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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Якубик Кржыштоф
Погонь Щецин
5:0
Конец матча
Лех
0'
1:0
17' Гол
Ульвестад Фредрик
29' Желтая карточка
Ульвестад Фредрик
2:0
33' Гол
Горгон Александр
3:0
39' Гол
Бичахчян Ваан
4:0
47' Гол
Гросицки Камил
49' Желтая карточка
Кожокару Валентин
66' Желтая карточка
Гросицки Камил
5:0
90' Гол
Форнальчик Мариуш
90'+4
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
8
Ульвестад
Фредрик
7
Кужава
Рафал
22
Бичахчян
Ваан
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
41
Мрожек
Бартош
16
Милич
Антонио
23
Блажич
Миха
15
Гургул
Михал
44
Червински
Алан
2
Перейра
Жоэл
III
7
Соуза
Афонсу
22
Муравски
Радослав
17
Шимчак
Филип
11
Вельде
Кристоффер
10
Мархвиньски
Филип
Погонь Щецин
4-2-3-1
Лех
3-4-2-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Лех

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

32 матча

25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.9%
37.5%
40.6%
7 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

Э
2:2
Э
2:2
ТМК
0:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:4
ЭГА
0:0
Э
4:0
Э
1:1
ЭГА
1:1
Э
3:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:0
К
3:0
ЭГА
2:0
К
0:1
К
3:0
Э
0:3
Э
3:1
ЭГА
1:0
Э
0:2
Э
1:2
ЭГА
1:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
5:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:1

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.13
1

Среднее время на гол

79
90

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.47
1.2

Среднее время на гол

61
75

Всего голов

42
35

Голов в среднем за матч

1.31
1.09

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

68
82

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горгон Александр 4 0.4
Кулурис Эфтимос 4 0.4
Бичахчян Ваан 3 0.3
Гросицки Камил 3 (1) 0.3
Ульвестад Фредрик 1 0.1
Захович Лука 1 0.1
Лонкар Даниель 1 0.1
Смолиньски Кацпер 1 0.1
Форнальчик Мариуш 1 0.1
Вальквист Линус 0 0
Кужава Рафал 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Пшиборек Адриан 0 0
Корчаковски Олаф 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мархвиньски Филип 5 0.56
Вельде Кристоффер 3 (1) 0.33
Ба-Луа Адриэль 1 0.11
Исхак Микаэль 1 0.11
Блажич Миха 1 0.11
Червински Алан 1 0.11
Дагерстол Филип 1 0.11
Шимчак Филип 1 0.11
Гургул Михал 1 0.11
Перейра Жоэл III 0 0
Хотич Дино 0 0
Карлстрём Йеспер 0 0
Соуза Афонсу 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гросицки Камил 3 0
Бичахчян Ваан 3 0
Горгон Александр 2 0
Захович Лука 2 0
Гамбоа Жоау 2 0
Малец Мариуш 2 0
Ульвестад Фредрик 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Вальквист Линус 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Кужава Рафал 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Пшиборек Адриан 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлстрём Йеспер 4 0
Муравски Радослав 2 1
Вельде Кристоффер 2 0
Шимчак Филип 2 0
Собех Артур 1 0
Дуглас Барри 1 0
Исхак Микаэль 1 0
Беднарек Филип 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Червински Алан 1 0
Милич Антонио 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Соуза Афонсу 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Лех
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
2
Погонь Щецин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лех
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
9
Погонь Щецин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Лех
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
3
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
2
33%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
2
20%
5
50%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
3
30%
2
20%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
1
5%
1
7%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
4
21%
3
20%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
3
16%
4
27%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
2
15%
6
46%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
6
46%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0
Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1
Лех
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Лех 0:2 Лех - Гурник Забже 1:1
Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1

Результаты матчей

Погонь Щецин
Лех

Точный счет

0:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
3
1
3
3
2.5
1
3
1
5
3.5
1
3
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
2
3
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
1
5
5
1.5
5
4
4
6
2.5
1
8
2
8
3.5
1
8
2
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 1 2 17 - 9 22
2.
Легия
 0:1 9 6 2 1 18 - 8 20
3.
Ракув
 9 6 1 2 20 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 1:0 9 6 1 2 18 - 12 19
5.
Лех
 9 5 2 2 15 - 13 17
6.
Заглембе Любин
 9 5 1 3 11 - 11 16
7.
Погонь Щецин
 10 5 0 5 19 - 13 15
8.
Краковия
 9 3 4 2 9 - 11 13
9.
Сталь Мелец
 10 3 3 4 15 - 14 12
10.
Пяст
 10 2 6 2 9 - 9 12
11.
Видзев Лодзь
 10 3 2 5 13 - 16 11
12.
Радомяк Радом
 10 3 2 5 11 - 15 11
13.
Корона Кельце
 9 2 3 4 9 - 11 9
14.
Гурник Забже
 9 2 3 4 6 - 12 9
15.
Варта Познань
 10 2 3 5 10 - 12 9
16.
Пуща Неполомице
 10 2 3 5 11 - 18 9
17.
ЛКС Лодзь
 10 2 1 7 6 - 16 7
18.
Рух Хожув
 10 1 4 5 11 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
2.
Легия
 0:1 5 5 0 0 12 - 2 15
3.
Ягеллония Белосток
 1:0 5 5 0 0 14 - 5 15
4.
Заглембе Любин
 5 4 1 0 6 - 2 13
5.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
6.
Лех
 4 3 1 0 9 - 3 10
7.
Шленск Вроцлав
 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Видзев Лодзь
 4 3 0 1 6 - 4 9
9.
Погонь Щецин
 6 3 0 3 13 - 10 9
10.
Пяст
 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Пуща Неполомице
 5 2 2 1 7 - 7 8
12.
ЛКС Лодзь
 5 2 1 2 5 - 7 7
13.
Корона Кельце
 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Радомяк Радом
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
16.
Краковия
 4 1 2 1 4 - 7 5
17.
Варта Познань
 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Рух Хожув
 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Краковия
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Лех
 5 2 1 2 6 - 10 7
4.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 6 - 3 6
5.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
6.
Легия
 0:1 4 1 2 1 6 - 6 5
7.
Варта Познань
 4 1 1 2 6 - 6 4
8.
Ягеллония Белосток
 1:0 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Корона Кельце
 5 1 1 3 5 - 8 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 4 - 9 4
11.
Пяст
 5 0 4 1 2 - 3 4
12.
Ракув
 3 1 0 2 7 - 9 3
13.
Заглембе Любин
 4 1 0 3 5 - 9 3
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Пуща Неполомице
 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Лех Мархвиньски Филип 5 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 2 3
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Пуща Неполомице Jacub Serafin 5
Пяст Дзичек Патрик 5
Сталь Мелец Эхманн Марко 5
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    • 46'
      Червински Алан уходит с поля. Ба-Луа Адриэль выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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