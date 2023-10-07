Тур: 1. Стадион: Веритас.
1:2
Конец матча
0'
0:1
27' ГолValentin Gasc
0:2
49' ГолСтренг Джеремайя
1:2
70' ГолТамминен Матиас
82' Желтая карточкаХямяляйнен Юусо
85' Желтая карточкаValentin Gasc
90'+6
Ход матча
27'
0:1
49'
0:2
70'
82'
85'
16
Юрю
Томми
19
Ярвинен
Ииро
14
Terry
Yegbe
10
Diego
Rojas
11
Мурило
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Axel Kouame
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Terry YegbeЗащитник
- Полузащитник
-
10 Diego RojasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 МурилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
-
-
-
23 Nooa Laine
-
27 Ebuka Samson
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
История личных встреч
Интер Турку
СЯК Сейнайоки
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 6 побед
30 матчей
33.3%
20%
46.7%
10 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
6 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.7%
53.3%
20%
8 побед 16 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.07
1.27
Среднее время на гол
84
71
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.27
Среднее время на гол
54
71
Всего голов
41
38
Голов в среднем за матч
1.37
1.27
Тотал матчей
2.5
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
65
71
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|8
|0.31
|Юрю Томми
|4
|0.15
|Форселль Петтери
|4 (1)
|0.15
|Тамминен Матиас
|3
|0.12
|Ставицки Тимо
|3 (1)
|0.12
|Алмен Микаэль
|3
|0.12
|Ойяла Матиас
|2
|0.08
|Нурми Ноа
|2
|0.08
|Bismark Ampofo
|2
|0.08
|Ярвинен Ииро
|1
|0.04
|Лехтисало Отто
|1
|0.04
|Valentin Purosalo
|1
|0.04
|Boubou Diallo
|0
|0
|Арсьеро Родриго
|0
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|0.42
|Стренг Джеремайя
|7
|0.27
|Данвуди Джейк
|4
|0.15
|Diego Rojas
|3
|0.12
|Kingsley Ofori
|3
|0.12
|Ebuka Samson
|2
|0.08
|Valentin Gasc
|2
|0.08
|Otto Kemppainen
|1
|0.04
|Nooa Laine
|1
|0.04
|Мурило
|0
|0
|Ханнола Пюрю
|0
|0
|Тикканен Вилле
|0
|0
|Terry Yegbe
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрю Томми
|5
|1
|Ярвинен Ииро
|5
|0
|Dimitri Legbo
|3
|1
|Форселль Петтери
|4
|0
|Хямяляйнен Юусо
|4
|0
|Нурми Ноа
|4
|0
|Bismark Ampofo
|4
|0
|Арсьеро Родриго
|3
|0
|Боксалл Никко
|3
|0
|Тамминен Матиас
|3
|0
|Jussi Niska
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Ойяла Матиас
|2
|0
|Darren Smith III
|2
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Алмен Микаэль
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Boubou Diallo
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|0
|1
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Daniel Roekman
|1
|0
|Axel Kouame
|1
|0
|Яркко Висс
|1
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данвуди Джейк
|7
|0
|Tuomas Kaukua
|7
|0
|Valentin Gasc
|6
|0
|Jaime Moreno II
|3
|1
|Тикканен Вилле
|4
|0
|Terry Yegbe
|4
|0
|Diego Rojas
|2
|1
|Kingsley Ofori
|3
|0
|Градецки Матей
|2
|0
|Ovie Ejeheri
|2
|0
|Ханнола Пюрю
|1
|0
|Nooa Laine
|1
|0
|Стренг Джеремайя
|1
|0
|Мурило
|1
|0
|Joaquin Gomez
|1
|0
|Ebuka Samson
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
СЯК Сейнайоки
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
5
Интер Турку
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
СЯК Сейнайоки
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
13
11
Интер Турку
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
СЯК Сейнайоки
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
17
16
Упущенные победы
18
16
Голы по времени матча
Забито
19
16
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
3
16%
1
6%
1-15
4
21%
3
19%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
4
21%
3
19%
46-60
4
21%
5
31%
61-75
3
16%
1
6%
76-90
Пропущено
15
12
2 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
27%
3
25%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
4
27%
5
42%
76-90
Забито
16
18
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
3
19%
2
11%
1-15
5
31%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
2
13%
6
33%
76-90
Пропущено
22
20
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
3
14%
1
5%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
4
18%
4
20%
31-45
3
14%
8
40%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
4
18%
5
25%
76-90
Забито
35
34
19 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
6
17%
3
9%
1-15
9
26%
5
15%
16-30
4
11%
5
15%
31-45
4
11%
7
21%
46-60
7
20%
7
21%
61-75
5
14%
7
21%
76-90
Пропущено
37
32
13 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 17
3
8%
1
3%
1-15
6
16%
3
9%
16-30
4
11%
5
16%
31-45
7
19%
11
34%
46-60
9
24%
2
6%
61-75
8
22%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Оулу 2:1
Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4
Результаты матчей
Интер Турку
СЯК Сейнайоки
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 23%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
2
9 раз 35%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
10 раз 38%
1
9 раз 35%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
СЯК Сейнайоки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
67
67
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
58
67
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
215
1115
1214
224
224
125
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|17 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|14 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Хака
|Лескано Хуан
|9 (3)
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|10
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|10
|КТП
|Gabriel Sandberg
|10
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9