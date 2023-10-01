  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023
Тур: 1. Стадион: .
Хака
2:0
Конец матча
Лахти
0'
1:0
3' Гол
Лескано Хуан
35' Желтая карточка
Кунингас Микко
53' Желтая карточка
Шимунович Лука
2:0
75' Гол
Лескано Хуан
79' Желтая карточка
Maissa Fall
87' Желтая карточка
Кабаши Ариан
90'+4
12
Хакала
Аату
3
Фриберг
Никлас
2
Мусаханян
Айк
4
Аувинен
Ээро-Матти
18
Магута
Райан
19
Mehdi
Boukassi
23
Maissa
Fall
8
Сийра
Тууре
11
Роджерсон
Логан
9
Лескано
Хуан
28
Мастокангас
Элиас
1
Marin
Ljubic
29
Akseli
Puukko
2
Кабаши
Ариан
33
Шимунович
Лука
16
Julius
Tauriainen
34
Эль-Мухантир
Ануар
5
Джалу
Бубакар
25
Кунингас
Микко
24
Leon
Krekovic
17
Tommi
Jaentti
9
Matheus
Alves
I
Хака
Лахти

История личных встреч

Хака
Лахти

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

27 матчей

37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.8%
66.7%
18.5%
4 победы 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

В
1:1
В
1:0
ТМК
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:1
В
0:2
В
1:1
В
0:0
В
2:2
К
0:1
К
3:1
К
2:1
К
1:1
В
0:3
В
1:0
В
1:0
ТМС
2:2
В
0:0
В
0:1
В
2:4
В
3:0
В
1:0
В
2:1
КЛ
1:2
ТМС
0:1
В
1:1

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

0.69
1.07

Среднее время на гол

130
84

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1
1.04

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

90
86

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 9 0.36
Мастокангас Элиас 4 0.16
Магута Райан 2 0.08
Лайне Янне-Пекка 2 (1) 0.08
Роджерсон Логан 2 0.08
Stavros Zarokostas 2 0.08
Maissa Fall 2 0.08
Fallou Ndiaye 2 0.08
Фриберг Никлас 1 0.04
Пурме Тино 1 0.04
Аувинен Ээро-Матти 1 0.04
Сийра Тууре 1 0.04
Atte Sihvonen 1 0.04
Oliver Whyte 1 0.04
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus Alves I 6 (1) 0.24
Зекири Альтин 4 0.16
Эль-Мухантир Ануар 3 0.12
Leon Krekovic 2 0.08
Джалу Бубакар 2 0.08
Пирттийоки Юхо 2 0.08
Tommi Jaentti 2 0.08
Julius Tauriainen 1 0.04
Onni Hanninen 1 0.04
Вирта Эмели 1 0.04
Коскипало Даниэль 0 0
Кастро Пабло 0 0
Шимунович Лука 0 0
Кунингас Микко 0 0
Irfan Sadik 0 0
Samuel Pasanen 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фриберг Никлас 7 0
Stavros Zarokostas 7 0
Магута Райан 7 0
Лайне Янне-Пекка 6 0
Fallou Ndiaye 6 0
Сийра Тууре 4 0
Atte Sihvonen 4 0
Аувинен Ээро-Матти 2 1
Haymenn Bah-Traore 3 0
Тайнио Теему 2 0
Лескано Хуан 2 0
Фофана Тиемоко 2 0
Пурме Тино 2 0
Мусаханян Айк 2 0
Oliver Whyte 2 0
Maissa Fall 2 0
Херберт Антони 2 0
Роджерсон Логан 1 0
Хакала Аату 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалу Бубакар 9 0
Кабаши Ариан 9 0
Пеннинкангас Теему 7 0
Кунингас Микко 6 0
Шимунович Лука 5 0
Зекири Альтин 4 0
Matheus Alves I 3 0
Вирта Эмели 3 0
Marin Ljubic 3 0
Клинга Матти 2 0
Irfan Sadik 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Эль-Мухантир Ануар 2 0
Коскипало Даниэль 2 0
Хертси Лооренц 1 0
Пирттийоки Юхо 1 0
Tommi Jaentti 1 0
Leon Krekovic 1 0
Samuel Pasanen 1 0

Результаты матчей

Хака
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Лахти
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

15
4
Хака
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Лахти
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

22
13

Упущенные победы

6
10
Хака
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
36% (9)
16% (4)
Лахти
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

24
15

Упущенные победы

21
14

Голы по времени матча

Забито

22
8
12 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 1
12 Не забивали 20
7
32%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
14%
1
13%
31-45
6
27%
3
38%
46-60
4
18%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

