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  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023
Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
0:0
Первый тайм: 20'
СЯК Сейнайоки
0'
Лучшие коэффициенты
Интер Турку
Ничья
СЯК Сейнайоки
2.60
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Все Коэффициенты
13
Хуухтанен
Ээту
3
Хямяляйнен
Юусо
4
Алмен
Микаэль
2
Jussi
Niska
25
Арсьеро
Родриго
16
Юрю
Томми
19
Ярвинен
Ииро
6
Dimitri
Legbo
21
Тамминен
Матиас
31
Boubou
Diallo
10
Форселль
Петтери
30
Ууситало
Маркус
6
Сиссе
Ибраим
17
Тикканен
Вилле
14
Terry
Yegbe
16
Otto
Kemppainen
10
Diego
Rojas
24
Valentin
Gasc
8
Данвуди
Джейк
11
Мурило
9
Jaime
Moreno
II
29
Стренг
Джеремайя
Интер Турку
СЯК Сейнайоки

История личных встреч

Интер Турку
СЯК Сейнайоки

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 6 побед

30 матчей

33.3%
20%
46.7%
10 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
6 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.7%
53.3%
20%
8 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

В
1:2
В
2:1
В
1:0
В
1:0
В
1:1
К
1:1
В
2:5
В
2:2
В
2:0
К
1:0
В
0:1
В
3:2
В
2:1
В
1:2
В
2:2
В
2:0
В
0:1
В
5:0
В
0:1
В
0:3
К
3:2
В
1:0
В
1:3
В
1:0
В
0:2
В
0:1
В
1:1
В
1:1
В
2:2
В
2:1

Голы

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.07
1.27

Среднее время на гол

84
71

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.67
1.27

Среднее время на гол

54
71

Всего голов

41
38

Голов в среднем за матч

1.37
1.27

Тотал матчей

2.5
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

65
71

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 8 0.31
Юрю Томми 4 0.15
Форселль Петтери 4 (1) 0.15
Ставицки Тимо 3 (1) 0.12
Алмен Микаэль 3 0.12
Тамминен Матиас 2 0.08
Ойяла Матиас 2 0.08
Нурми Ноа 2 0.08
Bismark Ampofo 2 0.08
Ярвинен Ииро 1 0.04
Лехтисало Отто 1 0.04
Valentin Purosalo 1 0.04
Boubou Diallo 0 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 11 (2) 0.42
Стренг Джеремайя 6 0.23
Данвуди Джейк 4 0.15
Diego Rojas 3 0.12
Kingsley Ofori 3 0.12
Ebuka Samson 2 0.08
Otto Kemppainen 1 0.04
Valentin Gasc 1 0.04
Nooa Laine 1 0.04
Мурило 0 0
Ханнола Пюрю 0 0
Тикканен Вилле 0 0
Terry Yegbe 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрю Томми 5 1
Ярвинен Ииро 5 0
Dimitri Legbo 3 1
Форселль Петтери 4 0
Нурми Ноа 4 0
Bismark Ampofo 4 0
Арсьеро Родриго 3 0
Боксалл Никко 3 0
Хямяляйнен Юусо 3 0
Тамминен Матиас 3 0
Jussi Niska 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Ойяла Матиас 2 0
Darren Smith III 2 0
Ставицки Тимо 2 0
Алмен Микаэль 2 0
David Agbo 2 0
Boubou Diallo 2 0
Хювяринен Юхо 0 1
Lauri Hakanen 1 0
Daniel Roekman 1 0
Axel Kouame 1 0
Яркко Висс 1 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данвуди Джейк 7 0
Tuomas Kaukua 7 0
Valentin Gasc 5 0
Jaime Moreno II 3 1
Тикканен Вилле 4 0
Terry Yegbe 4 0
Diego Rojas 2 1
Kingsley Ofori 3 0
Градецки Матей 2 0
Ovie Ejeheri 2 0
Ханнола Пюрю 1 0
Nooa Laine 1 0
Стренг Джеремайя 1 0
Мурило 1 0
Joaquin Gomez 1 0
Ebuka Samson 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
СЯК Сейнайоки
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
5
Интер Турку
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
СЯК Сейнайоки
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

13
11
Интер Турку
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
СЯК Сейнайоки
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

