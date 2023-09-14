Тур: 4.
0:1
Второй тайм: 81'
0'
0:1
34' ГолBrian Farioli
45' Желтая карточкаDardo Federico Miloc
51' Желтая карточкаMaico Quiroz
62' Желтая карточкаИнсаурральде Хуан
Ход матча
34'
51'
80'
33
Gabriel
Diaz
20
Maico
Quiroz
24
Патиньо
Хуан
36
Jose
Amado
28
Mauro
Pitton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
-
20 Maico QuirozПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Jean Rosso
-
-
28 Joaquin Gho
-
-
-
Главный тренер: Pablo Lavallen
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Патиньо ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Jose AmadoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Gino Olguin
-
-
-
14 Gonzalo Goni
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
История личных встреч
Сармьенто
Сентраль Кордоба СдЕ
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1.33
Среднее время на гол
270
67
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Diaz
|1
|0.25
|Agustin Fontana
|1
|0.25
|Franco Paredes
|1
|0.25
|Diego Calcaterra
|1
|0.25
|Инсаурральде Хуан
|0
|0
|Alan Marinelli
|0
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luis Miguel Rodriguez
|1
|0.25
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0.25
|Brian Farioli
|1
|0.25
|Lucas Angelini
|1
|0.25
|Жордан Федерико
|0
|0
|Mauro Pitton
|0
|0
|Cristhian Ocampos
|0
|0
|Gonzalo Alvez
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|3
|0
|Diego Calcaterra
|2
|0
|Maico Quiroz
|2
|0
|Мартинес Фернардо
|1
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Девекки Хосе
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Gustavo Canto
|1
|0
|Mauro Pitton
|1
|0
|Масиэль Леандро
|1
|0
|Sebastian Valdez
|1
|0
|Lucas Angelini
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Сармьенто
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Сармьенто
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0 Сармьенто - Банфилд 0:0
Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармьенто 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Комуникасьонес 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2
Результаты матчей
Сармьенто
Сентраль Кордоба СдЕ
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Сентраль Кордоба СдЕ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|6.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|3
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Сармьенто
|Инсаурральде Хуан
|3
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|3
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|3
|Химнасия Ла-Плата
|Leonardo Morales
|1 1