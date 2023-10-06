  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023
Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
3:2
Конец матча
Оулу
0'
15' Желтая карточка
Seydine N'Diaye
39' Желтая карточка
Mery Traore
1:0
41' Гол
Mery Traore
48' Желтая карточка
Миеттунен Тату
50' Желтая карточка
Cristian Valencia III
2:0
52' Гол
Luis Pereira de Sousa Jorge1
55' Желтая карточка
Каллинен Йере
3:0
64' Гол
Миеттунен Тату
3:1
80' Пенальти
Йокелайнен Никлас
84' Желтая карточка
Парфитт-Уильямс Джаир
3:2
85' Гол
Magnus Breitenmoser
90'+4
12
Johannes
Viitala
25
Leo
Kylloenen
4
Mohammed
Umar
13
Seydine
N'Diaye
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
23
Noel
Hasa
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
42
Аспегрен
Фелипе
19
Oiva
Jukkola
27
Mery
Traore
9
Парфитт-Уильямс
Джаир
35
Уорд
Каллум
63
Alexander
Forsstroem
5
Аффи
Янн
15
Cristian
Valencia
III
30
Паллас
Ноа
6
Riku
Selander
29
Тайнио
Максимус
8
Каллинен
Йере
18
Daniel
Barrow
14
Йокелайнен
Никлас
10
Lucas
Morais
Ильвес
Оулу

История личных встреч

Ильвес
Оулу

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

128.6%
14.3%
9 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

15 матчей

46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:0
В
0:3
В
1:2
В
0:2
В
0:2
В
2:2
В
1:0
В
0:2
К
1:2
И
4:1
И
0:1
И
0:1
И
5:2
И
6:1
И
2:2

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.43
1.88

Среднее время на гол

63
48

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.63
1.14

Среднее время на гол

55
78

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.53
1.53

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

58
58

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 6 (1) 0.23
Парфитт-Уильямс Джаир 4 0.15
Пеннанен Петтери 4 (3) 0.15
Oiva Jukkola 2 0.08
Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0.08
Sabit James 2 0.08
Luis Pereira de Sousa Jorge1 2 0.08
Ларссон Адам 2 0.08
Миеттунен Тату 2 0.08
Mery Traore 2 0.08
Noel Hasa 1 0.04
Seydine N'Diaye 1 0.04
Мяенпя Аапо 0 0
Аспегрен Фелипе 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 12 (1) 0.46
Йокелайнен Никлас 7 (3) 0.27
Карялайнен Расмус 6 (1) 0.23
Лииматта Отсо 4 0.15
Lucas Morais 2 0.08
Magnus Breitenmoser 2 0.08
Yassin Daoussi 1 0.04
Аффи Янн 1 0.04
Riku Selander 1 0.04
Миеттинен Тони 1 0.04
Daniel Barrow 1 0.04
Onni Suutari 1 (1) 0.04
Каллинен Йере 0 0
Паллас Ноа 0 0
Rene Kaehkoenen 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 10 0
Аспегрен Фелипе 6 0
Миеттунен Тату 5 0
Хаарала Сантери 5 0
Катц Калле 4 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 4 0
Пеннанен Петтери 2 1
_Umar M. 2 1
Ала-Мюллюмяки Лаури 3 0
Yussif Daouda Moussa 3 0
Oiva Jukkola 3 0
Sabit James 3 0
Mohammed Umar 1 1
Мяенпя Аапо 2 0
Парфитт-Уильямс Джаир 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Mery Traore 2 0
Ларссон Адам 1 0
Emmanuel Patut 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 7 1
Cristian Valencia III 8 0
Magnus Breitenmoser 4 1
Lucas Morais 5 0
Паллас Ноа 5 0
Аффи Янн 4 0
Каллинен Йере 4 0
Riku Selander 3 0
Балисо Янга 3 0
Тайнио Максимус 3 0
Yassin Daoussi 3 0
Йокелайнен Никлас 2 0
Уорд Каллум 2 0
Alexander Forsstroem 2 0
Rony Huhtala 1 0
Ricardo Duarte 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Лииматта Отсо 1 0
Onni Suutari 1 0
Hamed Karamoko Drame 1 0

Результаты матчей

Ильвес
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Оулу
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

7
8
Ильвес
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Оулу
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
14

Упущенные победы

12
18
Ильвес
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Оулу
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
19% (5)
54% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

13
18

Упущенные победы

19
26

Голы по времени матча

Забито

15
20
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 2
16 Не забивали 15
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
3
20%
2
10%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
1
7%
5
25%
61-75
3
20%
9
45%
76-90

