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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 4.
Платенсе
2:1
Конец матча
Ланус
0'
0:1
9' Гол
Leandro Diaz III
27' Желтая карточка
Juan Infante
1:1
48' Гол
Ignacio Vazquez
63' Красная карточка
Juan Caceres
2:1
76' Гол
Agustin Ocampo
81' Желтая карточка
Agustin Ocampo
88' Желтая карточка
Nicolas Servetto
90'+7
12
Ramiro
Macagno
4
Nicolas
Morgantini
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
2
Raul
Lozano
8
Franco
Diaz
5
Росси
Иван
10
Agustin
Ocampo
77
Ronaldo
Martinez
7
Mateo
Pellegrino
1
Агуэрре
Алан
24
Juan
Caceres
2
Лема
Кристиан
6
Брагьери
Диего
14
Санчес-Миньо
Хуан
35
Braian
Aguirre
5
Пенья
Фелипе
8
Luciano
Boggio
32
Matias
Esquivel
18
Leandro
Diaz
III
10
Де
Ла
Вега
Педро
Платенсе
4-4-2
Ланус
4-3-3

История личных встреч

Платенсе
Ланус

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
1:1
ЛП
3:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
3

Среднее время на гол

180
30

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agustin Ocampo 1 0.25
Ciro Rius 1 0.25
Nicolas Morgantini 1 0.25
Ignacio Vazquez 1 0.25
Nicolas Castro1 1 0.25
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 2 0.5
Лотти Аугусто 1 0.25
Luciano Boggio 0 0
Braian Aguirre 0 0

Карточки

Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ciro Rius 0 1
Gaston Suso 1 0
Nicolas Servetto 1 0
Juan Infante 1 0
Agustin Ocampo 1 0
Nicolas Castro1 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Maria Canale 0 1
Juan Caceres 0 1
Julian Fernandez II 1 0
Лотти Аугусто 1 0
Де Ла Вега Педро 1 0
Franco Orozco 1 0
Braian Aguirre 1 0
Пенья Фелипе 1 0

Результаты матчей

Платенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ланус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Платенсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ланус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
3
Платенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ланус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Платенсе
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1 Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 1:0 Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Платенсе 2:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Платенсе 4:0 Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:0
Ланус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ланус - Годой Крус 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Ланус 2:0
Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Ланус - Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармьенто 2:1

Результаты матчей

Платенсе
Ланус

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Платенсе
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 0 1 5 - 3 9
2.
Колон
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Банфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Велес Сарсфилд
 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Уракан
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 1 - 1 4
8.
Архентинос Хуниорс
 3 1 1 1 7 - 7 4
9.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Ривер Плейт
 3 1 0 2 7 - 6 3
11.
Арсенал Саранди
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 0 3 3 - 8 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Сармьенто
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Бельграно
 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Годой Крус
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Платенсе
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Тигре
 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Ланус
 4 0 1 3 3 - 6 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Велес Сарсфилд
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Банфилд
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Колон
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Институто Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Унион Санта-Фе
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Ланус
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Тигре
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Колон
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Банфилд
 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Арсенал Саранди
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Велес Сарсфилд
 2 0 0 2 2 - 4 0
13.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Тигре
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Годой Крус
 2 0 2 0 4 - 4 2
7.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 0 2 2 - 4 0
13.
Ланус
 2 0 0 2 1 - 3 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Уракан Matias Coccaro 4
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Бельграно Lucas Passerini 3
Весь список

Топ нарушителей
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Сармьенто Инсаурральде Хуан 3
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 3
Унион Санта-Фе Franco Calderon 3
Уракан Тобио Фернандо 1 1
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