Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
0:1
Первый тайм: 39'
Ход матча
19'
0:1
25'
29'
15
Сиссе
Ибраим
14
Terry
Yegbe
10
Diego
Rojas
23
Nooa
Laine
11
Мурило
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Tete Yengi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Terry YegbeЗащитник
- Полузащитник
-
10 Diego RojasПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Nooa LaineПолузащитник
-
11 МурилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
-
-
-
-
27 Ebuka Samson
-
31 Denis Cukici
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
История личных встреч
КуПС
СЯК Сейнайоки
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
34 матча
35.3%
32.4%
32.3%
12 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.6%
50%
29.4%
7 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
44.1%
20.6%
12 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.44
0.94
Среднее время на гол
62
95
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
1.39
0.69
Среднее время на гол
64
130
Всего голов
48
28
Голов в среднем за матч
1.41
0.82
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
63
109
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|6
|0.24
|Ветели Йоона
|5
|0.2
|Хейнонен Артту
|5 (2)
|0.2
|Саволайнен Саку
|4
|0.16
|Видьеског Аксель
|3 (2)
|0.12
|Сааринен Сет
|2
|0.08
|Туоминен Яссе
|2
|0.08
|Биспо Габриэл
|2
|0.08
|Попович Антон
|1
|0.04
|Антви Клинтон
|1
|0.04
|Джервис Джейк
|1
|0.04
|Жуниор Элитон
|1
|0.04
|Лампинен Пири
|1
|0.04
|Tete Yengi
|1
|0.04
|Оксанен Яакко
|0
|0
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|0.44
|Стренг Джеремайя
|6
|0.24
|Данвуди Джейк
|4
|0.16
|Diego Rojas
|3
|0.12
|Kingsley Ofori
|3
|0.12
|Ebuka Samson
|2
|0.08
|Otto Kemppainen
|1
|0.04
|Valentin Gasc
|1
|0.04
|Nooa Laine
|1
|0.04
|Мурило
|0
|0
|Ханнола Пюрю
|0
|0
|Тикканен Вилле
|0
|0
|Terry Yegbe
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коллинс Шичендже
|9
|0
|Биспо Габриэл
|6
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Ветели Йоона
|3
|0
|Антви Клинтон
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Туоминен Яссе
|2
|0
|Ниссилья Урхо
|2
|0
|Жуниор Элитон
|2
|0
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Лампинен Пири
|2
|0
|Тойвомяки Ханри
|1
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|Tete Yengi
|1
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данвуди Джейк
|7
|0
|Tuomas Kaukua
|7
|0
|Valentin Gasc
|5
|0
|Jaime Moreno II
|3
|1
|Тикканен Вилле
|4
|0
|Terry Yegbe
|4
|0
|Kingsley Ofori
|3
|0
|Diego Rojas
|1
|1
|Градецки Матей
|2
|0
|Ovie Ejeheri
|2
|0
|Ханнола Пюрю
|1
|0
|Nooa Laine
|1
|0
|Стренг Джеремайя
|1
|0
|Мурило
|1
|0
|Joaquin Gomez
|1
|0
|Ebuka Samson
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
СЯК Сейнайоки
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
4
КуПС
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
СЯК Сейнайоки
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
1
14
Упущенные победы
21
11
КуПС
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
СЯК Сейнайоки
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
10
5
Волевые победы
2
15
Упущенные победы
22
15
Голы по времени матча
Забито
15
13
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
3
20%
1
8%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
4
27%
1
8%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
4
40%
76-90
Забито
21
18
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
3
14%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
8
38%
4
22%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
3
14%
6
33%
76-90
Пропущено
8
20
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
2
25%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
13%
4
20%
31-45
2
25%
8
40%
46-60
2
25%
1
5%
61-75
1
13%
5
25%
76-90
Забито
36
31
17 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
6
17%
3
10%
1-15
6
17%
3
10%
16-30
5
14%
5
16%
31-45
10
28%
6
19%
46-60
2
6%
7
23%
61-75
7
19%
7
23%
76-90
Пропущено
16
30
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
3
19%
1
3%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
3
19%
5
17%
31-45
2
13%
11
37%
46-60
5
31%
1
3%
61-75
2
13%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2
КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2
КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0
Результаты матчей
КуПС
СЯК Сейнайоки
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
5 раз 21%
0:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 33%
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
2
9 раз 38%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
КуПС
СЯК Сейнайоки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
121
57
67
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
74
75
56
210
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
195
1212
1113
420
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|8
|2
|47 - 21
|53
|2.
|0:1
|25
|14
|4
|7
|35 - 18
|46
|3.
|25
|13
|4
|8
|36 - 24
|43
|4.
|1:0
|25
|12
|5
|8
|33 - 29
|41
|5.
|25
|11
|5
|9
|25 - 24
|38
|6.
|25
|11
|4
|10
|38 - 41
|37
|7.
|25
|10
|5
|10
|34 - 35
|35
|8.
|25
|7
|7
|11
|25 - 36
|28
|9.
|25
|6
|10
|9
|32 - 41
|28
|10.
|25
|6
|9
|10
|27 - 30
|27
|11.
|25
|5
|5
|15
|21 - 40
|20
|12.
|25
|4
|6
|15
|26 - 40
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|26 - 7
|30
|2.
|1:0
|13
|7
|1
|5
|19 - 19
|22
|3.
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|4.
|0:1
|13
|7
|0
|6
|15 - 9
|21
|5.
|12
|6
|2
|4
|14 - 10
|20
|6.
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|7.
|13
|6
|2
|5
|20 - 22
|20
|8.
|13
|3
|10
|0
|22 - 17
|19
|9.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|10.
|12
|3
|5
|4
|12 - 16
|14
|11.
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|12.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|7
|4
|1
|20 - 9
|25
|2.
|12
|6
|5
|1
|21 - 14
|23
|3.
|13
|7
|1
|5
|18 - 13
|22
|4.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 10
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|11 - 14
|18
|6.
|12
|5
|2
|5
|18 - 19
|17
|7.
|13
|4
|3
|6
|17 - 21
|15
|8.
|13
|3
|4
|6
|15 - 14
|13
|9.
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|10.
|12
|3
|0
|9
|10 - 24
|9
|11.
|13
|2
|3
|8
|17 - 23
|9
|12.
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|17 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|14 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (1)
|Хака
|Лескано Хуан
|9 (3)
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|10
|КТП
|Gabriel Sandberg
|10
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9
|Лахти
|Кабаши Ариан
|9