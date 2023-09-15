Тур: 4.
1:0
Конец матча
0'
1:0
26' ГолAlexis Conelo
43' Желтая карточкаMatias Gimenez Rojas
51' Желтая карточкаМанкуэльо Федерико
59' Желтая карточкаSantiago Toloza
59' Желтая карточкаТобио Фернандо
74' Вторая желтая карточкаТобио Фернандо
80' Желтая карточкаLucas Souto
82' Желтая карточкаMatias Coccaro
90' Желтая карточкаSergio Ortiz
90' Желтая карточкаБуффарини Хулио
90'+6
Ход матча
26'
1:0
59'
59'
74'
80'
82'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.55 Тотал меньше 2 голов
-
33
Рей
Родриго
79
Ayrton
Costa
23
Марконе
Иван
15
Перес
Дамиан
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Перес ДамианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Tomas Pozzo
-
-
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Lucas SoutoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Уракан
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
35%
60%
5%
7 побед 12 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
8
Голов в среднем за матч
2.2
0.8
Среднее время на гол
40
112
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.8
0.7
Среднее время на гол
112
128
Всего голов
30
15
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Gimenez Rojas
|3 (1)
|0.75
|Alexis Conelo
|1
|0.25
|Исла Маурисио
|1
|0.25
|Ayrton Costa
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Coccaro
|4
|1
|Nicolas Cordero
|1 (1)
|0.25
|Фертоли Эктор
|0
|0
|Franco Alfonso
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Baez
|2
|0
|Joaquin Laso
|2
|0
|Марконе Иван
|1
|0
|Перес Дамиан
|1
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Буффарини Хулио
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Sergio Ortiz
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Matias Gimenez Rojas
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тобио Фернандо
|1
|1
|Matias Coccaro
|2
|0
|Guillermo Benitez1
|2
|0
|Lucas Souto
|2
|0
|Фертоли Эктор
|1
|0
|Walter Mazzanti
|1
|0
|Lucas Carrizo
|1
|0
|Fabio Pereyra
|1
|0
|Patricio Pizarro
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Уракан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Уракан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Уракан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1
Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0
Уракан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Уракан - Банфилд 2:0
Институто Кордоба - Уракан 0:2 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Уракан 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Гуарани Асунсьон - Уракан 2:0 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Данубио - Уракан 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Уракан - Эмелек 2:2 Сармьенто - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 0:0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Уракан
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Уракан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|3
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Сармьенто
|Инсаурральде Хуан
|3
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|3
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|3
|Уракан
|Тобио Фернандо
|1 1