17
15

Упущенные победы

17
16

Голы по времени матча

Забито

18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
3
17%
1
7%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
3
17%
5
36%
61-75
3
17%
1
7%
76-90

Пропущено

13
11
1 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
4
31%
5
45%
76-90

Забито

16
18
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
3
19%
2
11%
1-15
5
31%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
2
13%
6
33%
76-90

Пропущено

22
20
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
3
14%
1
5%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
4
18%
4
20%
31-45
3
14%
8
40%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
4
18%
5
25%
76-90

Забито

34
32
19 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
6
18%
3
9%
1-15
9
26%
4
13%
16-30
4
12%
5
16%
31-45
4
12%
6
19%
46-60
6
18%
7
22%
61-75
5
15%
7
22%
76-90

Пропущено

35
31
12 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 16
3
9%
1
3%
1-15
5
14%
3
10%
16-30
4
11%
5
16%
31-45
6
17%
11
35%
46-60
9
26%
1
3%
61-75
8
23%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Оулу 2:1
Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4

Результаты матчей

Интер Турку
СЯК Сейнайоки

Точный счет

2:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
6 раз 24%
1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
9 раз 36%
1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
СЯК Сейнайоки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
12
1
6
6
1.5
6
7
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
4
5
8
1.5
5
7
1
12
2.5
1
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
20
5
11
14
1.5
11
14
2
23
2.5
2
23
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 25 15 8 2 47 - 21 53
2.
КуПС
 25 14 5 6 36 - 18 47
3.
ВПС
 25 13 4 8 36 - 24 43
4.
СЯК Сейнайоки
 0:0 26 11 7 8 33 - 30 40
5.
Хонка
 25 11 5 9 25 - 24 38
6.
Оулу
 26 11 4 11 40 - 44 37
7.
Интер Турку
 0:0 26 10 6 10 34 - 35 36
8.
Ильвес
 26 7 9 10 30 - 32 30
9.
Лахти
 25 7 7 11 25 - 36 28
10.
Хака
 25 6 10 9 32 - 41 28
11.
КТП
 25 5 5 15 21 - 40 20
12.
Мариехамн
 25 4 6 15 26 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 13 9 3 1 26 - 7 30
2.
КуПС
 13 7 1 5 16 - 9 22
3.
СЯК Сейнайоки
 0:0 13 7 1 5 19 - 19 22
4.
ВПС
 12 6 3 3 18 - 11 21
5.
Интер Турку
 0:0 13 6 3 4 17 - 14 21
6.
Хонка
 12 6 2 4 14 - 10 20
7.
Оулу
 13 6 2 5 20 - 22 20
8.
Хака
 13 3 10 0 22 - 17 19
9.
Лахти
 13 5 2 6 16 - 19 17
10.
Ильвес
 13 4 5 4 15 - 18 17
11.
КТП
 12 3 3 6 11 - 19 12
12.
Мариехамн
 12 2 3 7 9 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 7 4 1 20 - 9 25
2.
ХИК
 12 6 5 1 21 - 14 23
3.
ВПС
 13 7 1 5 18 - 13 22
4.
Хонка
 13 5 3 5 11 - 14 18
5.
СЯК Сейнайоки
 0:0 13 4 6 3 14 - 11 18
6.
Оулу
 13 5 2 6 20 - 22 17
7.
Интер Турку
 0:0 13 4 3 6 17 - 21 15
8.
Ильвес
 13 3 4 6 15 - 14 13
9.
Лахти
 12 2 5 5 9 - 17 11
10.
Хака
 12 3 0 9 10 - 24 9
11.
Мариехамн
 13 2 3 8 17 - 23 9
12.
КТП
 13 2 2 9 10 - 21 8
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 17 (1)
ВПС Михаэль Петер 14 (2)
Оулу Коффей Эшли 12 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (1)
Хака Лескано Хуан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Seydine N'Diaye 10
КуПС Коллинс Шичендже 10
КТП Gabriel Sandberg 10
Мариехамн De 1 8
Лахти Джалу Бубакар 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интер Турку
Ничья
СЯК Сейнайоки
2.60
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3.80
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3.60
Все Коэффициенты
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Интер Турку
СЯК Сейнайоки
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