Тур: 4.
0:1
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
0:1
76' ГолLeonardo Heredia
79' Желтая карточкаSantiago Gabriel Montiel
90' Желтая карточкаMilton Gimenez
90' Желтая карточкаРедондо Федерико
90'+6
Ход матча
41'
76'
90'
90'
17
Juan
Bisanz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Juan BisanzНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas SosaНападающий
-
-
-
-
37 Mateo Perez
-
27 Pedro Souto
-
31 Yvo Calleros
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
12 Juan Cardozo
-
-
-
22 Alan Lescano
-
10 Gaston Veron
-
11 Thiago Nuss
-
Главный тренер: Pablo Guede
История личных встреч
Банфилд
Архентинос Хуниорс
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
18 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.27
0.71
Среднее время на гол
70
126
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.43
1.27
Среднее время на гол
63
70
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.33
1.06
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
67
85
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Sosa II
|1
|0.25
|Jesus Soraire
|1
|0.25
|Juan Alvarez2
|1
|0.25
|Geronimo Rivera
|1
|0.25
|Алеман Брайн
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Facundo Cambeses
|0
|0
|Emanuel Coronel
|0
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|4
|1
|Авалос Габриэль
|2 (1)
|0.5
|Leonardo Heredia
|1
|0.25
|Marco Di Cesare
|1
|0.25
|Santiago Gabriel Montiel
|0
|0
|Кабрера Хавьер
|0
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|0
|0
|Alan Rodriguez3
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеман Брайн
|2
|0
|Alejandro Maciel
|2
|0
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Ремеди Эрик
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alan Lescano
|1
|1
|Lucas Villalba
|2
|0
|Редондо Федерико
|2
|0
|Miguel Angel Torren
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
|Pablo Minissale
|1
|0
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Банфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Архентинос Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
5
Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Архентинос Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
25%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
2
67%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0 Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1
Сармьенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Годой Крус 2:0 Ланус - Банфилд 2:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 1:1
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2
Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0
Результаты матчей
Банфилд
Архентинос Хуниорс
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
31
13
13
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Колон
|Tomas Galvan
|3
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Сармьенто
|Инсаурральде Хуан
|3
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|3
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|3
|Уракан
|Тобио Фернандо
|1 1