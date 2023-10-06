Тур: 1. Стадион: Таммела.
0'
15' Желтая карточкаSeydine N'Diaye
39' Желтая карточкаMery Traore
1:0
41' ГолMery Traore
48' Желтая карточкаМиеттунен Тату
50' Желтая карточкаCristian Valencia III
2:0
52' ГолLuis Pereira de Sousa Jorge1
55' Желтая карточкаКаллинен Йере
3:0
64' ГолМиеттунен Тату
3:1
80' ПенальтиЙокелайнен Никлас
84' Желтая карточкаПарфитт-Уильямс Джаир
3:2
85' ГолMagnus Breitenmoser
90'+4
Ход матча
15'
39'
41'
48'
52'
55'
64'
3:0
80'
85'
23
Noel
Hasa
19
Oiva
Jukkola
27
Mery
Traore
35
Уорд
Каллум
5
Аффи
Янн
30
Паллас
Ноа
10
Lucas
Morais
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Noel HasaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Oiva JukkolaНападающий
-
27 Mery TraoreНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joni Lehtonen
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
-
5 Аффи ЯннЗащитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Lucas MoraisНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Rony HuhtalaПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Rauno Ojanen
История личных встреч
Ильвес
Оулу
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
128.6%
14.3%
9 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
15 матчей
46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1.43
1.88
Среднее время на гол
63
48
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.63
1.14
Среднее время на гол
55
78
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.53
1.53
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
58
58
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|6 (1)
|0.23
|Парфитт-Уильямс Джаир
|4
|0.15
|Пеннанен Петтери
|4 (3)
|0.15
|Oiva Jukkola
|2
|0.08
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0.08
|Sabit James
|2
|0.08
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|2
|0.08
|Ларссон Адам
|2
|0.08
|Миеттунен Тату
|2
|0.08
|Mery Traore
|2
|0.08
|Noel Hasa
|1
|0.04
|Seydine N'Diaye
|1
|0.04
|Мяенпя Аапо
|0
|0
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|12 (1)
|0.46
|Йокелайнен Никлас
|7 (3)
|0.27
|Карялайнен Расмус
|6 (1)
|0.23
|Лииматта Отсо
|4
|0.15
|Lucas Morais
|2
|0.08
|Magnus Breitenmoser
|2
|0.08
|Yassin Daoussi
|1
|0.04
|Аффи Янн
|1
|0.04
|Riku Selander
|1
|0.04
|Миеттинен Тони
|1
|0.04
|Daniel Barrow
|1
|0.04
|Onni Suutari
|1 (1)
|0.04
|Каллинен Йере
|0
|0
|Паллас Ноа
|0
|0
|Rene Kaehkoenen
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|10
|0
|Аспегрен Фелипе
|6
|0
|Миеттунен Тату
|5
|0
|Хаарала Сантери
|5
|0
|Катц Калле
|4
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|4
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|1
|_Umar M.
|2
|1
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|3
|0
|Yussif Daouda Moussa
|3
|0
|Oiva Jukkola
|3
|0
|Sabit James
|3
|0
|Mohammed Umar
|1
|1
|Мяенпя Аапо
|2
|0
|Парфитт-Уильямс Джаир
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Mery Traore
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Emmanuel Patut
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|7
|1
|Cristian Valencia III
|8
|0
|Magnus Breitenmoser
|4
|1
|Lucas Morais
|5
|0
|Паллас Ноа
|5
|0
|Аффи Янн
|4
|0
|Каллинен Йере
|4
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Балисо Янга
|3
|0
|Тайнио Максимус
|3
|0
|Yassin Daoussi
|3
|0
|Йокелайнен Никлас
|2
|0
|Уорд Каллум
|2
|0
|Alexander Forsstroem
|2
|0
|Rony Huhtala
|1
|0
|Ricardo Duarte
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Лииматта Отсо
|1
|0
|Onni Suutari
|1
|0
|Hamed Karamoko Drame
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Оулу
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
7
8
Ильвес
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Оулу
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
14
Упущенные победы
12
18
Ильвес
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Оулу
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
19% (5)
54% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
13
18
Упущенные победы
19
26
Голы по времени матча
Забито
15
20
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 2
16 Не забивали 15
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
3
20%
2
10%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
1
7%
5
25%
61-75
3
20%
9
45%
76-90
Пропущено
18
22
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
2
11%
3
14%
1-15
2
11%
7
32%
16-30
3
17%
2
9%
31-45
3
17%
5
23%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
6
33%
2
9%
76-90
Забито
16
20
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
1
6%
4
20%
1-15
3
19%
5
25%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
5
31%
4
20%
76-90
Пропущено
13
22
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
15%
2
9%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
2
15%
4
18%
46-60
4
31%
7
32%
61-75
2
15%
3
14%
76-90
Забито
31
40
12 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
2
6%
4
10%
1-15
7
23%
6
15%
16-30
3
10%
5
13%
31-45
6
19%
5
13%
46-60
5
16%
7
18%
61-75
8
26%
13
33%
76-90
Пропущено
31
44
12 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 23
4
13%
5
11%
1-15
3
10%
10
23%
16-30
5
16%
5
11%
31-45
5
16%
9
20%
46-60
6
19%
10
23%
61-75
8
26%
5
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2
Лахти - Ильвес 3:2 Хонка - Ильвес 2:0 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Ильвес - КуПС 0:3 Ильвес - Хака 1:2 Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0 Ильвес - Мариехамн 0:0 КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1
Оулу
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Оулу - КТП 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Интер Турку - Оулу 2:1
Оулу - ХИК 1:3 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Оулу - Лахти 1:1 Хонка - Оулу 4:1 Оулу - КТП 3:1 ВПС - Оулу 3:0 Мариехамн - Оулу 1:2 КТП - Оулу 1:2 Оулу - Хака 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 КуПС - Оулу 1:0 Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1
Результаты матчей
Ильвес
Оулу
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
2
8 раз 31%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ильвес
Оулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
49
67
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
58
76
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
215
917
1313
323
521
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|17 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|14 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (1)
|Хака
|Лескано Хуан
|9 (3)
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|10
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|10
|КТП
|Gabriel Sandberg
|10
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9