Тур: 4.
2:1
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаAlan Rodriguez2
47' Желтая карточкаAlejo Toledo
1:0
48' ГолTomas Galvan
1:1
59' ГолDamian Alberto Martinez
61' Желтая карточкаSantiago Pierotti
65' Красная карточкаКомар Хуан
82' Желтая карточкаCarlos Quintana
83' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
2:1
84' ПенальтиБотта Рубен
90' Желтая карточкаBraian Guille
90'+12
Ход матча
29'
47'
48'
1:0
59'
65'
82'
84'
2:1
90'
10
Ботта
Рубен
19
Tomas
Galvan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
-
19 Tomas GalvanПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Carlos Arrua
-
-
-
21 Eric Meza
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Сильва КевинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Колон
Росарио Сентраль
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
19 матчей
31.6%
57.9%
10.5%
6 побед 11 ничьих 2 победы
Первый тайм
36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1
1.09
Среднее время на гол
90
82
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.64
1.38
Среднее время на гол
141
65
Всего голов
15
23
Голов в среднем за матч
0.79
1.21
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
114
74
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Galvan
|3
|0.75
|Бенитес Хорхе
|1
|0.25
|Эспинола Альберто
|1
|0.25
|Ботта Рубен
|1 (1)
|0.25
|Перласа Бальдомеро
|0
|0
|Damian Batallini
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victor Malcorra
|1
|0.25
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.25
|Кампас Хаминтон
|1
|0.25
|Carlos Quintana
|0
|0
|Laurtaro Giaccone
|0
|0
|Octavio Bianchi
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rafael Delgado
|1
|1
|Ботта Рубен
|1
|0
|Эспинола Альберто
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Damian Batallini
|1
|0
|Ignacio Chicco
|1
|0
|Braian Guille
|1
|0
|Facundo Garces
|1
|0
|Santiago Pierotti
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Комар Хуан
|1
|1
|Carlos Quintana
|2
|0
|Victor Malcorra
|2
|0
|Damian Alberto Martinez
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Tomas O'Connor
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Alejo Toledo
|1
|0
|Kevin Ortiz
|1
|0
Результаты матчей
Колон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Колон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Колон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1
Колон - Ланус 2:0 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Колон - Тигре 1:3 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Институто Кордоба - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0
Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2
Результаты матчей
Колон
Росарио Сентраль
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Колон
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Колон
|Tomas Galvan
|3
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Сармьенто
|Инсаурральде Хуан
|3
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|3
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|3
|Уракан
|Тобио Фернандо
|1 1