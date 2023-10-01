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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Ягеллония Белосток
1:0
Первый тайм: 27'
Легия
0'
1:0
13' Гол
Наранхо Хосе

Ход матча

13'
Наранхо Хосе
(Имас Хесус)
1:0
Лучшие коэффициенты
Ягеллония Белосток
Ничья
Легия
2.90
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3.80
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2.85
Все Коэффициенты
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
32
Матысик
Милош
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
7
Dominik
Marczuk
11
Имас
Хесус
28
Наранхо
Хосе
10
Пюлюлю
Афимико
1
Тобиаш
Кацпер
4
Бурч
Марко
3
Капюади
Стив
12
Панков
Радован
32
Баку
Макана
21
Челхака
Юрген
22
Элитим
Хуэрхен
33
Кун
Патрик
28
Гуаль
Марк
7
Пекхарт
Томаш
20
Мучи
Эрнест
Ягеллония Белосток
4-2-3-1
Легия
3-4-3

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Легия

19 матчей

42.1%
57.9%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

38 матчей

21.1%
36.8%
42.1%
8 побед 14 ничьих 16 побед

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
8 побед 16 ничьих 14 побед

Второй тайм

21.1%
42.1%
36.8%
8 побед 16 ничьих 14 побед

История матчей

Э
5:1
Э
2:5
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:2
ЭГА
0:0
Э
4:0
Э
0:0
ЭГА
1:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
1:0
ЭГА
0:0
Э
1:4
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:1
EFR
1:0
Э
1:3
Э
0:3
Э
2:3
Э
0:3
Э
1:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:0
OE
2:1
КЛ
2:1
К
0:0
КЛ
1:1
OE
1:2
OE
0:0

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

0.86
0.82

Среднее время на гол

105
109

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Среднее время на гол

52
70

Всего голов

47
41

Голов в среднем за матч

1.24
1.08

Тотал матчей

2.5
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

72
83

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пюлюлю Афимико 5 (2) 0.56
Наранхо Хосе 3 0.33
Вдовик Бартломей 3 (1) 0.33
Имас Хесус 2 0.22
Нене III 2 0.22
Dominik Marczuk 1 0.11
Wojciech Laski 1 0.11
Левицки Якуб 1 0.11
Кубицки Ярослав 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 6 0.67
Мучи Эрнест 3 0.33
Жозуэ Филипе 3 (1) 0.33
Вшолек Павел 1 0.11
Гуаль Марк 1 0.11
Элитим Хуэрхен 1 0.11
Баку Макана 1 0.11
Капюади Стив 1 0.11
Стржалек Игорь 1 0.11
Кун Патрик 0 0
Росолек Мацей 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купиш Томаш 3 0
Романчук Тарас 2 0
Имас Хесус 2 0
Нене III 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Матысик Милош 2 0
Wojciech Laski 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Дигес Адриан 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 3 2
Жозуэ Филипе 3 1
Рибейру Юри 2 0
Челхака Юрген 2 0
Слиш Бартош 1 0
Элитим Хуэрхен 1 0
Росолек Мацей 1 0
Капюади Стив 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Легия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

0
2
Ягеллония Белосток
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
12
Ягеллония Белосток
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Легия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

3
14

Голы по времени матча

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
4
31%
2
33%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
2
50%
2
17%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

17
18
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
6%
2
11%
1-15
2
12%
3
17%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
18%
5
28%
61-75
6
35%
4
22%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1
Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония Белосток 2:4 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1
Легия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1
Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Легия

Точный счет

4:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
3
2
2
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
5
3
3
5
2.5
4
4
2
6
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 1 2 17 - 9 22
2.
Легия
 0:1 9 6 2 1 18 - 8 20
3.
Ракув
 9 6 1 2 20 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 1:0 9 6 1 2 18 - 12 19
5.
Лех
 9 5 2 2 15 - 13 17
6.
Заглембе Любин
 9 5 1 3 11 - 11 16
7.
Погонь Щецин
 10 5 0 5 19 - 13 15
8.
Краковия
 9 3 4 2 9 - 11 13
9.
Сталь Мелец
 10 3 3 4 15 - 14 12
10.
Пяст
 10 2 6 2 9 - 9 12
11.
Видзев Лодзь
 10 3 2 5 13 - 16 11
12.
Радомяк Радом
 10 3 2 5 11 - 15 11
13.
Корона Кельце
 9 2 3 4 9 - 11 9
14.
Гурник Забже
 9 2 3 4 6 - 12 9
15.
Варта Познань
 10 2 3 5 10 - 12 9
16.
Пуща Неполомице
 10 2 3 5 11 - 18 9
17.
ЛКС Лодзь
 10 2 1 7 6 - 16 7
18.
Рух Хожув
 10 1 4 5 11 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
2.
Легия
 0:1 5 5 0 0 12 - 2 15
3.
Ягеллония Белосток
 1:0 5 5 0 0 14 - 5 15
4.
Заглембе Любин
 5 4 1 0 6 - 2 13
5.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
6.
Лех
 4 3 1 0 9 - 3 10
7.
Шленск Вроцлав
 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Видзев Лодзь
 4 3 0 1 6 - 4 9
9.
Погонь Щецин
 6 3 0 3 13 - 10 9
10.
Пяст
 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Пуща Неполомице
 5 2 2 1 7 - 7 8
12.
ЛКС Лодзь
 5 2 1 2 5 - 7 7
13.
Корона Кельце
 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Радомяк Радом
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Гурник Забже
 4 1 2 1 2 - 3 5
16.
Краковия
 4 1 2 1 4 - 7 5
17.
Варта Познань
 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Рух Хожув
 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Краковия
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Лех
 5 2 1 2 6 - 10 7
4.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 6 - 3 6
5.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
6.
Легия
 0:1 4 1 2 1 6 - 6 5
7.
Варта Познань
 4 1 1 2 6 - 6 4
8.
Ягеллония Белосток
 1:0 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Корона Кельце
 5 1 1 3 5 - 8 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 4 - 9 4
11.
Пяст
 5 0 4 1 2 - 3 4
12.
Ракув
 3 1 0 2 7 - 9 3
13.
Заглембе Любин
 4 1 0 3 5 - 9 3
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Пуща Неполомице
 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
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Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Лех Мархвиньски Филип 5 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 2 3
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Пуща Неполомице Jacub Serafin 5
Пяст Дзичек Патрик 5
Сталь Мелец Эхманн Марко 5
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  • Первый тайм
  • 13'
    Имас Хесус сделал результативную передачу.
  • 13'
    Г О О О О Л - Наранхо Хосе бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Ягеллония Белосток.
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Ягеллония Белосток
Ничья
Легия
2.90
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3.80
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2.85
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Ягеллония Белосток
Легия
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