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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Wojciech Myc
Гурник Забже
0:2
Конец матча
Заглембе Любин
0'
0:1
36' Гол
Булеца Сергей
61' Желтая карточка
Mateusz Grzybek
90' Желтая карточка
Триантафиллопулос Константинос
0:2
90' Гол
Вдовяк Матеуш
90'+8
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
13
Триантафиллопулос
Константинос
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
6
Расак
Дамиан
8
Пачеко
Даниэль
18
Daisuke
Yokota
10
Подольски
Лукас
17
Kamil
Lukoszek
9
Мусёлик
Себастьян
87
Диудис
Сократис
13
Mateusz
Grzybek
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
3
Киркесков
Миккель
8
Дабровски
Дамьян
6
Маковский
Томаш
7
Ходына
Кацпер
16
Булеца
Сергей
21
Пьенько
Томаш
18
Муньос
Хуан
Гурник Забже
4-2-3-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Гурник Забже
Заглембе Любин

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

27 матчей

44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:2
Э
2:3
ТМК
3:0
Э
2:4
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:0
ЭГБ
0:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:4
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
4:1
Э
5:1
Э
1:2
OE
0:1
OE
1:1

Голы

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.69
1.5

Среднее время на гол

53
60

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.15

Среднее время на гол

54
78

Всего голов

45
36

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусёлик Себастьян 2 0.2
Подольски Лукас 1 0.1
Яницки Рафал 1 0.1
Капралик Адриан 1 0.1
Daisuke Yokota 1 (1) 0.1
Дадок Роберт 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ходына Кацпер 2 (1) 0.2
Вдовяк Матеуш 2 0.2
Курминовски Давид 2 0.2
Маковский Томаш 2 0.2
Булеца Сергей 1 0.1
Бохар Дамьян 1 0.1
Копац Бартош 1 0.1
Муньос Хуан 1 0.1
Bartlomiej Kludka 1 0.1
Mateusz Grzybek 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Щесняк Криспин 2 1
Дадок Роберт 3 0
Daisuke Yokota 3 0
Подольски Лукас 2 0
Янжа Эрик 2 0
Секулич Борис 2 0
Триантафиллопулос Константинос 2 0
Kamil Lukoszek 0 1
Яницки Рафал 1 0
Ольковски Павел 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 3 1
Bartlomiej Kludka 3 1
Mateusz Grzybek 2 1
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Копац Бартош 2 0
Ходына Кацпер 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Бурич Ясмин 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Заглембе Любин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Гурник Забже
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Заглембе Любин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
7
Гурник Забже
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Заглембе Любин
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
100%
76-90

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
1
17%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
17%
5
36%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
14%
2
20%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
4
29%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ГКС Катовице - Гурник Забже 0:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Лех - Гурник Забже 1:1
Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Конкордия Кнуров - Гурник Забже 0:7 Медзь Легница - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3
Заглембе Любин
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6
Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Краковия - Заглембе Любин 0:1

Результаты матчей

Гурник Забже
Заглембе Любин

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
4 раза 40%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 1 2 17 - 9 22
2.
Легия
 9 6 2 1 18 - 9 20
3.
Ракув
 9 6 1 2 20 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 6 1 2 19 - 12 19
5.
Заглембе Любин
 10 6 1 3 13 - 11 19
6.
Лех
 9 5 2 2 15 - 13 17
7.
Погонь Щецин
 10 5 0 5 19 - 13 15
8.
Краковия
 9 3 4 2 9 - 11 13
9.
Сталь Мелец
 10 3 3 4 15 - 14 12
10.
Пяст
 10 2 6 2 9 - 9 12
11.
Видзев Лодзь
 10 3 2 5 13 - 16 11
12.
Радомяк Радом
 10 3 2 5 11 - 15 11
13.
Корона Кельце
 9 2 3 4 9 - 11 9
14.
Варта Познань
 10 2 3 5 10 - 12 9
15.
Пуща Неполомице
 10 2 3 5 11 - 18 9
16.
Гурник Забже
 10 2 3 5 6 - 14 9
17.
ЛКС Лодзь
 10 2 1 7 6 - 16 7
18.
Рух Хожув
 10 1 4 5 11 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
2.
Ягеллония Белосток
 5 5 0 0 15 - 5 15
3.
Легия
 5 5 0 0 12 - 2 15
4.
Заглембе Любин
 5 4 1 0 6 - 2 13
5.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
6.
Лех
 4 3 1 0 9 - 3 10
7.
Шленск Вроцлав
 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Видзев Лодзь
 4 3 0 1 6 - 4 9
9.
Погонь Щецин
 6 3 0 3 13 - 10 9
10.
Пяст
 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Пуща Неполомице
 5 2 2 1 7 - 7 8
12.
ЛКС Лодзь
 5 2 1 2 5 - 7 7
13.
Корона Кельце
 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Радомяк Радом
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Краковия
 4 1 2 1 4 - 7 5
16.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
17.
Варта Познань
 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Рух Хожув
 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Краковия
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Лех
 5 2 1 2 6 - 10 7
4.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 6 - 3 6
5.
Заглембе Любин
 5 2 0 3 7 - 9 6
6.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
7.
Легия
 4 1 2 1 6 - 7 5
8.
Варта Познань
 4 1 1 2 6 - 6 4
9.
Ягеллония Белосток
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Корона Кельце
 5 1 1 3 5 - 8 4
11.
Гурник Забже
 5 1 1 3 4 - 9 4
12.
Пяст
 5 0 4 1 2 - 3 4
13.
Ракув
 3 1 0 2 7 - 9 3
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Пуща Неполомице
 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
ЛКС Лодзь
 5 0 0 5 1 - 9 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Лех Мархвиньски Филип 5 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 2 3
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Пуща Неполомице Jacub Serafin 5
Пяст Дзичек Патрик 5
Сталь Мелец Эхманн Марко 5
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      Г О О О О Л - Лавничак Алекс бьет в цель!
    • 36'
      Ходына Кацпер сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Булеца Сергей бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин онлайн

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