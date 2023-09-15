Тур: 4.
0'
0:1
9' ГолLeandro Diaz III
27' Желтая карточкаJuan Infante
1:1
48' ГолIgnacio Vazquez
63' Красная карточкаJuan Caceres
2:1
76' ГолAgustin Ocampo
81' Желтая карточкаAgustin Ocampo
88' Желтая карточкаNicolas Servetto
90'+7
Ход матча
9'
27'
48'
63'
76'
2:1
81'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
14 Leonel Picco
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Juan CaceresЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
22 Julio Soler
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Платенсе
Ланус
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
3
Среднее время на гол
180
30
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agustin Ocampo
|1
|0.25
|Ciro Rius
|1
|0.25
|Nicolas Morgantini
|1
|0.25
|Ignacio Vazquez
|1
|0.25
|Nicolas Castro1
|1
|0.25
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|2
|0.5
|Лотти Аугусто
|1
|0.25
|Luciano Boggio
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ciro Rius
|0
|1
|Gaston Suso
|1
|0
|Nicolas Servetto
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Agustin Ocampo
|1
|0
|Nicolas Castro1
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Maria Canale
|0
|1
|Juan Caceres
|0
|1
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Лотти Аугусто
|1
|0
|Де Ла Вега Педро
|1
|0
|Franco Orozco
|1
|0
|Braian Aguirre
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
Результаты матчей
Платенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ланус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Платенсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ланус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
0
3
Платенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ланус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Забито
5
4
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1 Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 1:0 Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Платенсе 2:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Платенсе 4:0 Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:0
Ланус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ланус - Годой Крус 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Ланус 2:0
Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Ланус - Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармьенто 2:1
Результаты матчей
Платенсе
Ланус
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Платенсе
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|3
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Сармьенто
|Инсаурральде Хуан
|3
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|3
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|3
|Уракан
|Тобио Фернандо
|1 1