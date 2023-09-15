Тур: 4.
0:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаEros Mancuso
15' Желтая карточкаSebastian Prediger II
47' Желтая карточкаМолинас Аарон
90'+5
Ход матча
8'
47'
24
Martin
Garay
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Blas Armoa
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой МатиасПолузащитник
-
25 Juan Zozaya
-
-
18 Juan Guasone
-
11 Deian Veron
-
-
40 Axel Atum
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Тигре
Эстудиантес Ла Плата
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
24 матча
50%
12.5%
37.5%
12 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.38
1.73
Среднее время на гол
65
52
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.82
1.15
Среднее время на гол
49
78
Всего голов
38
34
Голов в среднем за матч
1.58
1.42
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
56
63
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brian Abel Luciatti
|1
|0.25
|Рохас Роберт
|1
|0.25
|Кастро Алексис
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|1
|0.25
|Маньома Алексис
|1
|0.25
|Mauro Menzdez
|1 (1)
|0.25
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sebastian Prediger II
|2
|0
|Меносси Лукас
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
|Рохас Сантьяго
|1
|0
|Martin Garay
|1
|0
|Парадела Хосе
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|Андухар Марьяно
|1
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Gaston Benedetti
|1
|0
|Eros Mancuso
|1
|0
|Nicolas Palavecino
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Тигре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
0
Тигре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0
Колон - Тигре 1:3 Тигре - Либертад 0:1 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Либертад - Тигре 2:1 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Тигре - Банфилд 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Платенсе - Тигре 1:0 Тигре - Академия Пуэрто Кабельо 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3
Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0
Результаты матчей
Тигре
Эстудиантес Ла Плата
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Тигре
Эстудиантес Ла Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|13.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|6.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Бельграно
|Lucas Passerini
|3
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Сармьенто
|Инсаурральде Хуан
|3
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|3
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|3
|Уракан
|Тобио Фернандо
|1 1