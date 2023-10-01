  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023
Тур: 1. Стадион: .
КуПС
0:1
Первый тайм: 39'
СЯК Сейнайоки
0'
0:1
19' Гол
Diego Rojas
25' Желтая карточка
Diego Rojas
29' Желтая карточка
Коллинс Шичендже

Ход матча

19'
0:1
Diego Rojas
(Мурило)
25'
 
Diego Rojas
29'
Коллинс Шичендже
 
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
СЯК Сейнайоки
4.66
Реклама, olimp.bet
3.80
Реклама, betcity.ru
4.40
Все Коэффициенты
1
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
15
Сиссе
Ибраим
3
Коллинс
Шичендже
25
Антви
Клинтон
17
Хейнонен
Артту
14
Попович
Антон
13
Оксанен
Яакко
26
Видьеског
Аксель
19
Биспо
Габриэл
10
Жуниор
Элитон
30
Ууситало
Маркус
6
Сиссе
Ибраим
22
Градецки
Матей
14
Terry
Yegbe
16
Otto
Kemppainen
10
Diego
Rojas
24
Valentin
Gasc
23
Nooa
Laine
11
Мурило
9
Jaime
Moreno
II
29
Стренг
Джеремайя
КуПС
СЯК Сейнайоки

История личных встреч

КуПС
СЯК Сейнайоки

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

34 матча

35.3%
32.4%
32.3%
12 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.6%
50%
29.4%
7 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
44.1%
20.6%
12 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

В
3:0
В
1:0
ТМК
1:1
В
3:1
В
2:1
В
2:0
В
2:2
В
3:0
В
0:1
К
5:2
В
1:1
В
2:1
К
1:0
В
1:3
В
0:1
К
2:2
В
1:2
В
1:1
В
1:3
В
2:1
В
1:0
В
1:1
В
1:0
В
1:0
В
0:0
КЛ
0:0
В
1:1
В
1:0
В
5:0
КС
1:2
В
0:0
В
0:0
В
2:0
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.44
0.94

Среднее время на гол

62
95

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.39
0.69

Среднее время на гол

64
130

Всего голов

48
28

Голов в среднем за матч

1.41
0.82

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

63
109

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 6 0.24
Ветели Йоона 5 0.2
Хейнонен Артту 5 (2) 0.2
Саволайнен Саку 4 0.16
Видьеског Аксель 3 (2) 0.12
Сааринен Сет 2 0.08
Туоминен Яссе 2 0.08
Биспо Габриэл 2 0.08
Попович Антон 1 0.04
Антви Клинтон 1 0.04
Джервис Джейк 1 0.04
Жуниор Элитон 1 0.04
Лампинен Пири 1 0.04
Tete Yengi 1 0.04
Оксанен Яакко 0 0
Хямяляйнен Танели 0 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 11 (2) 0.44
Стренг Джеремайя 6 0.24
Данвуди Джейк 4 0.16
Diego Rojas 3 0.12
Kingsley Ofori 3 0.12
Ebuka Samson 2 0.08
Otto Kemppainen 1 0.04
Valentin Gasc 1 0.04
Nooa Laine 1 0.04
Мурило 0 0
Ханнола Пюрю 0 0
Тикканен Вилле 0 0
Terry Yegbe 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коллинс Шичендже 9 0
Биспо Габриэл 6 0
Попович Антон 5 0
Сиссе Ибраим 3 1
Ветели Йоона 3 0
Антви Клинтон 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Туоминен Яссе 2 0
Ниссилья Урхо 2 0
Жуниор Элитон 2 0
Видьеског Аксель 2 0
Лампинен Пири 2 0
Тойвомяки Ханри 1 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Tete Yengi 1 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данвуди Джейк 7 0
Tuomas Kaukua 7 0
Valentin Gasc 5 0
Jaime Moreno II 3 1
Тикканен Вилле 4 0
Terry Yegbe 4 0
Kingsley Ofori 3 0
Diego Rojas 1 1
Градецки Матей 2 0
Ovie Ejeheri 2 0
Ханнола Пюрю 1 0
Nooa Laine 1 0
Стренг Джеремайя 1 0
Мурило 1 0
Joaquin Gomez 1 0
Ebuka Samson 1 0

Результаты матчей

КуПС
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
СЯК Сейнайоки
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4
КуПС
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
СЯК Сейнайоки
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

