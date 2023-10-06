Тур: 1. Стадион: Таммела.
0'
23
Noel
Hasa
19
Oiva
Jukkola
27
Mery
Traore
35
Уорд
Каллум
5
Аффи
Янн
30
Паллас
Ноа
10
Lucas
Morais
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Noel HasaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Oiva JukkolaНападающий
-
27 Mery TraoreНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joni Lehtonen
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
-
5 Аффи ЯннЗащитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Lucas MoraisНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Rony HuhtalaПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Rauno Ojanen
История личных встреч
Ильвес
Оулу
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
128.6%
14.3%
9 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
15 матчей
46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1.43
1.88
Среднее время на гол
63
48
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.63
1.14
Среднее время на гол
55
78
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.53
1.53
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
58
58
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|6 (1)
|0.24
|Парфитт-Уильямс Джаир
|4
|0.16
|Пеннанен Петтери
|4 (3)
|0.16
|Oiva Jukkola
|2
|0.08
|Sabit James
|2
|0.08
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0.08
|Ларссон Адам
|2
|0.08
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.04
|Миеттунен Тату
|1
|0.04
|Noel Hasa
|1
|0.04
|Seydine N'Diaye
|1
|0.04
|Mery Traore
|1
|0.04
|Мяенпя Аапо
|0
|0
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|12 (1)
|0.48
|Йокелайнен Никлас
|6 (2)
|0.24
|Карялайнен Расмус
|6 (1)
|0.24
|Лииматта Отсо
|4
|0.16
|Lucas Morais
|2
|0.08
|Yassin Daoussi
|1
|0.04
|Аффи Янн
|1
|0.04
|Riku Selander
|1
|0.04
|Magnus Breitenmoser
|1
|0.04
|Миеттинен Тони
|1
|0.04
|Daniel Barrow
|1
|0.04
|Onni Suutari
|1 (1)
|0.04
|Каллинен Йере
|0
|0
|Паллас Ноа
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|9
|0
|Аспегрен Фелипе
|6
|0
|Хаарала Сантери
|5
|0
|Миеттунен Тату
|4
|0
|Катц Калле
|4
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|4
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|1
|_Umar M.
|2
|1
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|3
|0
|Yussif Daouda Moussa
|3
|0
|Oiva Jukkola
|3
|0
|Sabit James
|3
|0
|Mohammed Umar
|1
|1
|Мяенпя Аапо
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0
|Emmanuel Patut
|1
|0
|Mery Traore
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|7
|1
|Cristian Valencia III
|7
|0
|Magnus Breitenmoser
|4
|1
|Lucas Morais
|5
|0
|Паллас Ноа
|5
|0
|Аффи Янн
|4
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Балисо Янга
|3
|0
|Тайнио Максимус
|3
|0
|Yassin Daoussi
|3
|0
|Каллинен Йере
|3
|0
|Йокелайнен Никлас
|2
|0
|Уорд Каллум
|2
|0
|Alexander Forsstroem
|2
|0
|Rony Huhtala
|1
|0
|Ricardo Duarte
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Лииматта Отсо
|1
|0
|Onni Suutari
|1
|0
|Hamed Karamoko Drame
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Оулу
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
7
6
Ильвес
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Оулу
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
14
Упущенные победы
12
18
Ильвес
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Оулу
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
20% (5)
52% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
24% (6)
24% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
11
18
Упущенные победы
19
24
Голы по времени матча
Забито
12
18
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 2
16 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
1
6%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
2
17%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
3
25%
7
39%
76-90
Пропущено
16
19
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
2
13%
3
16%
1-15
2
13%
7
37%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
25%
2
11%
76-90
Забито
16
20
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
6%
4
20%
1-15
3
19%
5
25%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
5
31%
4
20%
76-90
Пропущено
13
22
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
15%
2
9%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
2
15%
4
18%
46-60
4
31%
7
32%
61-75
2
15%
3
14%
76-90
Забито
28
38
11 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
2
7%
4
11%
1-15
7
25%
6
16%
16-30
2
7%
5
13%
31-45
5
18%
5
13%
46-60
4
14%
7
18%
61-75
8
29%
11
29%
76-90
Пропущено
29
41
12 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 22
4
14%
5
12%
1-15
3
10%
10
24%
16-30
5
17%
4
10%
31-45
5
17%
8
20%
46-60
6
21%
9
22%
61-75
6
21%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2
Лахти - Ильвес 3:2 Хонка - Ильвес 2:0 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Ильвес - КуПС 0:3 Ильвес - Хака 1:2 Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0 Ильвес - Мариехамн 0:0 КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1
Оулу
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Оулу - КТП 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Интер Турку - Оулу 2:1
Оулу - ХИК 1:3 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Оулу - Лахти 1:1 Хонка - Оулу 4:1 Оулу - КТП 3:1 ВПС - Оулу 3:0 Мариехамн - Оулу 1:2 КТП - Оулу 1:2 Оулу - Хака 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 КуПС - Оулу 1:0 Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1
Результаты матчей
Ильвес
Оулу
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
0:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ильвес
Оулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
103
39
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
102
58
66
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
205
817
1213
223
520
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|8
|2
|47 - 21
|53
|2.
|25
|14
|5
|6
|36 - 18
|47
|3.
|25
|13
|4
|8
|36 - 24
|43
|4.
|25
|11
|6
|8
|33 - 30
|39
|5.
|25
|11
|5
|9
|25 - 24
|38
|6.
|0:0
|26
|11
|5
|10
|38 - 41
|38
|7.
|25
|10
|5
|10
|34 - 35
|35
|8.
|25
|7
|7
|11
|25 - 36
|28
|9.
|25
|6
|10
|9
|32 - 41
|28
|10.
|0:0
|26
|6
|10
|10
|27 - 30
|28
|11.
|25
|5
|5
|15
|21 - 40
|20
|12.
|25
|4
|6
|15
|26 - 40
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|26 - 7
|30
|2.
|13
|7
|1
|5
|16 - 9
|22
|3.
|13
|7
|1
|5
|19 - 19
|22
|4.
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|5.
|12
|6
|2
|4
|14 - 10
|20
|6.
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|7.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|20 - 22
|20
|8.
|13
|3
|10
|0
|22 - 17
|19
|9.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|10.
|0:0
|13
|3
|6
|4
|12 - 16
|15
|11.
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|12.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|4
|1
|20 - 9
|25
|2.
|12
|6
|5
|1
|21 - 14
|23
|3.
|13
|7
|1
|5
|18 - 13
|22
|4.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|18 - 19
|18
|5.
|13
|5
|3
|5
|11 - 14
|18
|6.
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|7.
|13
|4
|3
|6
|17 - 21
|15
|8.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|15 - 14
|13
|9.
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|10.
|12
|3
|0
|9
|10 - 24
|9
|11.
|13
|2
|3
|8
|17 - 23
|9
|12.
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|17 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|14 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (1)
|Хака
|Лескано Хуан
|9 (3)
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|10
|КТП
|Gabriel Sandberg
|10
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9
|Лахти
|Кабаши Ариан
|9