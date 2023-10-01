Тур: 10. Стадион: Городской стадион Белостока. Зрители: 17892 Главный судья: Марциняк Шимон
2:0
Конец матча
0'
1:0
13' ГолНаранхо Хосе
2:0
29' ГолИмас Хесус
50' Желтая карточкаБурч Марко
62' Желтая карточкаАломерович Златан
87' Вторая желтая карточкаБурч Марко
89' Желтая карточкаWojciech Laski
90'+5
Ход матча
13'
1:0
29'
2:0
50'
62'
87'
89'
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
28
Наранхо
Хосе
32
Баку
Макана
33
Кун
Патрик
28
Гуаль
Марк
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Баку МаканаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
-
17 Диаш ЖильНападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Легия
19 матчей
42.1%
57.9%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
38 матчей
21.1%
36.8%
42.1%
8 побед 14 ничьих 16 побед
Первый тайм
21.1%
42.1%
36.8%
8 побед 16 ничьих 14 побед
Второй тайм
21.1%
42.1%
36.8%
8 побед 16 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
0.86
0.82
Среднее время на гол
105
109
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Среднее время на гол
52
70
Всего голов
47
41
Голов в среднем за матч
1.24
1.08
Тотал матчей
2.5
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
72
83
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пюлюлю Афимико
|5 (2)
|0.56
|Имас Хесус
|3
|0.33
|Наранхо Хосе
|3
|0.33
|Вдовик Бартломей
|3 (1)
|0.33
|Нене III
|2
|0.22
|Dominik Marczuk
|1
|0.11
|Wojciech Laski
|1
|0.11
|Левицки Якуб
|1
|0.11
|Кубицки Ярослав
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|6
|0.67
|Мучи Эрнест
|3
|0.33
|Жозуэ Филипе
|3 (1)
|0.33
|Вшолек Павел
|1
|0.11
|Гуаль Марк
|1
|0.11
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.11
|Баку Макана
|1
|0.11
|Капюади Стив
|1
|0.11
|Стржалек Игорь
|1
|0.11
|Кун Патрик
|0
|0
|Росолек Мацей
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купиш Томаш
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Романчук Тарас
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Нене III
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Дигес Адриан
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|3
|2
|Жозуэ Филипе
|3
|1
|Бурч Марко
|1
|1
|Рибейру Юри
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Элитим Хуэрхен
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Капюади Стив
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Легия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
0
2
Ягеллония Белосток
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
12
Ягеллония Белосток
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Легия
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
3
14
Голы по времени матча
Забито
15
6
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
4
27%
2
33%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
2
50%
2
17%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
19
18
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
11%
2
11%
1-15
3
16%
3
17%
16-30
4
21%
3
17%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
3
16%
5
28%
61-75
6
32%
4
22%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
17%
2
22%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1
Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония Белосток 2:4 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1
Легия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1
Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Легия
Точный счет
4:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
4
2 раза 40%
3
1 раз 20%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
4:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
63
54
36
45
27
18
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|5
|Пяст
|Дзичек Патрик
|5
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|5