Пропущено

18
22
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
2
11%
3
14%
1-15
2
11%
7
32%
16-30
3
17%
2
9%
31-45
3
17%
5
23%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
6
33%
2
9%
76-90

Забито

16
20
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
1
6%
4
20%
1-15
3
19%
5
25%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
5
31%
4
20%
76-90

Пропущено

13
22
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
15%
2
9%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
2
15%
4
18%
46-60
4
31%
7
32%
61-75
2
15%
3
14%
76-90

Забито

31
40
12 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
2
6%
4
10%
1-15
7
23%
6
15%
16-30
3
10%
5
13%
31-45
6
19%
5
13%
46-60
5
16%
7
18%
61-75
8
26%
13
33%
76-90

Пропущено

31
44
12 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 23
4
13%
5
11%
1-15
3
10%
10
23%
16-30
5
16%
5
11%
31-45
5
16%
9
20%
46-60
6
19%
10
23%
61-75
8
26%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2
Лахти - Ильвес 3:2 Хонка - Ильвес 2:0 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Ильвес - КуПС 0:3 Ильвес - Хака 1:2 Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0 Ильвес - Мариехамн 0:0 КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1
Оулу
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Оулу - КТП 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Интер Турку - Оулу 2:1
Оулу - ХИК 1:3 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Оулу - Лахти 1:1 Хонка - Оулу 4:1 Оулу - КТП 3:1 ВПС - Оулу 3:0 Мариехамн - Оулу 1:2 КТП - Оулу 1:2 Оулу - Хака 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 КуПС - Оулу 1:0 Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1

Результаты матчей

Ильвес
Оулу

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
2
8 раз 31%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ильвес
Оулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
6
7
1
12
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
7
6
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
21
5
9
17
1.5
13
13
3
23
2.5
5
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 25 15 8 2 47 - 21 53
2.
КуПС
 25 14 5 6 36 - 18 47
3.
ВПС
 25 13 4 8 36 - 24 43
4.
СЯК Сейнайоки
 25 11 6 8 33 - 30 39
5.
Хонка
 25 11 5 9 25 - 24 38
6.
Оулу
 26 11 4 11 40 - 44 37
7.
Интер Турку
 25 10 5 10 34 - 35 35
8.
Ильвес
 26 7 9 10 30 - 32 30
9.
Лахти
 25 7 7 11 25 - 36 28
10.
Хака
 25 6 10 9 32 - 41 28
11.
КТП
 25 5 5 15 21 - 40 20
12.
Мариехамн
 25 4 6 15 26 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 13 9 3 1 26 - 7 30
2.
КуПС
 13 7 1 5 16 - 9 22
3.
СЯК Сейнайоки
 13 7 1 5 19 - 19 22
4.
ВПС
 12 6 3 3 18 - 11 21
5.
Хонка
 12 6 2 4 14 - 10 20
6.
Интер Турку
 12 6 2 4 17 - 14 20
7.
Оулу
 13 6 2 5 20 - 22 20
8.
Хака
 13 3 10 0 22 - 17 19
9.
Лахти
 13 5 2 6 16 - 19 17
10.
Ильвес
 13 4 5 4 15 - 18 17
11.
КТП
 12 3 3 6 11 - 19 12
12.
Мариехамн
 12 2 3 7 9 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 7 4 1 20 - 9 25
2.
ХИК
 12 6 5 1 21 - 14 23
3.
ВПС
 13 7 1 5 18 - 13 22
4.
Хонка
 13 5 3 5 11 - 14 18
5.
СЯК Сейнайоки
 12 4 5 3 14 - 11 17
6.
Оулу
 13 5 2 6 20 - 22 17
7.
Интер Турку
 13 4 3 6 17 - 21 15
8.
Ильвес
 13 3 4 6 15 - 14 13
9.
Лахти
 12 2 5 5 9 - 17 11
10.
Хака
 12 3 0 9 10 - 24 9
11.
Мариехамн
 13 2 3 8 17 - 23 9
12.
КТП
 13 2 2 9 10 - 21 8
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 17 (1)
ВПС Михаэль Петер 14 (2)
Оулу Коффей Эшли 12 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (1)
Хака Лескано Хуан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Seydine N'Diaye 10
КуПС Коллинс Шичендже 10
КТП Gabriel Sandberg 10
Мариехамн De 1 8
Лахти Джалу Бубакар 9
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Ала-Мюллюмяки Лаури сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Mery Traore бьет в цель!
    • 39'
      Mery Traore получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Seydine N'Diaye получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ильвес 3:2 Оулу онлайн

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