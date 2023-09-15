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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 4.
Тигре
0:0
Конец матча
Эстудиантес Ла Плата
0'
8' Желтая карточка
Eros Mancuso
15' Желтая карточка
Sebastian Prediger II
47' Желтая карточка
Молинас Аарон
90'+5
30
Рохас
Сантьяго
24
Martin
Garay
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
10
Меносси
Лукас
5
Sebastian
Prediger
II
32
Парадела
Хосе
28
Молинас
Аарон
27
Cristian
Zabala
29
Tomas
Badaloni
21
Андухар
Марьяно
4
Santiago
Nunez
32
Фернандес
Федерико
30
Jorge
Rodriguez
I
14
Eros
Mancuso
13
Gaston
Benedetti
8
Сукуи
Фернандо
5
Аскасибар
Сантьяго
7
Соса
Хосе
10
Рольхейсер
Бенхамин
16
Mauro
Menzdez
Тигре
4-2-3-1
Эстудиантес Ла Плата
5-3-2

История личных встреч

Тигре
Эстудиантес Ла Плата

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

24 матча

50%
12.5%
37.5%
12 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
2:1
КПЛ
2:1
ПНЗА
2:1
ПНЗА
2:1
К
0:3
С
1:0
С
2:0
П
0:3
П
1:1
П
2:0
П
4:2
П
2:1
П
0:2
П
1:3
П
1:2
ПА
1:3
ПА
2:2
ПА
2:1
ПА
1:2
ПА
3:1
ПА
2:0
ПА
3:1
ПА
1:1

Голы

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.38
1.73

Среднее время на гол

65
52

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.82
1.15

Среднее время на гол

49
78

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

1.58
1.42

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

56
63

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brian Abel Luciatti 1 0.25
Рохас Роберт 1 0.25
Кастро Алексис 0 0
Молинас Аарон 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 1 0.25
Маньома Алексис 1 0.25
Mauro Menzdez 1 (1) 0.25
Jorge Rodriguez I 0 0
Franco Zapiola 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sebastian Prediger II 2 0
Меносси Лукас 1 0
Рохас Роберт 1 0
Рохас Сантьяго 1 0
Martin Garay 1 0
Парадела Хосе 1 0
Молинас Аарон 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскасибар Сантьяго 2 0
Андухар Марьяно 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Годой Матиас 1 0
Juan Guasone 1 0
Gaston Benedetti 1 0
Eros Mancuso 1 0
Nicolas Palavecino 1 0

Результаты матчей

Тигре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Тигре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
0
Тигре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0
Колон - Тигре 1:3 Тигре - Либертад 0:1 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Либертад - Тигре 2:1 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Тигре - Банфилд 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Платенсе - Тигре 1:0 Тигре - Академия Пуэрто Кабельо 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3
Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0

Результаты матчей

Тигре
Эстудиантес Ла Плата

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Тигре
Эстудиантес Ла Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 0 1 5 - 3 9
2.
Колон
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Банфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Велес Сарсфилд
 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Уракан
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 1 - 1 4
8.
Архентинос Хуниорс
 3 1 1 1 7 - 7 4
9.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Ривер Плейт
 3 1 0 2 7 - 6 3
11.
Арсенал Саранди
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 0 3 3 - 8 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Сармьенто
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Бельграно
 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Годой Крус
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Бока Хуниорс
 0:0 4 1 1 2 3 - 3 4
10.
Платенсе
 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Тигре
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Дефенса и Хустисия
 0:0 4 0 4 0 3 - 3 4
13.
Ланус
 4 0 1 3 3 - 6 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Велес Сарсфилд
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Банфилд
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Колон
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Институто Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Бока Хуниорс
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Дефенса и Хустисия
 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
10.
Унион Санта-Фе
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Ланус
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Колон
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Банфилд
 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Арсенал Саранди
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Велес Сарсфилд
 2 0 0 2 2 - 4 0
13.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Тигре
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Годой Крус
 2 0 2 0 4 - 4 2
7.
Дефенса и Хустисия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Бока Хуниорс
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Ланус
 2 0 0 2 1 - 3 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Уракан Matias Coccaro 4
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Бельграно Lucas Passerini 3
Весь список

Топ нарушителей
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Сармьенто Инсаурральде Хуан 3
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 3
Унион Санта-Фе Franco Calderon 3
Уракан Тобио Фернандо 1 1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 15'
    Себастьян Предигуер получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Эрос Манкузо получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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