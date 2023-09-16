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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 4.
Колон
2:1
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
29' Желтая карточка
Alan Rodriguez2
47' Желтая карточка
Alejo Toledo
1:0
48' Гол
Tomas Galvan
1:1
59' Гол
Damian Alberto Martinez
61' Желтая карточка
Santiago Pierotti
65' Красная карточка
Комар Хуан
82' Желтая карточка
Carlos Quintana
83' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
2:1
84' Пенальти
Ботта Рубен
90' Желтая карточка
Braian Guille
90'+12
17
Ignacio
Chicco
23
Эспинола
Альберто
2
Конти
Херман
33
Facundo
Garces
3
Мас
Эмануэль
15
Лусена
Анхель
31
Fabio
Alvarez
30
Santiago
Pierotti
10
Ботта
Рубен
19
Tomas
Galvan
9
Абила
Рамон
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
16
Alan
Rodriguez2
30
Tomas
O'Connor
8
Alejo
Toledo
22
Laurtaro
Giaccone
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
24
Octavio
Bianchi
Колон
4-2-3-1
Росарио Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Колон
Росарио Сентраль

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

19 матчей

31.6%
57.9%
10.5%
6 побед 11 ничьих 2 победы

Первый тайм

36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:1
КПЛ
2:2
ЛП
1:4
КПЛ
0:0
КДЛС
1:3
С
1:1
С
1:1
С
1:1
П
0:0
П
0:3
П
1:1
П
0:1
П
2:1
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
0:1
ПАК
0:0

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1
1.09

Среднее время на гол

90
82

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.64
1.38

Среднее время на гол

141
65

Всего голов

15
23

Голов в среднем за матч

0.79
1.21

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

114
74

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Galvan 3 0.75
Бенитес Хорхе 1 0.25
Эспинола Альберто 1 0.25
Ботта Рубен 1 (1) 0.25
Перласа Бальдомеро 0 0
Damian Batallini 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Victor Malcorra 1 0.25
Damian Alberto Martinez 1 0.25
Кампас Хаминтон 1 0.25
Carlos Quintana 0 0
Laurtaro Giaccone 0 0
Octavio Bianchi 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rafael Delgado 1 1
Ботта Рубен 1 0
Эспинола Альберто 1 0
Конти Херман 1 0
Damian Batallini 1 0
Ignacio Chicco 1 0
Braian Guille 1 0
Facundo Garces 1 0
Santiago Pierotti 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Комар Хуан 1 1
Carlos Quintana 2 0
Victor Malcorra 2 0
Damian Alberto Martinez 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Alejo Toledo 1 0
Kevin Ortiz 1 0

Результаты матчей

Колон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Колон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Колон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1
Колон - Ланус 2:0 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Колон - Тигре 1:3 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Институто Кордоба - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0
Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2

Результаты матчей

Колон
Росарио Сентраль

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Колон
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колон
 4 3 0 1 6 - 3 9
2.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Архентинос Хуниорс
 4 2 1 1 8 - 7 7
4.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Велес Сарсфилд
 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Банфилд
 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Уракан
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
Ривер Плейт
 3 1 0 2 7 - 6 3
11.
Арсенал Саранди
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 0 3 3 - 8 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Сармьенто
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Дефенса и Хустисия
 4 1 3 0 4 - 3 6
6.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Бельграно
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Годой Крус
 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Платенсе
 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Тигре
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Бока Хуниорс
 4 1 0 3 3 - 4 3
13.
Ланус
 4 0 1 3 3 - 6 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Велес Сарсфилд
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Колон
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 5 - 1 3
8.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Институто Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Дефенса и Хустисия
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Унион Санта-Фе
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Ланус
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Колон
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Банфилд
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Арсенал Саранди
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Велес Сарсфилд
 2 0 0 2 2 - 4 0
11.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
13.
Росарио Сентраль
 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Тигре
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Годой Крус
 2 0 2 0 4 - 4 2
7.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Ланус
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Бока Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Уракан Matias Coccaro 4
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Колон Tomas Galvan 3
Весь список

Топ нарушителей
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Сармьенто Инсаурральде Хуан 3
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 3
Унион Санта-Фе Franco Calderon 3
Уракан Тобио Фернандо 1 1
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    • 56'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      ГОООООЛ Колон забивает
    • 29'
      Alan Rodriguez получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Facundo Mallo уходит с поля. Комар Хуан выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Колон 2:1 Росарио Сентраль онлайн

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