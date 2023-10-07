Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
0'
1:0
30' ГолМастокангас Элиас
44' Желтая карточкаМалундама Хенри
64' Желтая карточкаЛаасконен Йоханнес
2:0
85' ГолМастокангас Элиас
90' Желтая карточкаМагута Райан
90'+5
Ход матча
30'
1:0
44'
85'
90'
12
Хакала
Аату
23
Maissa
Fall
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Nikolas TaloЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Simo RoihaПолузащитник
-
30 Alen Harbas
-
Главный тренер: Juha Malinen
История личных встреч
Хака
КТП
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
25 матчей
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
24
Голов в среднем за матч
2.89
1.5
Среднее время на гол
31
60
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.38
1.44
Среднее время на гол
65
62
Всего голов
48
37
Голов в среднем за матч
1.92
1.48
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
46
60
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|9
|0.35
|Мастокангас Элиас
|6
|0.23
|Магута Райан
|2
|0.08
|Роджерсон Логан
|2
|0.08
|Лайне Янне-Пекка
|2 (1)
|0.08
|Stavros Zarokostas
|2
|0.08
|Maissa Fall
|2
|0.08
|Fallou Ndiaye
|2
|0.08
|Фриберг Никлас
|1
|0.04
|Пурме Тино
|1
|0.04
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.04
|Сийра Тууре
|1
|0.04
|Atte Sihvonen
|1
|0.04
|Oliver Whyte
|1
|0.04
КТП
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Simoes Domingues IV
|7
|0.27
|Фуртадо Уиллис
|6
|0.23
|Акре Уильям Вента
|3
|0.12
|Simo Roiha
|2
|0.08
|Де Врис Джек
|1
|0.04
|Огунгбаро Майкл
|1
|0.04
|Juho Lehtiranta
|1
|0.04
|Joni Maekelae
|0
|0
|Илитолва Миска
|0
|0
|Мантатис Георгиос
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магута Райан
|8
|0
|Фриберг Никлас
|7
|0
|Stavros Zarokostas
|7
|0
|Лайне Янне-Пекка
|6
|0
|Fallou Ndiaye
|6
|0
|Сийра Тууре
|4
|0
|Atte Sihvonen
|4
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|2
|1
|Haymenn Bah-Traore
|3
|0
|Тайнио Теему
|2
|0
|Лескано Хуан
|2
|0
|Фофана Тиемоко
|2
|0
|Пурме Тино
|2
|0
|Мусаханян Айк
|2
|0
|Oliver Whyte
|2
|0
|Maissa Fall
|2
|0
|Херберт Антони
|2
|0
|Малундама Хенри
|1
|0
|Роджерсон Логан
|1
|0
|Хакала Аату
|1
|0
КТП
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|10
|0
|Рамадингайе Давид
|6
|0
|Нурмос Ласси
|6
|0
|Фуртадо Уиллис
|6
|0
|Клинкенберг Дан
|4
|0
|Акре Уильям Вента
|4
|0
|Линдфорс Матиас
|4
|0
|Илитолва Миска
|2
|1
|Огунгбаро Майкл
|3
|0
|Michael Simoes Domingues IV
|3
|0
|Де Врис Джек
|3
|0
|Лаасконен Йоханнес
|2
|0
|Simo Roiha
|2
|0
|Joni Maekelae
|2
|0
|Мантатис Георгиос
|2
|0
|Ниемеля Матиас
|2
|0
|Раутиола Миска
|0
|1
|Valtteri Vesiaho
|1
|0
|Печиле Дамьяно
|1
|0
|Паавола Матиас
|1
|0
|Juho Lehtiranta
|1
|0
|Jussi Leppaelahti
|1
|0
|Nikolas Talo
|1
|0
Результаты матчей
Хака
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
КТП
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
15
6
Хака
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
КТП
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
22
15
Упущенные победы
6
8
Хака
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
35% (9)
15% (4)
КТП
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
24
17
Упущенные победы
21
14
Голы по времени матча
Забито
24
10
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 2
12 Не забивали 19
7
29%
29%
0
0%
1-15
3
13%
2
20%
16-30
3
13%
2
20%
31-45
6
25%
2
20%
46-60
4
17%
3
30%
61-75
1
4%
1
10%
76-90
Пропущено
17
23
11 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
4
24%
6
26%
1-15
3
18%
5
22%
16-30
4
24%
1
4%
31-45
1
6%
6
26%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
4
24%
2
9%
76-90
Забито
10
11
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
0
0%
2
18%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
4
40%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
10%
5
45%
76-90
Пропущено
24
19
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
13%
1
5%
1-15
6
25%
5
26%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
4
17%
5
26%
61-75
4
17%
2
11%
76-90
Забито
34
21
20 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 7
5 Не забивали 12
7
21%
2
10%
1-15
6
18%
2
10%
16-30
7
21%
3
14%
31-45
8
24%
4
19%
46-60
4
12%
4
19%
61-75
2
6%
6
29%
76-90
Пропущено
41
42
24 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 19
7
17%
7
17%
1-15
9
22%
10
24%
16-30
8
20%
4
10%
31-45
4
10%
9
21%
46-60
5
12%
8
19%
61-75
8
20%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Хака - Лахти 2:0 Мариехамн - Хака 2:1 Хака - Ильвес 2:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0
Хака - КуПС 2:2 КТП - Хака 1:2 Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0
КТП
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Оулу - КТП 2:0 КТП - Ильвес 0:3 Лахти - КТП 2:1 КТП - Хонка 1:2
ВПС - КТП 2:1 КТП - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 КТП - Интер Турку 1:4 КуПС - КТП 2:0 Оулу - КТП 3:1 КТП - Ильвес 0:0 КТП - Оулу 1:2 Мариехамн - КТП 0:0 КТП - Лахти 2:0 КТП - ЕИФ Экенас 3:0 ХИК - КТП 1:0 Интер Турку - КТП 2:1 КТП - ВПС 1:0 КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1
Результаты матчей
Хака
КТП
Точный счет
1:1
5 раз 36%
2:2
5 раз 36%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
6 раз 43%
4
1 раз 7%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
3:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:2
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 38%
1
10 раз 38%
0
5 раз 19%
4
1 раз 4%
0
12 раз 46%
1
9 раз 35%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Хака
КТП
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
39
113
111
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
77
39
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
1412
1115
521
125
224
125
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|17 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|14 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Хака
|Лескано Хуан
|9 (3)
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|10
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|10
|КТП
|Gabriel Sandberg
|10
|Мариехамн
|De
|1 8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|9