1
14

Упущенные победы

21
11
КуПС
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
СЯК Сейнайоки
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

10
5

Волевые победы

2
15

Упущенные победы

22
15

Голы по времени матча

Забито

15
13
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
3
20%
1
8%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
4
27%
1
8%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
4
40%
76-90

Забито

21
18
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
3
14%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
8
38%
4
22%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
3
14%
6
33%
76-90

Пропущено

8
20
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
2
25%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
13%
4
20%
31-45
2
25%
8
40%
46-60
2
25%
1
5%
61-75
1
13%
5
25%
76-90

Забито

36
31
17 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
6
17%
3
10%
1-15
6
17%
3
10%
16-30
5
14%
5
16%
31-45
10
28%
6
19%
46-60
2
6%
7
23%
61-75
7
19%
7
23%
76-90

Пропущено

16
30
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
3
19%
1
3%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
3
19%
5
17%
31-45
2
13%
11
37%
46-60
5
31%
1
3%
61-75
2
13%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2
КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2
КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0

Результаты матчей

КуПС
СЯК Сейнайоки

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
5 раз 21%
0:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 33%
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
2
9 раз 38%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

КуПС
СЯК Сейнайоки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
12
1
5
7
1.5
6
7
2
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
4
7
5
1.5
5
6
2
10
2.5
1
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
19
5
12
12
1.5
11
13
4
20
2.5
2
22
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 25 15 8 2 47 - 21 53
2.
КуПС
 0:1 25 14 4 7 35 - 18 46
3.
ВПС
 25 13 4 8 36 - 24 43
4.
СЯК Сейнайоки
 1:0 25 12 5 8 33 - 29 41
5.
Хонка
 25 11 5 9 25 - 24 38
6.
Оулу
 25 11 4 10 38 - 41 37
7.
Интер Турку
 25 10 5 10 34 - 35 35
8.
Лахти
 25 7 7 11 25 - 36 28
9.
Хака
 25 6 10 9 32 - 41 28
10.
Ильвес
 25 6 9 10 27 - 30 27
11.
КТП
 25 5 5 15 21 - 40 20
12.
Мариехамн
 25 4 6 15 26 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 13 9 3 1 26 - 7 30
2.
СЯК Сейнайоки
 1:0 13 7 1 5 19 - 19 22
3.
ВПС
 12 6 3 3 18 - 11 21
4.
КуПС
 0:1 13 7 0 6 15 - 9 21
5.
Хонка
 12 6 2 4 14 - 10 20
6.
Интер Турку
 12 6 2 4 17 - 14 20
7.
Оулу
 13 6 2 5 20 - 22 20
8.
Хака
 13 3 10 0 22 - 17 19
9.
Лахти
 13 5 2 6 16 - 19 17
10.
Ильвес
 12 3 5 4 12 - 16 14
11.
КТП
 12 3 3 6 11 - 19 12
12.
Мариехамн
 12 2 3 7 9 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 0:1 12 7 4 1 20 - 9 25
2.
ХИК
 12 6 5 1 21 - 14 23
3.
ВПС
 13 7 1 5 18 - 13 22
4.
СЯК Сейнайоки
 1:0 12 5 4 3 14 - 10 19
5.
Хонка
 13 5 3 5 11 - 14 18
6.
Оулу
 12 5 2 5 18 - 19 17
7.
Интер Турку
 13 4 3 6 17 - 21 15
8.
Ильвес
 13 3 4 6 15 - 14 13
9.
Лахти
 12 2 5 5 9 - 17 11
10.
Хака
 12 3 0 9 10 - 24 9
11.
Мариехамн
 13 2 3 8 17 - 23 9
12.
КТП
 13 2 2 9 10 - 21 8
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 17 (1)
ВПС Михаэль Петер 14 (2)
Оулу Коффей Эшли 12 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (1)
Хака Лескано Хуан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Коллинс Шичендже 10
КТП Gabriel Sandberg 10
Мариехамн De 1 8
Лахти Джалу Бубакар 9
Лахти Кабаши Ариан 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Коллинс Шичендже получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Diego Rojas получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Мурило сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Diego Rojas бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
СЯК Сейнайоки
4.66
Реклама, olimp.bet
3.80
Реклама, betcity.ru
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
КуПС
СЯК Сейнайоки
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 