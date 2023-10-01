Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
1:1
Конец матча
0'
0:1
19' ГолDiego Rojas
25' Желтая карточкаDiego Rojas
29' Желтая карточкаКоллинс Шичендже
1:1
79' ГолТуоминен Яссе
83' Желтая карточкаТуоминен Яссе
88' Желтая карточкаХямяляйнен Танели
90'+5
Ход матча
19'
0:1
25'
29'
79'
1:1
83'
15
Сиссе
Ибраим
14
Terry
Yegbe
10
Diego
Rojas
23
Nooa
Laine
11
Мурило
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Tete Yengi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Terry YegbeЗащитник
- Полузащитник
-
10 Diego RojasПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Nooa LaineПолузащитник
-
11 МурилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
-
-
-
-
27 Ebuka Samson
-
31 Denis Cukici
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
История личных встреч
КуПС
СЯК Сейнайоки
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
34 матча
35.3%
32.4%
32.3%
12 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.6%
50%
29.4%
7 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
44.1%
20.6%
12 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.44
0.94
Среднее время на гол
62
95
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
1.39
0.69
Среднее время на гол
64
130
Всего голов
48
28
Голов в среднем за матч
1.41
0.82
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
63
109
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|6
|0.24
|Ветели Йоона
|5
|0.2
|Хейнонен Артту
|5 (2)
|0.2
|Саволайнен Саку
|4
|0.16
|Туоминен Яссе
|3
|0.12
|Видьеског Аксель
|3 (2)
|0.12
|Сааринен Сет
|2
|0.08
|Биспо Габриэл
|2
|0.08
|Попович Антон
|1
|0.04
|Антви Клинтон
|1
|0.04
|Джервис Джейк
|1
|0.04
|Жуниор Элитон
|1
|0.04
|Лампинен Пири
|1
|0.04
|Tete Yengi
|1
|0.04
|Оксанен Яакко
|0
|0
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|0.44
|Стренг Джеремайя
|6
|0.24
|Данвуди Джейк
|4
|0.16
|Diego Rojas
|3
|0.12
|Kingsley Ofori
|3
|0.12
|Ebuka Samson
|2
|0.08
|Otto Kemppainen
|1
|0.04
|Valentin Gasc
|1
|0.04
|Nooa Laine
|1
|0.04
|Мурило
|0
|0
|Ханнола Пюрю
|0
|0
|Тикканен Вилле
|0
|0
|Terry Yegbe
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коллинс Шичендже
|10
|0
|Биспо Габриэл
|6
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Туоминен Яссе
|3
|0
|Ветели Йоона
|3
|0
|Антви Клинтон
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Ниссилья Урхо
|2
|0
|Жуниор Элитон
|2
|0
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Лампинен Пири
|2
|0
|Хямяляйнен Танели
|2
|0
|Тойвомяки Ханри
|1
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Tete Yengi
|1
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данвуди Джейк
|7
|0
|Tuomas Kaukua
|7
|0
|Valentin Gasc
|5
|0
|Jaime Moreno II
|3
|1
|Тикканен Вилле
|4
|0
|Terry Yegbe
|4
|0
|Diego Rojas
|2
|1
|Kingsley Ofori
|3
|0
|Градецки Матей
|2
|0
|Ovie Ejeheri
|2
|0
|Ханнола Пюрю
|1
|0
|Nooa Laine
|1
|0
|Стренг Джеремайя
|1
|0
|Мурило
|1
|0
|Joaquin Gomez
|1
|0
|Ebuka Samson
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
СЯК Сейнайоки
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
5
КуПС
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
СЯК Сейнайоки
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
1
14
Упущенные победы
21
11
КуПС
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)
СЯК Сейнайоки
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
10
5
Волевые победы
2
15
Упущенные победы
23
16
Голы по времени матча
Забито
16
14
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
3
19%
1
7%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
5
31%
1
7%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
5
45%
76-90
Забито
21
18
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
3
14%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
8
38%
4
22%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
3
14%
6
33%
76-90
Пропущено
8
20
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
2
25%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
13%
4
20%
31-45
2
25%
8
40%
46-60
2
25%
1
5%
61-75
1
13%
5
25%
76-90
Забито
37
32
17 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
6
16%
3
9%
1-15
6
16%
4
13%
16-30
5
14%
5
16%
31-45
10
27%
6
19%
46-60
2
5%
7
22%
61-75
8
22%
7
22%
76-90
Пропущено
17
31
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 16
3
18%
1
3%
1-15
2
12%
3
10%
16-30
3
18%
5
16%
31-45
2
12%
11
35%
46-60
5
29%
29%
1
3%
61-75
2
12%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2
КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2
КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0
Результаты матчей
КуПС
СЯК Сейнайоки
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
5 раз 20%
0:2
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
2
9 раз 36%
1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
КуПС
СЯК Сейнайоки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
58
67
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
75
57
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
205
1213
1114
421
223
124
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|17 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|14 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (1)
|Хака
|Лескано Хуан
|9 (3)
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|10
|КТП
|Gabriel Sandberg
|10
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9
|Лахти
|Кабаши Ариан
|9