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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 5.
Сентраль Кордоба СдЕ
0:3
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
0:1
49' Гол
Lucas Blondel
0:2
61' Гол
Дженсон Лукас
65' Желтая карточка
Lucas Blondel
72' Желтая карточка
Mauro Pitton
0:3
90' Гол
Бенедетто Дарио
90'+6
22
Matias
Mansilla
6
Sebastian
Valdez
24
Патиньо
Хуан
29
Gustavo
Canto
36
Jose
Amado
15
Lucas
Angelini
44
Brian
Farioli
5
Dardo
Federico
Miloc
28
Mauro
Pitton
18
Lucas
Emanuel
Gamba
20
Cristhian
Ocampos
1
Ромеро
Серхио
42
Lucas
Blondel
25
Вальдес
Бруно
15
Валентини
Николас
3
Сараччи
Марсело
49
Кампусано
Хорман
21
Фернандес
Игнасио
7
Себальос
Эсекиэль
36
Медина
Кристиан
11
Дженсон
Лукас
16
Мерентиель
Мигель
Сентраль Кордоба СдЕ
5-4-1
Бока Хуниорс
4-2-3-1

История личных встреч

Сентраль Кордоба СдЕ
Бока Хуниорс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:0
КПЛ
1:2
К
4:1
ЛП
8:1
С
0:4
КА
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

3.5
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2.29
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

39
78

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Miguel Rodriguez 1 0.2
Lucas Emanuel Gamba 1 0.2
Brian Farioli 1 0.2
Lucas Angelini 1 0.2
Жордан Федерико 0 0
Mauro Pitton 0 0
Cristhian Ocampos 0 0
Gonzalo Alvez 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Себальос Эсекиэль 1 0.2
Бенедетто Дарио 1 0.2
Медина Кристиан 1 0.2
Кавани Эдинсон 1 0.2
Дженсон Лукас 1 0.2
Lucas Blondel 1 0.2
Фернандес Игнасио 0 0
Бриаско-Балекян Норберто 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mauro Pitton 2 0
Масиэль Леандро 2 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Gustavo Canto 1 0
Sebastian Valdez 1 0
Lucas Angelini 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кавани Эдинсон 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Фабра Франк 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Фернандес Пол 1 0
Гонсалес Диего Эрнан 1 0
Lucas Blondel 1 0
Бульяуде Эсекиэль 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Валентини Николас 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
3
Сентраль Кордоба СдЕ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бока Хуниорс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

5
2
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

7
4
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0
Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Комуникасьонес 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Альмагро - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0
Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
Бока Хуниорс

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба СдЕ
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
2
3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 5 3 1 1 5 - 3 10
2.
Колон
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Архентинос Хуниорс
 4 2 1 1 8 - 7 7
5.
Уракан
 0:0 5 2 1 2 5 - 4 7
6.
Ривер Плейт
 4 2 0 2 10 - 7 6
7.
Велес Сарсфилд
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Банфилд
 4 2 0 2 4 - 3 6
9.
Атлетико Тукуман
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Институто Кордоба
 4 1 2 1 1 - 1 5
11.
Росарио Сентраль
 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 5 1 1 3 3 - 8 4
13.
Арсенал Саранди
 4 1 0 3 5 - 8 3
14.
Барракас Сентраль
 4 1 0 3 3 - 8 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 6 - 4 8
3.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
4.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 6 - 4 6
5.
Бельграно
 4 1 3 0 5 - 4 6
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 5 - 4 6
7.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
8.
Дефенса и Хустисия
 4 1 3 0 4 - 3 6
9.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 4 6
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Тигре
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Платенсе
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Ланус
 5 0 2 3 3 - 6 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 8 - 2 6
3.
Велес Сарсфилд
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Колон
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 3 2 0 1 3 - 2 6
6.
Росарио Сентраль
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
7.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 5 - 4 4
9.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Институто Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Дефенса и Хустисия
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Годой Крус
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Унион Санта-Фе
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 1 - 0 5
2.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Колон
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Банфилд
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
9.
Велес Сарсфилд
 2 0 0 2 2 - 4 0
10.
Уракан
 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Арсенал Саранди
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
13.
Росарио Сентраль
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Барракас Сентраль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Тигре
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Годой Крус
 2 0 2 0 4 - 4 2
8.
Бельграно
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Ланус
 2 0 0 2 1 - 3 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Уракан Matias Coccaro 4
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Колон Tomas Galvan 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 2
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Сармьенто Инсаурральде Хуан 3
Институто Кордоба Fernando Alarcon 3
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 3
Весь список
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    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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