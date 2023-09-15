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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 4.
Индепендьенте Авельянеда
1:0
Конец матча
Уракан
0'
1:0
26' Гол
Alexis Conelo
43' Желтая карточка
Matias Gimenez Rojas
51' Желтая карточка
Манкуэльо Федерико
59' Желтая карточка
Santiago Toloza
59' Желтая карточка
Тобио Фернандо
74' Вторая желтая карточка
Тобио Фернандо
80' Желтая карточка
Lucas Souto
82' Желтая карточка
Matias Coccaro
90' Желтая карточка
Sergio Ortiz
90' Желтая карточка
Буффарини Хулио
90'+6
33
Рей
Родриго
13
Christian
Baez
2
Joaquin
Laso
79
Ayrton
Costa
22
Исла
Маурисио
11
Манкуэльо
Федерико
23
Марконе
Иван
10
Santiago
Toloza
15
Перес
Дамиан
32
Alexis
Conelo
34
Matias
Gimenez
Rojas
1
Lucas
Abraham
Chavez
33
Lucas
Souto
6
Fabio
Pereyra
2
Тобио
Фернандо
14
Guillermo
Benitez1
8
Фертоли
Эктор
24
Federico
Fattori
3
Lucas
Carrizo
16
Franco
Alfonso
13
Matias
Coccaro
19
Марсело
Перез
Индепендьенте Авельянеда
3-5-2
Уракан
4-4-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Уракан

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

35%
60%
5%
7 побед 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:1
КПЛ
3:0
ЛП
0:1
КПЛ
1:3
КДМЭП
3:2
С
1:0
С
3:1
С
3:1
П
2:1
П
1:1
ПБ
0:1
ПБ
0:1
ПА
5:1
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПАК
0:0

Голы

Всего голов

22
8

Голов в среднем за матч

2.2
0.8

Среднее время на гол

40
112

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.8
0.7

Среднее время на гол

112
128

Всего голов

30
15

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Gimenez Rojas 3 (1) 0.75
Alexis Conelo 1 0.25
Исла Маурисио 1 0.25
Ayrton Costa 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Coccaro 4 1
Nicolas Cordero 1 (1) 0.25
Фертоли Эктор 0 0
Franco Alfonso 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Baez 2 0
Joaquin Laso 2 0
Марконе Иван 1 0
Перес Дамиан 1 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Буффарини Хулио 1 0
Рей Родриго 1 0
Sergio Ortiz 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Matias Gimenez Rojas 1 0
Santiago Toloza 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тобио Фернандо 1 1
Matias Coccaro 2 0
Guillermo Benitez1 2 0
Lucas Souto 2 0
Фертоли Эктор 1 0
Walter Mazzanti 1 0
Lucas Carrizo 1 0
Fabio Pereyra 1 0
Patricio Pizarro 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Уракан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Уракан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Уракан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1
Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0
Уракан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Уракан - Банфилд 2:0
Институто Кордоба - Уракан 0:2 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Уракан 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Гуарани Асунсьон - Уракан 2:0 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Данубио - Уракан 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Уракан - Эмелек 2:2 Сармьенто - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 0:0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Уракан

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Уракан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 0 1 5 - 3 9
2.
Колон
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Банфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Велес Сарсфилд
 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Уракан
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 1 - 1 4
8.
Архентинос Хуниорс
 3 1 1 1 7 - 7 4
9.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Ривер Плейт
 3 1 0 2 7 - 6 3
11.
Арсенал Саранди
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 0 3 3 - 8 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Сармьенто
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Бельграно
 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Годой Крус
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Платенсе
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Тигре
 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Ланус
 4 0 1 3 3 - 6 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Велес Сарсфилд
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Банфилд
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Колон
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Институто Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Унион Санта-Фе
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Ланус
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Тигре
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Колон
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Банфилд
 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Арсенал Саранди
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Велес Сарсфилд
 2 0 0 2 2 - 4 0
13.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Тигре
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Годой Крус
 2 0 2 0 4 - 4 2
7.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 0 2 2 - 4 0
13.
Ланус
 2 0 0 2 1 - 3 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Уракан Matias Coccaro 4
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Бельграно Lucas Passerini 3
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Топ нарушителей
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Сармьенто Инсаурральде Хуан 3
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 3
Унион Санта-Фе Franco Calderon 3
Уракан Тобио Фернандо 1 1
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Matias Gimenez Rojas получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Г О О О О Л - Alexis Pedro Canelo бьет в цель!
    • 24'
      Айртон Коста уходит с поля. Агилар Фелипе выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 1:0 Уракан онлайн

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