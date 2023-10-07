Тур: 1. Стадион: Веритас.
0:0
Первый тайм: 20'
0'
16
Юрю
Томми
19
Ярвинен
Ииро
14
Terry
Yegbe
10
Diego
Rojas
11
Мурило
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Axel Kouame
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Terry YegbeЗащитник
- Полузащитник
-
10 Diego RojasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 МурилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
-
-
-
23 Nooa Laine
-
27 Ebuka Samson
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
История личных встреч
Интер Турку
СЯК Сейнайоки
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 6 побед
30 матчей
33.3%
20%
46.7%
10 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
6 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.7%
53.3%
20%
8 побед 16 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.07
1.27
Среднее время на гол
84
71
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.27
Среднее время на гол
54
71
Всего голов
41
38
Голов в среднем за матч
1.37
1.27
Тотал матчей
2.5
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
65
71
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|8
|0.31
|Юрю Томми
|4
|0.15
|Форселль Петтери
|4 (1)
|0.15
|Ставицки Тимо
|3 (1)
|0.12
|Алмен Микаэль
|3
|0.12
|Тамминен Матиас
|2
|0.08
|Ойяла Матиас
|2
|0.08
|Нурми Ноа
|2
|0.08
|Bismark Ampofo
|2
|0.08
|Ярвинен Ииро
|1
|0.04
|Лехтисало Отто
|1
|0.04
|Valentin Purosalo
|1
|0.04
|Boubou Diallo
|0
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|0.42
|Стренг Джеремайя
|6
|0.23
|Данвуди Джейк
|4
|0.15
|Diego Rojas
|3
|0.12
|Kingsley Ofori
|3
|0.12
|Ebuka Samson
|2
|0.08
|Otto Kemppainen
|1
|0.04
|Valentin Gasc
|1
|0.04
|Nooa Laine
|1
|0.04
|Мурило
|0
|0
|Ханнола Пюрю
|0
|0
|Тикканен Вилле
|0
|0
|Terry Yegbe
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрю Томми
|5
|1
|Ярвинен Ииро
|5
|0
|Dimitri Legbo
|3
|1
|Форселль Петтери
|4
|0
|Нурми Ноа
|4
|0
|Bismark Ampofo
|4
|0
|Арсьеро Родриго
|3
|0
|Боксалл Никко
|3
|0
|Хямяляйнен Юусо
|3
|0
|Тамминен Матиас
|3
|0
|Jussi Niska
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Ойяла Матиас
|2
|0
|Darren Smith III
|2
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Алмен Микаэль
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Boubou Diallo
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|0
|1
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Daniel Roekman
|1
|0
|Axel Kouame
|1
|0
|Яркко Висс
|1
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данвуди Джейк
|7
|0
|Tuomas Kaukua
|7
|0
|Valentin Gasc
|5
|0
|Jaime Moreno II
|3
|1
|Тикканен Вилле
|4
|0
|Terry Yegbe
|4
|0
|Diego Rojas
|2
|1
|Kingsley Ofori
|3
|0
|Градецки Матей
|2
|0
|Ovie Ejeheri
|2
|0
|Ханнола Пюрю
|1
|0
|Nooa Laine
|1
|0
|Стренг Джеремайя
|1
|0
|Мурило
|1
|0
|Joaquin Gomez
|1
|0
|Ebuka Samson
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
СЯК Сейнайоки
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
5
Интер Турку
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
СЯК Сейнайоки
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
13
11
Интер Турку
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
СЯК Сейнайоки
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
17
15
Упущенные победы
17
16
Голы по времени матча
Забито
18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
3
17%
1
7%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
3
17%
5
36%
61-75
3
17%
1
7%
76-90
Пропущено
13
11
1 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
4
31%
5
45%
76-90
Забито
16
18
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
3
19%
2
11%
1-15
5
31%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
2
13%
6
33%
76-90
Пропущено
22
20
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
3
14%
1
5%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
4
18%
4
20%
31-45
3
14%
8
40%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
4
18%
5
25%
76-90
Забито
34
32
19 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
6
18%
3
9%
1-15
9
26%
4
13%
16-30
4
12%
5
16%
31-45
4
12%
6
19%
46-60
6
18%
7
22%
61-75
5
15%
7
22%
76-90
Пропущено
35
31
12 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 16
3
9%
1
3%
1-15
5
14%
3
10%
16-30
4
11%
5
16%
31-45
6
17%
11
35%
46-60
9
26%
1
3%
61-75
8
23%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Оулу 2:1
Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4
Результаты матчей
Интер Турку
СЯК Сейнайоки
Точный счет
2:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 24%
1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
9 раз 36%
1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
СЯК Сейнайоки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
121
66
67
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
84
58
57
112
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
205
1114
1114
223
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|8
|2
|47 - 21
|53
|2.
|25
|14
|5
|6
|36 - 18
|47
|3.
|25
|13
|4
|8
|36 - 24
|43
|4.
|0:0
|26
|11
|7
|8
|33 - 30
|40
|5.
|25
|11
|5
|9
|25 - 24
|38
|6.
|26
|11
|4
|11
|40 - 44
|37
|7.
|0:0
|26
|10
|6
|10
|34 - 35
|36
|8.
|26
|7
|9
|10
|30 - 32
|30
|9.
|25
|7
|7
|11
|25 - 36
|28
|10.
|25
|6
|10
|9
|32 - 41
|28
|11.
|25
|5
|5
|15
|21 - 40
|20
|12.
|25
|4
|6
|15
|26 - 40
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|26 - 7
|30
|2.
|13
|7
|1
|5
|16 - 9
|22
|3.
|0:0
|13
|7
|1
|5
|19 - 19
|22
|4.
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|5.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|6.
|12
|6
|2
|4
|14 - 10
|20
|7.
|13
|6
|2
|5
|20 - 22
|20
|8.
|13
|3
|10
|0
|22 - 17
|19
|9.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|10.
|13
|4
|5
|4
|15 - 18
|17
|11.
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|12.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|4
|1
|20 - 9
|25
|2.
|12
|6
|5
|1
|21 - 14
|23
|3.
|13
|7
|1
|5
|18 - 13
|22
|4.
|13
|5
|3
|5
|11 - 14
|18
|5.
|0:0
|13
|4
|6
|3
|14 - 11
|18
|6.
|13
|5
|2
|6
|20 - 22
|17
|7.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|17 - 21
|15
|8.
|13
|3
|4
|6
|15 - 14
|13
|9.
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|10.
|12
|3
|0
|9
|10 - 24
|9
|11.
|13
|2
|3
|8
|17 - 23
|9
|12.
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|17 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|14 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (1)
|Хака
|Лескано Хуан
|9 (3)
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|10
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|10
|КТП
|Gabriel Sandberg
|10
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9