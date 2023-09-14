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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 4.
Сармьенто
0:1
Конец матча
Сентраль Кордоба СдЕ
0'
0:1
34' Гол
Brian Farioli
45' Желтая карточка
Dardo Federico Miloc
51' Желтая карточка
Maico Quiroz
62' Желтая карточка
Инсаурральде Хуан
80' Желтая карточка
Масиэль Леандро
90'+6
1
Девекки
Хосе
25
Gonzalo
Bettini
32
Franco
Paredes
2
Инсаурральде
Хуан
33
Gabriel
Diaz
20
Maico
Quiroz
15
Diego
Calcaterra
10
Sergio
Quiroga
8
Guido
Mainero
7
Лисандро
Лопес
III
9
Alan
Marinelli
22
Matias
Mansilla
24
Патиньо
Хуан
6
Sebastian
Valdez
29
Gustavo
Canto
36
Jose
Amado
15
Lucas
Angelini
5
Dardo
Federico
Miloc
28
Mauro
Pitton
44
Brian
Farioli
20
Cristhian
Ocampos
18
Lucas
Emanuel
Gamba
Сармьенто
4-3-3
Сентраль Кордоба СдЕ
5-2-3

История личных встреч

Сармьенто
Сентраль Кордоба СдЕ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
0:0
ЛП
1:3
ПБНПО
0:0
ПБНПО
1:1
ПБ
1:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Среднее время на гол

270
67

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Diaz 1 0.25
Agustin Fontana 1 0.25
Franco Paredes 1 0.25
Diego Calcaterra 1 0.25
Инсаурральде Хуан 0 0
Alan Marinelli 0 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Miguel Rodriguez 1 0.25
Lucas Emanuel Gamba 1 0.25
Brian Farioli 1 0.25
Lucas Angelini 1 0.25
Жордан Федерико 0 0
Mauro Pitton 0 0
Cristhian Ocampos 0 0
Gonzalo Alvez 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 3 0
Diego Calcaterra 2 0
Maico Quiroz 2 0
Мартинес Фернардо 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Девекки Хосе 1 0
Sergio Quiroga 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масиэль Леандро 2 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Gustavo Canto 1 0
Mauro Pitton 1 0
Sebastian Valdez 1 0
Lucas Angelini 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Сармьенто
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Сармьенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0 Сармьенто - Банфилд 0:0
Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармьенто 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Комуникасьонес 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2

Результаты матчей

Сармьенто
Сентраль Кордоба СдЕ

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Сентраль Кордоба СдЕ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колон
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Банфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Уракан
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Велес Сарсфилд
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 1 - 1 4
8.
Архентинос Хуниорс
 3 1 1 1 7 - 7 4
9.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Ривер Плейт
 3 1 0 2 7 - 6 3
11.
Арсенал Саранди
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 0 3 3 - 8 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Сармьенто
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Бельграно
 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Годой Крус
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Тигре
 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
12.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Платенсе
 3 0 1 2 3 - 6 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Банфилд
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Колон
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Институто Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Унион Санта-Фе
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Ланус
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Тигре
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Колон
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Банфилд
 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Арсенал Саранди
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Велес Сарсфилд
 2 0 0 2 2 - 4 0
13.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Тигре
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Годой Крус
 2 0 2 0 4 - 4 2
7.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Уракан Matias Coccaro 4
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Бельграно Lucas Passerini 3
Весь список

Топ нарушителей
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Сармьенто Инсаурральде Хуан 3
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 3
Унион Санта-Фе Franco Calderon 3
Химнасия Ла-Плата Leonardo Morales 1 1
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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