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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 4.
Ньюэллс Олд Бойз
1:1
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
11' Желтая карточка
Federico Vera
17' Желтая карточка
Сфорца Хуан
1:0
57' Гол
Jorge Recalde
58' Желтая карточка
Jorge Recalde
60' Желтая карточка
Tiago Banega
1:1
63' Гол
Kevin Zenon
90' Желтая карточка
Пас Николас
90'+7
1
Lucas
Hoyos
14
Armando
Mendez
25
Веласкес
Виктор
42
Guillermo
Luis
Ortiz
23
Мартино
Анджело
7
Ivan
Gomez
13
Сфорца
Хуан
18
Агирре
Брайан
30
Феррейра
Кристиан
I
26
Сордо
Рамиро
28
Jorge
Recalde
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
32
Пас
Николас
2
Franco
Calderon
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
10
Kevin
Zenon
19
Tiago
Banega
17
Marcos
Mosqueira
7
Mauro
Luna
Diale
9
Хавьер
Моралес
30
Jerome
Domina
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1
Унион Санта-Фе
5-3-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Унион Санта-Фе

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:1
КПЛ
1:0
ЛП
1:0
КПЛ
0:0
С
2:0
С
0:0
С
1:1
П
2:1
П
1:1
П
2:0
П
5:0
П
2:2
П
3:1
ПА
2:1

Голы

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.78
0.83

Среднее время на гол

50
108

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.44

Среднее время на гол

77
202

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

1.53
0.6

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
150

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jorge Recalde 1 0.25
Феррейра Кристиан I 1 0.25
Сфорца Хуан 1 0.25
Агирре Брайан 1 0.25
Ivan Gomez 0 0
Мартино Анджело 0 0
Сордо Рамиро 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хавьер Моралес 4 1
Kevin Zenon 1 0.25
Marcos Mosqueira 1 0.25
Federico Vera 0 0
Jerome Domina 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Кристиан I 1 1
Jherson Mosquera 1 1
Jorge Recalde 2 0
Хайнце Габриэль 0 1
Ivan Gomez 1 0
Lucas Hoyos 1 0
Мартино Анджело 1 0
Веласкес Виктор 1 0
Armando Mendez 1 0
Сфорца Хуан 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Calderon 3 0
Federico Vera 2 0
Tiago Banega 1 0
Kevin Zenon 1 0
Пас Николас 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Унион Санта-Фе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Ньюэллс Олд Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Унион Санта-Фе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0
Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0
Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Унион Санта-Фе - Альмагро 1:1 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Унион Санта-Фе

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
3 раза 75%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колон
 4 3 0 1 6 - 3 9
2.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Архентинос Хуниорс
 4 2 1 1 8 - 7 7
4.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Велес Сарсфилд
 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Банфилд
 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Уракан
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
Ривер Плейт
 3 1 0 2 7 - 6 3
11.
Арсенал Саранди
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 0 3 3 - 8 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1:0 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Сармьенто
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Расинг Авельянеда
 0:1 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 6 - 4 6
7.
Дефенса и Хустисия
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Годой Крус
 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Бельграно
 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Платенсе
 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Тигре
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Бока Хуниорс
 4 1 0 3 3 - 4 3
13.
Ланус
 4 0 1 3 3 - 6 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Велес Сарсфилд
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Колон
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 5 - 1 3
8.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Институто Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Дефенса и Хустисия
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Расинг Авельянеда
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Унион Санта-Фе
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Ланус
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Колон
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Банфилд
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Арсенал Саранди
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Велес Сарсфилд
 2 0 0 2 2 - 4 0
11.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
13.
Росарио Сентраль
 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Расинг Авельянеда
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Тигре
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Годой Крус
 2 0 2 0 4 - 4 2
7.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Ланус
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Бока Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Уракан Matias Coccaro 4
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Колон Tomas Galvan 3
Весь список

Топ нарушителей
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Сармьенто Инсаурральде Хуан 3
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 3
Унион Санта-Фе Franco Calderon 3
Уракан Тобио Фернандо 1 1
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Сфорца Хуан получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Федерико Вера получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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