17
18
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
4
24%
2
11%
1-15
3
18%
4
22%
16-30
4
24%
5
28%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
4
24%
2
11%
76-90

Забито

10
17
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
0
0%
2
12%
1-15
3
30%
5
29%
29%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
5
29%
29%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
1
10%
1
6%
76-90

Пропущено

24
18
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
13%
2
11%
1-15
6
25%
3
17%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
4
17%
6
33%
61-75
4
17%
3
17%
76-90

Забито

32
25
19 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 7
5 Не забивали 9
7
22%
2
8%
1-15
5
16%
5
20%
16-30
7
22%
1
4%
31-45
8
25%
8
32%
46-60
4
13%
6
24%
61-75
1
3%
3
12%
76-90

Пропущено

41
36
24 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 19
7
17%
4
11%
1-15
9
22%
7
19%
16-30
8
20%
7
19%
31-45
4
10%
4
11%
46-60
5
12%
9
25%
61-75
8
20%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Мариехамн - Хака 2:1 Хака - Ильвес 2:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 Хака - КуПС 2:2
КТП - Хака 1:2 Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2
Лахти
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1 Лахти - Ильвес 3:2 Лахти - Интер Турку 1:2
Интер Турку - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - Хонка 1:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1 Лахти - КуПС 3:4 КТП - Лахти 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0

Результаты матчей

Хака
Лахти

Точный счет

1:1
5 раз 38%
2:2
5 раз 38%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
6 раз 46%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
3:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:2
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
2
9 раз 36%
0
5 раз 20%
4
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Хака
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
1.5
Больше Меньше
4
9
1
12
2.5
2
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
6
3
9
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
16
9
10
15
1.5
6
19
1
24
2.5
3
22
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 25 15 8 2 47 - 21 53
2.
КуПС
 0:1 25 14 4 7 35 - 18 46
3.
ВПС
 25 13 4 8 36 - 24 43
4.
СЯК Сейнайоки
 1:0 25 12 5 8 33 - 29 41
5.
Хонка
 25 11 5 9 25 - 24 38
6.
Оулу
 25 11 4 10 38 - 41 37
7.
Интер Турку
 25 10 5 10 34 - 35 35
8.
Лахти
 25 7 7 11 25 - 36 28
9.
Хака
 25 6 10 9 32 - 41 28
10.
Ильвес
 25 6 9 10 27 - 30 27
11.
КТП
 25 5 5 15 21 - 40 20
12.
Мариехамн
 25 4 6 15 26 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 13 9 3 1 26 - 7 30
2.
СЯК Сейнайоки
 1:0 13 7 1 5 19 - 19 22
3.
ВПС
 12 6 3 3 18 - 11 21
4.
КуПС
 0:1 13 7 0 6 15 - 9 21
5.
Хонка
 12 6 2 4 14 - 10 20
6.
Интер Турку
 12 6 2 4 17 - 14 20
7.
Оулу
 13 6 2 5 20 - 22 20
8.
Хака
 13 3 10 0 22 - 17 19
9.
Лахти
 13 5 2 6 16 - 19 17
10.
Ильвес
 12 3 5 4 12 - 16 14
11.
КТП
 12 3 3 6 11 - 19 12
12.
Мариехамн
 12 2 3 7 9 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 0:1 12 7 4 1 20 - 9 25
2.
ХИК
 12 6 5 1 21 - 14 23
3.
ВПС
 13 7 1 5 18 - 13 22
4.
СЯК Сейнайоки
 1:0 12 5 4 3 14 - 10 19
5.
Хонка
 13 5 3 5 11 - 14 18
6.
Оулу
 12 5 2 5 18 - 19 17
7.
Интер Турку
 13 4 3 6 17 - 21 15
8.
Ильвес
 13 3 4 6 15 - 14 13
9.
Лахти
 12 2 5 5 9 - 17 11
10.
Хака
 12 3 0 9 10 - 24 9
11.
Мариехамн
 13 2 3 8 17 - 23 9
12.
КТП
 13 2 2 9 10 - 21 8
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 17 (1)
ВПС Михаэль Петер 14 (2)
Оулу Коффей Эшли 12 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (1)
Хака Лескано Хуан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Коллинс Шичендже 10
КТП Gabriel Sandberg 10
Мариехамн De 1 8
Лахти Джалу Бубакар 9
Лахти Кабаши Ариан 9
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Mehdi Boukassi уходит с поля. Oliver Whyte выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Сийра Тууре уходит с поля. Tino Purme выходит вместо него
    • 35'
      Кунингас Микко получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Maissa Fall сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Лескано Хуан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хака 2:0 Лахти онлайн

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