  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023
Тур: 1. Стадион: .
Хака
2:0
Конец матча
КТП
0'
1:0
30' Гол
Мастокангас Элиас
44' Желтая карточка
Малундама Хенри
64' Желтая карточка
Лаасконен Йоханнес
2:0
85' Гол
Мастокангас Элиас
90' Желтая карточка
Магута Райан
90'+5
12
Хакала
Аату
20
Малундама
Хенри
3
Фриберг
Никлас
4
Аувинен
Ээро-Матти
2
Мусаханян
Айк
7
Oliver
Whyte
23
Maissa
Fall
6
Atte
Sihvonen
11
Роджерсон
Логан
9
Лескано
Хуан
28
Мастокангас
Элиас
25
Ниемеля
Матиас
3
Нурмос
Ласси
6
Valtteri
Vesiaho
5
Огунгбаро
Майкл
34
Nikolas
Talo
23
Линдфорс
Матиас
32
Рамадингайе
Давид
8
Лаасконен
Йоханнес
19
Илитолва
Миска
29
Michael
Simoes
Domingues
IV
14
Juho
Lehtiranta
Хака
КТП

История личных встреч

Хака
КТП

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

25 матчей

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

В
1:2
В
4:2
ТМК
1:0
К
2:4
В
2:4
В
0:0
В
0:3
И
5:0
И
0:1
И
6:3
И
0:0
И
3:0
И
2:2
И
3:3
И
2:2
И
3:3
И
3:0
И
3:1
И
3:0
И
1:1
И
2:1
И
1:0
В
0:2
В
1:1
КЛ
0:2

Голы

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

2.89
1.5

Среднее время на гол

31
60

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.38
1.44

Среднее время на гол

65
62

Всего голов

48
37

Голов в среднем за матч

1.92
1.48

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

46
60

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 9 0.35
Мастокангас Элиас 6 0.23
Магута Райан 2 0.08
Роджерсон Логан 2 0.08
Лайне Янне-Пекка 2 (1) 0.08
Stavros Zarokostas 2 0.08
Maissa Fall 2 0.08
Fallou Ndiaye 2 0.08
Фриберг Никлас 1 0.04
Пурме Тино 1 0.04
Аувинен Ээро-Матти 1 0.04
Сийра Тууре 1 0.04
Atte Sihvonen 1 0.04
Oliver Whyte 1 0.04
КТП
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Simoes Domingues IV 7 0.27
Фуртадо Уиллис 6 0.23
Акре Уильям Вента 3 0.12
Simo Roiha 2 0.08
Де Врис Джек 1 0.04
Огунгбаро Майкл 1 0.04
Juho Lehtiranta 1 0.04
Joni Maekelae 0 0
Илитолва Миска 0 0
Мантатис Георгиос 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магута Райан 8 0
Фриберг Никлас 7 0
Stavros Zarokostas 7 0
Лайне Янне-Пекка 6 0
Fallou Ndiaye 6 0
Сийра Тууре 4 0
Atte Sihvonen 4 0
Аувинен Ээро-Матти 2 1
Haymenn Bah-Traore 3 0
Тайнио Теему 2 0
Лескано Хуан 2 0
Фофана Тиемоко 2 0
Пурме Тино 2 0
Мусаханян Айк 2 0
Oliver Whyte 2 0
Maissa Fall 2 0
Херберт Антони 2 0
Малундама Хенри 1 0
Роджерсон Логан 1 0
Хакала Аату 1 0
КТП
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 10 0
Рамадингайе Давид 6 0
Нурмос Ласси 6 0
Фуртадо Уиллис 6 0
Клинкенберг Дан 4 0
Акре Уильям Вента 4 0
Линдфорс Матиас 4 0
Илитолва Миска 2 1
Огунгбаро Майкл 3 0
Michael Simoes Domingues IV 3 0
Де Врис Джек 3 0
Лаасконен Йоханнес 2 0
Simo Roiha 2 0
Joni Maekelae 2 0
Мантатис Георгиос 2 0
Ниемеля Матиас 2 0
Раутиола Миска 0 1
Valtteri Vesiaho 1 0
Печиле Дамьяно 1 0
Паавола Матиас 1 0
Juho Lehtiranta 1 0
Jussi Leppaelahti 1 0
Nikolas Talo 1 0

Результаты матчей

Хака
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
КТП
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

15
6
Хака
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
КТП
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

22
15

Упущенные победы

6
8
Хака
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
35% (9)
15% (4)
КТП
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

24
17

Упущенные победы

21
14

Голы по времени матча

Забито

24
10
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 2
12 Не забивали 19
7
29%
29%
0
0%
1-15
3
13%
2
20%
16-30
3
13%
2
20%
31-45
6
25%
2
20%
46-60
4
17%
3
30%
61-75
1
4%
1
10%
76-90

