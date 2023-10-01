Тур: 10. Стадион: Stadion Florian Krygier. Главный судья: Якубик Кржыштоф
5:0
Конец матча
0'
1:0
17' ГолУльвестад Фредрик
29' Желтая карточкаУльвестад Фредрик
2:0
33' ГолГоргон Александр
3:0
39' ГолБичахчян Ваан
4:0
47' ГолГросицки Камил
49' Желтая карточкаКожокару Валентин
66' Желтая карточкаГросицки Камил
5:0
90' ГолФорнальчик Мариуш
90'+4
Ход матча
17'
33'
39'
47'
4:0
66'
90'
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
23
Блажич
Миха
15
Гургул
Михал
17
Шимчак
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Блажич МихаЗащитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Вилак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Собех АртурНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Погонь Щецин
Лех
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
32 матча
25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.9%
37.5%
40.6%
7 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
79
90
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.47
1.2
Среднее время на гол
61
75
Всего голов
42
35
Голов в среднем за матч
1.31
1.09
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
68
82
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Горгон Александр
|4
|0.4
|Кулурис Эфтимос
|4
|0.4
|Бичахчян Ваан
|3
|0.3
|Гросицки Камил
|3 (1)
|0.3
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.1
|Захович Лука
|1
|0.1
|Лонкар Даниель
|1
|0.1
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.1
|Форнальчик Мариуш
|1
|0.1
|Вальквист Линус
|0
|0
|Кужава Рафал
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Пшиборек Адриан
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мархвиньски Филип
|5
|0.56
|Вельде Кристоффер
|3 (1)
|0.33
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.11
|Исхак Микаэль
|1
|0.11
|Блажич Миха
|1
|0.11
|Червински Алан
|1
|0.11
|Дагерстол Филип
|1
|0.11
|Шимчак Филип
|1
|0.11
|Гургул Михал
|1
|0.11
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Хотич Дино
|0
|0
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гросицки Камил
|3
|0
|Бичахчян Ваан
|3
|0
|Горгон Александр
|2
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Гамбоа Жоау
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Ульвестад Фредрик
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Кужава Рафал
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлстрём Йеспер
|4
|0
|Муравски Радослав
|2
|1
|Вельде Кристоффер
|2
|0
|Шимчак Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Дуглас Барри
|1
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Лех
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
2
Погонь Щецин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лех
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
9
Погонь Щецин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Лех
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
13
6
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
3
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
2
33%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
2
20%
5
50%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
3
30%
2
20%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
1
5%
1
7%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
4
21%
3
20%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
3
16%
4
27%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
2
15%
6
46%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
6
46%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0
Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1
Лех
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Лех 0:2 Лех - Гурник Забже 1:1
Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1
Результаты матчей
Погонь Щецин
Лех
Точный счет
0:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
31
33
13
15
13
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
13
23
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
81
55
54
46
18
28
18
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|2.
|0:1
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|3.
|9
|6
|1
|2
|20 - 11
|19
|4.
|1:0
|9
|6
|1
|2
|18 - 12
|19
|5.
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|6.
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|7.
|10
|5
|0
|5
|19 - 13
|15
|8.
|9
|3
|4
|2
|9 - 11
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|10
|2
|6
|2
|9 - 9
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|12.
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|13.
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|15.
|10
|2
|3
|5
|10 - 12
|9
|16.
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|17.
|10
|2
|1
|7
|6 - 16
|7
|18.
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|0:1
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|3.
|1:0
|5
|5
|0
|0
|14 - 5
|15
|4.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|9.
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|12.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|3.
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|5.
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|6.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|8.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|11.
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|5
|Пяст
|Дзичек Патрик
|5
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|5