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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 4.
Банфилд
0:0
Второй тайм: 51'
Архентинос Хуниорс
0'
41' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
4
Alejandro
Maciel
6
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
22
Juan
Alvarez2
5
Ремеди
Эрик
24
Martin
Ezequiel
Canete
20
Ignacio
Rodriguez
17
Juan
Bisanz
9
Sebastian
Sosa
II
25
Alexis
Arias
I
29
Marco
Di
Cesare
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
18
Santiago
Gabriel
Montiel
5
Редондо
Федерико
8
Alan
Rodriguez3
13
Francisco
Gonzalez
Metilli
15
Leonardo
Heredia
32
Luciano
Gondou
Банфилд
4-4-2
Архентинос Хуниорс
3-4-2-1

История личных встреч

Банфилд
Архентинос Хуниорс

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:1
КПЛ
0:2
ЛП
2:0
КПЛ
1:1
С
3:2
С
0:1
С
2:3
П
1:0
П
1:1
П
1:0
ПА
0:2
ПА
1:0
ПА
3:0
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
2:2
ПАК
3:2

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.27
0.71

Среднее время на гол

70
126

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.43
1.27

Среднее время на гол

63
70

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.33
1.06

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

67
85

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Sosa II 1 0.25
Jesus Soraire 1 0.25
Juan Alvarez2 1 0.25
Geronimo Rivera 1 0.25
Алеман Брайн 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Facundo Cambeses 0 0
Emanuel Coronel 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 4 1
Авалос Габриэль 2 (1) 0.5
Marco Di Cesare 1 0.25
Santiago Gabriel Montiel 0 0
Кабрера Хавьер 0 0
Francisco Gonzalez Metilli 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 2 0
Alejandro Maciel 2 0
Инсуа Эмануэль 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Ремеди Эрик 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alan Lescano 1 1
Lucas Villalba 2 0
Miguel Angel Torren 1 0
Franco Moyano 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Marco Di Cesare 1 0
Pablo Minissale 1 0
Редондо Федерико 1 0

Результаты матчей

Банфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Банфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
5
Банфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
43%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0 Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1
Сармьенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Годой Крус 2:0 Ланус - Банфилд 2:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 1:1
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2
Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0

Результаты матчей

Банфилд
Архентинос Хуниорс

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 0 1 5 - 3 9
2.
Колон
 0:0 4 2 1 1 4 - 2 7
3.
Банфилд
 0:0 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Велес Сарсфилд
 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Уракан
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Архентинос Хуниорс
 0:0 4 1 2 1 7 - 7 5
8.
Росарио Сентраль
 0:0 4 1 2 1 2 - 3 5
9.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 1 - 1 4
10.
Ривер Плейт
 3 1 0 2 7 - 6 3
11.
Арсенал Саранди
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 0 3 3 - 8 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Сармьенто
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Дефенса и Хустисия
 4 1 3 0 4 - 3 6
6.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Бельграно
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Годой Крус
 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Платенсе
 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Тигре
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Бока Хуниорс
 4 1 0 3 3 - 4 3
13.
Ланус
 4 0 1 3 3 - 6 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Велес Сарсфилд
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Банфилд
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Росарио Сентраль
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Колон
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Архентинос Хуниорс
 0:0 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 5 - 1 3
9.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Институто Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Дефенса и Хустисия
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Унион Санта-Фе
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Ланус
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Колон
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Банфилд
 0:0 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Архентинос Хуниорс
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
8.
Росарио Сентраль
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
9.
Арсенал Саранди
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Велес Сарсфилд
 2 0 0 2 2 - 4 0
13.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Тигре
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Годой Крус
 2 0 2 0 4 - 4 2
7.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Ланус
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Бока Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Уракан Matias Coccaro 4
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Бельграно Lucas Passerini 3
Весь список

Топ нарушителей
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Сармьенто Инсаурральде Хуан 3
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 3
Унион Санта-Фе Franco Calderon 3
Уракан Тобио Фернандо 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Инсуа Эмануэль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Архентинос Хуниорс
4.70
3.50
2.73
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Банфилд
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