Пропущено

17
23
11 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
4
24%
6
26%
1-15
3
18%
5
22%
16-30
4
24%
1
4%
31-45
1
6%
6
26%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
4
24%
2
9%
76-90

Забито

10
11
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
0
0%
2
18%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
4
40%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
10%
5
45%
76-90

Пропущено

24
19
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
13%
1
5%
1-15
6
25%
5
26%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
4
17%
5
26%
61-75
4
17%
2
11%
76-90

Забито

34
21
20 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 7
5 Не забивали 12
7
21%
2
10%
1-15
6
18%
2
10%
16-30
7
21%
3
14%
31-45
8
24%
4
19%
46-60
4
12%
4
19%
61-75
2
6%
6
29%
76-90

Пропущено

41
42
24 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 19
7
17%
7
17%
1-15
9
22%
10
24%
16-30
8
20%
4
10%
31-45
4
10%
9
21%
46-60
5
12%
8
19%
61-75
8
20%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Хака - Лахти 2:0 Мариехамн - Хака 2:1 Хака - Ильвес 2:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0
Хака - КуПС 2:2 КТП - Хака 1:2 Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0
КТП
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Оулу - КТП 2:0 КТП - Ильвес 0:3 Лахти - КТП 2:1 КТП - Хонка 1:2
ВПС - КТП 2:1 КТП - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 КТП - Интер Турку 1:4 КуПС - КТП 2:0 Оулу - КТП 3:1 КТП - Ильвес 0:0 КТП - Оулу 1:2 Мариехамн - КТП 0:0 КТП - Лахти 2:0 КТП - ЕИФ Экенас 3:0 ХИК - КТП 1:0 Интер Турку - КТП 2:1 КТП - ВПС 1:0 КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1

Результаты матчей

Хака
КТП

Точный счет

1:1
5 раз 36%
2:2
5 раз 36%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
6 раз 43%
4
1 раз 7%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
3:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:2
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 38%
1
10 раз 38%
0
5 раз 19%
4
1 раз 4%
0
12 раз 46%
1
9 раз 35%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Хака
КТП

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
1.5
Больше Меньше
3
9
1
13
2.5
1
11
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
7
3
9
1.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
14
12
11
15
1.5
5
21
1
25
2.5
2
24
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 25 15 8 2 47 - 21 53
2.
КуПС
 25 14 5 6 36 - 18 47
3.
ВПС
 25 13 4 8 36 - 24 43
4.
СЯК Сейнайоки
 26 12 6 8 35 - 31 42
5.
Хонка
 25 11 5 9 25 - 24 38
6.
Оулу
 26 11 4 11 40 - 44 37
7.
Интер Турку
 26 10 5 11 35 - 37 35
8.
Хака
 26 7 10 9 34 - 41 31
9.
Ильвес
 26 7 9 10 30 - 32 30
10.
Лахти
 25 7 7 11 25 - 36 28
11.
КТП
 26 5 5 16 21 - 42 20
12.
Мариехамн
 25 4 6 15 26 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 13 9 3 1 26 - 7 30
2.
КуПС
 13 7 1 5 16 - 9 22
3.
СЯК Сейнайоки
 13 7 1 5 19 - 19 22
4.
Хака
 14 4 10 0 24 - 17 22
5.
ВПС
 12 6 3 3 18 - 11 21
6.
Хонка
 12 6 2 4 14 - 10 20
7.
Интер Турку
 13 6 2 5 18 - 16 20
8.
Оулу
 13 6 2 5 20 - 22 20
9.
Лахти
 13 5 2 6 16 - 19 17
10.
Ильвес
 13 4 5 4 15 - 18 17
11.
КТП
 12 3 3 6 11 - 19 12
12.
Мариехамн
 12 2 3 7 9 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 7 4 1 20 - 9 25
2.
ХИК
 12 6 5 1 21 - 14 23
3.
ВПС
 13 7 1 5 18 - 13 22
4.
СЯК Сейнайоки
 13 5 5 3 16 - 12 20
5.
Хонка
 13 5 3 5 11 - 14 18
6.
Оулу
 13 5 2 6 20 - 22 17
7.
Интер Турку
 13 4 3 6 17 - 21 15
8.
Ильвес
 13 3 4 6 15 - 14 13
9.
Лахти
 12 2 5 5 9 - 17 11
10.
Хака
 12 3 0 9 10 - 24 9
11.
Мариехамн
 13 2 3 8 17 - 23 9
12.
КТП
 14 2 2 10 10 - 23 8
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 17 (1)
ВПС Михаэль Петер 14 (2)
Оулу Коффей Эшли 12 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Хака Лескано Хуан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Seydine N'Diaye 10
КуПС Коллинс Шичендже 10
КТП Gabriel Sandberg 10
Мариехамн De 1 8
Лахти Джалу Бубакар 9
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Малундама Хенри получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Maissa Fall сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Мастокангас Элиас бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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