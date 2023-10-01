Тур: 10. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Марциняк Шимон
1:0
Первый тайм: 27'
Ход матча
13'
1:0
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
28
Наранхо
Хосе
32
Баку
Макана
33
Кун
Патрик
28
Гуаль
Марк
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Баку МаканаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
-
17 Диаш ЖильНападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Легия
19 матчей
42.1%
57.9%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
38 матчей
21.1%
36.8%
42.1%
8 побед 14 ничьих 16 побед
Первый тайм
21.1%
42.1%
36.8%
8 побед 16 ничьих 14 побед
Второй тайм
21.1%
42.1%
36.8%
8 побед 16 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
0.86
0.82
Среднее время на гол
105
109
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Среднее время на гол
52
70
Всего голов
47
41
Голов в среднем за матч
1.24
1.08
Тотал матчей
2.5
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
72
83
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пюлюлю Афимико
|5 (2)
|0.56
|Наранхо Хосе
|3
|0.33
|Вдовик Бартломей
|3 (1)
|0.33
|Имас Хесус
|2
|0.22
|Нене III
|2
|0.22
|Dominik Marczuk
|1
|0.11
|Wojciech Laski
|1
|0.11
|Левицки Якуб
|1
|0.11
|Кубицки Ярослав
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|6
|0.67
|Мучи Эрнест
|3
|0.33
|Жозуэ Филипе
|3 (1)
|0.33
|Вшолек Павел
|1
|0.11
|Гуаль Марк
|1
|0.11
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.11
|Баку Макана
|1
|0.11
|Капюади Стив
|1
|0.11
|Стржалек Игорь
|1
|0.11
|Кун Патрик
|0
|0
|Росолек Мацей
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купиш Томаш
|3
|0
|Романчук Тарас
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Нене III
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Wojciech Laski
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Дигес Адриан
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|3
|2
|Жозуэ Филипе
|3
|1
|Рибейру Юри
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Элитим Хуэрхен
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Капюади Стив
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Легия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
0
2
Ягеллония Белосток
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
12
Ягеллония Белосток
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Легия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
3
14
Голы по времени матча
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
4
31%
2
33%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
2
50%
2
17%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
17
18
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
6%
2
11%
1-15
2
12%
3
17%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
18%
5
28%
61-75
6
35%
4
22%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1
Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония Белосток 2:4 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1
Легия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1
Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Легия
Точный счет
4:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
53
35
44
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|2.
|0:1
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|3.
|9
|6
|1
|2
|20 - 11
|19
|4.
|1:0
|9
|6
|1
|2
|18 - 12
|19
|5.
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|6.
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|7.
|10
|5
|0
|5
|19 - 13
|15
|8.
|9
|3
|4
|2
|9 - 11
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|10
|2
|6
|2
|9 - 9
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|12.
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|13.
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|15.
|10
|2
|3
|5
|10 - 12
|9
|16.
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|17.
|10
|2
|1
|7
|6 - 16
|7
|18.
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|0:1
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|3.
|1:0
|5
|5
|0
|0
|14 - 5
|15
|4.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|9.
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|12.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|3.
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|5.
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|6.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|8.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|11.
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|5
|Пяст
|Дзичек Патрик
|5
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|5