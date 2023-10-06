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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023
Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
0:0
Первый тайм: 10'
Оулу
0'
Лучшие коэффициенты
Ильвес
Ничья
Оулу
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12
Johannes
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25
Leo
Kylloenen
4
Mohammed
Umar
13
Seydine
N'Diaye
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
23
Noel
Hasa
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
42
Аспегрен
Фелипе
19
Oiva
Jukkola
27
Mery
Traore
9
Парфитт-Уильямс
Джаир
35
Уорд
Каллум
63
Alexander
Forsstroem
5
Аффи
Янн
15
Cristian
Valencia
III
30
Паллас
Ноа
6
Riku
Selander
29
Тайнио
Максимус
8
Каллинен
Йере
18
Daniel
Barrow
14
Йокелайнен
Никлас
10
Lucas
Morais
Ильвес
Оулу

История личных встреч

Ильвес
Оулу

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

128.6%
14.3%
9 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

15 матчей

46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:0
В
0:3
В
1:2
В
0:2
В
0:2
В
2:2
В
1:0
В
0:2
К
1:2
И
4:1
И
0:1
И
0:1
И
5:2
И
6:1
И
2:2

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.43
1.88

Среднее время на гол

63
48

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.63
1.14

Среднее время на гол

55
78

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.53
1.53

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

58
58

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 6 (1) 0.24
Парфитт-Уильямс Джаир 4 0.16
Пеннанен Петтери 4 (3) 0.16
Oiva Jukkola 2 0.08
Sabit James 2 0.08
Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0.08
Ларссон Адам 2 0.08
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.04
Миеттунен Тату 1 0.04
Noel Hasa 1 0.04
Seydine N'Diaye 1 0.04
Mery Traore 1 0.04
Мяенпя Аапо 0 0
Аспегрен Фелипе 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 12 (1) 0.48
Йокелайнен Никлас 6 (2) 0.24
Карялайнен Расмус 6 (1) 0.24
Лииматта Отсо 4 0.16
Lucas Morais 2 0.08
Yassin Daoussi 1 0.04
Аффи Янн 1 0.04
Riku Selander 1 0.04
Magnus Breitenmoser 1 0.04
Миеттинен Тони 1 0.04
Daniel Barrow 1 0.04
Onni Suutari 1 (1) 0.04
Каллинен Йере 0 0
Паллас Ноа 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 9 0
Аспегрен Фелипе 6 0
Хаарала Сантери 5 0
Миеттунен Тату 4 0
Катц Калле 4 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 4 0
Пеннанен Петтери 2 1
_Umar M. 2 1
Ала-Мюллюмяки Лаури 3 0
Yussif Daouda Moussa 3 0
Oiva Jukkola 3 0
Sabit James 3 0
Mohammed Umar 1 1
Мяенпя Аапо 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Ларссон Адам 1 0
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0
Emmanuel Patut 1 0
Mery Traore 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 7 1
Cristian Valencia III 7 0
Magnus Breitenmoser 4 1
Lucas Morais 5 0
Паллас Ноа 5 0
Аффи Янн 4 0
Riku Selander 3 0
Балисо Янга 3 0
Тайнио Максимус 3 0
Yassin Daoussi 3 0
Каллинен Йере 3 0
Йокелайнен Никлас 2 0
Уорд Каллум 2 0
Alexander Forsstroem 2 0
Rony Huhtala 1 0
Ricardo Duarte 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Лииматта Отсо 1 0
Onni Suutari 1 0
Hamed Karamoko Drame 1 0

Результаты матчей

Ильвес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Оулу
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
6
Ильвес
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Оулу
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
14

Упущенные победы

12
18
Ильвес
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Оулу
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
20% (5)
52% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
24% (6)
24% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

11
18

Упущенные победы

19
24

Голы по времени матча

Забито

12
18
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 2
16 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
1
6%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
2
17%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
3
25%
7
39%
76-90

Пропущено

16
19
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
2
13%
3
16%
1-15
2
13%
7
37%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
25%
2
11%
76-90

Забито

16
20
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
6%
4
20%
1-15
3
19%
5
25%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
5
31%
4
20%
76-90

