Упущенные победы
21
14
Голы по времени матча
Забито
22
8
12 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 1
12 Не забивали 20
7
32%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
14%
1
13%
31-45
6
27%
3
38%
46-60
4
18%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
17
18
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
4
24%
2
11%
1-15
3
18%
4
22%
16-30
4
24%
5
28%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
4
24%
2
11%
76-90
Забито
10
17
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
0
0%
2
12%
1-15
3
30%
5
29%
29%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
5
29%
29%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
1
10%
1
6%
76-90
Пропущено
24
18
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
13%
2
11%
1-15
6
25%
3
17%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
4
17%
6
33%
61-75
4
17%
3
17%
76-90
Забито
32
25
19 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 7
5 Не забивали 9
7
22%
2
8%
1-15
5
16%
5
20%
16-30
7
22%
1
4%
31-45
8
25%
8
32%
46-60
4
13%
6
24%
61-75
1
3%
3
12%
76-90
Пропущено
41
36
24 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 19
7
17%
4
11%
1-15
9
22%
7
19%
16-30
8
20%
7
19%
31-45
4
10%
4
11%
46-60
5
12%
9
25%
61-75
8
20%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Мариехамн - Хака 2:1 Хака - Ильвес 2:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 Хака - КуПС 2:2
КТП - Хака 1:2 Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2
Лахти
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1 Лахти - Ильвес 3:2 Лахти - Интер Турку 1:2
Интер Турку - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - Хонка 1:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1 Лахти - КуПС 3:4 КТП - Лахти 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0
Результаты матчей
Хака
Лахти
Точный счет
1:1
5 раз 38%
2:2
5 раз 38%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
6 раз 46%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
3:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:2
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
2
9 раз 36%
0
5 раз 20%
4
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Хака
Лахти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
49
112
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
66
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
169
1015
619
124
322
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|8
|2
|47 - 21
|53
|2.
|0:1
|25
|14
|4
|7
|35 - 18
|46
|3.
|25
|13
|4
|8
|36 - 24
|43
|4.
|1:0
|25
|12
|5
|8
|33 - 29
|41
|5.
|25
|11
|5
|9
|25 - 24
|38
|6.
|25
|11
|4
|10
|38 - 41
|37
|7.
|25
|10
|5
|10
|34 - 35
|35
|8.
|25
|7
|7
|11
|25 - 36
|28
|9.
|25
|6
|10
|9
|32 - 41
|28
|10.
|25
|6
|9
|10
|27 - 30
|27
|11.
|25
|5
|5
|15
|21 - 40
|20
|12.
|25
|4
|6
|15
|26 - 40
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|26 - 7
|30
|2.
|1:0
|13
|7
|1
|5
|19 - 19
|22
|3.
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|4.
|0:1
|13
|7
|0
|6
|15 - 9
|21
|5.
|12
|6
|2
|4
|14 - 10
|20
|6.
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|7.
|13
|6
|2
|5
|20 - 22
|20
|8.
|13
|3
|10
|0
|22 - 17
|19
|9.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|10.
|12
|3
|5
|4
|12 - 16
|14
|11.
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|12.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|7
|4
|1
|20 - 9
|25
|2.
|12
|6
|5
|1
|21 - 14
|23
|3.
|13
|7
|1
|5
|18 - 13
|22
|4.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 10
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|11 - 14
|18
|6.
|12
|5
|2
|5
|18 - 19
|17
|7.
|13
|4
|3
|6
|17 - 21
|15
|8.
|13
|3
|4
|6
|15 - 14
|13
|9.
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|10.
|12
|3
|0
|9
|10 - 24
|9
|11.
|13
|2
|3
|8
|17 - 23
|9
|12.
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|17 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|14 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (1)
|Хака
|Лескано Хуан
|9 (3)
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|10
|КТП
|Gabriel Sandberg
|10
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9
|Лахти
|Кабаши Ариан
|9