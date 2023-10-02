Тур: 10. Стадион: Эрнест Поль. Главный судья: Wojciech Myc
0:2
Конец матча
0'
0:1
36' ГолБулеца Сергей
61' Желтая карточкаMateusz Grzybek
90' Желтая карточкаТриантафиллопулос Константинос
0:2
90' ГолВдовяк Матеуш
90'+8
Ход матча
36'
0:1
61'
90'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
96 Дадок РобертЗащитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Marek Mroz
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Гурник Забже
Заглембе Любин
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
27 матчей
44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.69
1.5
Среднее время на гол
53
60
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.64
1.15
Среднее время на гол
54
78
Всего голов
45
36
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.2
|Подольски Лукас
|1
|0.1
|Яницки Рафал
|1
|0.1
|Капралик Адриан
|1
|0.1
|Daisuke Yokota
|1 (1)
|0.1
|Дадок Роберт
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ходына Кацпер
|2 (1)
|0.2
|Вдовяк Матеуш
|2
|0.2
|Курминовски Давид
|2
|0.2
|Маковский Томаш
|2
|0.2
|Булеца Сергей
|1
|0.1
|Бохар Дамьян
|1
|0.1
|Копац Бартош
|1
|0.1
|Муньос Хуан
|1
|0.1
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.1
|Mateusz Grzybek
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Щесняк Криспин
|2
|1
|Дадок Роберт
|3
|0
|Daisuke Yokota
|3
|0
|Подольски Лукас
|2
|0
|Янжа Эрик
|2
|0
|Секулич Борис
|2
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|2
|0
|Kamil Lukoszek
|0
|1
|Яницки Рафал
|1
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|3
|1
|Bartlomiej Kludka
|3
|1
|Mateusz Grzybek
|2
|1
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Копац Бартош
|2
|0
|Ходына Кацпер
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Заглембе Любин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Гурник Забже
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Заглембе Любин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
7
Гурник Забже
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Заглембе Любин
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
100%
76-90
Забито
6
14
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
1
17%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
17%
5
36%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
14%
2
20%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
4
29%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ГКС Катовице - Гурник Забже 0:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Лех - Гурник Забже 1:1
Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Конкордия Кнуров - Гурник Забже 0:7 Медзь Легница - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3
Заглембе Любин
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6
Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Краковия - Заглембе Любин 0:1
Результаты матчей
Гурник Забже
Заглембе Любин
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
4 раза 40%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|5
|Пяст
|Дзичек Патрик
|5
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|5