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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 4.
Сан-Лоренсо Альмагро
1:1
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
10' Желтая карточка
Gonzalo Piovi
1:0
11' Пенальти
Джиротти Федерико
17' Желтая карточка
Марони Гонсало
45' Красная карточка
Рафа II
1:1
45' Гол
Сигали Леонардо
81' Желтая карточка
Альмендра Агустин
85' Желтая карточка
Сигали Леонардо
90'+7
13
Баталья
Аугусто
2
Рафа
II
35
Gonzalo
Lujan
Melli
23
Gaston
Hernandez
47
Гиай
Агустин
21
Malcom
Braida
5
Jalil
Elias
8
Марони
Гонсало
41
Ivan
Leguizamon
10
Cristian
Nahuel
Barrios
18
Джиротти
Федерико
21
Ариас
Габриэль
6
Nazareno
Colombo
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
23
Nicolas
Oroz
5
Juan
Ignacio
Nardoni
10
Мартинес
Рохер
3
Gabriel
Rojas1
26
Охеда
Агустин
15
Ромеро
Максимильяно
8
Кинтеро
Хуан
Сан-Лоренсо Альмагро
3-4-2-1
Расинг Авельянеда
3-4-3

История личных встреч

Сан-Лоренсо Альмагро
Расинг Авельянеда

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

27 матчей

22.2%
29.6%
48.2%
6 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:2
КПЛ
1:1
ЛП
1:1
КПЛ
2:0
С
0:1
С
2:1
С
1:1
П
2:1
П
2:1
КА
2:1
П
2:0
П
1:0
П
0:3
П
1:4
П
4:0
П
1:1
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
1:1
TPDV
0:1
ПА
2:1
ПАК
0:1
TPDV
1:0

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

0.75
0.93

Среднее время на гол

120
96

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.47
1.08

Среднее время на гол

61
83

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.15
1

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

78
90

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 4 (1) 1
Джиротти Федерико 1 (1) 0.25
Рамирес Гастон 0 0
Марони Гонсало 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинтеро Хуан 2 0.5
Baltasar Rodriguez 2 0.5
Сигали Леонардо 1 0.25
Gonzalo Piovi 1 (1) 0.25
Охеда Агустин 0 0
Альмендра Агустин 0 0
Gaston Martirena 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Санчес 1 1
Рафа II 1 1
Барейро Адам 1 1
Кампи Гастон 2 0
Jalil Elias 1 0
Марони Гонсало 1 0
Malcom Braida 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tobias Rubio 2 1
Gonzalo Piovi 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Сигали Леонардо 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Альмендра Агустин 1 0
Gabriel Rojas1 1 0
Gaston Martirena 1 0
Santiago Quiros 1 0
Santino Vera 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Расинг Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Расинг Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
20%
3
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Медельин 2:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Медельин - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Мерида 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палестино 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2
Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ II 3:0 Атлетико Насьональ II - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
Расинг Авельянеда

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо Альмагро
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колон
 4 3 0 1 6 - 3 9
2.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Архентинос Хуниорс
 4 2 1 1 8 - 7 7
4.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Велес Сарсфилд
 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Банфилд
 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Уракан
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Атлетико Тукуман
 1:0 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 1 - 1 4
10.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Ривер Плейт
 3 1 0 2 7 - 6 3
12.
Арсенал Саранди
 3 1 0 2 4 - 5 3
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 0 3 3 - 8 3
14.
Барракас Сентраль
 0:1 4 1 0 3 3 - 8 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 6 - 4 8
3.
Сармьенто
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 6 - 4 6
6.
Дефенса и Хустисия
 4 1 3 0 4 - 3 6
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 5 - 4 6
8.
Годой Крус
 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Бельграно
 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Платенсе
 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Тигре
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Бока Хуниорс
 4 1 0 3 3 - 4 3
13.
Ланус
 4 0 1 3 3 - 6 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Велес Сарсфилд
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Колон
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Атлетико Тукуман
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 5 - 1 3
9.
Барракас Сентраль
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Институто Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Дефенса и Хустисия
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Унион Санта-Фе
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Ланус
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Колон
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Банфилд
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Атлетико Тукуман
 1:0 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Арсенал Саранди
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Велес Сарсфилд
 2 0 0 2 2 - 4 0
11.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
13.
Росарио Сентраль
 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Барракас Сентраль
 0:1 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Тигре
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Годой Крус
 2 0 2 0 4 - 4 2
7.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Ланус
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Бока Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Уракан Matias Coccaro 4
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Колон Tomas Galvan 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 2
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Сармьенто Инсаурральде Хуан 3
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 3
Унион Санта-Фе Franco Calderon 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 56'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 54'
    Г О О О О Л - Сигали Леонардо бьет в цель!
  • 49'
    УДАЛЕНИЕ! - Рафа II увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 17'
    Марони Гонсало получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Расинг Авельянеда онлайн

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