Пропущено

13
22
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
15%
2
9%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
2
15%
4
18%
46-60
4
31%
7
32%
61-75
2
15%
3
14%
76-90

Забито

28
38
11 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
2
7%
4
11%
1-15
7
25%
6
16%
16-30
2
7%
5
13%
31-45
5
18%
5
13%
46-60
4
14%
7
18%
61-75
8
29%
11
29%
76-90

Пропущено

29
41
12 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 22
4
14%
5
12%
1-15
3
10%
10
24%
16-30
5
17%
4
10%
31-45
5
17%
8
20%
46-60
6
21%
9
22%
61-75
6
21%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2
Лахти - Ильвес 3:2 Хонка - Ильвес 2:0 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Ильвес - КуПС 0:3 Ильвес - Хака 1:2 Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0 Ильвес - Мариехамн 0:0 КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1
Оулу
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Оулу - КТП 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Интер Турку - Оулу 2:1
Оулу - ХИК 1:3 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Оулу - Лахти 1:1 Хонка - Оулу 4:1 Оулу - КТП 3:1 ВПС - Оулу 3:0 Мариехамн - Оулу 1:2 КТП - Оулу 1:2 Оулу - Хака 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 КуПС - Оулу 1:0 Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1

Результаты матчей

Ильвес
Оулу

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
0:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ильвес
Оулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
3
3
9
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
2
5
8
1.5
6
6
2
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
20
5
8
17
1.5
12
13
2
23
2.5
5
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 25 15 8 2 47 - 21 53
2.
КуПС
 25 14 5 6 36 - 18 47
3.
ВПС
 25 13 4 8 36 - 24 43
4.
СЯК Сейнайоки
 25 11 6 8 33 - 30 39
5.
Хонка
 25 11 5 9 25 - 24 38
6.
Оулу
 0:0 26 11 5 10 38 - 41 38
7.
Интер Турку
 25 10 5 10 34 - 35 35
8.
Лахти
 25 7 7 11 25 - 36 28
9.
Хака
 25 6 10 9 32 - 41 28
10.
Ильвес
 0:0 26 6 10 10 27 - 30 28
11.
КТП
 25 5 5 15 21 - 40 20
12.
Мариехамн
 25 4 6 15 26 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 13 9 3 1 26 - 7 30
2.
КуПС
 13 7 1 5 16 - 9 22
3.
СЯК Сейнайоки
 13 7 1 5 19 - 19 22
4.
ВПС
 12 6 3 3 18 - 11 21
5.
Хонка
 12 6 2 4 14 - 10 20
6.
Интер Турку
 12 6 2 4 17 - 14 20
7.
Оулу
 0:0 13 6 2 5 20 - 22 20
8.
Хака
 13 3 10 0 22 - 17 19
9.
Лахти
 13 5 2 6 16 - 19 17
10.
Ильвес
 0:0 13 3 6 4 12 - 16 15
11.
КТП
 12 3 3 6 11 - 19 12
12.
Мариехамн
 12 2 3 7 9 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 7 4 1 20 - 9 25
2.
ХИК
 12 6 5 1 21 - 14 23
3.
ВПС
 13 7 1 5 18 - 13 22
4.
Оулу
 0:0 13 5 3 5 18 - 19 18
5.
Хонка
 13 5 3 5 11 - 14 18
6.
СЯК Сейнайоки
 12 4 5 3 14 - 11 17
7.
Интер Турку
 13 4 3 6 17 - 21 15
8.
Ильвес
 0:0 13 3 4 6 15 - 14 13
9.
Лахти
 12 2 5 5 9 - 17 11
10.
Хака
 12 3 0 9 10 - 24 9
11.
Мариехамн
 13 2 3 8 17 - 23 9
12.
КТП
 13 2 2 9 10 - 21 8
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 17 (1)
ВПС Михаэль Петер 14 (2)
Оулу Коффей Эшли 12 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (1)
Хака Лескано Хуан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Коллинс Шичендже 10
КТП Gabriel Sandberg 10
Мариехамн De 1 8
Лахти Джалу Бубакар 9
Лахти Кабаши Ариан 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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